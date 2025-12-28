Liliana și Teo de la Mireasa, sezonul 11, vor avea un bebeluș! Modul inedit în care au făcut anunțul

22:20

După mesele copioase de Crăciun, un preparat ușor și gustos cu pește poate fi exact ce ai nevoie. Descoperă top 3 rețete simple și delicioase, care te ajută să te răsfeți fără efort în bucătărie. Aceste rețete sunt rapide, sănătoase și perfecte pentru a continua să te bucuri de sărbători cu gust, fără a te simți prea încărcat.