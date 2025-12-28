Duminica, zi fără judecată în întreaga lume
MainNews.ro, 28 decembrie 2025 16:50
Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a afirmat că duminica nu se judecă nicăieri în lume, comentând amânarea deciziei privind pensiile magistraților. CCR a suspendat din nou hotărârea, subliniind dificultățile în obținerea cvorumului necesar pentru pronunțarea unei decizii definitive. Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, a declarat că duminica nu se judecă în lume … Articolul Duminica, zi fără judecată în întreaga lume apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
17:10
Sinuciderea în rândul adolescenților devine un fenomen alarmant, iar educația cinematografică poate oferi o soluție. Articolul analizează cauzele acestei crize, impactul social media și rolul filmelor în identificarea și gestionarea emoțiilor. Descoperă cum arta poate ajuta copiii să-și exprime furia și să prevină tragediile. Rata sinuciderilor și tentativelor de suicid în rândul copiilor și adolescenților … Articolul Sinuciderea adolescenților: Cum ne ajută cinemaul să înțelegem victimele apare prima dată în Main News.
17:10
Bolojan a tăiat indemnizația de hrană pentru 137 de copii cu handicap și cei care suferă de HIV/SIDA, stârnind critici vehemente din partea jurnalistei Ioana Ulmeanu și a Federației UNOPA. Această decizie a Guvernului lasă oameni vulnerabili și mai vulnerabili în pragul unei crize severe de suport. Bolojan a decis tăierea indemnizației de hrană pentru … Articolul Bolojan reduce ajutoarele alimentare pentru 137 de copii vulnerabili apare prima dată în Main News.
Acum 10 minute
17:00
David Popovici anunță Sprint With The Stars, o competiție dedicată probelor de 50 m sprint la înot. În fiecare finală, un înotător de clasă mondială va concura alături de cei mai rapizi sportivi din fiecare categorie de vârstă. Evenimentul promite un show impresionant cu efecte speciale și o experiență memorabilă pentru spectatori. Competiția Sprint With … Articolul David Popovici anunță Sprint With The Stars: Înoată cu campioni mondiali! apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
16:50
Impactul inteligenței artificiale asupra YouTube este tot mai evident, cu canale care generează conținut captivant și de multe ori de calitate scăzută. Studiul Kapwing arată că multe dintre videoclipurile recomandate utilizatorilor noi provind din această categorie, iar popularitatea globală a canalelor AI continuă să crească. Un studiu a analizat 15.000 de canale YouTube, dintre care … Articolul Recomandările YouTube pentru conturi noi: ce să aștepți apare prima dată în Main News.
16:50
Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a afirmat că duminica nu se judecă nicăieri în lume, comentând amânarea deciziei privind pensiile magistraților. CCR a suspendat din nou hotărârea, subliniind dificultățile în obținerea cvorumului necesar pentru pronunțarea unei decizii definitive. Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, a declarat că duminica nu se judecă în lume … Articolul Duminica, zi fără judecată în întreaga lume apare prima dată în Main News.
Acum o oră
16:30
UE își reafirmă sprijinul pentru Ucraina înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Liderii europeni discută despre financiare, sancțiuni și reconstrucție. Ursula von der Leyen subliniază importanța unei păci durabile și a aderării Ucrainei la UE. Detalii despre planul de pace și garanțiile de securitate. Ursula von der Leyen și Antonio Costa au discutat … Articolul UE stabilește obiective înainte de întâlnirea Trump-Zelenski apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
16:10
Cod roșu de vreme extremă a fost emis pentru Carpații Meridionali și de Curbură, unde rafalele de vânt vor depăși 120 km/h și ninsorile vor reduce vizibilitatea aproape la zero. Alte zone din România se află sub cod galben și portocaliu de vânt puternic și ninsori viscolite. Pregătiți-vă pentru condiții severe. Avertizare cod roșu de … Articolul Cod roșu de vreme extremă în România: 24 ore de vreme severă în mai multe zone apare prima dată în Main News.
16:10
Zeci de parlamentari din România, în 2025, nu au luat cuvântul în plen, primind totuși salarii de 11.000 lei pe lună. 22 dintre aceștia fac parte din PSD, PNL, AUR și USR. În contrast, liderii Camerei Deputaților și Senatului au avut sute de intervenții, evidențiind discrepanța dintre salarii și activitate parlamentară. 22 de parlamentari nu … Articolul Parlamentari tăcuți în 2025: salarii de 11.000 lei fără contribuții în plen apare prima dată în Main News.
16:00
Planul de 20 de puncte pentru pace între Ucraina și Rusia, discutat de Trump și Zelenski, are potențialul de a încheia conflictul. Documentul include garanții de securitate, statusul Ucrainei în UE, expedierea intervenției umanitare și soluția pentru centrala nucleară de la Zaporojie. Proiectul de pace în 20 de puncte va fi discutat între Zelenski și … Articolul Planul de 20 de puncte pentru pace: discuții Trump-Zelenski despre război apare prima dată în Main News.
16:00
Adrian Mutu a evaluat antrenorii români, numindu-l pe Ioan Ovidiu Sabău cel mai bun din Superliga, datorită rezultatelor sale cu U Cluj. În schimb, despre Cristi Chivu, actualul antrenor al Inter Milano, a spus că nu a realizat nimic semnificativ încă, fiind la începutul carierei sale de tehnician. Adrian Mutu îl consideră pe Ioan Ovidiu … Articolul Adrian Mutu îl desființează pe Cristi Chivu: „E doar la Inter!” apare prima dată în Main News.
15:40
Experții din filmul ‘The Big Short’, Danny Moses, Vinny Daniel și Porter Collins, își prezic evoluțiile macroeconomice pentru 2026. Aceștia anticipează o creștere a aurului, odată cu slăbirea dolarului american, și sugerează oportunități în piețele emergente, în special în China și Brazilia. Descoperă prognozele lor detaliate! Michael Burry și alți traderi din ‘The Big Short’ … Articolul Oracolele crizei din 2008 își pun pariurile pentru 2026 apare prima dată în Main News.
15:30
Prețurile locuințelor în Europa au crescut cu 53% între 2010 și 2024, însă în Italia au scăzut cu 5,5%. În contrast, țări precum Ungaria și Portugalia au înregistrat creșteri semnificative. În privința chiriilor, acestea au crescut în majoritatea statelor UE, Italia având un avans de 14%, similar mediei europene. Prețurile locuințelor în UE au crescut … Articolul Prețul caselor în Europa: Această țară se abate de la tendință apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
15:10
Tinerii pot asigura un viitor financiar stabil prin responsabilitate și educație financiară. Consultanții recomandă ieșirea din zona de confort, alegerea unei cariere potrivite și gestionarea eficientă a veniturilor. Economisirea treptată și investițiile calculate sunt esențiale pentru dezvoltarea personală și profesională. Tinerii trebuie să-și asume responsabilitatea financiară pentru a construi un viitor stabil Deciziile de economisire … Articolul Tinerii și viitorul financiar: Sfaturi esențiale pentru independență sigură apare prima dată în Main News.
15:10
Curtea Constituțională a României a amânat decizia privind modificările la pensiile magistraților din lipsă de cvorum. Noul termen este stabilit pentru mâine, iar taberele pro și contra Legii Bolojan se conturează. Legea propune o perioadă de tranziție de 15 ani pentru pensionare și pensii reduse. CCR a amânat decizia privind pensiile magistraților din cauza lipsei … Articolul CCR amână decizia pe pensiile magistraților din lipsă de cvorum apare prima dată în Main News.
15:00
Gigi Becali este decis să forțeze transferul lui Florinel Coman la FCSB, negociind cu Al-Gharafa pentru un împrumut. Adrian Ilie susține că totul depinde de dorința atacantului de a reveni în Liga 1. Becali este dispus să ofere 700.000 de euro, cu speranța că Al-Gharafa va acoperi o parte din salariul jucătorului. Gigi Becali negociază … Articolul Adrian Ilie: Gigi Becali, hotărât pentru titlul FCSB în iarnă! apare prima dată în Main News.
14:30
Incendiu pe bulevardul Iuliu Maniu din București, cu flăcări ce afectează un depozit de 800 mp, unde ard materiale sanitare și mase plastice. Pompierii intervin cu 16 autospeciale și echipamente de salvare. Populația a fost alertată prin RO-Alert din cauza fumului dens. Situația este în curs de gestionare. Incendiu puternic la un depozit pe bulevardul … Articolul Incendiu devastator la depozit pe Iuliu Maniu din București, RO-Alert emis apare prima dată în Main News.
14:30
Tinerii spanioli emigrează în Australia pentru salarii atractive. Virginia, fost jurnalist, câștigă 2.500 euro pe săptămână în industria minieră, de trei ori mai mult decât media din Spania. Chiar dacă munca este greu de suportat, diferențele salariale atrag mulți spanioli cu studii superioare. Tot mai mulți tineri spanioli aleg să emigreze în Australia din cauza … Articolul Cel mai bine plătit loc de muncă: experiența mea surprinzătoare apare prima dată în Main News.
14:00
Ionuț Radu, portar român de excepție, își demonstrează talentul în LaLiga, având statistici impresionante: 75,3% intervenții reușite și 4 meciuri fără gol primit în 17 partide. După un sezon excelent, cota de piață a crescut de la 1,5 milioane la 5 milioane de euro, consolidându-și astfel statutul în fotbalul spaniol. Ionuț Radu a avut un … Articolul Ionuț Radu, portar de top în Spania, imbatabil la șuturi de distanță apare prima dată în Main News.
13:40
Serghei Lavrov acuză regimul Zelenski de sabotage și terorizare a civililor, subliniind lipsa de angajament în discuțiile constructive. Între timp, Zelenski se întâlnește cu Trump în Florida pentru a discuta despre planul de pace care ar putea încheia războiul Rusia-Ucraina. Progrese lente în negocierile cu SUA. Serghei Lavrov acuză regimul lui Zelenski că nu este … Articolul Lavrov anunță înainte de întâlnirea Trump-Zelenski despre planul de pace apare prima dată în Main News.
13:30
Brigitte Bardot, celebra actriță franceză și militantă pentru drepturile animalelor, a murit la 91 de ani. A renunțat la cariera sa artistică pentru a se dedica bunăstării animalelor. Fundația sa a confirmat decesul, lăsând în urmă o moștenire durabilă în cinematografie și activism. Detalii despre viața și ultimele momente ale acestei icoane sunt disponibile aici. … Articolul Brigitte Bardot, celebra actriță franceză, a murit la 91 de ani apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
13:10
Nicușor Dan a subliniat parcursul remarcabil al inginerului român Sir George Iacobescu, creator al Canary Wharf, evidențiind valoarea contribuțiilor românești la nivel internațional. De asemenea, Iacobescu a fost decorat cu Ordinul Național „Steaua României” pentru promovarea constantă a țării. Nicușor Dan s-a întâlnit cu Sir George Iacobescu, românul care a contribuit la dezvoltarea cartierului financiar … Articolul Nicușor Dan: Românul din spatele cartierului financiar Canary Wharf apare prima dată în Main News.
13:00
David Popovici, campion olimpic la doar 21 de ani, își propune noi provocări în natație pentru 2026. Motivarea sa este determinată de pasiune și dorința de a împărtăși experiența cu tinerii sportivi. A adus în România evenimentul „Sprint with the Stars” pentru a oferi copiilor șansa de a concura alături de mari înotători. David Popovici … Articolul David Popovici își definește provocarea pentru 2026: „Mintea decide!” apare prima dată în Main News.
13:00
Dorothea Ko, autoare română stabilită în Japonia, lansează un ghid de cultură japoneză pentru copii, explorând relația dintre educație, tehnologie și creativitate. În interviuri, ea discută despre diferențele culturale, beneficiile sistemului educațional japonez și impactul poveștilor în formarea copiilor. Aflați mai multe despre experiențele sale unice și perspectivele interculturale. Dorothea Ko, autoare română stabilită în … Articolul Ghid pentru copiii români: Comunicarea pozitivă fără agresivitate verbală apare prima dată în Main News.
12:30
Trecerea cu bacul între Oryahovo (Bulgaria) și Bechet (România) este suspendată din cauza vremii nefavorabile. Activitatea a fost oprită din 28 decembrie 2025, ora 06:30. Reluarea traficului va depinde de îmbunătățirea condițiilor meteorologice. În continuare, cetățenii pot obține informații actualizate de la Poliția de Frontieră Giurgiu. Trecerea cu bacul Oryahovo – Bechet, suspendată pe 28 … Articolul Traficul bacului Oryahovo-Bechet, suspendat din cauza vremii, când revine? apare prima dată în Main News.
12:30
Centrala nucleară Zaporojie, disputată între Rusia și Ucraina, rămâne un element crucial în planurile de pace. Președintele Zelenski a subliniat nevoia unei administrări trilaterale. Cu cinci reactoare oprite și probleme severe de răcire, situația nucleară este critică, iar riscurile pentru siguranța energetică sunt alarmante. Președintele Ucrainei a inclus centrala Zaporojie în propunerea de acord de … Articolul Viitorul centralei nucleare Zaporojie: un punct fierbinte în conflictul Rusia-Ucraina apare prima dată în Main News.
12:00
Larisa Iordache vorbește despre dificultățile primului Crăciun ca mamă, în absența mamei sale. Ea simte lipsa sfaturilor și sprijinului matern, dorindu-și să transmită fiicei sale, Amira, tradițiile și frumusețea sărbătorilor de familie. Maternitatea aduce provocări, dar și momente de fericire. Sărbătorile de iarnă sunt emoționante pentru Larisa Iordache, marcând primul Crăciun ca mamă Pierderea mamei … Articolul Larisa Iordache, durere de sărbători după moartea mamei sale iubite. apare prima dată în Main News.
11:40
Șeful spionajului militar ucrainean, generalul Kirilo Budanov, a dezvăluit că Rusia va mobiliza 409.000 de soldați în 2026. În interviuri recente, Budanov a subliniat metodele Moscovei de recrutare, inclusiv stimulente financiare, și mobilizarea străinilor, majoritar nord-coreeni. Rusia se confruntă cu pierderi uriașe în conflictul din Ucraina. Generalul Kirilo Budanov a declarat că Rusia vizează recrutarea … Articolul Șeful spionajului militar ucrainean dezvăluie planurile Rusiei pentru 2026 apare prima dată în Main News.
11:30
Femeie din Sibiu acuzată că și-a omorât mama pentru moștenire, colaborând cu o asistentă medicală care i-a administrat un sedativ fatal. După crimă, fiica a vândut proprietățile mamei și s-a mutat în Dubai. Acum, ambele sunt reținute pentru omor calificat, cu premeditare și din interes material. O femeie din Sibiu este acuzată de omor calificat … Articolul Femeie din Sibiu acuzată de crimă pentru averi și fugă la Dubai apare prima dată în Main News.
11:30
O ușurare vitală pentru familiile ucrainene a fost oferită de Papa Leon al XIV-lea, care a trimis ajutoare umanitare, inclusiv alimente, în perioada Sărbătorii Sfintei Familii. Cardinalul Krajewski a subliniat importanța acestui gest, simbolizând prezența divină în mijlocul suferinței și migrației. Oferirea de ajutoare umanitare pentru familiile ucrainene afectate de război Alimentele pot fi transformate … Articolul Sprijin esențial pentru familii în momente dificile apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
11:00
Ianis Hagi a sărbătorit primul Crăciun ca tată, alături de soția sa și fiul lor Giorgios, aducând bucurie familiei. Gică Hagi, fericit în noua sa ipostază de bunic, își petrece timpul cu nepotul, schimbându-se profund în ultimele luni. Ianis remarcă cât de diferit s-a transformat tatăl său, evidențiind importanța acestei fericiri familiale. Ianis Hagi celebrează … Articolul Primul Crăciun cu nepotul lui Gică Hagi, răsfățat în Turcia de „Rege” apare prima dată în Main News.
10:40
Lavrov avertizează că trupele europene dislocate în Ucraina ar deveni ținte legitime pentru armata rusă. Criticând „regimul lui Zelenski” și ambițiile europene, el subliniază că Kievul nu este pregătit pentru discuții constructive. Tensiunile cresc în contextul întâlnirii Zelenski-Trump. Lavrov avertizează că trupele europene în Ucraina ar deveni ținte legitime pentru armata rusă Ministrul rus acuză … Articolul Lavrov avertizează: Trupe europene în Ucraina, ținte legitime pentru Rusia apare prima dată în Main News.
10:30
Poliția rusă a reținut 70 de membri ai sectei religioase pro-ucrainene Școala Principiului Unit, acuzați de răspândirea de informații false despre armata rusă. Membrii se rugau pentru președintele Zelenski și armata ucraineană, opunându-se poziției oficiale a Rusiei. Aceștia riscă până la 10 ani de închisoare. Arestarea a 70 de membri ai sectei Școala Principiului Unit … Articolul Poliția rusă a reținut 70 de sectanți care se rugau pentru Zelenski apare prima dată în Main News.
10:00
Antrenorul echipei Studentski Center, Petar Mijović, a avut o ieșire nervoasă la meciul cu U-BT Cluj-Napoca, folosing un limbaj vulgar la adresa arbitrilor, surprins de transmisiunea live. Clujenii au câștigat meciul cu 96-85, având un parcurs solid în Liga Adriatică, cu trei victorii consecutive. U-BT Cluj-Napoca a învins Studentski Centar cu 96-85 în Liga Adriatică … Articolul Injuriile antrenorului în direct: „Vă f** în gură, țăranilor!” apare prima dată în Main News.
10:00
Bulgaria devine joi a 21-a țară din zona euro, însă adoptarea monedei unice stârnește temeri legate de inflație și instabilitate politică. Protestele împotriva euro cresc în intensitate, în special în zonele rurale, dar guvernele susțin că euro va impulsiona economia și turismul, atrăgând investiții. Bulgaria adoptă euro, devenind a 21-a țară din zona euro Protestele … Articolul Bulgaria adoptă euro: promisiuni economice și provocări politice apare prima dată în Main News.
10:00
Nicușor Dan s-a întâlnit la Londra cu Sir George Iacobescu, inginer constructor român, cunoscut pentru dezvoltarea centrului financiar Canary Wharf. Această întâlnire subliniază realizările românilor de succes în străinătate și inspirația pe care o aduc în comunitatea globală. Află mai multe despre parcursul său profesional. Nicușor Dan s-a întâlnit cu Sir George Iacobescu, românul care … Articolul Nicușor Dan și românul celebru din spatele Canary Wharf, întâlnire la Londra apare prima dată în Main News.
09:50
Moarte suspectă în Sibiu: procurorii au reținut două femei pentru omor calificat după ce o mamă de 59 de ani a murit în circumstanțe misterioase. Ancheta relevă premeditarea și utilizarea sedativelor, iar faptele ar fi fost săvârșite din interes material pentru moștenire. Procurorii din Sibiu au reținut două femei pentru omor calificat după moartea unei … Articolul Moarte suspectă în Sibiu: asfixiere și sedative în caz controversat apare prima dată în Main News.
09:40
Zelenski a subliniat importanța garanțiilor de securitate occidentale înainte de întâlnirea crucială cu Trump în Florida. Liderul ucrainean a declarat că fără aceste garanții, Ucraina nu poate progresa spre pace sau organiza alegeri, subliniind provocările actuale și intensificarea atacurilor rusești. Viitorul Ucrainei depinde de garanțiile de securitate occidentale, afirmă președintele Zelenski înainte de întâlnirea cu … Articolul Zelenski și Trump, întâlnire decisivă în Florida: Prioritatea Ucrainei apare prima dată în Main News.
09:30
Alegerile parlamentare anticipate în Kosovo se derulează pe fondul unor crize economice și neînțelegeri politice, după 11 luni fără guvern. Partidul Vetevendosje, condus de Albin Kurti, speră la obținerea unei majorități clare, în fața criticilor opoziției privind corupția și gestionarea economică defectuoasă. Kosovo se pregătește pentru alegeri parlamentare anticipate după o criză de 11 luni … Articolul Alegeri anticipate în Kosovo după 11 luni fără guvern apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
09:00
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost operat pentru a trata sughițurile persistente, anunțându-și soția, Michelle Bolsonaro, pe rețelele sociale. Această procedură a fost necesară după nouă luni de disconfort. Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, are sechele după o lovitură de cuțit din 2018. Jair Bolsonaro a fost operat pentru a trata … Articolul Jair Bolsonaro, intervenție medicală pentru eliminarea sughițurilor apare prima dată în Main News.
09:00
CCR va decide soarta legii pensiilor magistraților pe 28 decembrie 2025, iar o eventuală declarație de neconstituționalitate ar obliga Guvernul să reanalizeze proiectul. Legea contestată vizează vârsta și cuantumul pensiilor, ridicând obiecții legate de discriminare și impact economic asupra magistraților. CCR va decide soarta legii pensiilor magistraților pe 28 decembrie 2025 Proiectul a fost declarat … Articolul CCR decide soarta legii pensiilor magistraților. Ce urmează dacă e neconstituțională? apare prima dată în Main News.
08:50
Nigeria s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni 2025, după o victorie dramatică 3-2 împotriva Tunisiei. Cu goluri marcate de Victor Osimhen, Wilfred Ndidi și Ademola Lookman, „Super Vulturii” au dominat meciul, dar tunisienii au revenit pe final, aducând suspans. Nigeria s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe … Articolul Nigeria se califică pentru Cupa Africii 2025 după o victorie dramatică cu Tunisia apare prima dată în Main News.
08:30
Canada a anunțat un sprijin economic de 1,8 miliarde de dolari pentru Ucraina, destinat deblocării fondurilor de la FMI. Mark Carney a făcut acest anunț în cadrul unei întâlniri cu președintele Zelenski la Halifax, pentru a susține reconstrucția și securitatea Ucrainei în fața agresiunii ruse. Canada anunță un ajutor economic de 1,8 miliarde de dolari … Articolul Canada oferă un ajutor economic de 1,8 miliarde de dolari Ucrainei apare prima dată în Main News.
08:30
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina prin forță, dacă autoritățile de la Kiev nu sunt dispuse să rezolve conflictul pe cale pașnică. Aceste afirmații au fost făcute după un atac masiv rus, în timp ce Ucraina își continuă operațiunile defensive. Vladimir Putin afirmă că Rusia își va … Articolul Putin amenință: Rusia va folosi forța pentru obiectivele din Ucraina apare prima dată în Main News.
08:00
CIA și secretele „Țării Aurului”: Cum bogățiile românești sprijineau spionajul sovietic # MainNews.ro
Poveștile ascunse ale „Țării Aurului” dezvăluie cum bogățiile României, în special aurul, au fost exploatate de Uniunea Sovietică pentru a finanța spionajul în Occident. În perioada comunistă, CIA a documentat transferurile masive de aur și argint, afectând economia și muncitorii din minele din Apuseni și Baia Mare. România a extras aproximativ 2.000 de tone de … Articolul CIA și secretele „Țării Aurului”: Cum bogățiile românești sprijineau spionajul sovietic apare prima dată în Main News.
07:50
Gigi Becali l-a caracterizat pe Nicușor Dan după o întâlnire recentă, subliniind smerenia și modestia acestuia. Deși a recunoscut că a avut critici la adresa sa, Becali a apreciat atitudinea deschisă a președintelui și a cerut scuze public, lăudându-l pentru caracterul său și apropierea față de oameni. Gigi Becali a exprimat aprecierea sa pentru caracterul … Articolul Gigi Becali îi face portretul lui Nicușor Dan: „Habar n-are” apare prima dată în Main News.
07:40
Curtea Constituțională a României analizează sesizarea Înaltei Curți privind legalitatea modificărilor aduse pensiilor magistraților. Legea adoptată recent prevede creșterea vârstei de pensionare, limitarea pensiilor și modificarea formulei de calcul. CCR se va pronunța pe 28 decembrie. Curtea Constituțională examinează sesizarea ÎCCJ privind legea pensiilor magistraților pe 28 decembrie Legea adoptată pe 2 decembrie prevede creșterea … Articolul Curtea Constituțională analizează sesizarea privind pensiile magistraților apare prima dată în Main News.
07:30
Dublă tragedie la Pistoia, Italia: o soacră de 87 de ani, Liliana Podesta, a fost lovită mortal de o mașină, iar nora ei, Laura Mecheri, de 59 de ani, a murit de infarct la scurt timp. Accidentul a avut loc pe 26 decembrie, provocând un val de tristețe în comunitate. Ancheta este în curs de … Articolul Tragedie de Crăciun în Italia: Soacra ucisă de mașină, nora face infarct apare prima dată în Main News.
07:00
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că Iranul se află într-un „război total” cu Statele Unite, Israel și Europa, acuzându-i că doresc să destabilizeze țara. El a comparat situația actuală cu războiul din Irak, subliniind că acest conflict este mult mai complex. Detalii despre atacurile recente și sancțiunile internaționale. Președintele iranian Masoud Pezeshkian acuză Statele … Articolul Iranul în război total cu SUA, Israel și Europa, avertizează președintele Pezeshkian apare prima dată în Main News.
06:50
Adrian Mutu a petrecut sărbătorile de iarnă în Qatar, unde s-a întâlnit cu Roberto Mancini și Massimo Maccarone, la Al Sadd. Fostul fotbalist român a asistat la o ședință de antrenament și a discutat despre momente importante din carierele lor, inclusiv un meci memorabil cu FCSB. O zi plină de inspirație și amintiri. Adrian Mutu … Articolul Adrian Mutu se reîntâlnește cu „coșmarul” FCSB în Qatar apare prima dată în Main News.
06:30
Vlad Filat, fost premier al Moldovei, a fost dat în urmărire internațională de Interpol după o condamnare în Franța pentru spălare de bani. Filat neagă acuzațiile, afirmând că nu se eschivează de la proceduri legale și că hotărârea instanței nu este definitivă. El pledează pentru respectarea prezumției de nevinovăție. Vlad Filat, fost premier al Republicii … Articolul Vlad Filat reacționează după urmărirea internațională de către Interpol apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.