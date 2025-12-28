Mesajul lui Macron, după moartea lui Brigitte Bardot: „A întruchipat o viaţă de libertate, plângem o legendă a secolului”
StirileProtv.ro, 28 decembrie 2025 14:20
Actriţa Brigitte Bardot, decedată la 91 de ani, a fost „o legendă a secolului” şi un simbol al libertăţii, a transmis duminică preşedintele francez Emmanuel Macron, potrivit AFP.
