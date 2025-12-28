Sfatul instalatorului: Cum să desfunzi o scurgere?
Jurnalul.ro, 28 decembrie 2025 18:50
Instalatorul recomandă utilizarea unui echipament special pentru a desfunda țevile de bucătărie. Soluția tradițională care implică folosirea oțetului și a bicarbonatului de sodiu ar putea agrava problema, avertizează specialistul.
Acum 10 minute
19:10
Horoscop ianuarie 2026: Luna care schimbă TOT! Zodiile care dau lovitura la bani și dragoste # Jurnalul.ro
Luna ianuarie 2026 deschide un nou capitol astrologic, plin de oportunități, revelații și schimbări importante pentru toate zodiile. De la carieră și bani, până la iubire și dezvoltare personală, astrele conturează direcțiile esențiale ale începutului de an. Află ce îți rezervă horoscopul lunii ianuarie 2026, în funcție de zodie.
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:40
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM: CCR nu mai este autoritatea care garantează supremația Constituției în România ci este, dimpotrivă, eșecul constituționalismului # Jurnalul.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat pe luni, 29 decembrie, pronunțarea unei decizii privind pensiile speciale ale magistraților, după ce mai mulți judecători au părăsit sala de ședințe. Adrian Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a explicat într-o postare pe Facebook detaliile procedurale ale acestei amânări.
18:30
Primă de Crăciun de 240 de milioane de dolari. Ce bonus vor primi angajații unei firme în următorii 5 ani # Jurnalul.ro
Un om de afaceri din Louisiana le oferă angajaților un bonus în valoare totală de 240 de milioane de dolari, respectiv 15% din veniturile obținute din vânzarea companiei. Fiecare dintre cei 540 de angajați ai Fibrebond, o companie specializată în echipamente electrice, va primi aproximativ 443.000 de dolari, conform Wall Street Journal și Le Figaro.
Acum 2 ore
18:10
15 alimente de evitat înainte de zbor: ce să NU mănânci în aeroport ca să nu-ți strici călătoria # Jurnalul.ro
Află cele 15 alimente și băuturi pe care NU ar trebui să le consumi înainte de un zbor. Evită balonarea, disconfortul și deshidratarea și călătorește fără probleme.
17:50
O minge de foc sau un meteor a iluminat cerul din Shizuoka, Japonia, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Muntele Fuji în fundal a adăugat un plus de spectaculozitate imaginilor.
17:30
Munca de noapte poate crește riscul de apariție a cancerului mamar agresiv. Un studiu al Universității Texas A&M face lumină asupra legăturii dintre perturbarea ritmului circadian și progresia cancerului.
17:20
Avertizare meteo imediată de vreme severă! Cod ROȘU. Iată lista localităților afectate # Jurnalul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de viscol.
Acum 4 ore
17:10
Descoperă previziunile financiare pentru 2026 pentru toate zodiile: surprize, riscuri, cheltuieli neașteptate și oportunități care îți pot schimba viața.
16:50
E înfricoșător în Suedia, dar situația din Finlanda e și mai gravă: Zeci de mii de case fără curent # Jurnalul.ro
Furtuna Johannes face ravagii în Scandinavia. 170.000 de gospodării fără curent în Finlanda, 40.000 în Suedia. Un mort, trafic blocat pe autostrăzi.
16:30
Două accidente pe A3, la un kilometru distanță: șapte mașini implicate, trafic blocat spre București # Jurnalul.ro
Două evenimente rutiere produse duminică pe Autostrada A3 București–Ploiești, în zona Snagov, județul Ilfov, au implicat șapte autoturisme și au dus la restricții severe de trafic pe sensul către Capitală. Valorile de trafic sunt în creștere, iar coloana de mașini se întinde pe aproximativ trei kilometri.
16:10
Amazon suspendă proiectul de livrări cu drone în Italia după testul din 2024. Condițiile necesare lipsesc, anunță gigantul american.
15:50
Atacantul Felipe Caicedo, afectat de uciderea coechipierului său: "Nu mai vreau să știu de fotbal" # Jurnalul.ro
Fostul atacant al echipelor Lazio, Genoa și Inter, Felipe Caicedo, a anunțat că se gândește serios la retragerea din fotbal după ce coechipierul său de la Barcelona de Guayaquil, Mario Pineida, a fost ucis pe stradă.
15:30
Decembrie 1991. Pentru o lume întreagă, și mai ales pentru națiunile captive sub jugul Uniunii Sovietice, cuvintele ”dizolvarea URSS” au răsunat ca un gong al libertății, anunțând sfârșitul unei epoci întunecate.
Acum 6 ore
15:10
4 zodii care se ridică deasupra minciunilor în 2026. Urmează un an al eliberării emoționale și al maturizării interioare # Jurnalul.ro
În 2026, patru zodii se confruntă direct cu tot ceea ce le consumă energia inutil: drame, scuze, persoane toxice, vinovății nefondate sau responsabilități emoționale care nu le aparțin. Pentru Scorpion, Vărsător, Leu și Balanță, anul aduce o schimbare de perspectivă și o delimitare clară între ce merită păstrat și ce trebuie lăsat în urmă.
15:00
Haos la Curtea Constituțională: Ședința pe pensiile magistraților, suspendată din lipsă de cvorum. Decizia, amânată pentru mâine # Jurnalul.ro
Ședința CCR pe legea pensiilor magistraților a fost suspendată din lipsă de cvorum. Decizia Curții Constituționale este amânată pentru mâine.
14:50
137 de venezueleni deportați de americani în El Salvador cer reabilitarea numelui lor și despăgubiri de la SUA. Ei au fost deportați după ce autoritățile americane i-au acuzat că sunt membri ai unei bande. În prezent, ei se află în Venezuela.
14:30
A dat lovitura! Un bărbat necunoscut a furat homari congelați în valoare de 400.000 de dolari # Jurnalul.ro
Un bărbat necunoscut a furat homari în valoare de 400.000 de dolari. Incidentul s-a produs în SUA. Transportul care conținea homari congelați a dispărut în timpul livrării către un magazin angro.
14:10
Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat că Rusia va continua să bombardeze Ucraina până când aceasta va deveni o țară „prietenoasă".
13:50
Mii de zboruri au fost întârziate sau anulate pe fondul fenomenelor meteo din nord-estul SUA # Jurnalul.ro
Mii de întârzieri și anulări de zboruri au fost provocate de fenomene meteo precum ninsori severe și polei, relatează Reuters. Două state au declarat stare de urgență.
13:30
Horoscopul de tarot pentru Gemeni, 2026: Venituri mai mari, succes și evoluție personală # Jurnalul.ro
Cartea de tarot a anului 2026 pentru Gemeni este Șase de Baghete, indicând progrese după o perioadă dificilă.
13:30
Incendiu de proporții la un spațiu de depozitare din Sectorul 6, București. 16 autospeciale și SMURD intervin pentru stingerea focului și limitarea degajărilor masive de fum.
Acum 8 ore
13:10
O autospecială a pompierilor suceveni a derapat pe un drum forestier. Mașina a fost avariată. Pompierii nu au fost răniți.
12:50
Cele mai ieftine destinații pentru 2026: București înlocuiește Praga, Batumi înlocuiește Mykonos, Tirana în loc de Budapesta. Diferențele sunt de sute de dolari.
12:30
Duminică s-au deschis urnele în Kosovo pentru alegeri parlamentare anticipate, în încercarea de a pune capăt unui impas politic care durează de peste zece luni. Activitatea parlamentară a fost blocată și au fost întârziate împrumuturi internaționale, informează Reuters.
12:20
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. Moartea divei rebele a fost anunțată de fundația sa. Și-a petrecut ultimii ani în Saint-Tropez, departe de lumina reflectoarelor.
12:10
O măgăriță este noua vedetă a Operei Metropolitane din New York. Animalul are propriul agent, care consideră că măgărița „este fabuloasă”. Ea apare pe scenă de câțiva ani și este lăudată de colegii săi, oameni.
12:00
Cabinetul medical Salvamont de pe Vârful Păpușa a fost spulberat de viscol. Containerul era ancorat în beton, dar natura s-a dovedit mai puternică.
11:50
Utilizarea continuă a telefoanelor mobile încă de la primele ore ale dimineții s-a dovedit a fi mai dăunătoare decât credem.
11:30
Sinner și Alcaraz, în cursa pentru dominația tenisului mondial: Cine are mai multe șanse? # Jurnalul.ro
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz vizează Grand Slam-ul carierei în 2026. Italianului îi lipsește Roland Garros, spaniolului Australian Open. Cine are mai multe șanse?
Acum 12 ore
11:10
Horoscop zilnic, 29 decembrie 2025: Taurii primesc un mesaj, Scorpionii primesc critici, iar Peștii sunt dezamăgiți # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 29 decembrie 2025: Finalul de an vine cu o energie care te ajută să colaborezi mai ușor dimineața, dar îți cere răbdare și realism pe parcursul zilei.
10:50
Șeful diplomației de la Moscova îi amenință pe aliații Ucrainei: „Răspunsul rușilor ar fi devastator!” # Jurnalul.ro
Ministrul de Externe din Rusia, Serghei Lavrov, i-a amenințat din nou pe aliații Ucrainei. Trupele europene din Ucraina ar fi o țintă legitimă, iar răspunsul rușilor ar fi devastator, a spus Lavrov.
10:50
Drone ucrainene au atacat, în noaptea de sâmbătă, spre duminică rafinăria de petrol din orașul Syzran din regiunea Samara, relatează The Kyiv Independent.
10:40
Capitala se va afla sub Cod galben de vânt duminică după-amiază și seara. Rafalele vor atinge viteze de 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de 6-7 grade, iar minima de -4 până la -1 grad.
10:30
Viscol pe DN 67C la Rânca: poliția a instituit filtru la km 16. Acces permis doar cu tracțiune integrală sau lanțuri antiderapante.
10:30
Bruno Petrone, un fotbalist de 18 ani, a fost înjunghiat de o bandă din Napoli. Doi atacatori minori s-au predat. Starea lui este gravă.
10:30
ANM a emis, dumică, mai multe alerte meteo. Cea mai gravă este o avertizare Cod roșu de viscol, valabilă de duminică dimineață până luni dimineață, în Carpații Meridionali și de Curbură.
10:10
Still Nia, o poveste despre rănile invizibile și amintirile pe care le purtăm în corp, din 30 ianuarie pe marile ecrane # Jurnalul.ro
Still Nia, regizat de Paula Oneț, este un film-portret profund personal, un film-călătorie în teritoriul fragil al memoriei corporale.
10:00
Problemele din sistemul de termoficare al Capitalei revin la normal. Doar 100 de blocuri fără apă caldă și căldură # Jurnalul.ro
În urma avariei produse la CET Sud, duminică dimineața mai erau încă blocuri fără apă caldă și căldură. Termoenergetica, societatea de distribuție a agentului termic, anunțase că problema va fi rezolvată cel mai târziu la ora 23,30, dar avertiza că pentru a se furniza apă caldă și agent termic la parametri optimi mai erau necesare încă 24 de ore.
09:50
Există unii oameni ale căror cuvinte este mai bine să nu fie luate în seamă. Adevărul este că puțini oameni au autoritatea de a impune respect universal, posedând cunoștințele și experiența necesare pentru a impune respect. În sectorul tehnologic, Bill Gates este o astfel de persoană.
09:40
Rușii, cu ochii pe Mar-a-Lago. Zelenski se întâlnește cu Trump pentru discuții despre planul de pace # Jurnalul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni duminică cu președintele SUA, Donald Trump, pentru discuții privind un plan de încheiere a războiului cu Rusia.
09:30
Cod roșu de vânt în Caraș-Severin și Hunedoara. ANM avertizează: rafale de 120-140 km/h în zonele montane peste 1800 metri, până la ora 10:00.
09:10
Horoscopul dragostei pentru 2026 dezvăluie un an al transformărilor majore pentru toate zodiile.
08:50
Salvamont a primit 40 de apeluri de urgență în ultimele 24 de ore. Au fost salvate 40 de persoane, 22 transportate la spital. O persoană a murit.
08:50
Bradul de Crăciun nu este doar un simbol al sărbătorilor, ci și o extensie surprinzător de sinceră a personalității tale.
08:30
Noul an este momentul ideal pentru a-ți pune finanțele în ordine. Indiferent dacă vrei să economisești mai mult, să scapi de datorii sau să ai mai mult control asupra cheltuielilor, un buget bine organizat îți oferă claritate și siguranță financiară.
08:20
Nicușor Dan s-a întâlnit la Londra cu Sir George Iacobescu, inginer constructor român care a dezvoltat celebrul centru financiar Canary Wharf.
08:10
Următoarele 12 luni aduc o schimbare puternică de energie în planul relațiilor, favorizând onestitatea emoțională, evoluția personală și legăturile autentice.
07:50
Relațiile care rezistă în timp nu sunt neapărat cele mai spectaculoase sau intense, ci cele susținute de abilități emoționale solide.
07:30
La prima vedere pare o glumă culinară sau un experiment făcut din joacă, însă Fairy Bread este unul dintre cele mai populare deserturi din Australia, cu un statut aproape iconic.
