Cum a reacționat această canadiancă, după ce a băut vin fiert pentru prima dată în viața ei, la Târgul de Crăciun din București

O reclamă de Crăciun cu un lup vegetarian a devenit rapid virală, în acest sezon. Reclama a strâns peste un milion de vizualizări, fiind realizată de o echipă de artiști. În timp ce giganții globani investesc în instrumentele pentru inteligență artificială, alți artiști au preferat să facă animația de la zero. O reclamă de Crăciun […]