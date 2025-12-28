Malcom Edjouma nu pierde timpul » Unde vrea să se transfere după despărțirea de FCSB
Gazeta Sporturilor, 28 decembrie 2025 15:20
Malcom Edjouma (29 de ani) ajunge la finalul contractului cu FCSB și își caută deja echipă pentru care să evolueze în cea de-a doua parte a sezonului. Despărțirea a fost confirmată, sâmbătă, de către Mihai Stoica, președinte al Consiliului de Administrație, care a dezvăluit că jucătorul nu a mai semnat prelungirea angajamentului. ...
Acum 10 minute
15:30
Antrenorul lui Tadej Pogacar, mesaj amenințător pentru adversari: „Nu îi cunoaștem adevărata limită” # Gazeta Sporturilor
În ciuda faptului că Tadej Pogacar (27 de ani) a avut un sezon excelent în ciclism, Javier Sola, antrenorul său, crede că ciclistul sloven mai are aspecte de îmbunătățit și că, deocamdată, nici măcar echipa lui nu îi cunoaște limitele.Tadej Pogacar a dominat ciclismul în 2025, reușind să devină campion european și campion mondial pentru a doua oară la rând. ...
15:30
Un dublu câștigător de Champions League, pe lista lui Juventus » E dorit de fostul său antrenor de la AS Roma # Gazeta Sporturilor
Antonio Rudiger, fundașul central care va împlini 33 de ani peste două luni, ar putea avea soarta altor apărători ai lui Real Madrid, precum Sergio Ramos, Lucas Vazquez și Nacho. Având contractul valabil până pe 30 iunie 2026, neamțul nu a fost chemat la discuții pentru a semna prelungirea, la fel nu-i exclus să se întâmple și cu căpitanul Dani Carvajal. ...
15:30
Daniel Pancu nu a rămas indiferent după ce Louis Munteanu a fost pozat în tricoul rivalei FCSB: „Eu sunt revoltat de altă situație” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, n-a rămas indifierent după ce Louis Munteanu (23 de ani) a fost pozat purtând tricoul rivalei de la FCSB. Tehnicianul a declarat că poate trece cu ușurință peste acest gest, însă l-a criticat pe elevul său pentru că a jucat fotbal pe parchet la sală, riscând să se accidenteze. ...
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
14:50
Karim Benzema a cumpărat o lucrare de Pablo Picasso, iar presa franceză anunță „o ruptură”: „Ați observat diferența?” # Gazeta Sporturilor
Pentru a-și sărbători ziua de naștere, Karim Benzema și-a achiziționat o operă de artă semnată de Pablo Picasso, informează capital.fr. Este o achiziție de prestigiu, al cărei preț exact rămâne necunoscut, dar care ilustrează o tendință mai largă: sportivii francezi își diversifică investițiile și intră pe piața de artă, un posibil moment cheie în această direcție. ...
14:40
Atacantul „Generației de Aur” sare în apărarea lui Louis Munteanu: „În vacanță poate purta orice tricou” # Gazeta Sporturilor
Adrian Ilie (51 de ani), component al „Generației de Aur”, a comentat imaginile cu Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, care a apărut la un eveniment purtând un tricou cu rivala FCSB.Golgheterul stagiunii precedente din Superliga a fost amendat cu 10% din salariul lunar, adică 2.100 de euro, în urma imaginilor apărute. De asemenea, Munteanu a fost aspru criticat de către patronul clubului, Ioan Varga, dar și de către președintele Iuliu Mureșan. ...
14:40
A schimbat tricoul! Cum a apărut Louis Munteanu la 48 de ore de la marea controversă cu FCSB # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a fost implicat într-o controversă uriașă, după ce a apărut îmbrăcat în tricoul rivalei FCSB la un meci demonstrativ la Vaslui, în preajma sărbătorilor. Duminică, 28 decembrie, a avut o nouă apariție, însă de această dată a purtat un echipament diferit. ...
Acum 2 ore
14:20
Incidente neplăcute la Paris pe final de an » Suporterii lui PSG au sărbătorit triumfurile spectaculoase ale echipei, dar 40 dintre ei au fost reținuți de poliție! # Gazeta Sporturilor
Paris Saint-Germain a avut parte de un an 2025 de-a dreptul spectaculos, izbutind să cucerească nu mai puțin de șase trofee, iar fanii echipei au organizat o ultimă petrecere, în care să sărbătorească reușitele favoriților lor, însă lucrurile au degenerat, iar 40 dintre ultrașii parizieni au fost arestați. ...
14:10
Marele Premiu al Turciei, aproape de revenirea în calendarul Formulei 1 » Dar cu o condiție # Gazeta Sporturilor
Marele Premiu al Turciei este aproape de a reveni în calendarul Formulei 1, însă pentru aceasta circuitul „Istanbul Park” va trebui renovat pentru a îndeplini cerințele campionatului mondial.Potrivit unor surse, organizatorii din Turcia au fost aproape de a semna un contract pe cinci ani pentru găzduirea cursei la începutul anului. ...
14:10
Ioan Andone avertizează: „Dacă nu intră dihonia, e periculoasă rău în lupta la titlu” # Gazeta Sporturilor
Ioan Andone (65 de ani), fostul antrenor de la Dinamo, CFR Cluj și Rapid, consideră că Universitatea Craiova, liderul Superligii la finalul anului 2025, va fi o echipă extrem de periculoasă în lupta la titlu, dacă oltenii vor reuși să mențină liniștea în vestiar. ...
14:00
Fostul mare baschetbalist al Stelei București a văzut performanța lui Nikola Jokic și a exclamat: „Cum să mai îndrăznești...” # Gazeta Sporturilor
Alin Savu (83 de ani), fostul mare baschetbalist al Stelei București, a rămas uimit de o performanță recentă a lui Nikola Jokic, triplul MVP din NBA, și a avut o reacție plină de modestie, comparând baschetul din prezent cu cel de acum jumătate de secol.Nikola Jokic continuă să domine liga nord-americană de baschet, ajutând-o pe Denver Nuggets să se mențină pe podiumul conferinței de vest. ...
14:00
Cântarul lui Pep Guardiola a ajuns subiect de glume » Cum a râs Erling Haaland de Gianluigi Donnarumma! # Gazeta Sporturilor
După ce Manchester City a câștigat ieri meciul în deplasare cu Nottingham Forest (2-1), jucătorii s-au distrat pe seama amenințării managerului Pep Guardiola la adresa celor ce se vor îngrășa în minivacanța de Crăciun acordată de spaniol.Guardiola anunțase trei zile libere, dar i-a avertizat pe elevii săi să nu facă excese: „Pot mânca, însă vreau să-i controlez. ...
13:40
Fostul fotbalist cu 3 aventuri la Dinamo are mare încredere în Zeljko Kopic: „Se bate la titlu cu șanse reale” # Gazeta Sporturilor
Marius Niculae (44 de ani), fost fotbalist în 3 rânduri la Dinamo, consideră că numirea lui Zeljko Kopic (48 de ani) pe banca tehnică a echipei a venit chiar la momentul potrivit.Antrenorul croat a fost adus prezentat oficial la Dinamo în data de 2 decembrie 2023, având atunci misiunea de a salva echipa de la retrogradare. „Câinii” au terminat pe loc de baraj atunci, însă au reușit menținerea în Superliga după 2-0 la general cu Csikszereda. ...
Acum 4 ore
13:30
Fostul golgheter din Superliga, dorit de revelația sezonului: „Să se lupte la titlu” # Gazeta Sporturilor
Marko Dugandzic (31 de ani), fostul atacant al celor de la FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid, este liber de contract, după despărțirea de formația sud-coreeană, FC Seul, de la începutul acestei luni. FC Botoșani, revelația Superligii în prima jumătate a sezonului, ar fi interesată să îl readucă pe atacant în Moldova. ...
13:30
Legendara actriță Brigitte Bardot și sportul: a dat lovitura de start a unui meci în care juca Pele, a schiat, a criticat organizarea Jocurilor Olimpice la Paris # Gazeta Sporturilor
Brigitte Bardot, una dintre emblemele cinematografice mondiale, a încetat din viață la 91 de ani, a anunțat fundația ei. Starul din „Și Dumnezeu a creat femeia”, „Adevărul” sau „Viva Maria!” a avut legături sporadice cu sportul, având însă o aplecare spre schiul alpin, împărțind apoi onoarea și amuzamentul alături de Pele înaintea unui meci de fotbal. ...
13:20
Cine a fost cel mai bun fotbalist din lume în 2025? 6 reporteri GSP argumentează # Gazeta Sporturilor
Anul fotbalistic 2025 a fost plin de povești și personaje impresionante. Unii jucători au cucerit trofee importante prin eficiență, alții au produs spectacol și au devenit exponențiali echipelor pentru care activează fără ca munca lor să fie încununată.Pentru că adevărul nu e unic într-un schimb de idei, iar dezbaterea îl ține viu, am ales să privim anul care tocmai se încheie prin ochii redacției. ...
13:10
Eroul lui Villa din meciul cu Chelsea a elucidat misterul » Cine este adevăratul responsabil pentru perioada de vis a clubului din Birmingham: „Pur și simplu este un geniu...” # Gazeta Sporturilor
Deși a fost condusă la pauză, scor 0-1, Aston Villa a reușit să se impună pe Stamford Bridge în fața lui Chelsea, 2-1, înregistrând astfel cel de-al 11-lea succes consecutiv în toate competițiile. La finalul meciului, Ollie Watkins (29 de ani), autorul celor două goluri ale trupei din Birmingham, l-a scos în față pe omul care a transformat-o pe Villa într-o adevărată pretendentă la titlu în acest sezon. ...
12:40
Un baschetbalist român, pe prima pagină a unui cotidian spaniol înființat în 1903: „Înspre Cupă pe ușa principală” # Gazeta Sporturilor
Emanuel Cățe (28 de ani), pivotul lui UCAM Murcia, a apărut pe prima pagină a cotidianului La Verdad, un ziar din regiunea Murciei care a fost înființat în 1903. Echipa baschetbalistului român parcurge un sezon excelent și a ajuns sâmbătă la a 10-a victorie în puternicul campionat al Spaniei.În 27 decembrie, la două zile după Crăciun, UCAM Murcia s-a deplasat pe terenul Granadei, pentru o confruntare din etapa a 12-a a Ligii ACB. ...
12:40
Cristi Chivu face curățenie la Inter! » Câți jucători 30+ vor pleca și ce sumă ar putea economisi cu salariile lor # Gazeta Sporturilor
Cinci dintre jucătorii lui Inter mult trecuți de vârsta de 30 de ani își vor face bagajele la vară. Italienii scriu că Henrikh Mkhitaryan (36), Francesco Acerbi (37), Yann Sommer (37), Stefan de Vrij (33) și Matteo Darmian (36) nu vor primi o prelungire a contractelor scadente la sfârșitul sezonului.Cristi Chivu are cea mai bătrână echipă din Serie A. ...
12:30
Frank Lampard scrie istorie în Anglia » Bornă impresionantă atinsă de legenda lui Chelsea # Gazeta Sporturilor
Coventry s-a impus la limită pe teren propriu în fața celor de la Swansea, scor 1-0, într-un duel din cadrul rundei cu numărul #23 din EFL Championship, al doilea eșalon al fotbalului englez. Grație acestui succes, Frank Lampard (47 de ani) a stabilit o bornă impresionantă în fotbalul din insulă. ...
12:20
Adrian Mutu a ales antrenorul anului, dar nu este Chivu: „Încă nu a realizat nimic” # Gazeta Sporturilor
La finalul anului, Adrian Mutu, fostul internațional român, a vorbit despre cei mai buni antrenori ai acestui an. „Briliantul” este de părere că Ioan Ovidiu Sabău a fost cel mai bun antrenor din 2025. ...
12:10
Magdalena Rusu, campioană europeană și mondială, după un 2025 cu aur și suferință: „Lucrez cu 100 de kilograme și atunci învățam din nou să merg” + cum s-a completat cu noua colegă # Gazeta Sporturilor
Magdalena Rusu (26 de ani) a încheiat un sezon 2025 cu trei medalii de aur la competițiile de vârf, o schimbare majoră, dar și multă suferință înainte de Campionatele Mondiale. O problemă la spate i-a pus în pericol participarea, „deodată m-am blocat și n-am mai putut să merg”, după ce începuse anul cu un virus devastator. ...
12:00
Marius Șumudică știe unde vrea să antreneze: „Acolo mă simt ca peștele în apă!” » Cum a ratat un contract la „Real Madridul Africii” # Gazeta Sporturilor
Pe 20 mai, Marius Șumudică semna rezilierea contractului și pleca de la Rapid. A avut oferte de atunci, dar nimic nu l-a convins pe antrenorul de 54 de ani să ajungă la un alt angajament. Într-un interviu GSP, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, Șumudică a explicat motivele pentru care a demisionat și a spus că a avut mai multe oferte în ultima perioadă.- Domnule Șumudică, cum e viața după despărțirea de Rapid?- Prima lună, o lună și jumătate, mi-a fost greu. ...
11:50
Nu mai avem titular în Serie A: decembrie negru pentru Marius Marin! » Gazzetta dello Sport: „A avut un singur alibi” # Gazeta Sporturilor
Marius Marin încheie anul în Serie A pe poziție retrogradabilă (19), după ce Pisa a fost învinsă acasă de Juventus (1-2). Mijlocașul român a intrat în minutul 79 la trupa toscană și a primit nota 5,5 în La Gazzetta dello Sport, a doua cea mai mică de la gazde. Veste proastă din Italia pentru selecționerul Mircea Lucescu. ...
11:40
Campioana olimpică și mondială se retrage de pe rețelele de socializare: „Am clacat” # Gazeta Sporturilor
Carolina Marin (32 de ani), campioană olimpică și multiplă campioană mondială la badminton, a anunțat că se va retrage pentru o perioadă de pe rețelele de socializare. Iberica a afirmat că se află într-un moment dificil și a recunoscut că a clacat.Carolina Marin e, probabil, cea mai bună jucătoare europeană de badminton din istorie. Ea a luat aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro (2016) și are 3 titluri mondiale și o medalie de argint. ...
Acum 6 ore
11:30
Atalanta - Inter, ultimul meci pentru Cristi Chivu în 2025 » Echipe probabile + cotele bookmakerilor # Gazeta Sporturilor
Atalanta și Inter, formațiile pregătite de Raffaele Palladino și Cristi Chivu, se vor întâlni în această seară, de la ora 21:45, pe Gewiss Stadium din Bergamo, într-unul dintre cele mai tari dueluri ale rundei cu numărul #17 din Serie A.Programul complet al etapei #17 din Serie APartida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe canalele PrimaSport 1, respectiv DigiSport 1. ...
11:20
O concurentă de la „Big Brother” i-a luat ochii fostei vedete din Premier League: „I-ar fi plăcut foarte mult să participe și el” # Gazeta Sporturilor
Fostul jucător din Premier League, Andros Townsend (34 de ani), este într-o relație cu Hazel O'Sullivan, un fost model care a participat la reality show-ul Celebrity Big Brother.Cei doi s-au cunoscut la un eveniment de darts în Londra în 2013, pe când el juca încă la Tottenham. Frumoasa irlandeză era o figură cunoscută în domeniu, însoțind jucători de top pe scenă la competiții prestigioase, precum Campionatul Mondial și Premier League.FOTO. ...
11:20
Michael Schumacher a donat 10 milioane de dolari » Motivul din spatele deciziei # Gazeta Sporturilor
În urma unui tsunami devastator din 2004, milioane de oameni din Asia au rămas fără case și hrană. Michael Schumacher, la vremea respectivă pilot în Formula 1, a ajutat victimele catastrofei naturale.Conform rapoartelor media de la acea vreme, Michael a donat 10 milioane de dolari, o sumă care, la momentul respectiv, reprezenta cea mai mare contribuție individuală din partea unei persoane la eforturile de ajutorare a celor afectați. ...
11:10
Povestea incredibilă a lui „Edgar Davids de România”: „Mă punea învățătoarea să citesc de pe tablă și nu vedeam din bancă” + „Când am intrat în vestiar cu Immobile, nu mai știam nici să mă încalț” # Gazeta Sporturilor
Narcis Ilaș, 18 ani, a impresionat în acest sezon în tricoul Botoșaniului, unde Leo Grozavu l-a lansat curajos pe puștiul crescut chiar de clubul aflat acum pe locul 3 în L1. Opțiunea moldovenilor pentru regula U21 are o poveste de viață specială, pe care o împărtășește publicului Gazetei la final de an 2025. ...
11:10
Pronostic rezervat după „șocul” finalului de an în tenis: „Alcaraz va avea nevoie de luni să se liniștească. Cu greu poate câștiga un Grand Slam fără Ferrero” # Gazeta Sporturilor
Noua ediție a sezonului de tenis este aproape, iar fanii abia așteaptă să-și revadă favoriții pe teren. Însă, perioada de pregătire nu a fost lipsită de evenimente, Carlos Alcaraz (22 de ani), cel mai bun tenismen al lumii în acest moment, a decis în ultima lună a anului 2025 să pună capăt colaborării cu antrenorul său, Juan Carlos Ferrero. ...
11:10
McLaren a vândut o mașină inexistentă pentru 11,4 milioane de dolari » Cumpărătorul o va primi de-abia în 2028 # Gazeta Sporturilor
Echipa McLaren, care a câștigat titlul mondial la Formula 1 în competiția destinată constructorilor, a profitat de nivelul uriaș de popularitate și a vândut, la licitație, o mașină care încă nu există. Ba mai mult, cumpărătorul va plăti 11,4 milioane de dolari și va primi mașina de-abia în 2028. ...
10:50
Văduva lui Diogo Jota, revenire emoționantă pe Anfield » Imaginile fac înconjurul internetului # Gazeta Sporturilor
Văduva lui Diogo Jota a revenit extrem de emoționată sâmbătă seara, pe Anfield, alături de copiii ei, în timp ce Liverpool și fostul club al regretatului fotbalist, Wolves, s-au întâlnit în etapa de „Boxing Day”, din Premier League. Rute Cardoso a transmis mulțumiri sincere clubului Liverpool, după ce familia regretatului jucător a revenit pe Anfield pentru meciul dintre „Cormorani” și Wolverhampton. ...
10:50
Adrian Ilie a analizat lupta la titlu din Superligă: „A fost echipa cea mai constantă. Este una dintre favorite” # Gazeta Sporturilor
La finalul anului 2025, Universitatea Craiova este liderul Superligii, iar Adrian Ilie, fostul internațional român, a vorbit despre lupta la titlu.„Cobra” e de părere că oltenii merită poziția de lider, dar și că FCSB poate produce surpriza dacă va intra în play-off.Adrian Ilie: „Craiova a fost echipa cea mai constantă”Lupta la titlu în Superligă se anunță una extrem de echilibrată. ...
10:50
După debutul în Bundesliga și în European League, portarul de 18 ani al României speră să joace la Campionatul European: „Cel mai bun an al carierei” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Haidu (18 ani), portarul lui Flensburg Handewitt, a fost inclus în lotul lui George Buricea pentru pregătirile Campionatului European de handbal masculin (15 ianuarie – 1 februarie 2026). El a prefațat turneul din Danemarca, Norvegia și Suedia și a vorbit despre anul 2025, care i-a adus debutul în Bundesliga, European League și la națională. ...
10:40
Știm a doua echipă calificată în optimile de finală la CAN 2025! Starul de 75 de milioane a marcat în victoria de sâmbătă # Gazeta Sporturilor
Nigeria s-a impus în fața selecționatei din Tunisia, scor 3-2, și s-a calificat matematic în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, ediția 2025. Partida a făcut parte din etapa cu numărul #2 din faza grupelor.Programul complet al etapei #2 de la CAN 2025Prima echipă care a reușit să obțină biletele pentru fazele eliminatorii ale turneului final din Maroc a fost Egiptul lui Salah și Marmoush, dar se pare că nici Osimhen și Lookman nu s-au lăsat mai prejos. ...
10:40
Alt pericol pentru barajul de la Istanbul? » A dat două goluri într-o săptămână și deja a debutat cu Montella! # Gazeta Sporturilor
Semih Kilicsoy (20 de ani), atacantul lui Cagliari, nu fusese niciodată titular în acest sezon din Serie A, dar când a prins echipa de start a marcat în ambele jocuri. Sarzii vor să-l cumpere în vară de la Beșiktaș, de la care l-au împrumutat.Vincenzo Montella îl are în vizor pentru lotul cu care echipa națională a Turciei va înfrunta România în semifinala play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial 2026. ...
10:30
Propunere surprinzătoare din Superliga pentru FCSB: „E un fundaș central foarte bun” # Gazeta Sporturilor
Dorel Mutică (52 de ani), fost fotbalist la echipe precum FCSB și Rapid, consideră că Diego Zivulic (33 de ani), fundașul central al Oțelului Galați, s-ar potrivit de minune cerințelor lui Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei en-titre din Superliga.FCSB și-a asigurat deja serviciile unui nou fundaș central în această iarnă. Portughezul Andre Duarte (28 de ani), fost jucător la FCU Craiova, a semnat deja cu echipa patronată de Gigi Becali. ...
10:30
„Unul mușca din gratii! Ziceau că ne omoară” » Dezvăluiri după o partidă cu cântec din România: „Au dedus că noi le-am dat meciul” # Gazeta Sporturilor
Adrian Pitu (50 de ani) a povestit ce-a trăit după un meci cu cântec din fotbalul românesc. Confruntarea Universitatea Craiova - Dinamo 1-3, jucată pe 19 noiembrie 2000 în fața a 27.000 de spectatori. Un meci în care mijlocașul trebuia să fie titular, dar peste noapte echipa s-a schimbat și-a fost doar rezervă.Sezonul 2000-2001 cu Florin Marin pe banca Universității Craiova. „A făcut echipă Gigi Nețoiu cu Nicu Gheară. Ajunsesem pe primul loc și ne băteam la campionat. ...
10:10
„Acesta a fost cel mai prost transfer din istoria lui United, era neprofesionist” » Legenda lui Manchester își distruge fostul coleg # Gazeta Sporturilor
Paul Scholes (51 de ani), o legendă a lui Manchester United, a făcut o declarație controversată, caracterizându-l pe fostul său coechipier, Mark Bosnich (53 de ani), drept cel mai slab transfer din istoria clubului.Cu o carieră ce s-a întins pe două decenii pe „Old Trafford”, Paul Scholes a fost un pilon al succeselor lui Manchester United, cucerind, printre altele, 11 titluri de Premier League și două Ligi ale Campionilor. ...
10:00
Bătăi și conflicte în NBA, la două zile după Crăciun! Vedeta Giannis Antetokounmpo a încălcat regula nescrisă a baschetului: „Nu sunt pictor, dar...” # Gazeta Sporturilor
La doar două zile după Crăciun, „spiritul Sărbătorilor” a dispărut în NBA, iar tensiunea și presiunea rezultatelor și-au făcut din nou apariția. Prin urmare, în două meciuri, New Orleans Pelicans vs. Phoenix Suns și Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks, au avut loc încăierări, una din ele fiind provocată de un conflict între superstarul Giannis Antetokounmpo și Nikola Vucevic. ...
10:00
Crystal Palace - Tottenham, derby londonez în etapa #18 din Premier League » Ce se întâmplă cu Drăgușin + echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Crystal Palace și Tottenham, formațiile pregătite de Oliver Glasner și Thomas Frank, se vor întâlni în această seară, de la ora 18:30, pe Selhurst Park, în epilogul rundei cu numărul #18 din Premier League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct, contracost, prin intermediul platformei VOYO. ...
10:00
Ian Rush, legendă a clubului Liverpool, a dezvăluit că a trăit momente de groază după ce s-a prăbușit acasă, în Chester, în urma unei infecții severe cu gripă. În urma acestui incident, acesta a fost spitalizat, iar starea i s-a îmbunătățit.Fostul atacant galez, în vârstă de 64 de ani, a mărturisit că a crezut la un moment dat că nu va supraviețui, descriind experiența ca un șoc de realitate care l-a făcut să-și reconsidere viața. ...
09:40
Rebelul lui Cristi Chivu are ofertă din Turcia » Cu banii pe el, Inter ar aduce înlocuitor pentru Denzel Dumfries # Gazeta Sporturilor
Davide Frattesi (26 de ani), mijlocașul lui Inter, vrea să plece din cauza statutului său de rezervă la echipa pregătită de Cristi Chivu. Nerazzurri nu vor să-l lase să se transfere la rivala Juventus și ar prefera să-l vândă în Turcia, Fenerbahce fiind gata să plătească 40 de milioane de euro pentru internaționalul italian.La conferința de presă dinaintea partidei de diseară cu Atalanta (ora 21:45, livetext pe GSP. ...
09:40
Pus să aleagă un singur fotbalist din Superliga, MM Stoica n-a stat pe gânduri: „Mi-a plăcut foarte mult!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a ținut să-l remarce în mod special pe Lindon Emerllahu (23 de ani), fostul mijlocaș al lui CFR Cluj. Vicecampioana României l-a vândut în ziua de Crăciun la Polissya Zhytomyr, locul 3 din campionatul Ucrainei, pentru 1,5 milioane de euro. ...
Acum 8 ore
09:00
Ce s-a ales de puștii români de la Juventus U19 la un an după interviul din Gazeta Sporturilor » Unde au ajuns campionii de la Lecce Primavera 2022-2023! # Gazeta Sporturilor
Niciunul dintre cei patru români născuți în Italia care în decembrie 2024 își spuneau povestea în Gazeta Sporturilor nu au reușit să se impună la o echipă de primă ligă: Lorenzo Biliboc s-a transferat în Superliga, fiind numai rezervă la CFR Cluj, în timp ce Daniel Florea joacă la Zilina B.Nici ceilalți doi, portari, nu și-au găsit norocul. ...
08:30
Cum arată o zi din viața lui Istvan Kovacs și ritualul de dimineață pe care îl respectă cu sfințenie # Gazeta Sporturilor
Istvan Kovacs (41 de ani), arbitrul numărul unu al României, a povestit la finalul anului 2025 cum arată viața lui dincolo de arbitraj, cum se pregătește într-o zi fără meci și cum reușește să se împartă între viața de familie și cea profesională. Prima parte a zilei este cea mai importantă, în care este și cel mai activ. „Sare” peste micul-dejun și începe ziua direct cu antrenament. Pregătirea fizică, spune „centralul” din Carei, este baza pentru el. ...
08:10
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a fost întrebat la conferința de presă de sâmbătă, premergătoare duelului cu Atalanta, din etapa #17, programat duminică, de la ora 21:45, despre perioada de transferuri din această iarnă și a fost vizibil deranjat. Jurnaliștii italieni au vrut să afle strategia lui Cristi Chivu pentru următoarea perioadă și de ce anume are nevoie pentru a întări echipa. ...
07:50
Tragedie de proporții în țara vecină: jucătorul a murit la 25 de ani, chiar pe teren # Gazeta Sporturilor
O tragedie uriașă a avut loc în Bulgaria, unde fotbalistul Angel Petrov, în vârstă de 25 de ani, a decedat pe teren.Petrov a decedat pe teren în timpul unui turneu caritabil de minifotbal, care se desfășura în Sala Sporturilor „Festivalna” din Vidin.Petrov juca pentru echipa Drenovec, iar momentan cauza decesului rămâne necunoscută, potrivit sportal.blic.rs. ...
Acum 24 ore
23:10
Baba Alhassan a schimbat naționala și a avut o prestație de coșmar la Cupa Africii » Schimbat 6 minute mai târziu # Gazeta Sporturilor
Prestație de uitat pentru Baba Alhassan (25 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, la Cupa Africii pe Națiuni. Deși s-a născut în Ghana, țara de origine a tatălui său, Baba este eligibil și pentru Uganda, țara de origine a mamei lui. Iar acum a ales să reprezinte această națională.Uganda a remizat sâmbătă cu Tanzania, scor 1-1, în etapa a doua a Cupei Africii pe Națiuni, grupa C. ...
23:10
Fostul atacant anunță apariția noului club, într-un oraș mare al României: „Se va numi FC Metropolitan. Aici s-a scris istorie” # Gazeta Sporturilor
Mugurel „Pele” Buga, ajuns la 48 de ani, prezent la Turneul Legendelor de la Brașov, și-a reamintit cu drag golurile din urmă cu două decenii în Cupa UEFA, marcate în meciuri memorabile cu Rennes, Hamburg sau Hertha Berlin. Fostul atacant a trasat o paralelă și către Rapidul din prezent, subliniind nevoia stringentă de înregimentare a unui atacant veritabil, precum și a unui mijlocaș de calitate pentru giuleșteni. ...
