Denis Alibec a primit prima ofertă din SuperLiga! Pe picior de plecare de la FCSB, atacantul este aşteptat la o rivală: „Ar fi numărul 1”
Primasport.ro, 28 decembrie 2025 13:50
Denis Alibec a primit prima ofertă din SuperLiga! Pe picior de plecare de la FCSB, atacantul este aşteptat la o rivală: „Ar fi numărul 1”
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
13:50
Denis Alibec a primit prima ofertă din SuperLiga! Pe picior de plecare de la FCSB, atacantul este aşteptat la o rivală: „Ar fi numărul 1” # Primasport.ro
Denis Alibec a primit prima ofertă din SuperLiga! Pe picior de plecare de la FCSB, atacantul este aşteptat la o rivală: „Ar fi numărul 1”
Acum o oră
13:30
25.000.000 de euro pentru Radu Draguşin! Aşteptat să revină în Serie A, Tottenham a luat decizia în privinţa fundaşului român # Primasport.ro
25.000.000 de euro pentru Radu Draguşin! Aşteptat să revină în Serie A, Tottenham a luat decizia în privinţa fundaşului român
13:20
Andy Carroll riscă o pedeapsă cu închisoarea după ce a încălcat un ordin de protecţie # Primasport.ro
Andy Carroll riscă o pedeapsă cu închisoarea după ce a încălcat un ordin de protecţie
13:10
Marko Dugandzic este aşteptat cu braţele deschise în Superliga: ”Este un atacant de top” # Primasport.ro
Marko Dugandzic este aşteptat cu braţele deschise în Superliga: ”Este un atacant de top”
Acum 2 ore
12:40
Mai mulţi suporteri care s-au adunat pentru a sărbători anul istoric al PSG au fost reţinuţi după ce au aprins fumigene în Trocadéro # Primasport.ro
Mai mulţi suporteri care s-au adunat pentru a sărbători anul istoric al PSG au fost reţinuţi după ce au aprins fumigene în Trocadéro
12:30
Marius Şumudică, la un pas de a antrena în Africa: ”Am fost refuzat”
12:10
Se naşte o nouă forţă într-un oraş de mare tradiţie din fotbalul românesc! Fostul atacant UEFAntastic a făcut marele anunţ: „Se doreşte revenirea în SuperLiga” # Primasport.ro
Se naşte o nouă forţă într-un oraş de mare tradiţie din fotbalul românesc! Fostul atacant UEFAntastic a făcut marele anunţ: „Se doreşte revenirea în SuperLiga”
Acum 4 ore
11:40
Adi Mutu a dat verdictul! ”Briliantul” ştie cine este antrenorul anului: ” El ar fi. Chivu n-a realizat nimic” # Primasport.ro
Adi Mutu a dat verdictul! ”Briliantul” ştie cine este antrenorul anului: ” El ar fi. Chivu n-a realizat nimic”
11:30
Jucătoare din naţionala Serbiei a fost transferată de campioana Volei Alba Blaj
11:00
După Malcom Edjouma, încă un jucător e OUT de la FCSB! Anunţul oficial făcut de campioana României: „Ne despărţim” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
După Malcom Edjouma, încă un jucător e OUT de la FCSB! Anunţul oficial făcut de campioana României: „Ne despărţim” | VIDEO EXCLUSIV
10:40
„Telenovela” transferului lui Andrei Raţiu s-a încheiat! Rayo a luat decizia finală în privinţa fundaşului român # Primasport.ro
„Telenovela” transferului lui Andrei Raţiu s-a încheiat! Rayo a luat decizia finală în privinţa fundaşului român
10:30
MM Stoica a alcătuit cea mai bună echipă din Superligă: ”Nu peste Baiaram!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica a alcătuit cea mai bună echipă din Superligă: ”Nu peste Baiaram!” | VIDEO EXCLUSIV
10:10
Juventus a câştigat la Pisa, scor 2-0. Marius Marin a jucat pe final la învinşi
10:10
CSM Bucureşti a transferat o rusoaică
Acum 6 ore
09:30
Jucătorul ce a impresionat în tricoul rivalei din SuperLiga, principala ţintă a FCSB-ului: „Numărul 1 pe lista noastră” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Jucătorul ce a impresionat în tricoul rivalei din SuperLiga, principala ţintă a FCSB-ului: „Numărul 1 pe lista noastră” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 24 ore
23:50
VIDEO | Eşec pentru Pisa în duelul cu Juventus! Răzvan Marin a intrat pe final
23:20
Legenda lui Inter nu a ezitat! Capitolul la care Cristi Chivu mai are de lucrat: „Asta trebuie să însemne ceva” # Primasport.ro
Legenda lui Inter nu a ezitat! Capitolul la care Cristi Chivu mai are de lucrat: „Asta trebuie să însemne ceva”
22:40
VIDEO | Răzvan Sava, rezervă în remiza dramatică dintre Udinese şi Lazio! Soarta partidei a fost decisă în ultimul minut # Primasport.ro
VIDEO | Răzvan Sava, rezervă în remiza dramatică dintre Udinese şi Lazio! Soarta partidei a fost decisă în ultimul minut
22:30
Pas greşit făcut de Chelsea în Premier League! Londonezii au fost învinşi pe teren propriu de Aston Villa # Primasport.ro
Pas greşit făcut de Chelsea în Premier League! Londonezii au fost învinşi pe teren propriu de Aston Villa
22:00
Louis Munteanu la FCSB?! MM Stoica, anunţul momentului în direct la TV: „El deja a avut nişte discuţii cu Gigi. Mai avem nevoie de un backup pentru Bîrligea” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Louis Munteanu la FCSB?! MM Stoica, anunţul momentului în direct la TV: „El deja a avut nişte discuţii cu Gigi. Mai avem nevoie de un backup pentru Bîrligea” | VIDEO EXCLUSIV
21:50
MM Stoica, reacţie total surprinzătoare după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB-ului: „Nu pare genul de jucător căruia să îi pese” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica, reacţie total surprinzătoare după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB-ului: „Nu pare genul de jucător căruia să îi pese” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
OUT de la FCSB! Răsturnare incredibilă de situaţie cu jucătorul căruia Gigi Becali i-a propus prelungirea contractului: „Ne-am strâns mâinile. E jucător liber” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
OUT de la FCSB! Răsturnare incredibilă de situaţie cu jucătorul căruia Gigi Becali i-a propus prelungirea contractului: „Ne-am strâns mâinile. E jucător liber” | VIDEO EXCLUSIV
21:20
Surpriză mare! Starul lui Bayern Munchen, aşteptat pe Bernabeu pentru a semna cu Real Madrid # Primasport.ro
Surpriză mare! Starul lui Bayern Munchen, aşteptat pe Bernabeu pentru a semna cu Real Madrid
20:40
PSG a dat marea lovitură pe piaţa transferurilor! Starul de 70.000.000€ este aşteptat să semneze contractul # Primasport.ro
PSG a dat marea lovitură pe piaţa transferurilor! Starul de 70.000.000€ este aşteptat să semneze contractul
20:00
VIDEO | Imagini copleşitoare pe Anfield, în meciul Liverpool - Wolverhampton! Cele două echipe l-au omagiat pe fostul jucător, Diogo Jota # Primasport.ro
VIDEO | Imagini copleşitoare pe Anfield, în meciul Liverpool - Wolverhampton! Cele două echipe l-au omagiat pe fostul jucător, Diogo Jota
20:00
Antrenorul unui club legendar din Spania s-a stins din viaţă în urma unui tragic accident # Primasport.ro
Antrenorul unui club legendar din Spania s-a stins din viaţă în urma unui tragic accident
19:50
VIDEO | Imagini copleşitoare pe Anfield, în meciul Liverpool - Wolverhampton! Cele două echipe l-au omagiat pe fostul jucător, Di # Primasport.ro
VIDEO | Imagini copleşitoare pe Anfield, în meciul Liverpool - Wolverhampton! Cele două echipe l-au omagiat pe fostul jucător, Di
19:20
VIDEO | Cristiano Ronaldo, gol de mare fineţe la revenirea din vacanţă! Starul portughez a înscris cu călcâiul şi se apropie de borna 1.000 # Primasport.ro
VIDEO | Cristiano Ronaldo, gol de mare fineţe la revenirea din vacanţă! Starul portughez a înscris cu călcâiul şi se apropie de borna 1.000
18:40
A semnat cu Dinamo şi a fost prezentat oficial: „Bun venit şi cât mai multe realizări” # Primasport.ro
A semnat cu Dinamo şi a fost prezentat oficial: „Bun venit şi cât mai multe realizări”
18:20
VIDEO | Como continuă parcursul excelent din acest sezon şi urcă pe loc european în Serie A # Primasport.ro
VIDEO | Como continuă parcursul excelent din acest sezon şi urcă pe loc european în Serie A
18:10
Dezastru pentru Fiorentina! Fostul club al lui Adrian Mutu a suferit un nou eşec în Serie A şi pare condamnat la retrogradare # Primasport.ro
Dezastru pentru Fiorentina! Fostul club al lui Adrian Mutu a suferit un nou eşec în Serie A şi pare condamnat la retrogradare
17:50
Manchester City s-a impus la limită pe terenul lui Nottingham Forest, scor 2-1
17:40
Surpriză mare! Radu Drăguşin a luat decizia finală în privinţa transferului la Fiorentina # Primasport.ro
Surpriză mare! Radu Drăguşin a luat decizia finală în privinţa transferului la Fiorentina
17:00
Giovanni Becali a făcut anunţul despre revenirea lui Olimpiu Moruţan în SuperLiga: „Urmează” # Primasport.ro
Giovanni Becali a făcut anunţul despre revenirea lui Olimpiu Moruţan în SuperLiga: „Urmează”
16:40
Daniel Popa, revenire de senzaţie în SuperLiga! Echipa care forţează transferul fostului jucător de la FCSB # Primasport.ro
Daniel Popa, revenire de senzaţie în SuperLiga! Echipa care forţează transferul fostului jucător de la FCSB
16:30
E gata! Bayern Munchen, lovitură pe piaţa transferurilor. Anunţul oficial a fost făcut de club # Primasport.ro
E gata! Bayern Munchen, lovitură pe piaţa transferurilor. Anunţul oficial a fost făcut de club
16:20
E gata! CFR Cluj a rezolvat primul transfer al iernii + Ardelenii negociază cu alţi doi jucători # Primasport.ro
E gata! CFR Cluj a rezolvat primul transfer al iernii + Ardelenii negociază cu alţi doi jucători
16:20
E gata! Bayern Munchen, lovitură pe piaţa transferurilor. Anunţul oficial a fost făcut e club # Primasport.ro
E gata! Bayern Munchen, lovitură pe piaţa transferurilor. Anunţul oficial a fost făcut e club
16:10
Florin Tănase aruncă bomba: ”Dacă va veni o ofertă foarte, foarte bună, atunci voi lua în calcul!” # Primasport.ro
Florin Tănase aruncă bomba: ”Dacă va veni o ofertă foarte, foarte bună, atunci voi lua în calcul!”
15:50
Antrenorul secund al echipei de crichet Dhaka a decedat după ce s-a prăbuşit pe teren înaintea unui meci # Primasport.ro
Antrenorul secund al echipei de crichet Dhaka a decedat după ce s-a prăbuşit pe teren înaintea unui meci
15:50
Marco Schwarz a câştigat primul său Super-G de Cupă Mondială
15:40
Rămâne sau pleacă Florin Tănase? Fotbalistul ce va intra în ultimele şase luni de contract la începutul anului a vorbit despre viitorul său la FCSB: „Doar dacă va veni o ofertă foarte, foarte bună, atunci voi lua în calcul” # Primasport.ro
Rămâne sau pleacă Florin Tănase? Fotbalistul ce va intra în ultimele şase luni de contract la începutul anului a vorbit despre viitorul său la FCSB: „Doar dacă va veni o ofertă foarte, foarte bună, atunci voi lua în calcul”
15:00
A fost anunţat ce se întâmplă cu Louis Munteanu: ”Aşteptă să plece!”
15:00
E gata! Dinamo confirmă transferurile
14:40
Louis Munteanu, taxat grav de jurnaliştii scoţieni: „Celtic a evitat o lovitură. Este extrem de neprofiesionist” # Primasport.ro
Louis Munteanu, taxat grav de jurnaliştii scoţieni: „Celtic a evitat o lovitură. Este extrem de neprofiesionist”
14:20
Louis Munteanu, prima reacţie după apariţia imaginilor în care purta tricoul FCSB-ului: „A fost un gest strict uman” # Primasport.ro
Louis Munteanu, prima reacţie după apariţia imaginilor în care purta tricoul FCSB-ului: „A fost un gest strict uman”
14:10
Comitetul Olimpic Norvegian descurajează utilizarea măştilor de altitudine după decesul lui Sivert Guttorm Bakken # Primasport.ro
Comitetul Olimpic Norvegian descurajează utilizarea măştilor de altitudine după decesul lui Sivert Guttorm Bakken
Ieri
13:40
Cristi Chivu dă cărţile pe faţă după 6 luni petrecute la Inter: ”A fost greu! Nu suntem perfecţi” # Primasport.ro
Cristi Chivu dă cărţile pe faţă după 6 luni petrecute la Inter: ”A fost greu! Nu suntem perfecţi”
13:10
Piţurcă, reacţie tranşantă după desemnarea fotbalistului anului în România: ”Asta spune multe despre fotbalul nostru” # Primasport.ro
Piţurcă, reacţie tranşantă după desemnarea fotbalistului anului în România: ”Asta spune multe despre fotbalul nostru”
13:10
Real Madrid cere despăgubiri de milioane de euro în cazul Negreira
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.