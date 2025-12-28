Cele mai ieftine destinații de călătorie în 2026: București înlocuiește Praga
Jurnalul.ro, 28 decembrie 2025 12:50
Cele mai ieftine destinații pentru 2026: București înlocuiește Praga, Batumi înlocuiește Mykonos, Tirana în loc de Budapesta. Diferențele sunt de sute de dolari.
• • •
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:30
Duminică s-au deschis urnele în Kosovo pentru alegeri parlamentare anticipate, în încercarea de a pune capăt unui impas politic care durează de peste zece luni. Activitatea parlamentară a fost blocată și au fost întârziate împrumuturi internaționale, informează Reuters.
12:20
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. Moartea divei rebele a fost anunțată de fundația sa. Și-a petrecut ultimii ani în Saint-Tropez, departe de lumina reflectoarelor.
12:10
O măgăriță este noua vedetă a Operei Metropolitane din New York. Animalul are propriul agent, care consideră că măgărița „este fabuloasă”. Ea apare pe scenă de câțiva ani și este lăudată de colegii săi, oameni.
Acum 2 ore
12:00
Cabinetul medical Salvamont de pe Vârful Păpușa a fost spulberat de viscol. Containerul era ancorat în beton, dar natura s-a dovedit mai puternică.
11:50
Utilizarea continuă a telefoanelor mobile încă de la primele ore ale dimineții s-a dovedit a fi mai dăunătoare decât credem.
11:30
Sinner și Alcaraz, în cursa pentru dominația tenisului mondial: Cine are mai multe șanse? # Jurnalul.ro
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz vizează Grand Slam-ul carierei în 2026. Italianului îi lipsește Roland Garros, spaniolului Australian Open. Cine are mai multe șanse?
11:10
Horoscop zilnic, 29 decembrie 2025: Taurii primesc un mesaj, Scorpionii primesc critici, iar Peștii sunt dezamăgiți # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 29 decembrie 2025: Finalul de an vine cu o energie care te ajută să colaborezi mai ușor dimineața, dar îți cere răbdare și realism pe parcursul zilei.
Acum 4 ore
10:50
Șeful diplomației de la Moscova îi amenință pe aliații Ucrainei: „Răspunsul rușilor ar fi devastator!” # Jurnalul.ro
Ministrul de Externe din Rusia, Serghei Lavrov, i-a amenințat din nou pe aliații Ucrainei. Trupele europene din Ucraina ar fi o țintă legitimă, iar răspunsul rușilor ar fi devastator, a spus Lavrov.
10:50
Drone ucrainene au atacat, în noaptea de sâmbătă, spre duminică rafinăria de petrol din orașul Syzran din regiunea Samara, relatează The Kyiv Independent.
10:40
Capitala se va afla sub Cod galben de vânt duminică după-amiază și seara. Rafalele vor atinge viteze de 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de 6-7 grade, iar minima de -4 până la -1 grad.
10:30
Viscol pe DN 67C la Rânca: poliția a instituit filtru la km 16. Acces permis doar cu tracțiune integrală sau lanțuri antiderapante.
10:30
Bruno Petrone, un fotbalist de 18 ani, a fost înjunghiat de o bandă din Napoli. Doi atacatori minori s-au predat. Starea lui este gravă.
10:30
ANM a emis, dumică, mai multe alerte meteo. Cea mai gravă este o avertizare Cod roșu de viscol, valabilă de duminică dimineață până luni dimineață, în Carpații Meridionali și de Curbură.
10:10
Still Nia, o poveste despre rănile invizibile și amintirile pe care le purtăm în corp, din 30 ianuarie pe marile ecrane # Jurnalul.ro
Still Nia, regizat de Paula Oneț, este un film-portret profund personal, un film-călătorie în teritoriul fragil al memoriei corporale.
10:00
Problemele din sistemul de termoficare al Capitalei revin la normal. Doar 100 de blocuri fără apă caldă și căldură # Jurnalul.ro
În urma avariei produse la CET Sud, duminică dimineața mai erau încă blocuri fără apă caldă și căldură. Termoenergetica, societatea de distribuție a agentului termic, anunțase că problema va fi rezolvată cel mai târziu la ora 23,30, dar avertiza că pentru a se furniza apă caldă și agent termic la parametri optimi mai erau necesare încă 24 de ore.
09:50
Există unii oameni ale căror cuvinte este mai bine să nu fie luate în seamă. Adevărul este că puțini oameni au autoritatea de a impune respect universal, posedând cunoștințele și experiența necesare pentru a impune respect. În sectorul tehnologic, Bill Gates este o astfel de persoană.
09:40
Rușii, cu ochii pe Mar-a-Lago. Zelenski se întâlnește cu Trump pentru discuții despre planul de pace # Jurnalul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni duminică cu președintele SUA, Donald Trump, pentru discuții privind un plan de încheiere a războiului cu Rusia.
09:30
Cod roșu de vânt în Caraș-Severin și Hunedoara. ANM avertizează: rafale de 120-140 km/h în zonele montane peste 1800 metri, până la ora 10:00.
09:10
Horoscopul dragostei pentru 2026 dezvăluie un an al transformărilor majore pentru toate zodiile.
Acum 6 ore
08:50
Salvamont a primit 40 de apeluri de urgență în ultimele 24 de ore. Au fost salvate 40 de persoane, 22 transportate la spital. O persoană a murit.
08:50
Bradul de Crăciun nu este doar un simbol al sărbătorilor, ci și o extensie surprinzător de sinceră a personalității tale.
08:30
Noul an este momentul ideal pentru a-ți pune finanțele în ordine. Indiferent dacă vrei să economisești mai mult, să scapi de datorii sau să ai mai mult control asupra cheltuielilor, un buget bine organizat îți oferă claritate și siguranță financiară.
08:20
Nicușor Dan s-a întâlnit la Londra cu Sir George Iacobescu, inginer constructor român care a dezvoltat celebrul centru financiar Canary Wharf.
08:10
Următoarele 12 luni aduc o schimbare puternică de energie în planul relațiilor, favorizând onestitatea emoțională, evoluția personală și legăturile autentice.
07:50
Relațiile care rezistă în timp nu sunt neapărat cele mai spectaculoase sau intense, ci cele susținute de abilități emoționale solide.
07:30
La prima vedere pare o glumă culinară sau un experiment făcut din joacă, însă Fairy Bread este unul dintre cele mai populare deserturi din Australia, cu un statut aproape iconic.
07:10
În perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, cinci zodii se bucură de cele mai favorabile influențe astrale ale săptămânii.
Acum 8 ore
06:50
După mesele bogate de Crăciun, multe persoane se confruntă cu balonare, oboseală, digestie lentă și lipsă de energie.
06:30
Un nou an înseamnă un nou început, iar în Feng Shui, modul în care îți pregătești casa înainte de acest moment este esențial pentru energia, prosperitatea și echilibrul care te vor însoți în lunile următoare.
06:10
Pe 28 decembrie 2025, patru zodii se bucură de un cadou cosmic cu adevărat special.
Acum 12 ore
00:40
Tragedia din Rahova schimbă legea PAD: locuințele vor fi asigurate și pentru riscul de explozie # Jurnalul.ro
În urma exploziei din cartierul Rahova din Capitală, asigurarea obligatorie a locuințelor (PAD) ar putea să includă și riscul de explozie accidentală de gaze.
00:30
Harta puterii economice globale se redesenează: Două economii uriașe urcă spectaculos în topul bogăției mondiale # Jurnalul.ro
O nouă analiză a Centrul pentru Cercetări Economice și de Afaceri (CEBR), citată de The Times, indică o schimbare profundă a ierarhiei economice mondiale în următorii 15 ani.
00:20
Începând cu 28 decembrie 2025, trei zodii pășesc într-o nouă etapă de forță, motivație și claritate.
Acum 24 ore
23:50
Cursa înarmării. Japonia a alocat un buget record pentru înarmare din cauza tensiunilor cu Beijingul # Jurnalul.ro
Guvernul Japoniei a aprobat, vineri, un buget record al apărării, de 58 de miliarde de dolari cu scopul de a-și consolida capacitățile de apărare pentru a descuraja China, informează Associated Press.
23:40
Mașină de poliție, implicată într-un accident, la Medgidia. Agenții au ajuns la spital # Jurnalul.ro
Un accident rutier s-a produs în municipiul Medgidia, la intersecția străzilor Ovidiu cu Română. Un autoturism a lovit o autospecială de poliție aflată în misiune.
23:30
Meteorologii ANM au publicat sâmbătă un mesaj pe Facebook prin care anunţă prognoza meteo pentru noaptea de Revelion. Astfel, în noaptea dintre ani, vor fi temperaturi minime negative în toată ţara, iar la munte, la peste 2000 m altitudine, vor fi minime de până la -19 grade Celsius.
23:10
Pe 28 decembrie 2025, șase zodii din zodiacul chinezesc atrag noroc și succes financiar.
23:10
Șeful spionilor ucraineni dezvăluie planurile Rusiei pentru 2026: „Acesta este visul lor” # Jurnalul.ro
Kirilo Budanov, șeful Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina, a declarat, într-un interviu pentru Suspilne, că Rusia intenționează să avanseze pe câmpul de luptă în Donbas și în Zaporojie în 2026. Acesta a subliniat că „visul” Moscovei e acela de a cuceri întreaga regiune Zaporojie.
23:00
Impozit auto 2026, mai mare decât s-a convenit inițial. Statul schimbă calculele, șoferii scot mai mulți bani din buzunar # Jurnalul.ro
Guvernul modifică regulile de calcul al impozitului pentru 2026, vizând direct mașinile hibrid.
22:50
Experții au stabilit 10 atracții turistice care trebuie să fie evitate de turiști în anul 2026. Pe listă sunt locuri, tablouri și statui celebre din Europa.
22:30
O moleculă produsă de bacteriile din intestin ar putea juca un rol esențial în prevenirea și gestionarea diabetului de tip 2, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Imperial College London (ICL).
22:10
Mesaj dur de la Kremlin. Putin spune că Rusia va rezolva conflictul "prin forță, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul # Jurnalul.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă că, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia, atunci Moscova va rezolva toate obiectivele ''operaţiunii militare speciale'' prin forţă, transmite Reuters, care citează agenţia rusă Interfax.
22:10
Zelenski mesaj dur înaintea întâlnirii cu Trump: Există ”linii roșii” pentru poporul ucrainean. Nu vom recunoaște nimic, sub nicio formă! # Jurnalul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune, înaintea întâlnirii Donald Trump, că Ucraina nu va face nicio concesie teritorială și nu va recunoaște controlul Rusiei asupra centralei nucleare de la Zaporojie, acestea fiind „liniile roșii” ale Kievului în cadrul discuțiilor.
21:50
O noutate ar putea bucura milioane de utilizatori Gmail. Serviciul de poștă electronică al Google ar urma să permită în curând modificarea adresei de email, o funcție deja disponibilă la alți furnizori, dar încă un tabu pentru Gmail.
21:40
Vin scumpirile și în Sectorul 6. Tariful pentru tratarea deșeurilor ar putea fi modificat # Jurnalul.ro
Tariful pentru tratarea mecano-biologică a deșeurilor ar putea crește, potrivit unui proiect de hotărâre care va fi supus votului Consiliului Local al Primăriei Sectorului 6 din Capitală în ședința din 29 decembrie.
21:30
Rusia amplasează rachete hipersonice cu capacitate nucleară la o fostă bază aeriană din Belarus # Jurnalul.ro
Rusia amplasează rachete hipersonice cu capacitate nucleară la o bază aeriană dezafectată din Belarus. Este concluzia la care au ajuns doi cercetători americani după analiza imaginilor din satelit. Rachetele vor crește capacitatea Rusiei de a ataca ținte din Europa.
21:10
Vladimir Putin apare într-un desen animat în care vorbește cu pisica Matroskin și câinele Sharik # Jurnalul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, apare într-un desen animat. Personajul său vorbește cu pisica Matroskin și câinele Sharik. Episodul special de Anul Nou este inspirat dintr-un desen animat din epoca sovietică.
20:50
OpenAI avertizează că browserele cu inteligență artificială vor rămâne vulnerabile la atacuri # Jurnalul.ro
OpenAI a recunoscut că atacurile prin care agenții de inteligență artificială sunt manipulați să execute instrucțiuni malițioase ascunse în pagini web sau e-mailuri reprezintă un risc de securitate care nu va putea fi eliminat complet, în pofida eforturilor continue de protecție.
20:30
Tragedie în Vaslui: Doi copii s-ar fi înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheaţa pe care traversau s-a rupt # Jurnalul.ro
Conform ISU Vaslui, doi copii din Vaslui, de 12 și 14 ani, s-au înecat sâmbătă după ce gheața pe care au mers s-a rupt. Aceștia au fost declarați decedați.
