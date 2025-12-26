Filmul săptămânii: „Father Mother Sister Brother”, trei povești despre legăturile fragile dintre părinți și copii
Timis Online, 26 decembrie 2025 10:50
Recomandarea de film din această săptămână este „Father Mother Sister Brother”, un film de tip antologie semnat de Jim Jarmusch, care spune trei povești plasate în colțuri diferite ale lumii și explorează relațiile complicate dintre părinți și copiii lor ajunși la maturitate.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum o oră
10:50
10:40
Caz misterios în Liechtenstein de Crăciun: patru membri ai aceleiași familii, găsiți morți # Timis Online
Patru membri ai aceleiași familii au fost găsiți morți în Liechtenstein, într-un caz considerat neobișnuit de autorități. Un bărbat de 41 de ani a fost descoperit pe malul Rinului, iar ulterior părinții și sora sa au fost găsiți decedați într-un apartament din Vaduz. Poliția așteaptă rezultatele autopsiilor pentru a stabili cauza deceselor.
10:30
Două avioane F-16 au fost ridicate de la Baza 86 Fetești, în noaptea de 25 spre 26 decembrie, pentru a monitoriza spațiul aerian din nordul județului Tulcea, după atacuri cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Populația a fost avertizată prin RO-Alert, însă MApN a precizat că nu au existat pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României.
Acum 12 ore
02:10
Vineri, 26 decembrie, puteți participa la un tur de Crăciun prin Timișoara, la ateliere sau să mergeți la concerte.
Ieri
11:10
Papa Leon: „Povestea Crăciunului ne amintește datoria de a-i ajuta pe săraci și pe străini" # Timis Online
Papa Leon a transmis în Ajunul Crăciunului că povestea Nașterii Domnului este un apel la solidaritate cu săracii și străinii, subliniind că refuzul de a-i ajuta pe cei nevoiași înseamnă respingerea lui Dumnezeu. La primul său Crăciun ca papă, el a reafirmat importanța demnității fiecărei persoane și a celebrat liturghia la Vatican, în fața a mii de credincioși.
11:00
În rândurile de mai jos, vă invităm să descoperiţi magia sărbătorilor de iarnă prin cele mai fascinante şi inedite recorduri mondiale de Crăciun! De la cea mai înaltă bicicletă-brad la cel mai mare oraş din turtă dulce, Guinness World Records – Cartea Recordurilor ne surprinde şi de această dată cu realizări impresionante, pline de spirit festiv. Aşezaţi-vă comod lângă brad, cu o felie de cozonac şi o cană de ciocolată caldă şi lăsaţi-vă inspiraţi de aceste performanţe unice care fac sărbătorile de iarnă şi mai speciale!
11:00
Nicușor Dan, mesaj de Crăciun: „Familia, credința și valorile ne unesc, oriunde ne-am afla" # Timis Online
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Crăciun în care a subliniat importanța familiei, credinței și valorilor care dau sens vieții. Aflat la Făgăraș, șeful statului le-a urat românilor un Crăciun binecuvântat și i-a îndemnat să fie mai buni, mai înțelegători și mai uniți.
08:10
Mesajul de Crăciun al Excelenţei Sale Iosif Csaba Pál, episcop de Timișoara: „Toată religia noastră se bazează pe relația între Dumnezeu și om” # Timis Online
În mesajul de Crăciun transmis credincioșilor, episcopul diecezan de Timișoara vorbește despre sensul Nașterii Domnului dincolo de simboluri, subliniind nevoia unei relații vii cu Dumnezeu, dar și despre demnitatea fiecărui om și pacea care se naște atunci când Cuvântul este primit.
08:00
Mesajul de Crăciun al ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului: „Dumnezeu nu ne cere daruri scumpe, ci cântul inimii curate” # Timis Online
În mesajul de Crăciun adresat clerului și credincioșilor bănățeni, ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului, vorbește despre colind ca dar al inimii, despre iubire, iertare și milostenie, dar și despre responsabilitatea de a nu rămâne indiferenți față de cei care trăiesc „în peșterile sărăciei, ale marginalizării și ale uitării”. Pornind de la Nașterea Domnului, acesta îi îndeamnă pe credincioși la fapte bune, smerenie și grijă față de aproape.
00:30
Crăciun fericit! Să vină Moș Crăciun cu sacul plin de zâmbete, visuri împlinite și clipe magice. Și astăzi puteți vizita târgul din centrul orașului.
24 decembrie 2025
15:10
Crăciunul este, pentru mulți români, cea mai așteptată sărbătoare a anului. Dincolo de componenta religioasă, această perioadă vine cu o sumedenie de tradiții și obiceiuri care se păstrează încă, mai ales în micile comunități și în familie. În Banat, dar și în alte regiuni ale țării, Crăciunul continuă să fie marcat prin colinde, mese specifice și gesturi simbolice, transmise din generație în generație.
13:30
Din ce în ce mai multe cazuri de gripă în România. Recomandările Ministerului Sănătății # Timis Online
Ministerul Sănătății anunță că România se confruntă, în această perioadă, cu o intensificare a cazurilor de gripă și alte infecții virale respiratorii, cu răspândire la nivel național. Autoritățile fac apel la populație să respecte măsurile de prevenție și să se adreseze medicului la primele simptome.
13:10
Nu avea voie să se apropie de soție, dar a venit la locul ei de muncă. Bărbat din Timișoara, reținut de polițiști # Timis Online
Un bărbat din Timișoara a ajuns în arest pentru 24 de ore, după ce a încălcat ordinul de protecție emis pe numele său.
12:30
Explorează obiceiurile de iarnă din Banat într-un tur pietonal de Crăciun prin Timișoara # Timis Online
Un tur pietonal gratuit, dedicat atmosferei de Crăciun, va avea loc la Timișoara vineri, 26 decembrie, în cadrul proiectului Timișoara Free Tours, inițiat de Asociația Turism Alternativ. „Turist la tine acasă - Tur în atmosferă de Crăciun” pornește de la Castelul Huniade.
12:00
FOTO. Accident în Lugoj, în Ajunul Crăciunului. Două persoane rănite, o locuință avariată # Timis Online
Un accident rutier produs miercuri dimineață, în jurul orei 10:30, în municipiul Lugoj, a mobilizat mai multe echipaje de intervenție. Două autoturisme au fost implicate, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital, iar impactul a provocat și avarierea unei locuințe.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Aproape 500.000 de euro pentru terenul de lângă Piața Iosefin. Primăria va face o parcare # Timis Online
Primăria Timișoara face un pas important pentru amenajarea unei parcări decente lângă Piața Iosefin. Municipalitatea vrea să cumpere terenul de pe strada Iancu Văcărescu, folosit acum ca parcare improvizată, unde anul viitor ar urma să fie amenajate 50 de locuri de parcare.
10:50
Conflict periculos în miez de noapte la Lugoj. Un neamț a amenințat cu cuțitul pe stradă # Timis Online
Un tânăr de 26 de ani, cetățean german, a amenințat o persoană cu un obiect tăietor-înțepător în Lugoj. Polițiștii au intervenit, l-au imobilizat și l-au condus la sediul poliției. A fost deschis un dosar penal. Mai mult, tânărul a fost internat într-o unitate medicală de specialitate.
10:50
LISTĂ. Impozite mai mari pentru aproape 50 de clădiri degradate din Timișoara, de anul viitor # Timis Online
Aproape 50 de clădiri degradate din Timișoara vor fi supraimpozitate din 2026. Consilierii locali au aprobat majorări între 300 și 500% pentru 47 de imobile aflate în stare avansată de degradare, după verificările făcute de primărie și Poliția Locală.
10:10
Cu mult înainte de răspândirea colindelor, a brazilor împodobiţi şi a cadourilor, oamenii din Europa medievală (aprox. 500 – 1500 d.Hr.) sărbătoreau Crăciunul cu 12 zile pline de ospeţe şi veselie, culminând cu „A Douăsprezecea Noapte” şi cu încoronarea unui „Rege al Neamului”. În Evul Mediu, Crăciunul era precedat de postul Adventului, care dura o lună şi în timpul căruia creştinii evitau mâncărurile bogate şi excesele. Însă toate restricţiile dispăreau începând cu dimineaţa zilei de 25 decembrie, potrivit Annei Lawrence-Mathers, istoric la Universitatea Reading din Marea Britanie, specializată în Anglia medievală, scrie History. „Odată ce sosea ziua Crăciunului, dacă aveai energia necesară, se aştepta să mănânci, să bei, să te distrezi, să te costumezi, să joci şi să dansezi pe uliţe timp de 12 zile la rând până cădeai lat”, povesteşte ea.
09:50
Peste 11.800 de țigarete fără marcaj fiscal au fost descoperite de polițiștii din Timiș, în Lugoj și pe DN59A, la Săcălaz. Persoanele depistate au fost amendate cu 20.000 de lei fiecare.
09:40
Pentru ca sărbătorile de Crăciun să se desfășoare în condiții de liniște și siguranță, polițiștii din județul Timiș sunt mobilizați zilnic în misiuni specifice de menținere a ordinii publice.
00:10
Miercuri, 24 decembrie, puteți merge la expoziții sau să vizitați Târgul de Crăciun din centru.
00:00
VIDEO. Reduceri de cheltuieli şi măsuri pentru relansarea economică. Guvernul a adoptat „Ordonanţa-trenuleţ” # Timis Online
Ministrul Finanţelor a anunţat adoptarea „Ordonanţei-trenuleţ”, care prevede reduceri de cheltuieli bugetare, stimularea investiţiilor şi sprijin pentru persoanele vulnerabile până la bugetul pe 2026.
23 decembrie 2025
21:40
CSM a publicat rezultate preliminare ale chestionarului din justiție. Parlamentul, principalul responsabil pentru prescripții # Timis Online
Peste 98% dintre judecătorii chestionați de CSM afirmă că au resimțit o campanie publică împotriva justiției. Majoritatea consideră că prescripția răspunderii penale este cauzată în principal de pasivitatea Parlamentului. Judecătorii mai semnalează volumul excesiv de muncă, lipsa personalului și infrastructura deficitară, factori care afectează funcționarea justiției și atractivitatea profesiei.
17:50
VIDEO. Geamuri sparte și anvelope tăiate. Un consilier local din Giarmata, acuzat de primărie că ar fi „pietruit” ilegal o stradă # Timis Online
Primăria Giarmata îl acuză pe consilierul local Andrei Berta (PSD) că ar fi intervenit abuziv asupra unor lucrări de pe strada Tudor Arghezi, unde ar fi dispus pietruirea ilegală a drumului. Administrația locală susține că acțiunea a produs pagube și a sesizat Poliția.
16:40
ADVERTORIAL. Alegerea unui microbuz pentru drumuri lungi nu ține doar de numărul de locuri, ci de modul în care fiecare kilometru este parcurs fără stres, oboseală sau compromisuri inutile. Când călătorești multe ore, confortul scaunelor, spațiul real pentru picioare și liniștea din habitaclu devin importante.
15:20
CJT înființează „Centrul de Digitalizare și Inovare Timiș” împreună cu 15 orașe și comune din județ # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a aprobat înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul de Digitalizare și Inovare Timiș”, alături de 15 primării din județ. Noua structură își propune să accelereze digitalizarea, inovarea și atragerea de fonduri pentru dezvoltarea durabilă.
14:20
Primăria Timișoara propune majorarea tarifului la stațiile publice de încărcare a mașinilor electrice, de la 1,4 la 1,9 lei/kWh, pe fondul eliminării plafonării prețurilor la energie. Municipalitatea susține că noul tarif, majorat cu 50 de bani, rămâne sub media pieței și este necesar pentru menținerea rețelei în parametri optimi.
14:20
Risipa alimentară rămâne o problemă majoră în Uniunea Europeană, iar sărbătorile sunt una dintre perioadele în care aceasta se accentuează. Fiecare european aruncă anual, în medie, aproximativ 130 de kilograme de alimente, peste jumătate din această cantitate provenind chiar din gospodării. Contextul arată cât de important este ca, mai ales de Crăciun și Anul Nou, să fim mai atenți la cât cumpărăm, cât gătim și ce ajunge, în cele din urmă, la gunoi.
14:00
Tot mai mulți oameni au o carte electronică de identitate. Aproape 16.500 au fost eliberate la Timișoara # Timis Online
Peste 17.400 de cereri pentru Cartea Electronică de Identitate au fost depuse la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara din luna mai și până la finalul lui noiembrie, iar aproape 16.500 dintre acestea au fost deja soluționate, potrivit Primăriei Timișoara.
13:50
Consiliul Județean Timiș a aprobat, cu două zile înainte de Crăciun, o modificare majoră a taxelor locale pentru 2026, care duce la creșteri de peste 80% în zona taxelor de urbanism. Deși, inițial, taxele fuseseră doar indexate cu aproximativ 5%, schimbările fiscale adoptate la nivel național au majorat semnificativ baza de calcul pentru construcții.
13:40
Cresc semnificativ și taxele practicate de CJT în 2026, din cauza modificărilor legislative # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a aprobat, cu două zile înainte de Crăciun, o modificare majoră a taxelor locale pentru 2026, care duce la creșteri de peste 80% în zona taxelor de urbanism. Deși inițial taxele fuseseră doar indexate cu aproximativ 5%, schimbările fiscale adoptate la nivel național au majorat semnificativ baza de calcul pentru construcții.
11:40
FOTO. L’Occitane, locație cu produse cosmetice inspirate din regiunea Provence, s-a deschis în Iulius Town Timișoara # Timis Online
ADVERTORIAL. O nouă destinație dedicată răsfățului s-a inaugurat în Iulius Town Timișoara. L’Occitane en Provence, brand cu origini franțuzești și o istorie ce datează din 1976, propune produse de îngrijire create cu ingrediente naturale, inspirate de câmpurile de lavandă, livezile de migdali și lumina caldă a Mediteranei. Noua locație se află la parterul Iulius Town, iar cu ocazia inaugurării, L’Occitane a pregătit selecții speciale și seturi cadou în ediție limitată, ideale pentru perioada sărbătorilor.
10:50
Primăria Timișoara a mai câștigat o finanțare. Se modernizează iluminatul pe alte câteva zeci de străzi # Timis Online
Primăria Timișoara anunță o nouă finanțare pentru modernizarea iluminatului public: cu două zile înainte de Crăciun, municipalitatea a obținut 6 milioane de lei de la Administrația Fondului de Mediu, bani care vor permite înlocuirea iluminatului pe încă 66 de străzi din toate cartierele orașului.
10:40
VIDEO. Lovitură a poliției în Timiș: bărbat arestat pentru o serie de furturi din locuințe # Timis Online
Un bărbat de 39 de ani a fost reținut și arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei percheziții efectuate într-un dosar de furt calificat din județul Timiș. Cercetările continuă în acest caz.
10:40
O femeie de 56 de ani a fost atacată pe stradă și lăsată fără geantă și acte, la Lugoj. Agresorul a fost prins la scurt timp de polițiști. Tânărul este acum reținut.
09:20
ADVERTORIAL. Igiena orală nu mai înseamnă doar periajul clasic și folosirea aței dentare. În ultimii ani, tot mai multe persoane caută soluții care să ofere o curățare mai profundă și mai eficientă, iar tehnologia vine cu răspunsuri interesante. Aparatele moderne dedicate sănătății dentare au evoluat considerabil, iar printre acestea se remarcă un dispozitiv care promite să schimbe rutina zilnică. Este vorba despre o metodă care combină presiunea apei cu precizia pentru a ajunge în zone greu accesibile, acolo unde periuța obișnuită nu reușește: dușul bucal.
09:00
FOTO. Sporturile de iarnă: importanță, pregătire prin kinetoterapie și prevenirea accidentărilor # Timis Online
Sporturile de iarnă sunt asociate cu mișcarea în aer liber, relaxarea și vacanțele active. Schiul, săniușul, snowboardingul, patinajul sau drumețiile pe zăpadă sunt activități care aduc beneficii importante pentru sănătate, dar care implică și un risc crescut de accidentare, mai ales atunci când sunt practicate fără o pregătire fizică adecvată.
00:10
Marți, 23 decembrie, puteți vizita diverse târguri sau expoziții. Mai puteți merge și la teatru.
22 decembrie 2025
22:00
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației. Rectorul UVT, Marilen Pirtea, pe lista posibililor înlocuitori # Timis Online
Daniel David a anunțat luni seara că și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării. Conform surselor HotNews.ro, se vehiculează că rectorul Universității de Vest din Timișoara ar putea să fie succesorul său.
18:40
Militar găsit mort într-o unitate militară din Deva. Ancheta a fost preluată de Parchetul Militar Timișoara # Timis Online
Un tânăr militar, în vârstă de 23 de ani, a fost găsit mort luni dimineață, într-o unitate militară din Deva. Acesta prezenta o plagă prin împușcare, iar cazul a fost preluat de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara, care a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.
18:10
De la Makó în Missouri. Povestea lui Joseph Pulitzer, cel care a dat o nouă dimensiune jurnalismului # Timis Online
Joseph Pulitzer a fost unul dintre cei mai influenţi jurnalişti din istoria Americii, fiind asociat cu Premiile Pulitzer, o prestigioasă distincţie în domeniul jurnalismului, literaturii şi muzicii.
17:50
A murit Chris Rea, legenda muzicii britanice și interpretul hitului „Driving Home for Christmas” # Timis Online
Chris Rea, muzician britanic celebru pentru hituri precum Driving Home for Christmas și The Road to Hell, a murit luni, potrivit unui anunț făcut de un purtător de cuvânt al familiei, citat de Sky News și BBC. Artistul avea 74 de ani.
16:40
FOTO. Spitalul Municipal Timișoara, singurul din vestul țării unde femeile cu cancere ginecologice pot face gratuit Terapia HIPEC # Timis Online
Femeile diagnosticate cu cancere ginecologice au acces, la Timișoara, la o terapie avansată disponibilă gratuit într-un singur spital public din vestul țării. Este vorba despre Terapia HIPEC, o procedură complexă introdusă în cadrul unui proiect european.
16:30
Trei răniți, printre care și o fată de 10 ani, în urma unui accident rutier pe un drum din Timiș # Timis Online
Trei persoane, printre care și o fată de 10 ani, au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs, între Beregsău Mare și Cărpiniș, după ce un șofer în vârstă de 64 de ani ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un alt autoturism.
15:30
Un automotor Regio care circula pe ruta Cruceni–Timișoara a fost implicat luni, în jurul orei 13:30, într-un accident feroviar la trecerea la nivel cu calea ferată din Peciu Nou, după ce a intrat în coliziune cu un autoturism.
14:50
Accident rutier cu mai multe victime, la Săcălaz. Într-una dintre mașini se afla și un copil # Timis Online
Două autoturisme au fost implicate, luni după-masă, într-un accident rutier produs în comuna Săcălaz. Șapte persoane se aflau în mașini, iar două femei au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
14:00
Locuitorii din Ronaț pot circula, începând de luni, 22 decembrie, prin Pasajul Solventul, care face legătura spre Gara de Nord. Deschis în regim de șantier, cu o bandă pe sens, pasajul rămâne încă în lucru, iar finalizarea completă este estimată pentru primăvară.
13:30
1 an de la deschiderea Camerei de Gardă pentru adulți la Spitalul Regina Maria Timișoara — un pas important pentru sănătatea timișorenilor # Timis Online
ADVERTORIAL. În urmă cu un an, Spitalul Regina Maria Timișoara a deschis camera de gardă dedicată pacienților adulți. De atunci, aceasta funcționează 24/7, inclusiv în zilele de sărbătoare, oferind acces continuu la urgențe medicale.
13:20
Vicepreședintele PE Victor Negrescu a depus o coroană de flori în memoria martirilor de la Revoluție. A fost însoțit de Iovescu # Timis Online
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a fost prezent duminică la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la monumentul „Crucificare” din Piața Victoriei, în memoria eroilor martiri ai Revoluției din 1989, alături de vicepreședintele CJ Timiș, Alexandru Iovescu.
