Lavrov avertizează: Trupe europene în Ucraina, ținte legitime pentru Rusia

Lavrov avertizează că trupele europene dislocate în Ucraina ar deveni ținte legitime pentru armata rusă. Criticând „regimul lui Zelenski" și ambițiile europene, el subliniază că Kievul nu este pregătit pentru discuții constructive. Tensiunile cresc în contextul întâlnirii Zelenski-Trump. Lavrov avertizează că trupele europene în Ucraina ar deveni ținte legitime pentru armata rusă Ministrul rus acuză
Acum 5 minute
11:00
Ianis Hagi a sărbătorit primul Crăciun ca tată, alături de soția sa și fiul lor Giorgios, aducând bucurie familiei. Gică Hagi, fericit în noua sa ipostază de bunic, își petrece timpul cu nepotul, schimbându-se profund în ultimele luni. Ianis remarcă cât de diferit s-a transformat tatăl său, evidențiind importanța acestei fericiri familiale. Ianis Hagi celebrează
Acum 30 minute
10:40
Lavrov avertizează că trupele europene dislocate în Ucraina ar deveni ținte legitime pentru armata rusă. Criticând „regimul lui Zelenski" și ambițiile europene, el subliniază că Kievul nu este pregătit pentru discuții constructive. Tensiunile cresc în contextul întâlnirii Zelenski-Trump. Lavrov avertizează că trupele europene în Ucraina ar deveni ținte legitime pentru armata rusă Ministrul rus acuză
Acum o oră
10:30
Poliția rusă a reținut 70 de membri ai sectei religioase pro-ucrainene Școala Principiului Unit, acuzați de răspândirea de informații false despre armata rusă. Membrii se rugau pentru președintele Zelenski și armata ucraineană, opunându-se poziției oficiale a Rusiei. Aceștia riscă până la 10 ani de închisoare. Arestarea a 70 de membri ai sectei Școala Principiului Unit
Acum 2 ore
10:00
Antrenorul echipei Studentski Center, Petar Mijović, a avut o ieșire nervoasă la meciul cu U-BT Cluj-Napoca, folosing un limbaj vulgar la adresa arbitrilor, surprins de transmisiunea live. Clujenii au câștigat meciul cu 96-85, având un parcurs solid în Liga Adriatică, cu trei victorii consecutive. U-BT Cluj-Napoca a învins Studentski Centar cu 96-85 în Liga Adriatică
10:00
Bulgaria devine joi a 21-a țară din zona euro, însă adoptarea monedei unice stârnește temeri legate de inflație și instabilitate politică. Protestele împotriva euro cresc în intensitate, în special în zonele rurale, dar guvernele susțin că euro va impulsiona economia și turismul, atrăgând investiții. Bulgaria adoptă euro, devenind a 21-a țară din zona euro Protestele
10:00
Nicușor Dan s-a întâlnit la Londra cu Sir George Iacobescu, inginer constructor român, cunoscut pentru dezvoltarea centrului financiar Canary Wharf. Această întâlnire subliniază realizările românilor de succes în străinătate și inspirația pe care o aduc în comunitatea globală. Află mai multe despre parcursul său profesional. Nicușor Dan s-a întâlnit cu Sir George Iacobescu, românul care
09:50
Moarte suspectă în Sibiu: procurorii au reținut două femei pentru omor calificat după ce o mamă de 59 de ani a murit în circumstanțe misterioase. Ancheta relevă premeditarea și utilizarea sedativelor, iar faptele ar fi fost săvârșite din interes material pentru moștenire. Procurorii din Sibiu au reținut două femei pentru omor calificat după moartea unei
09:40
Zelenski a subliniat importanța garanțiilor de securitate occidentale înainte de întâlnirea crucială cu Trump în Florida. Liderul ucrainean a declarat că fără aceste garanții, Ucraina nu poate progresa spre pace sau organiza alegeri, subliniind provocările actuale și intensificarea atacurilor rusești. Viitorul Ucrainei depinde de garanțiile de securitate occidentale, afirmă președintele Zelenski înainte de întâlnirea cu
09:30
Alegerile parlamentare anticipate în Kosovo se derulează pe fondul unor crize economice și neînțelegeri politice, după 11 luni fără guvern. Partidul Vetevendosje, condus de Albin Kurti, speră la obținerea unei majorități clare, în fața criticilor opoziției privind corupția și gestionarea economică defectuoasă. Kosovo se pregătește pentru alegeri parlamentare anticipate după o criză de 11 luni
Acum 4 ore
09:00
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost operat pentru a trata sughițurile persistente, anunțându-și soția, Michelle Bolsonaro, pe rețelele sociale. Această procedură a fost necesară după nouă luni de disconfort. Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, are sechele după o lovitură de cuțit din 2018. Jair Bolsonaro a fost operat pentru a trata
09:00
CCR va decide soarta legii pensiilor magistraților pe 28 decembrie 2025, iar o eventuală declarație de neconstituționalitate ar obliga Guvernul să reanalizeze proiectul. Legea contestată vizează vârsta și cuantumul pensiilor, ridicând obiecții legate de discriminare și impact economic asupra magistraților. CCR va decide soarta legii pensiilor magistraților pe 28 decembrie 2025 Proiectul a fost declarat
08:50
Nigeria s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni 2025, după o victorie dramatică 3-2 împotriva Tunisiei. Cu goluri marcate de Victor Osimhen, Wilfred Ndidi și Ademola Lookman, „Super Vulturii" au dominat meciul, dar tunisienii au revenit pe final, aducând suspans. Nigeria s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe
08:30
Canada a anunțat un sprijin economic de 1,8 miliarde de dolari pentru Ucraina, destinat deblocării fondurilor de la FMI. Mark Carney a făcut acest anunț în cadrul unei întâlniri cu președintele Zelenski la Halifax, pentru a susține reconstrucția și securitatea Ucrainei în fața agresiunii ruse. Canada anunță un ajutor economic de 1,8 miliarde de dolari
08:30
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina prin forță, dacă autoritățile de la Kiev nu sunt dispuse să rezolve conflictul pe cale pașnică. Aceste afirmații au fost făcute după un atac masiv rus, în timp ce Ucraina își continuă operațiunile defensive. Vladimir Putin afirmă că Rusia își va
08:00
CIA și secretele „Țării Aurului": Cum bogățiile românești sprijineau spionajul sovietic # MainNews.ro
Poveștile ascunse ale „Țării Aurului" dezvăluie cum bogățiile României, în special aurul, au fost exploatate de Uniunea Sovietică pentru a finanța spionajul în Occident. În perioada comunistă, CIA a documentat transferurile masive de aur și argint, afectând economia și muncitorii din minele din Apuseni și Baia Mare. România a extras aproximativ 2.000 de tone de
07:50
Gigi Becali l-a caracterizat pe Nicușor Dan după o întâlnire recentă, subliniind smerenia și modestia acestuia. Deși a recunoscut că a avut critici la adresa sa, Becali a apreciat atitudinea deschisă a președintelui și a cerut scuze public, lăudându-l pentru caracterul său și apropierea față de oameni. Gigi Becali a exprimat aprecierea sa pentru caracterul
07:40
Curtea Constituțională a României analizează sesizarea Înaltei Curți privind legalitatea modificărilor aduse pensiilor magistraților. Legea adoptată recent prevede creșterea vârstei de pensionare, limitarea pensiilor și modificarea formulei de calcul. CCR se va pronunța pe 28 decembrie. Curtea Constituțională examinează sesizarea ÎCCJ privind legea pensiilor magistraților pe 28 decembrie Legea adoptată pe 2 decembrie prevede creșterea
07:30
Dublă tragedie la Pistoia, Italia: o soacră de 87 de ani, Liliana Podesta, a fost lovită mortal de o mașină, iar nora ei, Laura Mecheri, de 59 de ani, a murit de infarct la scurt timp. Accidentul a avut loc pe 26 decembrie, provocând un val de tristețe în comunitate. Ancheta este în curs de
Acum 6 ore
07:00
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că Iranul se află într-un „război total" cu Statele Unite, Israel și Europa, acuzându-i că doresc să destabilizeze țara. El a comparat situația actuală cu războiul din Irak, subliniind că acest conflict este mult mai complex. Detalii despre atacurile recente și sancțiunile internaționale. Președintele iranian Masoud Pezeshkian acuză Statele
06:50
Adrian Mutu a petrecut sărbătorile de iarnă în Qatar, unde s-a întâlnit cu Roberto Mancini și Massimo Maccarone, la Al Sadd. Fostul fotbalist român a asistat la o ședință de antrenament și a discutat despre momente importante din carierele lor, inclusiv un meci memorabil cu FCSB. O zi plină de inspirație și amintiri. Adrian Mutu
06:30
Vlad Filat, fost premier al Moldovei, a fost dat în urmărire internațională de Interpol după o condamnare în Franța pentru spălare de bani. Filat neagă acuzațiile, afirmând că nu se eschivează de la proceduri legale și că hotărârea instanței nu este definitivă. El pledează pentru respectarea prezumției de nevinovăție. Vlad Filat, fost premier al Republicii
05:50
Reprezentativa Senegalului a obținut o remiză valorioasă, 1-1, cu RD Congo în Grupa D a Cupei Africii pe Națiuni 2025, desfășurată în Maroc. Cedric Bakambu a deschis scorul pentru Congo, dar Sadio Mane a egalat rapid. Mane a ajuns la 51 de goluri pentru națională, consolidându-și statutul de vedetă a turneului. Senegal a remizat cu
05:50
Revolta generației Z continuă să câștige forță în 2026, cu tineri din întreaga lume protestând împotriva sistemelor politice vechi. Însă lipsa de alternative clare și frustrarea în fața provocărilor economice creează incertitudine. Vor reuși tinerii să contureze o nouă direcție? Generația Z își exprimă frustrarea prin proteste, dar nu are soluții clare pentru sistemele destituite
05:20
Un băiețel de 12 ani, Zac Howells, și-a salvat mama, Nicola Crump, după ce aceasta a leșinat la volan, cu piciorul pe accelerație. Mașina accelerând, Zac a preluat volanul și a direcționat vehiculul spre o zonă sigură. Poliția l-a recompensat pentru curajul său. O poveste impresionantă despre sângele rece și rapiditate în momente critice. Zac
Acum 8 ore
04:50
Daria Dmitrieva, jucătoare de top a handbalului european, a semnat cu CSM Bucureşti. Cu
04:50
Vremea severă a afectat mii de zboruri în nord-estul SUA, cu New York înregistrând cea mai abundentă ninsoare din ultimii aproape patru ani. Peste 3.900 de zboruri au avut întârzieri, iar starea de urgență a fost declarată în mai multe comitate. Descoperă impactul acestor condiții meteo neobișnuite. Peste 3.900 de zboruri au avut întârzieri în … Articolul Vremea extremă în nord-estul SUA anulează mii de zboruri. New York, ninsoare record. apare prima dată în Main News.
04:20
Român de 37 de ani, prins în Bologna cu piese furate de la Ducati, destinate competițiilor MotoGP și Superbike. Furtul a avut loc în noiembrie 2025, iar ancheta a dus la descoperirea pieselor, în valoare de 200.000 de euro, în locuința suspectului. Detalii despre furt și motocicletele performante folosite în MotoGP. Un român de 37 … Articolul Românul care a furat piese Ducati din fabrica pentru MotoGP apare prima dată în Main News.
03:50
Istvan Kovacs, arbitru român de top, a dezvăluit programul său riguros care îl menține în formă pentru partide importante. După ce a condus finala UEFA Champions League, el subliniază importanța pregătirii fizice și mentale, având o conduită exemplară în afara terenului. Descoperă secretele sale de succes! Istvan Kovacs este cel mai bine cotat arbitru român, … Articolul Istvan Kovacs a dezvăluit programul spartan din ziua finalei Champions League apare prima dată în Main News.
03:50
Mirabela Grădinaru povestește cum s-a schimbat viața copiilor după ce Nicușor Dan a devenit președinte. Fiul lor, Antim, a avut un șoc în prima zi de grădiniță din cauza dispozitivului de securitate. Familia își păstrează obiceiurile pentru a asigura o dezvoltare normală și sănătoasă a copiilor lor. Mirabela Grădinaru a discutat despre schimbările în viața … Articolul Viața copiilor după alegerea lui Nicușor Dan: impactul primei zile la grădiniță apare prima dată în Main News.
03:20
Un angajat KFC din Marea Britanie a câștigat aproape 80.000 de euro după ce managerul l-a numit „sclav” și i-a refuzat concediul anual. Tribunalul a decis că a fost concediat pe nedrept, victima discriminării rasiale și hărțuirii. Compania va implementa un program de instruire despre discriminare. Un angajat KFC din sud-estul Londrei a primit aproape … Articolul Angajat KFC din UK câștigă aproape 80.000 euro după o afirmație a șefului apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
02:50
Ianis Stoica a fost protagonistul meciului Famalicao – Estrela 2-3, după ce o intervenție a VAR-ului a anulat eliminarea lui Gil Dias, dar i-a oferit doar un cartonaș galben. A fost introdus în minutul 69 și a avut o contribuție semnificativă, stârnind controverse în ultima parte a jocului. Ianis Stoica a avut o prestație remarcabilă … Articolul Ianis Stoica, protagonist în Famalicao – Estrela 2-3: VAR-ul l-a salvat! apare prima dată în Main News.
02:50
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a trăit momente emoționante în emisiunea „La Cină” de pe Digi24, plângând când a povestit despre copiii ei, în special despre fiica Aheea, născută prematur. De asemenea, a rememorat durerea pierderii tatălui său, aflat în comă, generând lacrimi în fața publicului. Mirabela Grădinaru a plâns în emisiunea La Cină … Articolul Mirabela Grădinaru plânge într-o emisiune: amintiri emoționate cu Nicușor apare prima dată în Main News.
02:20
Președintele iranian Masoud Pezeshkian acuză SUA, Israelul și Europa de desfășurarea unui război total împotriva Iranului, în urma atacurilor militare recente. Aceste declarații subliniază tensiunile crescute și impactul conflictului asupra negocierilor nucleare, precum și numărul mare de victime în Iran. Președintele iranian Masoud Pezeshkian acuză SUA, Israelul și Europa de un război total împotriva Iranului … Articolul Președintele Iranului acuză SUA, Israel și Europa de război total împotriva sa apare prima dată în Main News.
01:50
Mihai Stoica a anunțat prima plecare de la FCSB: Malcom Edjouma devine liber de contract începând cu 1 ianuarie. Jucătorul a refuzat să semneze prelungirea contractului și a decis să negocieze noi termeni cu clubul. FCSB nu a așteptat răspunsul său, punând capăt colaborării cu mijlocașul. Mihai Stoica a anunțat prima plecare de la FCSB, … Articolul Plecări surprinzătoare la FCSB! Mihai Stoica confirmă primul jucător liber în iarnă apare prima dată în Main News.
01:50
Polonia va construi fortificații anti-drone la granița estică, cu un buget de 2 miliarde de euro, în urma incursiunilor rusești. Proiectul, programat să fie finalizat în 24 de luni, va include mitraliere, tunuri și rachete. Acesta va spori securitatea Europei în contextul conflictului din Ucraina. Polonia va construi fortificații anti-drone la frontiera estică în următorii … Articolul Polonia investește 2 miliarde euro în fortificații anti-drone la est apare prima dată în Main News.
01:20
Un locuitor din Arrasate a câștigat un premiu de 54 milioane de euro la EuroMillions, în a doua zi de Crăciun, cu un bilet cumpărat dintr-un mall. Vestea a adus bucurie în comunitate, iar agenția care a validat biletul a mai avut câteva câștiguri mari în trecut. Detalii despre câștigător rămân necunoscute. Un locuitor din … Articolul 54 de milioane de euro câștigați la loteria spaniolă de Crăciun, bilet din mall apare prima dată în Main News.
00:50
Mirabela Grădinaru a povestit cu lacrimi despre cele mai emoționante momente din viața ei. Ea a dezvăluit cum și-a pierdut tatăl în comă și cum emoțiile au însoțit primele realizări ale fiicei sale, Aheea. Descoperă amintirile pline de iubire și durere în interviul disponibil pe Digi 24. Mirabela Grădinaru a discutat emoțiile intense legate de … Articolul Mirabela Grădinaru, cu lacrimi, despre momentele grele cu comă și neputință apare prima dată în Main News.
00:40
Adi Petre, semifinalist la Europeanul de tineret, se va confrunta cu Gabi Tamaș în competiția Survivor, începând cu 9 ianuarie. Această provocare marcantă în lumea reality-show-urilor promite dueluri intense și o experiență captivantă pentru fanii ambelor personalități. Rămâi aproape pentru actualizări! Adrian Petre se va confrunta cu Gabi Tamaș la Survivor Competiția debută pe 9 … Articolul Adrian Petre vs Gabi Tamaș: Duel epic la Survivor pe Antena Sport apare prima dată în Main News.
00:30
Avocatul Toni Neacșu analizează posibilitatea intrării în vigoare a proiectului privind pensiile magistraților, contingentă de mai multe condiții. Legea poate fi aplicabilă de la 1 ianuarie 2026, dar necesită publicarea în Monitorul Oficial până pe 29 decembrie 2025, iar deciziile CCR trebuie să fie favorabile. Avocatul Toni Neacșu analizează posibila intrare în vigoare a legii … Articolul Toni Neacșu: Cum va fi implementat proiectul pensiilor pentru magistrați apare prima dată în Main News.
00:20
Denis Kapustin, liderul Corpului Voluntarilor Ruși, a fost ucis în urma unui atac cu dronă în Zaporojie, Ucraina. Fost naționalist rus, Kapustin a militat pentru eliberarea Rusiei de regimul Putin. A fondat Corpul pentru a distruge sistemul politic actual. Detalii despre viața și activitatea sa sunt esențiale pentru înțelegerea conflictului. Denis Kapustin, comandantul Corpului Voluntarilor … Articolul Denis Kapustin, liderul voluntarilor ruși pentru Ucraina, a murit pe front apare prima dată în Main News.
27 decembrie 2025
23:50
Filtrul CCR în 2025 aduce schimbări semnificative în reforma pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile recente, incluzând anularea alegerilor prezidențiale și secretizarea declarațiilor de avere, amplifică controversele. CCR va analiza din nou condițiile de pensionare ale magistraților, impactând astfel guvernarea și integritatea publică. Anul 2025 aduce noi membri și conducere la CCR, influențând deciziile privind pensiile … Articolul Reforma pensiilor speciale pentru magistrați, judecată de CCR în 2025 apare prima dată în Main News.
23:40
Louis Munteanu a reacționat la criticile primite după ce a purtat tricoul FCSB-ului, subliniind importanța prieteniei cu Mihai Popescu, accidentatul echipei. Munteanu a câștigat titlul alături de echipa lui Hagi și își apără alegerea de a susține o altă echipă în momentul său de vulnerabilitate. Louis Munteanu a purtat tricoul FCSB-ului generând reacții în mediul … Articolul Replica lui Louis Munteanu după ce a purtat tricoul FCSB-ului apare prima dată în Main News.
23:40
Un turist de 55 de ani a murit în Piatra Craiului după un stop cardio-respirator, iar doi tineri au suferit răni grave într-un accident cu ATV-ul în Masivul Parâng. Salvamontiștii din Zărnești și Gorj au intervenit rapid, dar condițiile meteo dificile ridică riscuri pe traseele montane. Un turist de 55 de ani a decedat în … Articolul Turist decedat în Piatra Craiului, doi răniți în accident ATV Parâng apare prima dată în Main News.
23:30
Peste 20% din videoclipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt generate de inteligența artificială, dar sunt de calitate slabă. Analiza a relevat că aceste canale adună miliarde de vizualizări, generând venituri imense. Descoperă impactul AI slop asupra conținutului online și provocările creatorilor. Peste 20% din videoclipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt generate de AI Aceste videoclipuri, … Articolul Peste 20% din videoclipurile YouTube sunt generate de AI. Cât câștigă creatorii? apare prima dată în Main News.
23:20
Zelenski stabilește liniile roșii înainte de întâlnirea cu Trump, Putin revendică succese # MainNews.ro
Zelenski subliniază cele două „linii roșii” ale Ucrainei: recunoașterea teritoriilor și securitatea centralei nucleare din Zaporojie, înainte de întrevederea cu Trump. În același timp, Putin se afișează în uniformă militară, revendicând succese pe front și amenințând cu continuarea războiului, amplificând tensiunile geopolitice. Zelenski a stabilit două „linii roșii” pentru Ucraina: teritoriul și centrala nucleară din … Articolul Zelenski stabilește liniile roșii înainte de întâlnirea cu Trump, Putin revendică succese apare prima dată în Main News.
23:20
Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe, a condamnat atacurile Rusiei asupra Kievului, calificându-le drept o campanie de teroare împotriva civililor. Ea a reafirmat solidaritatea cu Ucraina și a denunțat crimele comise împotriva femeilor, copiilor și familiilor, subliniind necesitatea păcii în regiune. Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe, exprimă solidaritate cu Ucraina în fața atacurilor rusești asupra Kievului … Articolul Oana Țoiu condamnă atacurile Rusiei asupra civililor din Kiev apare prima dată în Main News.
22:50
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, povestește despre provocările întâmpinate în București ca studentă, inclusiv despre lipsa sprijinului financiar din partea părinților. Ea a lucrat part-time într-un call-center pentru a face față cheltuielilor. Descoperă cum a renunțat la visul de a deveni profesoară pentru a rămâne în Capitală. Mirabela Grădinaru a venit la București pentru … Articolul Cum să gestionezi situația când părinții nu te pot ajuta apare prima dată în Main News.
22:40
Peste 20% dintre videoclipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt generate cu ajutorul inteligenței artificiale, conform unui studiu al companiei Kapwing. Aceste canale au acumulat 63 de miliarde de vizionări, 221 de milioane de abonați și generează anual 117 milioane de dolari. Descoperă cum AI redefinește conținutul online. 20% din videoclipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt … Articolul Peste 20% din videoclipurile YouTube pentru noi utilizatori sunt generate de AI apare prima dată în Main News.
22:40
Baba Alhassan de la FCSB a avut o prestație dezamăgitoare la meciul Uganda – Tanzania, la Cupa Africii pe Națiuni 2025. A comis un penalty decisiv, iar echipa sa a câștigat doar un punct, terminând meciul 1-1. Alhassan a primit cea mai mică notă de 5.8, evidențiind o evoluție sub așteptări. Uganada și Tanzania au … Articolul FCSB: Fotbalist slab la Cupa Africii, comite penalty și este schimbat primul apare prima dată în Main News.
22:40
UE solicită respectarea suveranității Somaliei după recunoașterea Somalilandului de Israel # MainNews.ro
Uniunea Europeană a cerut respectarea suveranității Somaliei după recunoașterea oficială a Somalilandului de către Israel. Purtătorul de cuvânt al UE a subliniat importanța unității și integrității teritoriale a Somaliei, esențiale pentru stabilitatea în Cornul Africii. Autoritățile din Mogadishu și alte state au condamnat decizia Israelului. UE solicită respectarea suveranității Somaliei după recunoașterea Somalilandului de către … Articolul UE solicită respectarea suveranității Somaliei după recunoașterea Somalilandului de Israel apare prima dată în Main News.
