Malcom Edjouma nu pierde timpul » Unde vrea să se transfere după despărțirea de FCSB

Istvan Kovacs (41 de ani), arbitrul numărul unu al României, a povestit la finalul anului 2025 cum arată viața lui dincolo de arbitraj, cum se pregătește într-o zi fără meci și cum reușește să se împartă între viața de familie și cea profesională. Prima parte a zilei este cea mai importantă, în care este și cel mai activ. „Sare” peste micul-dejun și începe ziua direct cu antrenament. Pregătirea fizică, spune „centralul” din Carei, este baza pentru el. ...