O femeie și un copil răniți în urma unui accident produs în Dudeștii Noi
Timis Online, 28 decembrie 2025 10:40
Accident pe DN 6, la Dudeștii Noi, duminică dimineața. Două persoane, inclusiv un copil, au fost rănite după ce o șoferiță a intrat pe contrasens. Poliția a deschis un dosar penal.
• • •
Acum 30 minute
10:40
Acum o oră
10:20
Bulgaria va deveni joi a 21-a țară care adoptă moneda euro, un pas important de integrare europeană, dar controversat într-un context politic instabil, relatează AFP, citată de HotNews.ro.
10:20
10:10
Duminică, 28 decembrie, puteți merge la un atelier de modelaj, la teatru sau la expoziții. Târgul de Crăciun din centrul orașului încă este deschis.
Acum 24 ore
13:10
Un tânăr de 24 de ani a fost prins de polițiști după ce a jefuit un adolescent de 15 ani, pe o stradă din Timișoara. Incidentul a avut loc în a doua zi de Crăciun, iar prejudiciul a fost recuperat.
11:30
Bărbat beat și fără permis, reținut după ce a lovit patru mașini cu tractorul, în Timiș # Timis Online
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost reținut de polițiștii din Timiș, după ce a fost implicat într-un eveniment rutier, conducând un tractor sub influența alcoolului, fără a deține permis de conducere.
Ieri
10:40
Rusia înregistrează un val de „febra șoarecilor”, cu peste 3.300 de cazuri în 2025, cu 50% mai multe decât anul trecut, cauzate de înmulțirea rozătoarelor pe fondul temperaturilor ridicate. Boala nu se transmite între oameni, dar poate fi fatală.
10:30
Sfântul Ștefan, primul martir creștin, prăznuit pe 27 decembrie. Sute de mii de români își serbează numele # Timis Online
Sâmbătă, 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun, credincioșii creștini îl prăznuiesc pe Sfântul Ștefan, primul martir al creștinătății. Cu această ocazie, peste 500.000 de români își sărbătoresc ziua onomastică.
00:10
Sâmbătă, 27 decembrie, puteți participa la un tur ghidat, la un atelier de origami, să mergeți la teatru sau la petreceri în oraș. Mai este deschis și Târgul de Crăciun din centru.
26 decembrie 2025
18:20
Haos pe un drum din Olt: Planul Roșu activat după un accident cu 11 mașini și zeci de persoane implicate # Timis Online
Un accident rutier în care au fost implicate 11 autoturisme s-a produs vineri pe DN 12, în județul Olt, pe sensul Pitești–Slatina. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, 27 de persoane fiind evaluate medical. O persoană a fost transportată la spital, iar situația rămâne în dinamică.
13:40
Poate a treia oară este cu noroc. SDM încearcă încă o dată să găsească firmă care să repare trotuarele # Timis Online
Societatea Drumuri Municipale a lansat pe 24 decembrie o nouă licitație pentru reparația trotuarelor din Timișoara, după două încercări eșuate. Contractul, estimat la până la 6 milioane de lei cu TVA, este pe șase luni, iar ofertele sunt așteptate până pe 29 ianuarie.
13:00
VIDEO. „Ne-au furat un trotuar, acum l-am pus la loc”. Se poate circula pe locul fostei terase a Restaurantului Dinar # Timis Online
După demolarea terasei ridicate ilegal de Restaurantul Dinar, Primăria Timișoara a refăcut trotuarul ocupat ani la rând pe domeniul public. La trei luni de la intervenție, zona este din nou accesibilă pietonilor, care nu mai sunt nevoiți să circule pe carosabil.
12:20
Primăria Lugoj lansează o licitație de aproape 4 milioane de euro pentru construirea unui parc fotovoltaic de 3,7 MW pe strada Timișorii. Investiția, finanțată de Ministerul Energiei, ar urma să reducă facturile municipalității cu circa 800.000 de euro anual.
12:20
Google testează o funcție mult așteptată: utilizatorii își vor putea schimba adresa Gmail fără să piardă datele # Timis Online
Google testează o nouă funcție care le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail, păstrând în același timp toate datele și serviciile asociate contului. Informația apare pe pagina de suport a companiei.
11:50
Românii care dețin sau intenționează să cumpere autoturisme hibride vor plăti impozite mult mai mari începând cu 1 ianuarie 2026, ca urmare a unor modificări legislative recente.
11:50
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, urmează aproape o lună cu temperaturi sub valorile obișnuite pentru această perioadă și cu episoade repetate de precipitații în cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță că răcirea vremii va persista până spre sfârșitul lunii ianuarie, iar la începutul anului 2026 vom avea parte de cantități semnificative de precipitații.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Filmul săptămânii: „Father Mother Sister Brother”, trei povești despre legăturile fragile dintre părinți și copii # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Father Mother Sister Brother”, un film de tip antologie semnat de Jim Jarmusch, care spune trei povești plasate în colțuri diferite ale lumii și explorează relațiile complicate dintre părinți și copiii lor ajunși la maturitate.
10:40
Caz misterios în Liechtenstein de Crăciun: patru membri ai aceleiași familii, găsiți morți # Timis Online
Patru membri ai aceleiași familii au fost găsiți morți în Liechtenstein, într-un caz considerat neobișnuit de autorități. Un bărbat de 41 de ani a fost descoperit pe malul Rinului, iar ulterior părinții și sora sa au fost găsiți decedați într-un apartament din Vaduz. Poliția așteaptă rezultatele autopsiilor pentru a stabili cauza deceselor.
10:30
Două avioane F-16 au fost ridicate de la Baza 86 Fetești, în noaptea de 25 spre 26 decembrie, pentru a monitoriza spațiul aerian din nordul județului Tulcea, după atacuri cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Populația a fost avertizată prin RO-Alert, însă MApN a precizat că nu au existat pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României.
02:10
Vineri, 26 decembrie, puteți participa la un tur de Crăciun prin Timișoara, la ateliere sau să mergeți la concerte.
25 decembrie 2025
11:10
Papa Leon: „Povestea Crăciunului ne amintește datoria de a-i ajuta pe săraci și pe străini" # Timis Online
Papa Leon a transmis în Ajunul Crăciunului că povestea Nașterii Domnului este un apel la solidaritate cu săracii și străinii, subliniind că refuzul de a-i ajuta pe cei nevoiași înseamnă respingerea lui Dumnezeu. La primul său Crăciun ca papă, el a reafirmat importanța demnității fiecărei persoane și a celebrat liturghia la Vatican, în fața a mii de credincioși.
11:00
În rândurile de mai jos, vă invităm să descoperiţi magia sărbătorilor de iarnă prin cele mai fascinante şi inedite recorduri mondiale de Crăciun! De la cea mai înaltă bicicletă-brad la cel mai mare oraş din turtă dulce, Guinness World Records – Cartea Recordurilor ne surprinde şi de această dată cu realizări impresionante, pline de spirit festiv. Aşezaţi-vă comod lângă brad, cu o felie de cozonac şi o cană de ciocolată caldă şi lăsaţi-vă inspiraţi de aceste performanţe unice care fac sărbătorile de iarnă şi mai speciale!
11:00
Nicușor Dan, mesaj de Crăciun: „Familia, credința și valorile ne unesc, oriunde ne-am afla" # Timis Online
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Crăciun în care a subliniat importanța familiei, credinței și valorilor care dau sens vieții. Aflat la Făgăraș, șeful statului le-a urat românilor un Crăciun binecuvântat și i-a îndemnat să fie mai buni, mai înțelegători și mai uniți.
08:10
Mesajul de Crăciun al Excelenţei Sale Iosif Csaba Pál, episcop de Timișoara: „Toată religia noastră se bazează pe relația între Dumnezeu și om” # Timis Online
În mesajul de Crăciun transmis credincioșilor, episcopul diecezan de Timișoara vorbește despre sensul Nașterii Domnului dincolo de simboluri, subliniind nevoia unei relații vii cu Dumnezeu, dar și despre demnitatea fiecărui om și pacea care se naște atunci când Cuvântul este primit.
08:00
Mesajul de Crăciun al ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului: „Dumnezeu nu ne cere daruri scumpe, ci cântul inimii curate” # Timis Online
În mesajul de Crăciun adresat clerului și credincioșilor bănățeni, ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului, vorbește despre colind ca dar al inimii, despre iubire, iertare și milostenie, dar și despre responsabilitatea de a nu rămâne indiferenți față de cei care trăiesc „în peșterile sărăciei, ale marginalizării și ale uitării”. Pornind de la Nașterea Domnului, acesta îi îndeamnă pe credincioși la fapte bune, smerenie și grijă față de aproape.
00:30
Crăciun fericit! Să vină Moș Crăciun cu sacul plin de zâmbete, visuri împlinite și clipe magice. Și astăzi puteți vizita târgul din centrul orașului.
24 decembrie 2025
15:10
Crăciunul este, pentru mulți români, cea mai așteptată sărbătoare a anului. Dincolo de componenta religioasă, această perioadă vine cu o sumedenie de tradiții și obiceiuri care se păstrează încă, mai ales în micile comunități și în familie. În Banat, dar și în alte regiuni ale țării, Crăciunul continuă să fie marcat prin colinde, mese specifice și gesturi simbolice, transmise din generație în generație.
13:30
Din ce în ce mai multe cazuri de gripă în România. Recomandările Ministerului Sănătății # Timis Online
Ministerul Sănătății anunță că România se confruntă, în această perioadă, cu o intensificare a cazurilor de gripă și alte infecții virale respiratorii, cu răspândire la nivel național. Autoritățile fac apel la populație să respecte măsurile de prevenție și să se adreseze medicului la primele simptome.
13:10
Nu avea voie să se apropie de soție, dar a venit la locul ei de muncă. Bărbat din Timișoara, reținut de polițiști # Timis Online
Un bărbat din Timișoara a ajuns în arest pentru 24 de ore, după ce a încălcat ordinul de protecție emis pe numele său.
12:30
Explorează obiceiurile de iarnă din Banat într-un tur pietonal de Crăciun prin Timișoara # Timis Online
Un tur pietonal gratuit, dedicat atmosferei de Crăciun, va avea loc la Timișoara vineri, 26 decembrie, în cadrul proiectului Timișoara Free Tours, inițiat de Asociația Turism Alternativ. „Turist la tine acasă - Tur în atmosferă de Crăciun” pornește de la Castelul Huniade.
12:00
FOTO. Accident în Lugoj, în Ajunul Crăciunului. Două persoane rănite, o locuință avariată # Timis Online
Un accident rutier produs miercuri dimineață, în jurul orei 10:30, în municipiul Lugoj, a mobilizat mai multe echipaje de intervenție. Două autoturisme au fost implicate, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital, iar impactul a provocat și avarierea unei locuințe.
11:10
Aproape 500.000 de euro pentru terenul de lângă Piața Iosefin. Primăria va face o parcare # Timis Online
Primăria Timișoara face un pas important pentru amenajarea unei parcări decente lângă Piața Iosefin. Municipalitatea vrea să cumpere terenul de pe strada Iancu Văcărescu, folosit acum ca parcare improvizată, unde anul viitor ar urma să fie amenajate 50 de locuri de parcare.
10:50
Conflict periculos în miez de noapte la Lugoj. Un neamț a amenințat cu cuțitul pe stradă # Timis Online
Un tânăr de 26 de ani, cetățean german, a amenințat o persoană cu un obiect tăietor-înțepător în Lugoj. Polițiștii au intervenit, l-au imobilizat și l-au condus la sediul poliției. A fost deschis un dosar penal. Mai mult, tânărul a fost internat într-o unitate medicală de specialitate.
10:50
LISTĂ. Impozite mai mari pentru aproape 50 de clădiri degradate din Timișoara, de anul viitor # Timis Online
Aproape 50 de clădiri degradate din Timișoara vor fi supraimpozitate din 2026. Consilierii locali au aprobat majorări între 300 și 500% pentru 47 de imobile aflate în stare avansată de degradare, după verificările făcute de primărie și Poliția Locală.
10:10
Cu mult înainte de răspândirea colindelor, a brazilor împodobiţi şi a cadourilor, oamenii din Europa medievală (aprox. 500 – 1500 d.Hr.) sărbătoreau Crăciunul cu 12 zile pline de ospeţe şi veselie, culminând cu „A Douăsprezecea Noapte” şi cu încoronarea unui „Rege al Neamului”. În Evul Mediu, Crăciunul era precedat de postul Adventului, care dura o lună şi în timpul căruia creştinii evitau mâncărurile bogate şi excesele. Însă toate restricţiile dispăreau începând cu dimineaţa zilei de 25 decembrie, potrivit Annei Lawrence-Mathers, istoric la Universitatea Reading din Marea Britanie, specializată în Anglia medievală, scrie History. „Odată ce sosea ziua Crăciunului, dacă aveai energia necesară, se aştepta să mănânci, să bei, să te distrezi, să te costumezi, să joci şi să dansezi pe uliţe timp de 12 zile la rând până cădeai lat”, povesteşte ea.
09:50
Peste 11.800 de țigarete fără marcaj fiscal au fost descoperite de polițiștii din Timiș, în Lugoj și pe DN59A, la Săcălaz. Persoanele depistate au fost amendate cu 20.000 de lei fiecare.
09:40
Pentru ca sărbătorile de Crăciun să se desfășoare în condiții de liniște și siguranță, polițiștii din județul Timiș sunt mobilizați zilnic în misiuni specifice de menținere a ordinii publice.
00:10
Miercuri, 24 decembrie, puteți merge la expoziții sau să vizitați Târgul de Crăciun din centru.
00:00
VIDEO. Reduceri de cheltuieli şi măsuri pentru relansarea economică. Guvernul a adoptat „Ordonanţa-trenuleţ” # Timis Online
Ministrul Finanţelor a anunţat adoptarea „Ordonanţei-trenuleţ”, care prevede reduceri de cheltuieli bugetare, stimularea investiţiilor şi sprijin pentru persoanele vulnerabile până la bugetul pe 2026.
23 decembrie 2025
21:40
CSM a publicat rezultate preliminare ale chestionarului din justiție. Parlamentul, principalul responsabil pentru prescripții # Timis Online
Peste 98% dintre judecătorii chestionați de CSM afirmă că au resimțit o campanie publică împotriva justiției. Majoritatea consideră că prescripția răspunderii penale este cauzată în principal de pasivitatea Parlamentului. Judecătorii mai semnalează volumul excesiv de muncă, lipsa personalului și infrastructura deficitară, factori care afectează funcționarea justiției și atractivitatea profesiei.
17:50
VIDEO. Geamuri sparte și anvelope tăiate. Un consilier local din Giarmata, acuzat de primărie că ar fi „pietruit” ilegal o stradă # Timis Online
Primăria Giarmata îl acuză pe consilierul local Andrei Berta (PSD) că ar fi intervenit abuziv asupra unor lucrări de pe strada Tudor Arghezi, unde ar fi dispus pietruirea ilegală a drumului. Administrația locală susține că acțiunea a produs pagube și a sesizat Poliția.
16:40
ADVERTORIAL. Alegerea unui microbuz pentru drumuri lungi nu ține doar de numărul de locuri, ci de modul în care fiecare kilometru este parcurs fără stres, oboseală sau compromisuri inutile. Când călătorești multe ore, confortul scaunelor, spațiul real pentru picioare și liniștea din habitaclu devin importante.
15:20
CJT înființează „Centrul de Digitalizare și Inovare Timiș” împreună cu 15 orașe și comune din județ # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a aprobat înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul de Digitalizare și Inovare Timiș”, alături de 15 primării din județ. Noua structură își propune să accelereze digitalizarea, inovarea și atragerea de fonduri pentru dezvoltarea durabilă.
14:20
Primăria Timișoara propune majorarea tarifului la stațiile publice de încărcare a mașinilor electrice, de la 1,4 la 1,9 lei/kWh, pe fondul eliminării plafonării prețurilor la energie. Municipalitatea susține că noul tarif, majorat cu 50 de bani, rămâne sub media pieței și este necesar pentru menținerea rețelei în parametri optimi.
14:20
Risipa alimentară rămâne o problemă majoră în Uniunea Europeană, iar sărbătorile sunt una dintre perioadele în care aceasta se accentuează. Fiecare european aruncă anual, în medie, aproximativ 130 de kilograme de alimente, peste jumătate din această cantitate provenind chiar din gospodării. Contextul arată cât de important este ca, mai ales de Crăciun și Anul Nou, să fim mai atenți la cât cumpărăm, cât gătim și ce ajunge, în cele din urmă, la gunoi.
14:00
Tot mai mulți oameni au o carte electronică de identitate. Aproape 16.500 au fost eliberate la Timișoara # Timis Online
Peste 17.400 de cereri pentru Cartea Electronică de Identitate au fost depuse la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara din luna mai și până la finalul lui noiembrie, iar aproape 16.500 dintre acestea au fost deja soluționate, potrivit Primăriei Timișoara.
13:50
Consiliul Județean Timiș a aprobat, cu două zile înainte de Crăciun, o modificare majoră a taxelor locale pentru 2026, care duce la creșteri de peste 80% în zona taxelor de urbanism. Deși, inițial, taxele fuseseră doar indexate cu aproximativ 5%, schimbările fiscale adoptate la nivel național au majorat semnificativ baza de calcul pentru construcții.
13:40
Cresc semnificativ și taxele practicate de CJT în 2026, din cauza modificărilor legislative # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a aprobat, cu două zile înainte de Crăciun, o modificare majoră a taxelor locale pentru 2026, care duce la creșteri de peste 80% în zona taxelor de urbanism. Deși inițial taxele fuseseră doar indexate cu aproximativ 5%, schimbările fiscale adoptate la nivel național au majorat semnificativ baza de calcul pentru construcții.
11:40
FOTO. L’Occitane, locație cu produse cosmetice inspirate din regiunea Provence, s-a deschis în Iulius Town Timișoara # Timis Online
ADVERTORIAL. O nouă destinație dedicată răsfățului s-a inaugurat în Iulius Town Timișoara. L’Occitane en Provence, brand cu origini franțuzești și o istorie ce datează din 1976, propune produse de îngrijire create cu ingrediente naturale, inspirate de câmpurile de lavandă, livezile de migdali și lumina caldă a Mediteranei. Noua locație se află la parterul Iulius Town, iar cu ocazia inaugurării, L’Occitane a pregătit selecții speciale și seturi cadou în ediție limitată, ideale pentru perioada sărbătorilor.
10:50
Primăria Timișoara a mai câștigat o finanțare. Se modernizează iluminatul pe alte câteva zeci de străzi # Timis Online
Primăria Timișoara anunță o nouă finanțare pentru modernizarea iluminatului public: cu două zile înainte de Crăciun, municipalitatea a obținut 6 milioane de lei de la Administrația Fondului de Mediu, bani care vor permite înlocuirea iluminatului pe încă 66 de străzi din toate cartierele orașului.
