Cum a reacționat această canadiancă, după ce a băut vin fiert pentru prima dată în viața ei, la Târgul de Crăciun din București
Gândul, 28 decembrie 2025 18:40
Keith și Dev, doi vloggeri din Canada, au venit în București pentru a vizita Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Au filmat totul și au postat imaginile pe canalul lor de Youtube. La un moment dat, cei doi – care formează un cuplu – au vrut să încerce vinul fiert, celebru la astfel de evenimente, […]
• • •
Acum 30 minute
19:00
Cod roșu de viscol pe Transalpina. Nu mai e permisă urcarea de la Novaci la Rânca, pe DN 67C: „Dacă doriți să coborâți, vă rugăm să o faceți acum” # Gândul
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat că, din cauza condițiilor meteo, mai precis cod roșu de viscol, este posibil ca drumul spre Novaci să se închidă. „Dacă doriți să coborâți în această seară, vă rugăm să o faceți acum! În cazul închiderii drumului circulația rutieră se va relua după îndepărtarea efectelor […]
Acum o oră
18:40
18:30
Ce salariu încasează o tânără din Spania care lucrează în minele din Australia. Se află la 14.000 km de casă # Gândul
O tânără din Spania și-a luat inima în dinți și a plecat peste hotare, departe de țara natală, pentru a-și găsi stabilitatea financiară. A ajuns la 14.000 km depărtare de casă, în minele din Australia. Deși este departe de familie, de prieteni și de tot ce i-ar fi putut fi familiar, tânăra a ales să […]
18:20
2026 aduce un nou val de concedieri în România. Mii de angajați își pierd locurile de muncă # Gândul
Anul 2026 începe cu perspective dificile pentru piața muncii din România. Mai multe companii au anunțat concedieri colective sau închiderea definitivă a unor unități de producție, situație care va duce la pierderea a mii de locuri de muncă. Cele mai afectate domenii sunt industria auto, industria mobilei și sectorul IT, unde restructurările au început în […]
Acum 2 ore
18:00
Sindicaliștii pregătesc proteste masive împotriva Guvernului Bolojan, după anunțul premierului despre concedieri: „Nu dorește o reformă reală” # Gândul
Sindicaliștii din Administrație anunță proteste de amploare împotriva Guvernului Bolojan după declarațiile premierului privind reducerile de personal prevăzute pentru anul 2026. Primele manifestații ar urma să aibă loc după Revelion, iar liderii sindicali avertizează că anul viitor va fi marcat de tensiuni sociale majore. Liderul FNSA a declarat că măsurile anunțate de Guvern nu reprezintă […]
18:00
17:50
Israelul salută arestările din Italia. Ministrul Diasporei: „Hamas și-a mutat centrul în Europa” # Gândul
Autoritățile israeliene recunosc operațiunea care a zdrobit celula Hamas din Italia. Ministrul israelian al Diasporei, Amichai Chikli, salută arestările, calificându-le „un pas important în lupta împotriva terorismului Hamas”. Organizația și-a mutat treptat centrul de greutate în Europa, potrivit Il Giornale. Amichai Chikli, ministrul israelian al Diasporei, afirmă că operațiunea evidențiază profunzimea infiltrării Hamas în societățile […]
17:20
Fără voce, dar cu buzunarele pline: cum au „lucrat” sancțiunile occidentale pentru Putin și i-au ținut pe oligarhii ruși de partea acestuia # Gândul
De la începutul războiului din Ucraina, Vladimir Putin a menținut loialitatea oligarhilor ruși printr-o strategie bazată pe beneficii economice exclusive, prin presiune politică și, paradoxal, cu efectele sancțiunilor occidentale care i-au lăsat fără alternative în afara Rusiei. Chiar dacă Occidentul a vrut să-i sărăcească pe aceștia și să se întoarcă împotriva Kremlinului, efectul a fost […]
Acum 4 ore
17:10
Iliescu, rămas nejudecat pentru sângele vărsat. Lavinia Betea: Nu-l putem exonera de dubla crima făcută, una în rândul populației civile # Gândul
Ultimul episod al ediției speciale Ai Aflat!, dedicată ultimilor ani ai regimului comunist și Revoluției – un proiect marca Gândul și Descoperă.ro – , istoricul Lavinia Betea. Invitata jurnalistului Ionuț Cristache a argumentat de ce Ion Iliescu și gruparea sa, deși nu au fost condamnați în instanță, au o vină morală pentru modul în care […]
17:10
„După ce s-au crescut taxele, România a primit cele mai mici sume de la UE din ultimii 10 ani”. Un economist celebru taxează dur guvernul Bolojan # Gândul
Economistul Radu Georgescu lansează critici dure la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan, după majorările de taxe introduse de la 1 august 2025. Acesta susține că, în ciuda explicațiilor oficiale, România a primit, în a doua jumătate a anului, cele mai mici sume nete de la Uniunea Europeană din ultimul deceniu. Într-o analiză publicată pe […]
17:10
Ai voie să speli rufele înainte de Revelion? În ce zile poți repune în funcțiune mașina de spălat # Gândul
Perioada aceasta este încărcată de semnificații religioase, iar creștinii respectă tradiții și obiceiuri înainte de Anul Nou. Totuși, tot în această perioadă apar întrebări referitoare la reluarea activităților casnice: când se spală hainele, când se face curățenie? Iată mai jos, în articol, de pildă, când ai voie să speli rufele, înainte de Revelion. Așa cum […]
17:00
Test IQ | 2 = 5+5 = 6 este greșit. Pentru a corecta dubla egalitate, mutați un singur chibrit # Gândul
Gândul îți mai propune un test IQ, care la prima vedere nu pare foarte complicat, dar trebuie să fii eextrem de atent. Mai exact, se dă o dublă egalitate, care este greșită: 2 = 5+5 = 6. Ei bine, pentru a o muta… trebuie mutat un singur chibrit! Cum spuneam, totul pare foarte simplu și […]
16:50
Începem anul mai săraci. Cât vom pierde la pensie și la salariu, în 4 zile. Anul 2026, anul sărăciei # Gândul
2025 va rămâne în memoria multor români ca anul în care au fost afectați direct de pachetele de austeritate ale guvernului Bolojan: creșterea taxelor și impozitelor, a TVA, liberalizarea energiei. Însă, specialiștii economici avertizează că ce-am văzut în 2025 a fost doar o repetiție, apogeul crizei abia urmează. Odată cu intrarea în vigoare a pachetului […]
16:30
Un fost profesor universitar îi aduce acuzații extrem de grave lui Nicușor Dan: „Nu are licență. Masterul în Franța a fost făcut ilegal” # Gândul
Un fost profesor universitar lansează acuzații extrem de grave la adresa lui Nicușor Dan. Acesta susține că președintele nu și-ar fi finalizat studiile de licență în România și că masterul urmat în Franța ar fi fost făcut fără îndeplinirea condițiilor legale. Potrivit acestuia, Nicușor Dan ar fi părăsit Facultatea de Matematică a Universității din București […]
16:30
Unde se află cele mai ieftine case din Europa, acum, la final anului 2025. Cu cât s-au scumpit locuințele în România # Gândul
Un raport întocmit de Eurostat a arătat unde se află cele mai ieftine case din Europa, acum, la final anului 2025. Altfel, chiriile au continuat să crească în multe dintre statele Uniunii Europene. Iată unde se clasează România. În urma datelor furnizate de Eurostat se poate observa că Italia este unul dintre statele în care […]
16:00
Judecătoarea Moroșanu, „eroina” Recorder, după protestele pe Justiție, a plecat în Laponia. Ce venituri are magistratul # Gândul
Judecătoarea Raluca Moroșanu, devenită „eroina” documentarului Recorder și una dintre vocile protestelor pentru Justiție, a ales să plece în Laponia la scurt timp după valul de manifestații. Potrivit declarației de avere din 2023, magistratul de la Curtea de Apel București a încasat într-un singur an peste 249.000 de lei din salariu, mai mult decât de […]
15:50
Mesajul lui Zelenski înainte de negocierile cu SUA: „Dacă vor exista decizii, depinde de parteneri” # Gândul
Ucraina face tot posibilul pentru a încheia războiul cu Rusia, dar, în cele din urmă, „asigurarea păcii” va depinde de partenerii Kievului, a afirmat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Acestea sunt unele dintre cele mai active zile diplomatice ale anului şi multe pot fi rezolvate înainte de Anul Nou, iar noi facem totul pentru asta, […]
15:40
15:40
România îngheață. Țara s-a aflat sub asediul iernii în ultimele 48 de ore: risc de accidente și arbori doborâți în urma codului roșu de viscol # Gândul
Mai multe zone din România s-au aflat sub un adevărat „asediu” al iernii. Ultimele 48 de ore au adus ninsori viscolite, temperaturi scăzute, rafale puternice de vânt și ceață, îndeosebi în zonele montane. Seara trecută a fost convocat un comitet ministerial de situație de urgență în urma codurilor de vreme urâtă, pentru ca autoritățile să […]
15:40
Emmanuel Macron a transmis un omagiu la moartea lui Brigitte Bardot: „Plângem o legendă a secolului” # Gândul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un omagiu pe contul de X, la aflarea veștii despre moartea lui Brigitte Bardot, actrița simbol a Franței. Emmanuel Macron a transmis un mesaj, în care, a elogiat-o pe actrița Brigitte Bardot, care a încetat din viață la 91 de ani. „Filmele ei, vocea ei, celebritatea ei, inițialele ei, […]
15:30
Marius Urzică a ales să petreacă de Crăciun la hotelul lui Gică Hagi: „Mergem acolo de patru ani. Totul este la superlativ” # Gândul
În acest Crăciun, la fel cum s-a întâmplat în ultimii ani de Revelion, Marius Urzică, singurul campion olimpic la gimnastică din România, a ales să-și petreacă sfânta sărbătoare a Crăciunului împreună cu familia, la hotelul ” Iaki” din Constanța. O locație patronată de Gheorghe Hagi. „Este al patrulea an în care mergem la „Iaki”. Până […]
Acum 6 ore
15:10
Nu lăsa dezaprobarea celorlalți să-ți împiedice progresul. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 29 decembrie 2025. Berbec Astăzi te poți simți mai încrezător în tine, ceea ce te va face mai capabil să spui și să faci lucruri pe care în mod normal le-ai ține pentru tine. Fii însă atent, pentru că […]
15:00
Toni Neacșu comentează scandalul din ședința CCR, pe pensia magistraților: „Majoritatea încearcă sa impună astăzi o soluție, încălcând legea” # Gândul
Avocatul Toni Neacșu a explica decizia judecătorilor Curții Constituționale a României, de a amâna decizia cu privire la pensia magistraților. Toni Neacșu a explicat că, în cadrul ședinței de duminică 28 decembrie, cinci dintre magistrați ar fi pus presiune asupra celui de-al șaselea, pentru a lua o decizie, ceea ce resprezintă o „încălcare a legii”. […]
15:00
„Oracolele” care au văzut criza din 2008 înainte să vină au pus pariurile pentru 2026. Pe ce mizează investitorii # Gândul
Deși Michael Burry este considerat de regulă profetul crizei financiare care a zguduit America în 2008, afectând apoi întreaga economie mondială, mai există câțiva jucători pe bursă care au anticipat colapsul pieței americane. Aceștia au fost consultați de cunoscuta publicație Business Insider în legătură cu evoluțiile macroeconomice cele mai probabile în 2026. Trei traderi care […]
14:50
AIEA: Repararea liniilor electrice în apropierea centralei nucleare Zaporojie a început. Rușii și ucrainenii au acceptat un armistițiu local # Gândul
Reparații cruciale ale liniilor electrice au început în apropierea Centralei Nucleare Zaporojie (ZNPP), în urma unui armistițiu local mediat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), a anunțat AIEA duminică pe platforma X. În apropierea Centralei Nucleare Zaporijie din Ucraina au început lucrările de repararea a liniilor de transport, în urma unui nou armistițiu local […]
14:40
Țara cu peste un milion de români care renunță definitiv la pensionarea anticipată. Schimbări majore în sistemul de pensii, din 2026 # Gândul
O țară cu peste un milion de români renunță definitiv la pensionarea anticipată. Aceste schimbări în sistemul de pensii vor fi introduse începând cu anul 2026 și vor impacta inclusiv cetățenii români care trăiesc și muncesc acolo. Începând cu anul 2026, vor fi introduse o serie de schimbări în sistemul de pensii din Italia. Astfel […]
14:30
Bilanț macabru în zilele de Crăciun: 19 persoane au fost găsite decedate în casă, în Constanța # Gândul
La Constanța au fost peste 600 de solicitări primate de Serviciul de Ambulanță SAJ, în primele două zile de Crăciun. În cazul a aproximativ 440 de pacienți a fost necesară transportarea la spital. Potrivit purtătorului de cuvânt SAJ Constanța, Claudia Tatarici, persoanele care au apelat la Ambulanță acuzau dureri abdominale, vărsături, cefalee, stări febrile, dispnee. „În […]
14:30
Reforma pensiilor magistraților a fost din nou amânată la CCR. Judecătorii se vor pronunța luni # Gândul
Curtea Constituțională a României a decis, duminică, să amâne pronunțarea asupra legii privind pensiile magistraților pentru luni, 29 decembrie. Judecătorii CCR nu au dat încă un verdict pe fondul modificărilor adoptate în Parlament, care vizează creșterea vârstei de pensionare și schimbarea modului de calcul al pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori. Decizia, amânată pentru […]
14:20
Bolojan taie indemnizația de hrană pentru 137 de copii cu handicap sau care suferă de HIV/SIDA: „Lasă oamenii vulnerabili şi mai vulnerabili” # Gândul
Jurnalista Ioana Ulmeanu critică una dintre măsurile Guvernului Bolojan din Ordonanța „trenuleț”, ce presupune tăierea alocației de hrană pentru 137 de copii cu handicap, sau care suferă de HIV/SIDA. Ioana Ulmeanu a comentat într-o notă dureros de ironică măsurile grave ale Guvernului condus de Ilie Bolojan. „Hai să nu le mai găsim nod în papură […]
14:10
Spectacol al naturii pe insula italiană Sicilia. Vulcanul Etna a erupt, iar râuri de lavă au fost aruncate în aer până la 400 de metri înălţime. Fumul gros a fost purtat kilometri întregi de vânt. Aceasta este o premieră după aproape 30 de ani. Erupția a avut loc în craterul din nord-est, considerat de ani mulți […]
13:30
Ion Cristoiu: Emisiunea de chiloțăreală cu Mirabela Grădinaru a confirmat: Nicușor Dan e om nu Președinte # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție interviul oferit de Mirabela Grădinaru la un post de televiziune. „Mirabela Grădinaru, nu soție, ci tovarășă de viață a președintelui Nicușor Dan, a acordat un interviu în cadrul unei emisiuni de chiloțăreală intitulată «La cină», o emisiune prin […]
13:20
Incendiu major la un depozit, aflat la intrara în București de pe A1. A fost emis mesaj de alertă extremă # Gândul
Un incendiu major, cu degajări mari de fum produs la un depozit, zona BD. Iuliu Maniu. Autoritățile au emis un mesaj de „Extreme Alert” și spune să evitați zona. „Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități. Autorul recomandă: Incident teribil în Onești. Doi tineri au ajuns în stare […]
Acum 8 ore
13:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat – prof. univ. dr. Valentin Stan. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a celor mai importante evenimente, la dezbateri care au […]
13:10
Noua lege a pensiilor aduce clarificări importante pentru cei care se apropie de vârsta pensionării. Chiar și fără plata de contribuții, anumite perioade pot să fie recunoscute ca vechime în muncă, iar în 2026, aceste prevederi pot să facă diferența în stabilirea dreptului la pensie. Legea nr. 360/2023 în ce privește sistemul public de pensii, […]
13:00
Turiști blocați în cabanele de la Bâlea Lac din cauza codului roșu de viscol emis de meteorologi. Nu pot părăsi zona # Gândul
Mai mulți turiști au rămas blocați în cabanele de la Bâlea Lac din cauza codului roșu de viscol emis de meteorologi. În urma condițiilor meteorologice prezente, transportul pe cablu a fost oprit, motiv pentru care turiștii nu au posibilitatea să părăsească zona, duminică, 28 decembrie 2025. Pentru că traficul pe Transfăgărășan este închis, din cauza […]
12:50
Brigitte Bardot a scandalizat publicul și a devenit un simbol al Franței. Care a fost ultimul mesaj al actriței, înainte să moară # Gândul
Actrița Brigitte Bardot, un simbol al Franței și femeia pe care publicația Paris-Match a descris-o ca fiind „imorală, din cap până în picioare”, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. De-a lungul carierei, Bardot a exercitat o fascinație aproape hipnotică asupra publicului. Chiar și cei care o detestau pentru libertinismul și senzualitatea […]
12:40
12:30
Persoanele fizice vor plăti mai mult la impozite pe locuințe, din 2026. Creșteri de 80% pentru proprietari # Gândul
De la 1 ianuarie 2026, intră în vigoare un nou set de reguli ce schimbă modul de calcul al impozitelor locale pentru personae fizice, prin Legea nr. 239/2025. Regula de bază rămâne la fel: plătești impozit pentru ce ai în proprietate la finalul anului (clădiri, terenuri, vehicule), iar plata se face în două tranșe, cu […]
12:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 29 decembrie, de la ora 15.00, pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
12:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum dosarele împotriva lui Georgescu nu sunt o diversiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Am uitat, mai sunt două. Hai că putem! Este interesantă diversiunea, concomitența luptei împotriva fascismului și […]
12:00
În viață există întâlniri pe care nu trebuie să le ratezi. Pentru proprietatea ta, una dintre ele este chiar acum: întâlnirea cu procesul de înregistrare sistematică, momentul în care în comuna ta se desfășoară lucrările prin care terenurile și construcțiile sunt măsurate, pe baza actelor prezentate și înscrise oficial în sistemul integrat de cadastru și […]
12:00
Crăciunul înseamnă mai mult decât sărbătoare – înseamnă grijă, solidaritate și responsabilitate față de comunitate. În spiritul acestor valori, ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, a oferit cadouri de Crăciun copiilor nevoiași din Aninoasa, Ploiești, Balotești și Argeș dar și din comunități sprijinite de Fundația Sfântul Francisc din Covasna, aducând un strop […]
12:00
Brigitte Bardot, una dintre cele mai cunoscute actriţe franceze din toate timpurile, a încetat din viaţă la 91 de ani. Mesajul a fost confirmat de organizaţiile culturale din Franţa şi preluat de presa internaţională.
11:50
Apă gratuită în gări, aeroporturi și alte instituții publice. Proiectul e menit să combată inechitatea socială # Gândul
Un proiecte de lege popune ca instituțiile și autoritățile publice, unitățile sanitare publice, unitățile de învățământ, precum și operatorii economici care administrează stații de metrou, gări feroviare, autogări și aeroporturi vor să asigure accesul gratuit la apă potabilă publicului vizitator, călătorilor, pacienților sau beneficiarilor serviciilor publice, transmite Profit.ro. Noul proiect arată că, în prezent, cetățenii […]
11:50
Reclama de Crăciun cu lupul vegetarian care a strâns peste un milion de vizualizări. Ce poveste se ascunde în spatele acesteia, de fapt # Gândul
O reclamă de Crăciun cu un lup vegetarian a devenit rapid virală, în acest sezon. Reclama a strâns peste un milion de vizualizări, fiind realizată de o echipă de artiști. În timp ce giganții globani investesc în instrumentele pentru inteligență artificială, alți artiști au preferat să facă animația de la zero. O reclamă de Crăciun […]
11:40
11:30
Metoda scandinavă de somn face ravagii pe rețelele de socializare, dar funcționează cu adevărat? Verdictul cercetătorilor # Gândul
Totul începe cu două persoane, o pătură și două idei foarte diferite despre ce înseamnă o temperatură confortabilă pentru somn. La miezul nopții, unul dintre parteneri este transpirat și îi este cald. Celălalt îngheață. Vă sună cunoscut? Este știut faptul că multe cupluri poartă discuții nocturne despre pături sau plapume. Temperatura din dormitor și obiceiurile […]
11:30
Povestea satelor pierdute în mare din Regatul Unit: „S-a scufundat și biserica, iar clopotele se auzeau în continuare” # Gândul
East Yorkshire are una dintre cele mai rapid erodate linii de coastă din Regatul Unit. De-a lungul timpului, zeci de orașe și sate au fost înghițite de mare, dar există o poveste care a rezistat trecerii timpului. „Era doar o poveste despre care auzeai în copilărie, un fel de basm”, își amintește Shirley, în vârstă […]
11:20
„Legea Novak” nu împiedică transferurile în handbal! CSM București și SCM Râmnicu Vâlcea cumpără la „foc automat” # Gândul
Handbalista Daria Dmitrieva va evolua din sezonul viitor la echipa feminină de handbal CSM București, a anunțat, sâmbătă, clubul pe site-ul său oficial. Daria Dmitrieva este una dintre cele mai titrate jucătoare ale handbalului european, cu un palmares impresionant atât la nivel de club, cât și la echipa națională, precizează sursa amintită. „Legea Novak” nu […]
Acum 12 ore
11:10
Ion Cristoiu: „3 diversiuni ale anului – asaltul asupra justiției, diversiunea dintre cele două tururi și raportul lui Alex Florența” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre care au fost diversiunile principale ale acestui an. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „A 2-a este diversiunea dintre cele două tururi, diversiunea obosită, că o știu. Cum au fost la […]
