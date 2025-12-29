Au fost ridicate restricțiile pentru focarul de Pestă Porcină Africană din Gottlob
Timis Online, 29 decembrie 2025 13:20
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timiș a anunțat, luni, ridicarea restricțiilor sanitare veterinare în urma stingerii focarului de Pestă Porcină Africană (PPA) din exploatația nonprofesională din localitatea Gottlob.
PROGRAM. Filarmonica Banatul Timișoara: -40% la biletele de parter pentru concertele din ianuarie 2026 # Timis Online
Filarmonica Banatul Timișoara invită melomanii să înceapă Noul An cu o serie de concerte speciale, oferind o reducere de 40% la biletele cu preț întreg pentru locurile de parter ale Sălii Capitol.
Primăria Municipiului Timișoara invită timișorenii să sărbătorească Revelionul 2026 miercuri, 31 decembrie, începând cu ora 22:00, în Piața Victoriei, unde a pregătit un spectacol special pentru întâmpinarea noului an.
Stația de Ambulanță din Lugoj a fost dotată recent cu o ambulanță de tip C, complet echipată și cu o capacitate sporită, menită să sprijine intervențiile medicale de urgență în zona orașului.
Pierderi uriașe de apă și investiții urgente la Lugoj, după preluarea serviciului de către Aquatim # Timis Online
La câteva luni după ce Aquatim a preluat serviciile de apă și canalizare din municipiul Lugoj, ies la iveală probleme majore ale infrastructurii: pierderi de apă de până la 86%, rețele învechite și investiții care nu mai pot fi amânate.
Una dintre cele mai apreciate artiste de flamenco ale momentului, Maria Rubi, revine la Timișoara cu un spectacol care promite să aducă pe scenă energia și emoția autentică a Andaluziei. Evenimentul va avea loc joi, 15 ianuarie, de la ora 18:30, la Cinema Timiș.
CCR a amânat din nou o decizie privind reforma pensiilor magistraților. Cei numiți de PSD nu s-au prezentat # Timis Online
CCR a amânat din nou o decizie privind reforma pensiilor magistraților, până la jumătatea lunii ianuarie, din lipsă de cvorum.
În sud-vestul României, în județul Caraș-Severin, există un sistem hidroenergetic complex care alimentează Reșița și împrejurimile cu energie electrică. Amenajarea hidrotehnică din bazinul superior al râului Bârzava cuprinde cinci centrale hidro – Grebla, Breazova 1 și 2, Crăinicel 1 și 2 – cu o putere instalată totală de 22 MW, precum și o rețea extinsă de baraje, tunele, apeducte și canale. Multe dintre construcțiile hidrotehnice datează de la începutul secolului XX și sunt considerate monumente istorice de importanță națională. În ultimii ani, întregul sistem a fost modernizat: amenajările au fost retehnologizate complet în 2013 și dotate cu echipamente moderne și soluții de control avansate, pentru a asigura o producție de energie durabilă la standarde înalte.
Consiliul Județean Timiș a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională pentru un proiect de hotărâre ce vizează reorganizarea Muzeului Satului Bănățean Timișoara. Demersul este realizat în baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
Studenții care folosesc ChatGPT la redactarea eseurilor își amintesc mult mai greu propriile idei # Timis Online
Studenții care apelează la ChatGPT pentru a scrie eseuri riscă să rețină mult mai puțin din ceea ce produc, comparativ cu cei care lucrează fără asistență sau folosesc doar motoare de căutare. Concluzia aparține unui studiu realizat în acest an de cercetători de la Massachusetts Institute of Technology (MIT), citat de platforma educațională Edutopia.
Ouija este o planşetă folosită pentru presupusa comunicare cu spiritele. Aceasta conţine literele alfabetului, cifrele de la 0 la 9 şi cuvintele „da,” „nu” şi „la revedere”. Jucătorii plasează degetele pe un indicator mobil, care pare să se mişte singur pe suprafaţa tablei, formând mesaje sau răspunsuri la întrebările puse în timpul unei şedinţe de spiritism.
Două opționale noi pentru gimnaziu, aprobate de Ministerul Educației. Ce vor învăța elevii # Timis Online
Elevii de gimnaziu vor putea alege, începând cu următorii ani școlari, două discipline opționale noi, concepute pentru a-i ajuta să se pregătească mai bine pentru provocările vieții cotidiene și ale mediului digital.
În această dimineață, în jurul orei 6, a avut loc un accident rutier pe DN59B, în localitatea Iohanisfeld.
Școală modernă pentru mai bine de 500 de elevi la Urseni. Primăria Moșnița Nouă vrea să atragă fonduri europene # Timis Online
Primăria Moșnița Nouă a depus cererea de finanțare pentru proiectul „Construire și dotare școală P+1E și împrejmuire – sat Urseni”, în cadrul Programului PR Vest 2021–2027, vizând modernizarea infrastructurii educaționale din comună.
Luni, 29 decembrie, puteți merge la un atelier de pictură sau la expoziții diverse. Încă este deschis Târgul de Crăciun din centrul orașului.
„Pietrele care plâng” reprezintă un fenomen geologic spectaculos şi misterios observat în Japonia, cunoscut sub numele de „Naki-suna” sau „pietrele plângătoare”. Aceste pietre, care se găsesc în regiuni precum Parcul Natural Kuju din zona Oita, par să elimine picături de apă sub formă de „lacrimi” în anumite condiţii climatice.
Un tânăr de 19 ani a avut parte de momente neplăcute, duminică după-amiază, într-un mall din Timișoara, unde a fost lovit de o persoană necunoscută. Polițiștii au intervenit și au deschis un dosar penal.
Societatea municipală Piețe SA propune majorarea, de la 1 ianuarie, a opt tarife practicate în patru piețe publice din Timișoara: Dacia, Mehala, Piața de Gros și piața volantă de la stadion. Modificările vizează chioșcuri, locuri auto și taxe de rezervare și trebuie aprobate de Consiliul Local.
Consiliul Județean Timiș face un pas spre construirea unui nou pod transfrontalier peste Mureș și a scos la licitație studiul de fezabilitate. Patru firme s-au înscris în competiția pentru contractul estimat la 2,3 milioane de lei, iar evaluarea ofertelor trebuie finalizată până în luna iunie.
Actrița franceză Brigitte Bardot a murit. Avea 91 de ani. Cunoscută pentru succesul său din anii ’50, ea a ales să se retragă din cinematografie la doar 39 de ani, dedicându-se ulterior activității de militantă pentru protecția animalelor.
Accident pe DN 6, la Dudeștii Noi, duminică dimineața. Două persoane, inclusiv un copil, au fost rănite după ce o șoferiță a intrat pe contrasens. Poliția a deschis un dosar penal.
Bulgaria va deveni joi a 21-a țară care adoptă moneda euro, un pas important de integrare europeană, dar controversat într-un context politic instabil, relatează AFP, citată de HotNews.ro.
O șoferiță a intrat pe contrasens și a provocat un accident în Dudeștii Noi. O femeie și un copil au fost răniți # Timis Online
Accident pe DN 6, la Dudeștii Noi, duminică dimineața. Două persoane, inclusiv un copil, au fost rănite după ce o șoferiță a intrat pe contrasens. Poliția a deschis un dosar penal.
Duminică, 28 decembrie, puteți merge la un atelier de modelaj, la teatru sau la expoziții. Târgul de Crăciun din centrul orașului încă este deschis.
Un tânăr de 24 de ani a fost prins de polițiști după ce a jefuit un adolescent de 15 ani, pe o stradă din Timișoara. Incidentul a avut loc în a doua zi de Crăciun, iar prejudiciul a fost recuperat.
Bărbat beat și fără permis, reținut după ce a lovit patru mașini cu tractorul, în Timiș # Timis Online
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost reținut de polițiștii din Timiș, după ce a fost implicat într-un eveniment rutier, conducând un tractor sub influența alcoolului, fără a deține permis de conducere.
Rusia înregistrează un val de „febra șoarecilor”, cu peste 3.300 de cazuri în 2025, cu 50% mai multe decât anul trecut, cauzate de înmulțirea rozătoarelor pe fondul temperaturilor ridicate. Boala nu se transmite între oameni, dar poate fi fatală.
Sfântul Ștefan, primul martir creștin, prăznuit pe 27 decembrie. Sute de mii de români își serbează numele # Timis Online
Sâmbătă, 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun, credincioșii creștini îl prăznuiesc pe Sfântul Ștefan, primul martir al creștinătății. Cu această ocazie, peste 500.000 de români își sărbătoresc ziua onomastică.
Sâmbătă, 27 decembrie, puteți participa la un tur ghidat, la un atelier de origami, să mergeți la teatru sau la petreceri în oraș. Mai este deschis și Târgul de Crăciun din centru.
Haos pe un drum din Olt: Planul Roșu activat după un accident cu 11 mașini și zeci de persoane implicate # Timis Online
Un accident rutier în care au fost implicate 11 autoturisme s-a produs vineri pe DN 12, în județul Olt, pe sensul Pitești–Slatina. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, 27 de persoane fiind evaluate medical. O persoană a fost transportată la spital, iar situația rămâne în dinamică.
Poate a treia oară este cu noroc. SDM încearcă încă o dată să găsească firmă care să repare trotuarele # Timis Online
Societatea Drumuri Municipale a lansat pe 24 decembrie o nouă licitație pentru reparația trotuarelor din Timișoara, după două încercări eșuate. Contractul, estimat la până la 6 milioane de lei cu TVA, este pe șase luni, iar ofertele sunt așteptate până pe 29 ianuarie.
VIDEO. „Ne-au furat un trotuar, acum l-am pus la loc”. Se poate circula pe locul fostei terase a Restaurantului Dinar # Timis Online
După demolarea terasei ridicate ilegal de Restaurantul Dinar, Primăria Timișoara a refăcut trotuarul ocupat ani la rând pe domeniul public. La trei luni de la intervenție, zona este din nou accesibilă pietonilor, care nu mai sunt nevoiți să circule pe carosabil.
Primăria Lugoj lansează o licitație de aproape 4 milioane de euro pentru construirea unui parc fotovoltaic de 3,7 MW pe strada Timișorii. Investiția, finanțată de Ministerul Energiei, ar urma să reducă facturile municipalității cu circa 800.000 de euro anual.
Google testează o funcție mult așteptată: utilizatorii își vor putea schimba adresa Gmail fără să piardă datele # Timis Online
Google testează o nouă funcție care le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail, păstrând în același timp toate datele și serviciile asociate contului. Informația apare pe pagina de suport a companiei.
Românii care dețin sau intenționează să cumpere autoturisme hibride vor plăti impozite mult mai mari începând cu 1 ianuarie 2026, ca urmare a unor modificări legislative recente.
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, urmează aproape o lună cu temperaturi sub valorile obișnuite pentru această perioadă și cu episoade repetate de precipitații în cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță că răcirea vremii va persista până spre sfârșitul lunii ianuarie, iar la începutul anului 2026 vom avea parte de cantități semnificative de precipitații.
Filmul săptămânii: „Father Mother Sister Brother”, trei povești despre legăturile fragile dintre părinți și copii # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Father Mother Sister Brother”, un film de tip antologie semnat de Jim Jarmusch, care spune trei povești plasate în colțuri diferite ale lumii și explorează relațiile complicate dintre părinți și copiii lor ajunși la maturitate.
Caz misterios în Liechtenstein de Crăciun: patru membri ai aceleiași familii, găsiți morți # Timis Online
Patru membri ai aceleiași familii au fost găsiți morți în Liechtenstein, într-un caz considerat neobișnuit de autorități. Un bărbat de 41 de ani a fost descoperit pe malul Rinului, iar ulterior părinții și sora sa au fost găsiți decedați într-un apartament din Vaduz. Poliția așteaptă rezultatele autopsiilor pentru a stabili cauza deceselor.
Două avioane F-16 au fost ridicate de la Baza 86 Fetești, în noaptea de 25 spre 26 decembrie, pentru a monitoriza spațiul aerian din nordul județului Tulcea, după atacuri cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Populația a fost avertizată prin RO-Alert, însă MApN a precizat că nu au existat pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României.
Vineri, 26 decembrie, puteți participa la un tur de Crăciun prin Timișoara, la ateliere sau să mergeți la concerte.
Papa Leon: „Povestea Crăciunului ne amintește datoria de a-i ajuta pe săraci și pe străini" # Timis Online
Papa Leon a transmis în Ajunul Crăciunului că povestea Nașterii Domnului este un apel la solidaritate cu săracii și străinii, subliniind că refuzul de a-i ajuta pe cei nevoiași înseamnă respingerea lui Dumnezeu. La primul său Crăciun ca papă, el a reafirmat importanța demnității fiecărei persoane și a celebrat liturghia la Vatican, în fața a mii de credincioși.
În rândurile de mai jos, vă invităm să descoperiţi magia sărbătorilor de iarnă prin cele mai fascinante şi inedite recorduri mondiale de Crăciun! De la cea mai înaltă bicicletă-brad la cel mai mare oraş din turtă dulce, Guinness World Records – Cartea Recordurilor ne surprinde şi de această dată cu realizări impresionante, pline de spirit festiv. Aşezaţi-vă comod lângă brad, cu o felie de cozonac şi o cană de ciocolată caldă şi lăsaţi-vă inspiraţi de aceste performanţe unice care fac sărbătorile de iarnă şi mai speciale!
Nicușor Dan, mesaj de Crăciun: „Familia, credința și valorile ne unesc, oriunde ne-am afla" # Timis Online
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Crăciun în care a subliniat importanța familiei, credinței și valorilor care dau sens vieții. Aflat la Făgăraș, șeful statului le-a urat românilor un Crăciun binecuvântat și i-a îndemnat să fie mai buni, mai înțelegători și mai uniți.
Mesajul de Crăciun al Excelenţei Sale Iosif Csaba Pál, episcop de Timișoara: „Toată religia noastră se bazează pe relația între Dumnezeu și om” # Timis Online
În mesajul de Crăciun transmis credincioșilor, episcopul diecezan de Timișoara vorbește despre sensul Nașterii Domnului dincolo de simboluri, subliniind nevoia unei relații vii cu Dumnezeu, dar și despre demnitatea fiecărui om și pacea care se naște atunci când Cuvântul este primit.
Mesajul de Crăciun al ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului: „Dumnezeu nu ne cere daruri scumpe, ci cântul inimii curate” # Timis Online
În mesajul de Crăciun adresat clerului și credincioșilor bănățeni, ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului, vorbește despre colind ca dar al inimii, despre iubire, iertare și milostenie, dar și despre responsabilitatea de a nu rămâne indiferenți față de cei care trăiesc „în peșterile sărăciei, ale marginalizării și ale uitării”. Pornind de la Nașterea Domnului, acesta îi îndeamnă pe credincioși la fapte bune, smerenie și grijă față de aproape.
Crăciun fericit! Să vină Moș Crăciun cu sacul plin de zâmbete, visuri împlinite și clipe magice. Și astăzi puteți vizita târgul din centrul orașului.
Crăciunul este, pentru mulți români, cea mai așteptată sărbătoare a anului. Dincolo de componenta religioasă, această perioadă vine cu o sumedenie de tradiții și obiceiuri care se păstrează încă, mai ales în micile comunități și în familie. În Banat, dar și în alte regiuni ale țării, Crăciunul continuă să fie marcat prin colinde, mese specifice și gesturi simbolice, transmise din generație în generație.
Din ce în ce mai multe cazuri de gripă în România. Recomandările Ministerului Sănătății # Timis Online
Ministerul Sănătății anunță că România se confruntă, în această perioadă, cu o intensificare a cazurilor de gripă și alte infecții virale respiratorii, cu răspândire la nivel național. Autoritățile fac apel la populație să respecte măsurile de prevenție și să se adreseze medicului la primele simptome.
Nu avea voie să se apropie de soție, dar a venit la locul ei de muncă. Bărbat din Timișoara, reținut de polițiști # Timis Online
Un bărbat din Timișoara a ajuns în arest pentru 24 de ore, după ce a încălcat ordinul de protecție emis pe numele său.
Explorează obiceiurile de iarnă din Banat într-un tur pietonal de Crăciun prin Timișoara # Timis Online
Un tur pietonal gratuit, dedicat atmosferei de Crăciun, va avea loc la Timișoara vineri, 26 decembrie, în cadrul proiectului Timișoara Free Tours, inițiat de Asociația Turism Alternativ. „Turist la tine acasă - Tur în atmosferă de Crăciun” pornește de la Castelul Huniade.
