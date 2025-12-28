Costi Max, vis de Champions League cu vedeta Universității Craiova: „O să bag toți banii în echipa aia”. Exclusiv
Fanatik, 28 decembrie 2025 18:50
Vis de Champions League. Marea dorință a lui Costin Maxinese, „mâna dreaptă” a lui Selly, este să ducă echipa din Medgidia în cea mai importantă competiție europeană intercluburi!
• • •
Acum 30 minute
18:50
Costi Max, vis de Champions League cu vedeta Universității Craiova: „O să bag toți banii în echipa aia”. Exclusiv # Fanatik
Acum o oră
18:30
Cum arată, de fapt, o zi din viața lui David Popovici. Programul infernal pe care îl execută fără comentarii # Fanatik
David Popovici a dezvăluit care este programul prin care reușește să facă performanță. Înotătorul român are o rutină foarte bine stabilită, iar orele de somn sunt contorizate.
Acum 2 ore
18:10
S-a stabilit cel mai bun prim „11” din fotbalul mondial în 2025. Cel mai ieftin jucător, cu 3 milioane mai mult decât tot lotul FCSB-ului la un loc! # Fanatik
Federația internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului a făcut public cel mai bun prim „11” al anului 2025 din fotbalul mondial. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
18:00
Gestul făcut de iubita cu 22 de ani mai tânără a lui Ian Rush. Nici legenda lui Liverpool nu se aștepta la așa ceva # Fanatik
Ian Rush a rămas surprins de atitudinea pe care iubita sa care e cu 22 de ani mai tânără decât el a avut-o odată cu apariția noilor probleme din viața sa.
17:30
Ce se întâmplă la hotelul deținut de Simona Halep chiar înainte de Revelion. Mesajul transmis de reprezentanții unității # Fanatik
Reprezentanții hotelului deținut de Simona Halep în Poiana Brașov au transmis un mesaj cu doar câteva zile înainte de marea petrecerea de Revelion.
Acum 4 ore
17:10
Presa din Italia a făcut un anunț important cu privire la formația patronată de Dan Șucu, Genoa, care se pregătește să intre în perioada de mercato cu planuri mari.
16:50
Gigi Nețoiu, mesaj neașteptat din Dubai pentru premierul României: ”Unchiule Bolojan, fii foarte atent la ce-ți arăt…” VIDEO # Fanatik
Gigi Nețoiu, fost candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, i-a transmis un mesaj dur premierului Ilie Bolojan, tocmai din Dubai. Ce îi cere omul de afaceri șefului Guvernului.
16:40
Ce cadou de 32 de milioane de euro a primit soția româncă a lui Piero Ferrari. Romina Gingașu, răsfățată la aniversarea a 9 ani de relație # Fanatik
Romina Gingașu a fost răsfățată de soțul ei, Piero Ferrari la aniversarea a 9 ani de relație. Ce a primit românca? Vorbim despre o achiziție fabuloasă.
16:20
Denis Alibec a primit prima ofertă! Patronul care se luptă pentru titlul în SuperLigă a dat anunțul: „Îl pun pe picioare instantaneu” # Fanatik
Denis Alibec a primit prima ofertă oficială. Atacantul de la FCSB este dorit de o formație ce visează la titlu în SuperLigă. Despre ce echipă este vorba.
16:10
Barcelona e în doliu de sărbători. Anunțul trist al clubului: „Căldură familiei și prietenilor” # Fanatik
Momente triste pentru cei de la Barcelona, asta după ce fostul sportiv și oficial al grupării catalane a decedat. Formația de pe Camp Nou și-a exprimat susținerea pentru familia acestuia.
15:50
Unde a fost surprins Louis Munteanu după scandalul cu tricoul FCSB. Atacantul CFR Cluj a revenit în atenția publicului. Foto # Fanatik
Louis Munteanu a fost implicat într-o controversă importantă, asta după ce a participat la un turneu amical la care a îmbrăcat tricoul rivalei celor de la CFR Cluj, FCSB.
15:40
Alexandru Tudor, împuşcat la Revoluţia din 1989: „A fost la un pas de paralizie!”. Cum i s-a schimbat viaţa # Fanatik
Fostul arbitru Alexandru Tudor a trecut prin momente cumplite la Revoluție, fiind împușcat în picioare. Viața acestuia s-a schimbat drastic după cele petrecute în 1989.
15:20
Titlul din presă care l-a enervat cel mai mult pe Meme Stoica pe final de an: „I-am explicat lui Elias”. Exclusiv # Fanatik
Mihai Stoica a fost nevoit să poarte o discuție cu Elias Charalambous după un titlu apărut în presa din România. Oficialul celor de la FCSB a dezvăluit și ce mesaj le-a transmis antrenorilor după ce aceștia au afirmat că ar fi dispuși să plece de la echipă.
Acum 6 ore
15:00
„Revoltător!”. Ce l-a deranjat cu adevărat pe Daniel Pancu atunci când l-a văzut pe Louis Munteanu îmbrăcat în tricoul FCSB # Fanatik
Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu, a văzut imaginile cu Louis Munteanu în tricoul celor de la FCSB și a avut o reacție surprinzătoare cu privire la comportamentul jucătorului.
14:50
Momentul fabulos în care regretata actriță Brigitte Bardot l-a întâlnit pe Pele pe terenul de fotbal! „Regina actoriei” a lovit un fotograf în față: „Extraordinar”. Video # Fanatik
Regretata actriță Brigitte Bardot a avut partea de un moment fabulos pe terenul de fotbal. „Regina actoriei” l-a cunoscut personal pe marele Pele.
14:30
Forma bună pe care Dinamo a arătat-o în prima parte a sezonului îi dă speranțe lui Marius Niculae, fostul jucător al echipei bucureștene, care vede trupa alb-roșie în lupta pentru titlu.
14:10
Secretul formei uluitoare a lui Giovanni Becali. „Am semnat cu ‘boss-ul’ un contract până la 80 de ani” # Fanatik
Care este secretul formei uluitoare pentru Giovanni Becali la vârsta sa? Detalii din spatele rutinei celebrului impresar
14:00
Marko Dugandzic, aproape de o revenire spectaculoasă în România! Anunțul patronului care se bate la titlu în SuperLiga: „Îl am în vedere” # Fanatik
Marko Dugandzic este aproape de o revenire spectaculoasă în România! Un patron ce se bate la titlu în SuperLiga a recunoscut interesul pentru atacantul croat.
13:40
Uluitor! Andy Carroll, aproape să intre la închisoare! Ce se întâmplă cu fostul atacant de la Liverpool # Fanatik
Andy Carroll este aproape să intre la închisoare! Ce se întâmplă cu fostul atacant de la Liverpool și care este infracțiunea pe care a comis-o.
13:20
Fotbalul dintr-o țară vecină României a primit o veste tragică fix de sărbători. Un jucător de 25 de ani s-a stins pe terenul pe care visa să facă performanță.
Acum 8 ore
13:10
Undă verde pentru megaproiectul de 1 miliard de euro de lângă București. Spaniolii au rămas șocați: „Cel mai ambițios pas din istoria recentă a României”. Foto # Fanatik
Se construiește un megaproiect chiar lângă București, iar presa din Spania a rămas și ea impresionată de acest pas cu adevărat important pentru țara noastră.
12:50
E gata! Campioana olimpică din Rusia a semnat și vine în București pentru noi provocări: „Aștept cu nerăbdare!” # Fanatik
Cine este campioana olimpică din Rusia care a semnat cu o echipă de top din București. Prima reacție a rusoaicei și ce așteptări are de la transferul în România.
12:30
Marian Aliuță și-a găsit liniștea în religia penticostală. Confesiune tulburătoare de Sărbători: „Calea mea este Isus Hristos” # Fanatik
După o viață tumultuoasă în fotbalul mare, la Rapid, Steaua/FCSB, Șahtar Donețk și alte echipe cunoscute, Marian Aliuță și-a găsit drumul liniștii sufletești în relația directă cu Isus Hristos. Și-a găsit calea!
12:10
Lovitură de teatru în cazul fotbalistului din SuperLiga, care a dat un gol de trei puncte la Cupa Africii # Fanatik
A fost omul decisiv pentru naționala statului Benin la Cupa Africii, însă situația sa din SuperLiga este una surprinzătoare. Ce se întâmplă cu jucătorul Petrolului.
12:00
Ioan Andone, one man show la petrecerea unui mare dinamovist: „Nu râdeți, așa fac eu când sunt alături de prieteni”. A stat la masă cu un oficial UEFA. Video # Fanatik
Legenda lui Dinamo, Ioan Andone, s-a lăsat filmat așa cum rar este surprins, la o petrecere a unuia dintre oamenii pe care spune că îi apreciază foarte mult.
11:40
O nouă forță se naște în fotbalul românesc! Fostul atacant UEFAntastic a făcut anunțul: „Se dorește revenirea în SuperLiga” # Fanatik
Un oraș mare din România își propune să ajungă din nou pe prima scenă a fotbalului românesc. Fostul atacant UEFAntastic e cel care a oferit marele anunț.
11:20
Top 5 antrenori români. Surpriza uriașă de pe primul loc al clasamentului făcut de Ladislau Boloni # Fanatik
Ladislau Boloni s-a pronunțat cu privire la cei mai buni antrenori din istoria fotbalului românesc. Fostul mare internațional a surprins prin alegerea sa.
Acum 12 ore
11:00
Mihai Stoica nu s-a ferit de cuvinte și a recunoscut care a fost jucătorul aflat în capul listei de achiziții a celor de la FCSB pentru această perioadă de mercato.
10:40
Ilie Dumitrescu vede partea plină a paharului la final de 2025: „Demult nu am mai avut două echipe calificate în cupele europene”. Meciul pe care îl regretă cel mai mult # Fanatik
Ilie Dumitrescu a analizat anul 2025 din punct de vedere al fotbalului românesc. Fostul mare internațional a numit și cea mai mare dezamăgire a anului.
10:20
Ilie Năstase a fost refuzat la “Bătălia sexelor!” Meciul anului din tenisul Mondial are loc azi la Dubai # Fanatik
Fostul mare tenismen român a avut șansa de a se confrunta cu o jucătoare de tenis, în cel mai inedit duel din “sportul alb”, care programează azi un nou episod
10:00
Louis Munteanu, la FCSB?! MM Stoica s-a întâlnit cu Olăroiu și a rostit numele unui alt atacant: „Asta mi-a spus” # Fanatik
Mihai Stoica a vorbit despre transferul lui Louis Munteanu, asta după ce atacantul de la CFR Cluj a fost surprins cu tricoul formației bucureștene pe el.
09:40
“Bă, tu să taci din gură!”. Florin Bratu, scandal uriaș cu Florin Prunea: ”Am luat amendă 10.000 de euro! M-au ars” # Fanatik
Florin Bratu a rememorat celebrul scandal din 2010, când a intrat într-un conflict cu Florin Prunea, aflat la acel moment în conducerea clubului „roș-alb”. Despre ce e vorba?
09:20
Ştefan Ştiucă, poveste de film! Cum s-a schimbat după ce a fost arestat pentru trafic de droguri: „Familia m-a susținut necondiţionat” # Fanatik
Ștefan Știucă a vorbit despre o perioadă extrem de dificilă prin care a trecut, după ce a fost arestat. Crainicul lui Dinamo a subliniat importanța familiei în viața sa.
09:10
Fotbalistul român care a dat lovitura în cazino: “Chintă royală maximă în prima seară! A băgat banii cash în geantă” # Fanatik
O sută de mii de euro într-o seară! Cât a câștigat un fost fotbalist român la cazino. Despre cine e vorba. Giovanni Becali a povestit tot
08:50
Avertisment din Italia pentru Mircea Lucescu înaintea meciului decisiv cu Turcia. Cine e fotbalistul care a ridicat comentatorii italieni de pe scaune # Fanatik
Un fotbalist, de doar 20 de ani, al naționalei pe care o va înfrunta România a marcat un gol maradonian, plecând cu mingea la picior din propria jumătate
08:30
De ce a ales Sporting Lisabona în dauna echipei naționale. Secretul care a stat în spatele negocierilor cu portughezii # Fanatik
Era pe val cu echipa națională, dar a ales să plece în Portugalia. Secretul din spatele deciziei lui Ladislau Boloni de a merge la Sporting Lisabona.
07:50
Larisa Iordache, momente dificile în perioada sărbătorilor de iarnă. Drama care a marcat-o pe marea gimnastă # Fanatik
Pentru Larisa Iordache, sărbătorile de iarnă vor fi destul de dificile. Fosta mare gimnastă a trecut prin momente dureroase, care au marcat-o total.
07:10
La câteva luni de la despărțirea de Stefanos Tsitsipas, Paula Badosa rupe tăcerea. Sportiva recunoaște că a avut un an dificil: ”Mi-au marcat inima” # Fanatik
Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas s-au despărțit anul acesta. Separarea celor doi i-a surprins pe fanii cuplului, cu atât mai mult în contextul în care motivele nu sunt clare.
Acum 24 ore
00:00
Fotbalistul român care a refuzat Dinamo și a mers în Rusia a dezvăluit cum este traiul în țara lui Putin: „În România încă este această percepție” # Fanatik
Unul dintre internaționalii români a vorbit despre viața în Rusia, țara unde joacă în prezent. Ce a spus despre mentalitatea de acolo și despre cum este perceput.
27 decembrie 2025
23:30
Daniel Bîrligea, asalt total în Turcia – România: “Trebuie să urcăm peste ei! Să îi atacăm din toate poziţiile” # Fanatik
Atacantul celor de la FCSB, internaționalul român, Daniel Bîrligea, știe ce are echipa națională de făcut pentru a putea trece de Turcia în barajul de calificare la Cupa Mondială.
23:00
Giovanni Becali, despre schimbul de valută din perioada comunismului: „Mai înghițeam suta de dolari. Altfel, pușcărie!” # Fanatik
Giovanni Becali a discutat, în exclusivitate la Fanatik, despre schimbul de valută din perioada comunismului. Video exclusiv
22:40
Biletul zilei la pariuri, duminică, 28 decembrie 2025. Câștig de 353 de lei cu meciuri din Premier League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică, 28 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 353 de lei cu două meciuri din Anglia, în care Radu Drăgușin ar putea fi implicat.
22:40
Mihai Stoica, prima reacție după ce Louis Munteanu s-a pozat în tricoul FCSB: „Îi dăm prea mare importanță” # Fanatik
Mihai Stoica a reacționat în stilul caracteristic după ce l-a văzut pe Louis Munteanu purtând tricoul FCSB. Președintele C.A. al roș-albaștrilor l-a ironizat pe atacantul de la CFR Cluj
22:10
Răsturnare de situație șocantă! Malcom Edjouma a plecat de la FCSB: „Ne-am strâns mâinile. E liber” # Fanatik
Lovitură grea primită de FCSB în ultimele zile din 2025. Malcom Edjouma a decis să nu își mai prelungească contractul cu FCSB și a plecat de la campioana României
21:40
Legenda lui Inter s-a convins. Ce a spus despre echipa lui Chivu: „Trebuie să fie mai atenți și concentrați acolo!” # Fanatik
Legenda Italiei a vorbit despre Interul lui Chivu. Ce problemă a identificat la echipa antrenorului român. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
21:20
Ion Marin, dueluri de cinci stele cu forţele Europei: “Eram puternici la vremea respectivă!” # Fanatik
Pe parcursul carierei sale de jucător la Dinamo, Ion Marin a înfruntat echipe uriașe în cupele europene, precum Liverpool, AC Milan, Inter sau Real Madrid.
21:00
Al Gharafa s-a răzgândit! Ce s-a întâmplat cu Florinel Coman după ce Gigi Becali l-a cerut înapoi la FCSB # Fanatik
Florinel Coman vede, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului. Atacantul român a jucat, din nou, pentru Al Gharafa. Decizia qatarezilor a venit și după ce Gigi Becali a anunțat că îl vrea la FCSB
20:50
Andrei Rațiu conduce un top select în La Liga! „Sonic”, peste Mbappe în clasamentul finalului de an # Fanatik
Andrei Rațiu conduce un top select din campionatul spaniol. Care este capitolul la care „Sonic” se află peste Kylian Mbappe, starul de la Real Madrid.
20:30
Istvan Kovacs, program spartan! Ce nu face niciodată arbitrul în ziua meciului: „Doar cu soția” # Fanatik
Istvan Kovacs a făcut mai multe dezvăluiri despre activitatea sa în zilele de meci. Ce nu face niciodată arbitrul înaintea unei partide deosebit de importante.
20:00
Cristiano Ronaldo a atins o nouă bornă incredibilă după ce a marcat cu călcâiul. Execuția spectaculoasă a lui CR7. Video # Fanatik
Cristiano Ronaldo nu se mai oprește din marcat. La ce bornă a ajuns după golul cu călcâiul marcat sâmbătă seară în poarta celor de la Al Okhdood.
