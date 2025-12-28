Ultimul meci al anului pentru CSM CSU Oradea: liderul Ligii Naționale încheie 2025 pe teren propriu, cu Dinamo

09:10

Cele 9 tramvaie Astra, achiziţionate de municipalitatea orădeană pentru OTL printr-un proiect european de 95 milioane lei, vor intra în circulaţie pe liniile din Oradea după Anul Nou. Trei dintre vehicule sunt bidirecţionale, cu cabină pentru vatman la ambele capete, astfel că pot circula şi în sens invers fără să aibă nevoie de buclă a liniei. Noile garnituri sunt dotate cu echipamente anticoliziune, de frânare automată, care identifică orice obstacol din proximitatea liniei, precum şi cu un sistem de numărare a călătorilor. Vezi pe unde vor circula!