Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR: "Nu mă aşteptam să dea nicio decizie astăzi. Lucrurile sunt complicate"
Newsweek.ro, 28 decembrie 2025 15:50
Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR, despre amânarea deciziei Curţii: "Nu mă aşteptam să dea nici ...
Acum 5 minute
16:10
40.000.000.000 € era capitalizarea fondurilor de pensii private obligatorii, în noiembrie # Newsweek.ro
40.000.000.000 € era capitalizarea fondurilor de pensii private obligatorii, în luna noiembrie, ulti...
16:10
Viața la pensie. Alimentele pe care femeile trebuie să le mănânce. Protejează oasele, întăresc imunitatea # Newsweek.ro
Pe măsură ce îmbătrânim, nevoile noastre nutriționale evoluează, iar pentru femeile peste 60 de ani,...
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:30
Revelion în Poiana Brașov sau Maramureș? Și peste 4.000 €. E mai ieftin în Dominicană, Egipt, Paris, Viena # Newsweek.ro
Peste tot au crescut prețurile, dar în România au luat-o complet razna. Dacă încă nu v-ați făcut pla...
15:30
Diabetul - a cincea formă a bolii a fost descoperită. Câţi oameni sunt afectaţi la nivel global? # Newsweek.ro
Diabetul, acest mister. A cincea formă a bolii a fost descoperită. Câţi oameni sunt afectaţi de afec...
Acum 2 ore
15:10
Vinul alb sau roșu? Ce e mai sigur de băut la pensie de sărbători. Face bine la sănătate # Newsweek.ro
La final de an, când mesele sunt pline și paharele se ciocnesc mai des, mulți pensionari se întreabă...
14:50
CCR a amânat pentru mâine o decizie privind pensiile magistraţilor, din lipsă de cvorum # Newsweek.ro
CCR a amânat pentru mâine să dea o decizie privind legea asupra pensiilor magistraţilor, din lipsă d...
14:40
Rompetrol ar închide temporar cele două rafinării ale sale, Petromidia şi Vega. Care este cauza? # Newsweek.ro
Rompetrol ar închide temporar cele două rafinării ale sale, Petromidia şi Vega, pentru chestiuni sem...
Acum 4 ore
14:00
Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor umanitar în zonele cele mai afectate de bombar...
13:40
Alexandru Rogobete: „Începând de anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați aici, acasă” # Newsweek.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că cei doi pacienți cu arsuri severe, răniți în u...
13:20
Incendiu puternic la un depozit din Sectorul 6 al Capitalei. Intervin 16 autospeciale de stingere # Newsweek.ro
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectoru...
13:00
Un pod degradat se află pe un drum național din județul Galați. Autoritățile au impus restricții de ...
12:40
Un copac a căzut pe acoperişul spitalului din Darabani, din cauza vântului. Au intervenit pompierii # Newsweek.ro
Pompierii din Botoşani au intervenit, duminică, pentru îndepărtarea unui copac care a căzut pe acope...
12:20
Brigitte Bardot, legendara actriță franceză, star al anilor 1960 și ferventă apărătoare a animalelor...
Acum 6 ore
11:50
5 lucruri pe care să le faci la pensie ca să trăiești până la 90 de ani. Câță apă trebuie să consumi? # Newsweek.ro
Nu vrem să trăim veșnic, ci să trăim mai mult și mai bine. Acestea sunt 5 lucruri pe care să le faci...
11:40
Secretele cameristelor. Lenjerie de pat luxoasă și moale ca la hotel. De ce excesul de detergent dăunează # Newsweek.ro
Lenjeria de pat din hoteluri este apreciată pentru textura sa moale și aspectul impecabil, însă spec...
11:20
Meteorologii au emis o avertizare Cod roșu de viscol până luni la ora 10.00. Vor fi ninsori și rafal...
11:10
Ce să nu faci niciodată când organizezi o petrecere de Revelion? 4 greșeli care pot strica totul # Newsweek.ro
Experții în etichetă ne dau câteva ponturi pentru a organiza petreceri reușite de Revelion sau Crăci...
10:50
Misterul Bermudelor, dezvăluit: cum rămân insulele vulcanice suspendate deasupra oceanului # Newsweek.ro
Un strat gros de rocă sub Bermude ar putea explica de ce legendarele insule vulcanice se află atât d...
10:50
SUA a rămas în urmă cu 4,8 microsecunde, după o furtună care a lovit statul Colorado săptămâna trecu...
10:20
Aproape 4,9 miliarde de ambalaje SGR au fost returnate anul acesta, iar RetuRO a predat către recicl...
10:20
Un atac informatic denumit „Gentleman” a vizat recent Complexul Energetic Oltenia afectând o parte d...
Acum 8 ore
10:10
Revelion 2026. Bila din Times Square va cădea de două ori la începutul anului 2026. Iată de ce # Newsweek.ro
Cu câteva zile înainte de emblematicul eveniment de Revelion din Times Square, New York City, Americ...
10:10
Sfârșit de criză politică în Kosovo? Kosovarii sunt chemați la urne anticipat, după doar 10 luni # Newsweek.ro
Peste două milioane de kosovari sunt chemați duminică, 28 decembrie 2025, la urne anticipat pentru a...
09:40
Caz halucinant, la Sibiu. Fiica și-a omorât mama cu ajutorul unei asistente pentru a trăi în lux în Dubai # Newsweek.ro
Un caz halucinant se afla pe masa magistraților din Sibiu. Fiica și-a omorât mama cu ajutorul unei a...
09:10
Anchetă „nucleară”. Uraniul dintr-o mină din Niger, care a fost naționalizată, a dispărut # Newsweek.ro
Uraniul dintr-o mină din Niger, care a aparținut unei firme din Franța și a fost naționalizată, a di...
08:50
Iarnă năpraznică, în Nordul Europei. Furtuna Johannes a omorât 2 oameni, peste 160.000 de case fără curent # Newsweek.ro
Țările din Nordul Europei, Norvegia, Suedia și Finlanda, sunt lovite de o iarnă năpraznică. Furtuna ...
08:40
Întâlnire Trump - Zelenski, în SUA. Putin acuză Ucraina că nu vrea pace și zice că va rezolva prin forță # Newsweek.ro
În timp ce Zelenski se află în SUA, pentru a se întâlni astăzi, 28 decembrie 2025, cu Trump, Putin a...
Acum 12 ore
08:10
Ce amendă iei dacă nu îndepărtezi țurțurii care pot să cadă pe spațiul public? Când poți chema pompierii? # Newsweek.ro
Ce amendă iei dacă nu îndepărtezi țurțurii care pot să cadă pe spațiul public? Pe perioada iernii, c...
07:50
Greșeala pe care o fac mulți români. Cât timp rezistă cârnații de porc la frigider. Poți să-i congelezi? # Newsweek.ro
Greșeala multor români: cârnații de porc nu rezistă la nesfârșit în frigider. De obicei, se păstreaz...
07:40
Ce trebuie să facă femeile dimineața ca să aibă succes? Apa cu lămâie, printre secretele din rutina lor # Newsweek.ro
Femeile de succes dezvăluie câteva dintre secretele lor care le ajută să aibă acest statut. Totul în...
07:20
VIDEO De ce nu mai avem umor și ne sare țandăra din orice? „Ce se întâmplă acum e o reglare de conturi” # Newsweek.ro
Societatea tinde să devină tot mai încrâncenată și pare că tot mai puțini oameni știu de glumă. Psih...
07:00
Horoscop 29 decembrie. Luna în Taur aduce câștiguri financiare Peștilor. Vărsătorii, plini de speranță # Newsweek.ro
Horoscop 29 decembrie. Luna în Taur aduce câștiguri financiare Peștilor. Vărsătorii sunt plini de sp...
06:40
Pensionar nevoit să intre în șomaj pentru că nu poate ieși la pensie. Ce i-a răspuns Casa de Pensii # Newsweek.ro
Un pensionar din România a fost nevoit să se înscrie în șomaj, fiind incapabil să iasă la pensie din...
Acum 24 ore
21:40
Aeroport din Germania, închis din cauza unor drone neidentificate. Trafic aerian perturbat # Newsweek.ro
Traficul aerian a fost perturbat în Hannover, după ce drone neidentificate au fost detectate în zonă...
21:20
Cum s-a schimbat viața Mirabelei Grădinaru după ce a devenit prima doamnă? Colegii mă întrebau «Mai vii?» # Newsweek.ro
„Colegii mei mă întrebau «Mai vii?» Am primit întrebări și de la grădiniță, de la școală”, a spus Mi...
21:10
Regatul Unit lansează program pentru tineri sub 25 de ani: un an de pregătire militară remunerată # Newsweek.ro
Forțele armate britanice vor lansa în martie un program care oferă tinerilor sub 25 de ani oportunit...
20:50
Duminică, zi importantă pentru pensiile speciale. Judecătorii CCR decid pe legea asumată de guvernul Bolojan # Newsweek.ro
Judecătorii CCR decid duminică ce se întâmplă cu pensiile magistraților. Se așteaptă pronunțarea pe ...
20:30
Ce se întâmplă cu organismul dacă mănânci lămâi în fiecare zi. Ce organe au beneficii? # Newsweek.ro
Consumarea zilnică a lămâilor aduce multiple beneficii pentru sănătate, sprijinind funcția inimii, p...
20:20
Explozie de gripă severă: spitalele, sufocate de pacienţi nevaccinaţi ajunşi zilnic la urgenţe # Newsweek.ro
Situația gripală devine critică: sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați, ...
20:00
Întâlnire Trump - Zelenski. Președintele Ucrainei a ajuns în California. Dronele lui Putin au atacat Kievul # Newsweek.ro
Volodimir Zelenski a ajuns în California de unde va pleca spre Florida. Președintele ucrainean va fi...
20:00
Trenul Transsiberian, cea mai lungă rută feroviară din lume, traversează 3 ţări şi 8 fusuri orare # Newsweek.ro
Calea ferată Transsiberiană reprezintă cea mai lungă rută feroviară din lume, legând Rusia, Mongolia...
19:50
Cele mai bune destinații gastronomice în 2026: Boston, liderul mondial pentru iubitorii de mâncare # Newsweek.ro
Topul celor mai apreciate destinaţii gastronomice din 2026 a fost publicat, iar Boston, Massachusett...
19:40
Un cutremur cu magnitudinea 7,0 s-a produs sâmbătă în largul coastei de est a Taiwanului, fiind resi...
19:20
Mulți oameni dorm în această poziție, dar în realitate este foarte dăunătoare. Un medic a explicat de ce # Newsweek.ro
Mulţi oameni preferă să doarmă într-o anumită poziţie fără să ştie că aceasta poate afecta sănătatea...
19:10
Grecia: aproape 400 de migranţi salvaţi de Paza de Coastă în largul insulei Gavdos, la sud de Creta # Newsweek.ro
Aproape 400 de migranţi au fost salvaţi de Paza de Coastă grecească, în a doua zi de Crăciun, în lar...
18:50
5 „adevăruri dure” despre căsătorie pe care majoritatea oamenilor le învață prea târziu în viață # Newsweek.ro
Căsătoria este una dintre cele mai satisfăcătoare, dar și cele mai provocatoare călătorii din viață....
18:40
Ce a făcut un bărbat în noaptea de Crăciun? „Cadourile” de groază pentru mai mulți șoferi din Alba # Newsweek.ro
Un bărbat din Alba Iulia a fost reţinut, fiind acuzat de distrugere după ce a vandalizat opt autotur...
18:20
Anchetă privind finanțarea Hamas. Este vorba despre 7.000.000 €. În Italia au fost arestate 7 persoane # Newsweek.ro
Şapte persoane arestate în Italia iar pentru alte două, aflate în străinătate, au fost smise madnate...
18:10
Solicitarea lui Donald Trump referitoare la dosarele Epstein. Ce a cerut Departamentului de Justiție? # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a îndemnat Departamentul de Justiție din SUA să facă publice numele oricăr...
