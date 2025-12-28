Trump discută cu Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski
MainNews.ro, 28 decembrie 2025 19:50
Donald Trump a avut o convorbire „bună și foarte productivă" cu Vladimir Putin înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski. Discuția se centrează pe un plan în 20 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina, pe fondul amenințărilor lui Putin de a rezolva conflictul prin forță dacă nu se ajunge la un acord pașnic.
Acum 5 minute
20:10
Mihai Stoica l-a elogiat pe Juri Cisotti, numindu-l cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc, datorită evoluțiilor sale remarcabile la FCSB. Performanța sa decisivă în meciul cu Feyenoord, unde a dat pasa de gol câteva secunde înainte de final, l-a consacrat în footballul european.
20:10
Critici PNL la CCR după amânarea deciziei privind pensiile magistraților. Deputatul Alexandru Muraru avertizează asupra lipsei de cvorum și responsabilității judecătorilor. PSD are, de asemenea, un rol în acest blocaj. O decizie este esențială pentru restabilirea încrederii publicului în justiție.
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:40
O bombă de 470 de kilograme din Al Doilea Război Mondial a fost descoperită pe un șantier din centrul Belgradului. Proiectilul, fabricat în SUA, a fost neutralizat pe 28 decembrie 2025. Zona a fost evacuată înainte de dezamorsare, iar bomba urmează să fie distrusă la un poligon militar din apropiere.
Acum 2 ore
19:10
Jucătorul din Liga 1, Diego Zivulic de la Oțelul, așteaptă o ofertă de la Gigi Becali pentru FCSB. Fundașul de 32 de ani se simte pregătit să facă față provocărilor din echipa lui Becali, subliniind că este puternic atât mental, cât și fizic, în ciuda problemelor de efectiv cu care se confruntă campioana.
19:10
Ministerul Mediului a anunțat că incendiul din Sectorul 6 al Bucureștiului, de la un depozit de materiale plastice, nu a generat depășiri semnificative ale particulelor în aer, conform stațiilor de monitorizare. Locuitorii din zonele afectate sunt sfătuiți să respecte mesajele RO-Alert și să evite expunerea prelungită în aer liber.
19:00
Avocatul Adrian Toni Neacșu afirmă că CCR nu mai garantează supremația Constituției în România, numind situația actuală un eșec al constituționalismului. Criticând controlul politic asupra judecătorilor, el subliniază că acest fenomen amenință democrația și integritatea constituțională, lăsând protecția legislației vulnerabilă.
18:40
Iranul a declarat că este într-un război total cu Statele Unite, Israel și Europa, subliniind complexitatea actualei confruntări comparativ cu războiul Iran-Irak. Sancțiunile internaționale și politica de „presiune maximă" a lui Trump afectează grav economia țării, cu o inflație anuală de 42%. Tensiunile au dus la atacuri reciproce devastatoare.
Acum 4 ore
18:10
Mozambic a învins Gabon cu 3-2 în Grupa F a Cupei Africii pe Naţiuni 2025, disputat pe Stade Adrar din Agadir, Maroc. Golurile lui Faisal Bangar, Geny Catamo și Diogo Calila aduc speranțe de calificare, în timp ce Gabon rămâne fără puncte. Cote d'Ivoire și Camerun se vor confrunta în aceeași grupă.
18:10
Zeci de parlamentari din România nu au intervenit deloc în plen în 2025, deși primesc salarii de 11.000 lei pe lună. Dintre cei 463, 22 sunt membri PSD, 15 de la PNL și alții de la AUR, USR și UDMR. În contrast, liderii au avut sute de intervenții.
17:40
Prognozele pentru ianuarie 2026 arată temperaturi mai scăzute decât normalul în Europa și America de Nord, cauzate de aer rece din regiunile polare. Un vortex polar perturbat va genera condiții meteorologice aspre, inclusiv ninsori semnificative. Așteptați-vă la o iarnă severă și temperaturi extreme.
17:10
Sinuciderea în rândul adolescenților devine un fenomen alarmant, iar educația cinematografică poate oferi o soluție. Articolul analizează cauzele acestei crize, impactul social media și rolul filmelor în identificarea și gestionarea emoțiilor. Descoperă cum arta poate ajuta copiii să-și exprime furia și să prevină tragediile.
17:10
Bolojan a tăiat indemnizația de hrană pentru 137 de copii cu handicap și cei care suferă de HIV/SIDA, stârnind critici vehemente din partea jurnalistei Ioana Ulmeanu și a Federației UNOPA. Această decizie a Guvernului lasă oameni vulnerabili și mai vulnerabili în pragul unei crize severe de suport.
17:00
David Popovici anunță Sprint With The Stars, o competiție dedicată probelor de 50 m sprint la înot. În fiecare finală, un înotător de clasă mondială va concura alături de cei mai rapizi sportivi din fiecare categorie de vârstă. Evenimentul promite un show impresionant cu efecte speciale și o experiență memorabilă pentru spectatori.
16:50
Impactul inteligenței artificiale asupra YouTube este tot mai evident, cu canale care generează conținut captivant și de multe ori de calitate scăzută. Studiul Kapwing arată că multe dintre videoclipurile recomandate utilizatorilor noi provind din această categorie, iar popularitatea globală a canalelor AI continuă să crească.
16:50
Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a afirmat că duminica nu se judecă nicăieri în lume, comentând amânarea deciziei privind pensiile magistraților. CCR a suspendat din nou hotărârea, subliniind dificultățile în obținerea cvorumului necesar pentru pronunțarea unei decizii definitive.
16:30
UE își reafirmă sprijinul pentru Ucraina înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Liderii europeni discută despre financiare, sancțiuni și reconstrucție. Ursula von der Leyen subliniază importanța unei păci durabile și a aderării Ucrainei la UE.
Acum 6 ore
16:10
Cod roșu de vreme extremă a fost emis pentru Carpații Meridionali și de Curbură, unde rafalele de vânt vor depăși 120 km/h și ninsorile vor reduce vizibilitatea aproape la zero. Alte zone din România se află sub cod galben și portocaliu de vânt puternic și ninsori viscolite. Pregătiți-vă pentru condiții severe.
16:10
Zeci de parlamentari din România, în 2025, nu au luat cuvântul în plen, primind totuși salarii de 11.000 lei pe lună. 22 dintre aceștia fac parte din PSD, PNL, AUR și USR. În contrast, liderii Camerei Deputaților și Senatului au avut sute de intervenții, evidențiind discrepanța dintre salarii și activitate parlamentară.
16:00
Planul de 20 de puncte pentru pace între Ucraina și Rusia, discutat de Trump și Zelenski, are potențialul de a încheia conflictul. Documentul include garanții de securitate, statusul Ucrainei în UE, expedierea intervenției umanitare și soluția pentru centrala nucleară de la Zaporojie.
16:00
Adrian Mutu a evaluat antrenorii români, numindu-l pe Ioan Ovidiu Sabău cel mai bun din Superliga, datorită rezultatelor sale cu U Cluj. În schimb, despre Cristi Chivu, actualul antrenor al Inter Milano, a spus că nu a realizat nimic semnificativ încă, fiind la începutul carierei sale de tehnician.
15:40
Experții din filmul 'The Big Short', Danny Moses, Vinny Daniel și Porter Collins, își prezic evoluțiile macroeconomice pentru 2026. Aceștia anticipează o creștere a aurului, odată cu slăbirea dolarului american, și sugerează oportunități în piețele emergente, în special în China și Brazilia.
15:30
Prețurile locuințelor în Europa au crescut cu 53% între 2010 și 2024, însă în Italia au scăzut cu 5,5%. În contrast, țări precum Ungaria și Portugalia au înregistrat creșteri semnificative. În privința chiriilor, acestea au crescut în majoritatea statelor UE, Italia având un avans de 14%, similar mediei europene.
15:10
Tinerii pot asigura un viitor financiar stabil prin responsabilitate și educație financiară. Consultanții recomandă ieșirea din zona de confort, alegerea unei cariere potrivite și gestionarea eficientă a veniturilor. Economisirea treptată și investițiile calculate sunt esențiale pentru dezvoltarea personală și profesională.
15:10
Curtea Constituțională a României a amânat decizia privind modificările la pensiile magistraților din lipsă de cvorum. Noul termen este stabilit pentru mâine, iar taberele pro și contra Legii Bolojan se conturează. Legea propune o perioadă de tranziție de 15 ani pentru pensionare și pensii reduse.
15:00
Gigi Becali este decis să forțeze transferul lui Florinel Coman la FCSB, negociind cu Al-Gharafa pentru un împrumut. Adrian Ilie susține că totul depinde de dorința atacantului de a reveni în Liga 1. Becali este dispus să ofere 700.000 de euro, cu speranța că Al-Gharafa va acoperi o parte din salariul jucătorului.
14:30
Incendiu pe bulevardul Iuliu Maniu din București, cu flăcări ce afectează un depozit de 800 mp, unde ard materiale sanitare și mase plastice. Pompierii intervin cu 16 autospeciale și echipamente de salvare. Populația a fost alertată prin RO-Alert din cauza fumului dens.
14:30
Tinerii spanioli emigrează în Australia pentru salarii atractive. Virginia, fost jurnalist, câștigă 2.500 euro pe săptămână în industria minieră, de trei ori mai mult decât media din Spania. Chiar dacă munca este greu de suportat, diferențele salariale atrag mulți spanioli cu studii superioare.
Acum 8 ore
14:00
Ionuț Radu, portar român de excepție, își demonstrează talentul în LaLiga, având statistici impresionante: 75,3% intervenții reușite și 4 meciuri fără gol primit în 17 partide. După un sezon excelent, cota de piață a crescut de la 1,5 milioane la 5 milioane de euro, consolidându-și astfel statutul în fotbalul spaniol.
13:40
Serghei Lavrov acuză regimul Zelenski de sabotage și terorizare a civililor, subliniind lipsa de angajament în discuțiile constructive. Între timp, Zelenski se întâlnește cu Trump în Florida pentru a discuta despre planul de pace care ar putea încheia războiul Rusia-Ucraina.
13:30
Brigitte Bardot, celebra actriță franceză și militantă pentru drepturile animalelor, a murit la 91 de ani. A renunțat la cariera sa artistică pentru a se dedica bunăstării animalelor. Fundația sa a confirmat decesul, lăsând în urmă o moștenire durabilă în cinematografie și activism.
13:10
Nicușor Dan a subliniat parcursul remarcabil al inginerului român Sir George Iacobescu, creator al Canary Wharf, evidențiind valoarea contribuțiilor românești la nivel internațional. De asemenea, Iacobescu a fost decorat cu Ordinul Național „Steaua României" pentru promovarea constantă a țării.
13:00
David Popovici, campion olimpic la doar 21 de ani, își propune noi provocări în natație pentru 2026. Motivarea sa este determinată de pasiune și dorința de a împărtăși experiența cu tinerii sportivi. A adus în România evenimentul „Sprint
13:00
Dorothea Ko, autoare română stabilită în Japonia, lansează un ghid de cultură japoneză pentru copii, explorând relația dintre educație, tehnologie și creativitate. În interviuri, ea discută despre diferențele culturale, beneficiile sistemului educațional japonez și impactul poveștilor în formarea copiilor. Aflați mai multe despre experiențele sale unice și perspectivele interculturale. Dorothea Ko, autoare română stabilită în … Articolul Ghid pentru copiii români: Comunicarea pozitivă fără agresivitate verbală apare prima dată în Main News.
12:30
Trecerea cu bacul între Oryahovo (Bulgaria) și Bechet (România) este suspendată din cauza vremii nefavorabile. Activitatea a fost oprită din 28 decembrie 2025, ora 06:30. Reluarea traficului va depinde de îmbunătățirea condițiilor meteorologice. În continuare, cetățenii pot obține informații actualizate de la Poliția de Frontieră Giurgiu. Trecerea cu bacul Oryahovo – Bechet, suspendată pe 28 … Articolul Traficul bacului Oryahovo-Bechet, suspendat din cauza vremii, când revine? apare prima dată în Main News.
12:30
Centrala nucleară Zaporojie, disputată între Rusia și Ucraina, rămâne un element crucial în planurile de pace. Președintele Zelenski a subliniat nevoia unei administrări trilaterale. Cu cinci reactoare oprite și probleme severe de răcire, situația nucleară este critică, iar riscurile pentru siguranța energetică sunt alarmante. Președintele Ucrainei a inclus centrala Zaporojie în propunerea de acord de … Articolul Viitorul centralei nucleare Zaporojie: un punct fierbinte în conflictul Rusia-Ucraina apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
12:00
Larisa Iordache vorbește despre dificultățile primului Crăciun ca mamă, în absența mamei sale. Ea simte lipsa sfaturilor și sprijinului matern, dorindu-și să transmită fiicei sale, Amira, tradițiile și frumusețea sărbătorilor de familie. Maternitatea aduce provocări, dar și momente de fericire. Sărbătorile de iarnă sunt emoționante pentru Larisa Iordache, marcând primul Crăciun ca mamă Pierderea mamei … Articolul Larisa Iordache, durere de sărbători după moartea mamei sale iubite. apare prima dată în Main News.
11:40
Șeful spionajului militar ucrainean, generalul Kirilo Budanov, a dezvăluit că Rusia va mobiliza 409.000 de soldați în 2026. În interviuri recente, Budanov a subliniat metodele Moscovei de recrutare, inclusiv stimulente financiare, și mobilizarea străinilor, majoritar nord-coreeni. Rusia se confruntă cu pierderi uriașe în conflictul din Ucraina. Generalul Kirilo Budanov a declarat că Rusia vizează recrutarea … Articolul Șeful spionajului militar ucrainean dezvăluie planurile Rusiei pentru 2026 apare prima dată în Main News.
11:30
Femeie din Sibiu acuzată că și-a omorât mama pentru moștenire, colaborând cu o asistentă medicală care i-a administrat un sedativ fatal. După crimă, fiica a vândut proprietățile mamei și s-a mutat în Dubai. Acum, ambele sunt reținute pentru omor calificat, cu premeditare și din interes material. O femeie din Sibiu este acuzată de omor calificat … Articolul Femeie din Sibiu acuzată de crimă pentru averi și fugă la Dubai apare prima dată în Main News.
11:30
O ușurare vitală pentru familiile ucrainene a fost oferită de Papa Leon al XIV-lea, care a trimis ajutoare umanitare, inclusiv alimente, în perioada Sărbătorii Sfintei Familii. Cardinalul Krajewski a subliniat importanța acestui gest, simbolizând prezența divină în mijlocul suferinței și migrației. Oferirea de ajutoare umanitare pentru familiile ucrainene afectate de război Alimentele pot fi transformate … Articolul Sprijin esențial pentru familii în momente dificile apare prima dată în Main News.
11:00
Ianis Hagi a sărbătorit primul Crăciun ca tată, alături de soția sa și fiul lor Giorgios, aducând bucurie familiei. Gică Hagi, fericit în noua sa ipostază de bunic, își petrece timpul cu nepotul, schimbându-se profund în ultimele luni. Ianis remarcă cât de diferit s-a transformat tatăl său, evidențiind importanța acestei fericiri familiale. Ianis Hagi celebrează … Articolul Primul Crăciun cu nepotul lui Gică Hagi, răsfățat în Turcia de „Rege” apare prima dată în Main News.
10:40
Lavrov avertizează că trupele europene dislocate în Ucraina ar deveni ținte legitime pentru armata rusă. Criticând „regimul lui Zelenski” și ambițiile europene, el subliniază că Kievul nu este pregătit pentru discuții constructive. Tensiunile cresc în contextul întâlnirii Zelenski-Trump. Lavrov avertizează că trupele europene în Ucraina ar deveni ținte legitime pentru armata rusă Ministrul rus acuză … Articolul Lavrov avertizează: Trupe europene în Ucraina, ținte legitime pentru Rusia apare prima dată în Main News.
10:30
Poliția rusă a reținut 70 de membri ai sectei religioase pro-ucrainene Școala Principiului Unit, acuzați de răspândirea de informații false despre armata rusă. Membrii se rugau pentru președintele Zelenski și armata ucraineană, opunându-se poziției oficiale a Rusiei. Aceștia riscă până la 10 ani de închisoare. Arestarea a 70 de membri ai sectei Școala Principiului Unit … Articolul Poliția rusă a reținut 70 de sectanți care se rugau pentru Zelenski apare prima dată în Main News.
10:00
Antrenorul echipei Studentski Center, Petar Mijović, a avut o ieșire nervoasă la meciul cu U-BT Cluj-Napoca, folosing un limbaj vulgar la adresa arbitrilor, surprins de transmisiunea live. Clujenii au câștigat meciul cu 96-85, având un parcurs solid în Liga Adriatică, cu trei victorii consecutive. U-BT Cluj-Napoca a învins Studentski Centar cu 96-85 în Liga Adriatică … Articolul Injuriile antrenorului în direct: „Vă f** în gură, țăranilor!” apare prima dată în Main News.
10:00
Bulgaria devine joi a 21-a țară din zona euro, însă adoptarea monedei unice stârnește temeri legate de inflație și instabilitate politică. Protestele împotriva euro cresc în intensitate, în special în zonele rurale, dar guvernele susțin că euro va impulsiona economia și turismul, atrăgând investiții. Bulgaria adoptă euro, devenind a 21-a țară din zona euro Protestele … Articolul Bulgaria adoptă euro: promisiuni economice și provocări politice apare prima dată în Main News.
10:00
Nicușor Dan s-a întâlnit la Londra cu Sir George Iacobescu, inginer constructor român, cunoscut pentru dezvoltarea centrului financiar Canary Wharf. Această întâlnire subliniază realizările românilor de succes în străinătate și inspirația pe care o aduc în comunitatea globală. Află mai multe despre parcursul său profesional. Nicușor Dan s-a întâlnit cu Sir George Iacobescu, românul care … Articolul Nicușor Dan și românul celebru din spatele Canary Wharf, întâlnire la Londra apare prima dată în Main News.
09:50
Moarte suspectă în Sibiu: procurorii au reținut două femei pentru omor calificat după ce o mamă de 59 de ani a murit în circumstanțe misterioase. Ancheta relevă premeditarea și utilizarea sedativelor, iar faptele ar fi fost săvârșite din interes material pentru moștenire. Procurorii din Sibiu au reținut două femei pentru omor calificat după moartea unei … Articolul Moarte suspectă în Sibiu: asfixiere și sedative în caz controversat apare prima dată în Main News.
09:40
Zelenski a subliniat importanța garanțiilor de securitate occidentale înainte de întâlnirea crucială cu Trump în Florida. Liderul ucrainean a declarat că fără aceste garanții, Ucraina nu poate progresa spre pace sau organiza alegeri, subliniind provocările actuale și intensificarea atacurilor rusești. Viitorul Ucrainei depinde de garanțiile de securitate occidentale, afirmă președintele Zelenski înainte de întâlnirea cu … Articolul Zelenski și Trump, întâlnire decisivă în Florida: Prioritatea Ucrainei apare prima dată în Main News.
09:30
Alegerile parlamentare anticipate în Kosovo se derulează pe fondul unor crize economice și neînțelegeri politice, după 11 luni fără guvern. Partidul Vetevendosje, condus de Albin Kurti, speră la obținerea unei majorități clare, în fața criticilor opoziției privind corupția și gestionarea economică defectuoasă. Kosovo se pregătește pentru alegeri parlamentare anticipate după o criză de 11 luni … Articolul Alegeri anticipate în Kosovo după 11 luni fără guvern apare prima dată în Main News.
09:00
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost operat pentru a trata sughițurile persistente, anunțându-și soția, Michelle Bolsonaro, pe rețelele sociale. Această procedură a fost necesară după nouă luni de disconfort. Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, are sechele după o lovitură de cuțit din 2018. Jair Bolsonaro a fost operat pentru a trata … Articolul Jair Bolsonaro, intervenție medicală pentru eliminarea sughițurilor apare prima dată în Main News.
