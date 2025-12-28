Incidente neplăcute la Paris pe final de an » Suporterii lui PSG au sărbătorit triumfurile spectaculoase ale echipei, dar 40 dintre ei au fost reținuți de poliție!

22:40

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că Malcom Edjouma (29 de ani) nu va mai continua la FCSB și devine jucător liber de contract pe 30 decembrie 2025.Recent, patronul Gigi Becali (67 de ani) s-a declarat încântat de evoluția mijlocașului francez în „remontada” cu Feyenoord din Europa League, scor 4-3, și a promis că Edjouma va continua la FCSB până la finalul acestei stagiuni. în semn de recunoștință. ...