Irina Loghin și nepoțica ei i-au înduioșat pe fani cu o filmare de Crăciun. Cum a reacționat micuța Ana când l-a văzut pe Moșul
Antena1, 28 decembrie 2025 11:50
Irina Loghin și nepoțica ei, Ana, au făcut senzație pe internet. Cum s-au filmat de Crăciun și ce i-a spus micuța lui Moș Crăciun.
Acum 30 minute
12:10
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. „Este ceva ce nu ați apucat să spuneți?” Confesiunea pe care Sorin i-a făcut-o Dianei, fără camere # Antena1
Sorin a vorbit sincer despre sentimentele lui și a făcut dezvăluiri în episodul 5 Mireasa: Confesiuni. Ce i-a mărturisit Dianei, imediat după finală, când au rămas numai ei, fără camere și microfoane.
Acum o oră
12:00
Cum arată tânăra cu care Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii și-a petrecut Crăciunul. Ar putea fi noua lui cucerire # Antena1
Se pare că Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii sezonul 9 a dat-o uitării pe Ella Vișan. Tânărul s-a pozat alături de o tânără misterioasă chiar în ziua de Crăciun.
11:50
Acum 2 ore
10:40
Imagini rare cu Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu. A apărut la un eveniment alături de fiul ei, Mario Mutu # Antena1
Alexandra Dinu a participat recent alături de fiul ei și a lui Adrian Mutu la recepția organizată de Consulatul României la Milano, cu ocazia Zilei Naționale.
Acum 4 ore
09:20
Ce va scrie Victor Rebengiuc în testamentul său: „Refuz ca numele meu să fie...”. Marele actor s-a retras de pe scenă la 92 de ani # Antena1
Victor Rebengiuc afirmă că va lăsa scris în testament o solicitare pentru cei rămași, care nu are legătură cu averea adunată.
09:10
Electrocasnicele care emit trilioane de particule periculoase. Se găsesc în case din întreaga lume # Antena1
Experții au dezvăluit electrocasnicele care emit trilioane de particule periculoase și care sunt prezente în case din întreaga lume.
09:10
Lily Allen a recunoscut că face terapie pentru a se vindeca de dependența de cumpărături. Ce sume fantastice a cheltuit # Antena1
Lily Allen a recunoscut că face terapie pentru a se vindeca de dependența de cumpărături, după ce a avut unele cheltuieli neobișnuite.
09:10
Îngerul lui Charlie care sfidează timpul cu un trup de invidiat la 80 de ani. Cum arată acum Jaclyn Smith # Antena1
Jaclyn Smith e Îngerul lui Charlie care sfidează timpul cu trupul de invidiat la 80 de ani și cu un aspect semnificativ mai tânăr decât vârsta sa.
09:10
Te-ai întrebat vreodată de ce se aprind artificiile de Revelion? Tradiția e mai veche decât cred mulți și s-a răspândit în aproape întreaga lume.
09:10
Experții au dezvăluit de ce ne e mai foame iarna și de unde ar veni poftele de sărbători pentru mâncare mai grasă.
Acum 6 ore
07:40
Cum arată mama jucătoarei de tenis Jaqueline Cristian. Toți cred că cele două sunt surori când le întâlnesc pe stradă # Antena1
Imagini cu mama jucătoarei de tenis Jaqueline Cristian. Foarte multe persoane au impresia că sunt surori.
07:20
Cum arată Radu Fornea de la trupa „K1”. Ce dezvăluiri a făcut din culisele concertului marelui tenor Andrea Bocelli în România # Antena1
Radu Fornea a povestit, într-un interviu recent, ce a însemnat organizarea unui asemenea eveniment de amploare.
Acum 24 ore
18:50
Nicușor Dan spune că se va căsători cu Mirabela Grădinaru în acest mandat. Ce l-a determinat să anunțe # Antena1
Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit deschis despre planurile sale personale, anunțând că intenționează să se căsătorească cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, în timpul actualului mandat.
18:40
Cum va fi vremea după Revelion. Ce au anunțat meteorologii pentru toată luna ianuarie 2026 # Antena1
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimările meteorologice pentru perioada 29 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026, iar veștile nu sunt tocmai îmbucurătoare pentru începutul de an.
18:40
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Unde vor locui Diana și Sorin. Ce decizie au luat după ieșirea din casă # Antena1
Diana și Sorin plănuiesc să se mute împreună, în chiria plătită în avans de unul dintre susținătorii lor. Cu ce se vor ocupa după ieșirea din casa Mireasa.
18:30
Perioada de greutăți se încheie pentru trei zodii în anul 2026. Ce nativi vor avea parte de un nou început # Antena1
După ani marcați de încercări, blocaje și decizii dificile, anul 2026 vine cu promisiunea unui restart pentru unii nativi ai zodiacului.
18:10
Câte ore lucrează Luca Zvaleni într-un restaurant cu trei stele Michelin la Monaco. Ce a dezvăluit câștigătorul Chefi la cuțite # Antena1
Luca Zvaleni este câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite. Tânărul ambițios are o experiență vastă în arta culinară, iar în spatele profesionalismului său se află multe ore de muncă.
18:00
Mihai Trăistariu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită. Cum s-au cunoscut: „Am distrus o familie...” # Antena1
Mihai Trăistariu a vorbit fără perdea despre „nebunia vieții lui” în materie de iubire și a explicat cum s-a încheiat povestea lor de dragoste.
17:20
Mesajul emoționant al lui Chef Ștefan Popescu pentru fiul său cel mare cu ocazia zilei onomastice. Cât de bine seamănă cei doi # Antena1
Chef Ștefan Popescu și fiul său își serbează onomastica în aceeași zi. Cum au apărut pe internet și de ce Chef Alexandru Sautner și Chef Orlando Zaharia nu au putut sta departe de colegul lor nici de sărbători!
17:10
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Diana a vorbit cu mama ei, imediat după finală. Ce a spus doamna Nelly despre situația cu Sorin # Antena1
Diana și Sorin, cei care au fost de cele mai multe ori Mireasa și Mirele Săptămânii, sunt protagoniștii unui nou episod Mirasa: Confesiuni. Care a fost primul lucru pe care l-au făcut după ce au ieșit din casă și ce a vorbit fata cu mama ei.
17:00
Cod portocaliu și galben de ninsori, viscol și polei. Ce zone sunt afectate de vremea severă # Antena1
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări meteo de vreme severă pentru aproape toată țara. Vor fi intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol.
16:00
Ce familie frumoasă are Bursucu. Cum arată soția și fiicele prezentatorului TV: „Ce frumoși!” # Antena1
Bursucu este un bărbat împlinit și fericit. Prezentatorul TV se mândrește cu o carieră de succes în televiziune, dar și cu o familie minunată. Iată cum arată soția și cele două fiice ale sale.
15:50
Cum arată actrița din Dr. Quinn la aproape 75 de ani. Jane Seymour spune că se simte mai tânără cu 20-30 de ani # Antena1
Jane Seymour, apariție surprinzătoare de sărbători! Celebra actriță a vorbit despre secretele care o mențin în formă la vârsta de 74 de ani.
15:00
Cum arată Axinte din „Vacanța Mare” la 52 de ani. Florin Petrescu filmează o comedie în Egipt și s-a pozat la bustul gol pe plajă # Antena1
Florin Petrescu, actorul pe care publicul din România îl știe drept Axinte din „Vacanța Mare”, revine în atenția fanilor la 52 de ani, într-o formă care a atras numeroase reacții.
15:00
De curând, în presa internațională au fost vehiculate imagini cu doi băieți despre care s-ar spune că ar fi ai lui Vladimir Putin, dar care nu ar fi fost cunoscuți până acum din dorința președintelui Rusiei.
13:50
Marea Campioană a României a divorțat după 9 ani de căsnicie, iar acum a recunoscut cum se simte: „tot ce pot să spun este...” # Antena1
Multipla campioană olimpică și mondială la scrimă a vorbit despre separarea de fostul soț și despre retragerea din carieră. Ce detalii au ieșit la iveală abia acum.
13:30
Cum este Gică Hagi în rolul de bunic. Fiul său, Ianis Hagi, a făcut dezvăluiri neașteptate: „E total schimbat!” # Antena1
Ianis Hagi a scos la iveală detalii neștiute despre tatăl său. Se pare că Gică Hagi s-a schimbat foarte mult de când a devenit bunic. Iată ce sacrificii face pentru a-și vedea nepotul.
13:20
La șase ani de la moartea lui Mihai Constantinescu, Simona Secrier rupe tăcerea. Ce mărturisiri a făcut văduva artistului # Antena1
Simona Secrier a făcut mărturisiri emoționante la șase ani și o lună de la moartea lui Mihai Constantinescu.
12:40
Câți bani a plătit Alina Ceușan ca să își aducă bona filipineză în România. Influencerița are o relație apropiată cu Florence # Antena1
Alina Ceușan a dezvăluit cât a costat-o venirea bonei filipineze în România, oferind câteva detalii și despre salariul acesteia.
Ieri
12:10
Imagini de senzație cu Tiago, fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu, de pe pârtie. Micuțul a schiat alături de tatăl lui # Antena1
Dani Oțil și fiul lui, Tiago, au avut parte de o vacanță deosebită la schi. Prezentatorul TV și-a dus băiețelul direct pe pârtie, iar micuțul s-a descurcat de minune. Imaginile cu acesta au strâns o mulțime de like-uri.
12:10
Salata boeuf este un preparat pe care mulți români îl iubesc, motiv pentru care gospodinele îl prepară în cantități uriașe. Iată ce termen de valabilitate are în funcție de maioneza aleasă.
11:20
Ce vrea să facă familia lui Bruce Willis cu creierul actorului după moartea sa. Decizia neașteptată i-a surprins pe fani # Antena1
S-a aflat ce vrea să facă familia lui Bruce Willis cu creierul legendarului actor după moartea acestuia. Emma Heming, soția sa, a fost cea care a oferit mai multe detalii despre această decizie.
10:50
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ce a dezvăluit Liviu despre relația cu Ștefania. Emily a recunoscut totul, pentru prima dată # Antena1
Liviu a recunoscut adevăratul motiv pentru care s-a apropiat de Ștefania. La rândul ei, Emily a spus de ce a vrut să plece din emisiune, prima dată, și a amintit momentul cu trandafirul. Ce dezvăluiri au făcut finaliștii sezonului 12 Mireasa.
09:10
Cum ar fi arătat Jane Fonda fără operații estetice. Fața pe care ar fi avut-o la 88 de ani, de fapt # Antena1
Jane Fonda ar fi arătat foarte diferit la 88 de ani fără operațiile estetice despre care a vorbit de-a lungul anilor.
09:10
Dua Lipa și-a etalat trupul perfect în vacanță cu logodnicul ei, actorul Callum Turner, în timp ce se aflau într-o locație exotică.
09:10
Te-ai întrebat vreodată de unde vine „mirosul de iarnă”? Nu ți se pare, lunile mai reci au un miros specific, susțin experții.
09:10
Când vom găsi extratereștri, de fapt. Experții au dezvăluit cât va mai dura: „Sunt absolut convinsă” # Antena1
Experții au estimat când vom găsi extratereștri, de fapt, pe măsură ce tehnologia noastră avansează și explorăm mai mult din univers.
09:10
De ce nu trebuie să îți lași vasele murdare la înmuiat peste noapte. Riscul la care te expui # Antena1
Experții au dezvăluit de ce nu trebuie să își lași vasele murdare la înmuiat peste noapte și la ce risc te expui dacă o faci.
07:10
Imaginea din copilărie cu Carmen Grebenișan care a atras atenția fanilor. Cum arăta la vârsta de 6 ani # Antena1
Carmen Grebenișan, fosta concurentă Asia Express, a devenit de curând mama unui băiețel minunat pe nume Kadri.
26 decembrie 2025
23:30
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 46, 47 și 48 din 26 decembrie 2025. Andei i se face rău. Ce pățește Ioana # Antena1
Descoperă ce s-a întâmplat în episoadele 46, 47 și 48 ale serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din data de 26 decembrie 2025.
19:30
Mesaje de „La mulți ani” de Sfântul Ștefan 2025: Urări creștine și felicitări cu imagini pentru sărbătoriții zilei # Antena1
De Sfântul Ștefan, surprinde-i pe cei dragi cu mesaje de „La mulți ani”, urări creștine și felicitări cu imagini. Idei perfecte de trimis pe WhatsApp și Facebook, pe 27 decembrie.
18:20
Elena Udrea a împlinit 52 de ani. Mesajul cu subînțeles transmis de ziua ei de naștere: „Aș da timpul înapoi?” # Antena1
În a doua zi de Crăciun, Elena Udrea și-a sărbătorit ziua de naștere. Fostul Ministru al Turismului a făcut o retrospectivă a celor 52 de ani și fără să intre în detalii, a vorbit despre lecțiile pe care le-a învățat în perioada din detenție.
18:10
18:00
Ion Drăgan a decedat în cursul dimineții de 25 decembrie 2025, la doar 54 de ani. Iată când au anunțat apropiații că va fi înmormântat.
17:10
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Liviu urma să se căsătorească cu o altă fată în vara lui 2026: „Mi-ai confimat și tu” # Antena1
Liviu și Emily, cuplul căsătorit în Marea Finală, dar fără șansa la premiu, este invitatul Andreei Frățilă la Mireasa: Confiesiuni, epsiodul 4. Tinerii proaspăt căsătoriți nu s-au abținut de la dezvăluiri și au ieșit la iveală noi detalii despre ei.
16:20
Cum arată acum Jet Li. Imagini rare cu fiicele sale. Cine nu a lipsit din fotogrfiile festive # Antena1
Jet Li a publicat câteva fotografii personale cu ocazia Crăciunului. Iată ce mesaj le-a transmis urmăritorilor.
15:40
Nicolas Sarkozy, la bustul gol. Unde și-a petrecut Crăciunul fostul președinte al Franței după eliberarea din închisoare # Antena1
Nicolas Sarkozy, proaspăt ieșit din închisoare, își petrece sărbătorile într-o destinație exotică. Iată cum a fost surprins fostul președinte francez.
15:00
Dacă te-ai săturat de rețetele clasice de mâncare de mazăre, atunci cu siguranță ar trebui să încerci acest deliciu culinar, sănătos și sățios. Descoperă cum prepari rețeta de curry de mazăre.
12:40
Ion Drăgan a murit la 54 de ani, chiar în ziua de Crăciun. Îndrăgitul interpret de muzică populară a fost găsit de tatăl lui # Antena1
Doliu în muzica populară! Ion Drăgan, celebrul interpret de muzică populară, s-a stins din viață, chiar de Crăciun. Ce mesaj publicase cu doar câteva ore înainte de vestea tragică.
12:40
Jennifer Lopez a petrecut Crăciunul în familie. Iată cine i-a fost alături și ce activități au făcut de sărbători.
