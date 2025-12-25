Cadou de Crăciun, de la Bolojan: premierul le-a oferit miniștrilor Babka produsă la Oradea, de Piața9
Bihoreanul, 25 decembrie 2025 15:50
În ultima ședință de Guvern, înainte de Crăciun, premierul Ilie Bolojan le-a făcut un cadou inedit miniștrilor: câte un cozonac special cunoscut sub numele de „Babka” produs la Oradea, orașul în care șeful Executivului a fost primar și președintele Consiliului Județean.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 30 minute
15:50
Cadou de Crăciun, de la Bolojan: premierul le-a oferit miniștrilor Babka produsă la Oradea, de Piața9 # Bihoreanul
În ultima ședință de Guvern, înainte de Crăciun, premierul Ilie Bolojan le-a făcut un cadou inedit miniștrilor: câte un cozonac special cunoscut sub numele de „Babka” produs la Oradea, orașul în care șeful Executivului a fost primar și președintele Consiliului Județean.
Acum 4 ore
13:50
Ministerul Mediului vrea să extindă rețeaua națională de stații meteo. Proiect de peste 324 milioane lei, în consultare publică # Bihoreanul
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind extinderea rețelei naționale de observații meteorologice din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național, investiție menită să îmbunătățească semnificativ capacitatea României de monitorizare și avertizare timpurie în fața fenomenelor meteo extreme. Proiectul prevede instalarea, în toată țara, a 300 de stații meteorologice automate și 100 stații agrometeorologice.
12:10
Fiscalitate creativă: Care e legătura între programul Rabla și creșterea impozitelor pe mașini? # Bihoreanul
După ce Guvernul a anunțat că de anul viitor impozitele pe mașini se dublează, bihorenii au avut o revelație colectivă: s-au prins că prin curțile lor zac adevărate mâncătoare de bani. Rable transformate în cotețe, adăposturi pentru pisici sau, în cazuri mai inventive, pentru găini.
Acum 6 ore
10:50
Anul care se apropie de final a fost plin de evenimente juridice, motiv pentru care cred că este momentul potrivit să facem o scurtă retrospectivă. 2025 a debutat cu rămânerea în funcție a unui președinte al României căruia îi expirase mandatul la finalul anului 2024. În ciuda textelor constituționale clare, individul uzurpator a continuat să ocupe funcția până la demisia la care societatea încetase să mai spere în acel moment.
Acum 8 ore
09:30
Crăciun fără (a)casă. Persoanele fără adăpost din Oradea s-au bucurat de o masă cu sarmale și au împodobit bradul (FOTO) # Bihoreanul
Orădenii fără adăpost, găzduiți în refugiul din strada Gutenberg 8, s-au bucurat de o masă de sărbători și au împodobit bradul. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială Oradea le-au oferit celor cazați aici, cu sprijinul sponsorilor, un prânz cald tradițional, cu sarmale, preparate din porc și felii de cozonac.
Acum 12 ore
08:00
Creștinii sărbătoresc joi, 25 decembrie, Crăciunul, ziua care marchează Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, una dintre cele mai mari și mai vechi sărbători ale creștinătății. Pentru credincioși, Crăciunul are o profundă semnificație religioasă, fiind asociat cu începutul mântuirii, iar pentru societatea românească rămâne un reper al tradiției, al familiei și al solidarității.
Acum 24 ore
20:10
După 23 de ani, boxul orădean revine pe podium european: Mădălin Călugăr, pugilist al CS Crișul Oradea, a câștigat medalia de bronz la Campionatul European de juniori, categoria 48 kg, în Germania, readucând tradiția clubului pe scena internațională.
19:20
Pompierii din Bihor au dus daruri de Crăciun pentru zeci de oameni aflați în nevoie (FOTO) # Bihoreanul
Înainte de Crăciun, pompierii militari bihoreni ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor au ajuns la zeci de oameni aflați în dificultate, în mai multe localități. Au dus alimente, dulciuri, rechizite și haine pentru familii cu copii, iar unora le-au adus și electrocasnice, inclusiv un frigider, în vreme ce o familie a primit lemne de foc.
18:00
Peste 500 de copii și familii sprijinite de asociația Cătunul Verde, înainte de Crăciun (FOTO) # Bihoreanul
Asociația Cătunul Verde a derulat, pe parcursul lunii decembrie, o amplă campanie de solidaritate, prin care a reușit să sprijine aproximativ 500 de copii, tineri și familii vulnerabile din județul Bihor. Acțiunea s-a încheiat înainte de Crăciun și a vizat copii și tineri cu dizabilități, mame care își cresc singure copiii, precum și familii aflate în dificultate.
16:30
Urgențele medicale de sărbători: Nu aglomerați UPU, există și Centre de Permanență! Ce farmacii vor fi deschise și ce să faceți ca să nu ajungeți la doctor # Bihoreanul
Asistența medicală și farmaceutică va fi asigurată și în zilele nelucrătoare din perioada sărbătorilor, însă în regim special, pe lângă Unitatea de Primire a Urgențelor din Spitalul Județean Oradea și Compartimentele de Primire a Urgențelor din spitalele teritoriale urmând să funcționeze și cele 32 centre de permanență pentru urgențele minore. De asemenea, de sărbători vor fi deschise permanent și câteva farmacii. Specialiștii în sănătate publică fac în această perioadă și recomandări pentru evitarea problemelor medicale.
16:10
Dragii bihoreni, În fiecare an, Crăciunul ne oprește, măcar pentru o clipă, din ritmul alert al zilelor și ne readuce la ceea ce contează cu adevărat: familia, sănătatea, liniștea casei și solidaritatea dintre oameni. Sunt momente de reflecție, în care ne uităm nu doar la ce am realizat, ci și la felul în care avem grijă unii de alții...
Ieri
15:10
FC Bihor, pe podium la final de an: Roș-albaștrii au cea mai bună ofensivă din campionat. Se despart de Asadbek Beglarkhanov # Bihoreanul
După un tur de campionat solid, FC Bihor se află pe locul 3 în Liga a II-a, la doar un punct de poziția a doua, cu statistici care o recomandă drept una dintre cele mai puternice echipe ale sezonului. Roş-albaştrii sunt deja în vacanţă, iar clubul a anunţat că se desprarte de jucătorul uzbek Asadbek Beglarkhanov.
14:30
Trafic sufocant de Sărbători. Polițiștii bihoreni au pus radare în „releu” pe DN 1, iar șoferii care au intrat în țară au fost trași pe dreapta la... cafea (FOTO) # Bihoreanul
Valorile crescute care se înregistrează în trafic de Sărbători au scos mai mulți polițiști în stradă. 88 de șoferi au fost sancționați, marți, în doar câteva ore, după ce au fost prinși că au încălcat regulile de circulație. Polițiștii au scos 8 radare amplasate în sistem „RELEU”, în cadrul unei acțiuni pe DN 1, iar șoferilor care au intrat în țară prin Borș au fost trași pe dreapta pentru pauze de cafea.
13:40
A plecat mai an / Badea Bolojan / Tocmai la Bucale / Să fie om mare / Și-a ajuns rapid / Mahăr la partid, / Că bieții penelei / Erau vai de ei.
12:50
Episcopul ortodox Sofronie Drincec, în Pastorala de Crăciun: „Nu întotdeauna chiar avem nevoie de ceea ce ne încăpățânăm să dobândim” # Bihoreanul
De Crăciun, episcopul ortodox al Oradiei Sofronie Drincec amintește de Mântuitorul care „s-a născut discret, departe de palate strălucitoare”, dar care aduce lumina speranței, iar răutățile și neajunsurile se risipesc. De asemenea, credincioșii sunt îndemnați să își amintească de frumusețea tăcută a sărbătorii de odinioară, dar și de vremurile când mersul la biserică era un delict. Revine apoi în prezent, când „am devenit mai egoiști” și îi îndeamnă pe oameni să fie recunoscători, deoarece pacea și liniștea inimii sunt cele mai de preț.
12:00
Guvernul a adoptat "Ordonanța trenuleț". Ce măsuri prevede și ce spune Bolojan în legatură cu ele (VIDEO) # Bihoreanul
Guvernul a adoptat, marți seară, mult așteptata "Ordonanță trenuleț", ce aduce măsuri fiscale noi atât în mediul privat, cât și în sectorul bugetar, începând de anul viitor.
11:40
„Cadou” de Crăciun: Veteranul șef al Finanțelor bihorene, Ioan Mihaiu, detașat din funcție. „Ne convine, nu ne convine, mergem” # Bihoreanul
Cel mai longeviv șef de instituție din Oradea, Ioan Mihaiu, director executiv al Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor, își pierde funcția pentru o perioadă de cel puțin 6 luni. Fără ca acest lucru să fi fost comunicat public, nici măcar de el, Mihaiu a fost detașat de la șefia AJFP Bihor ca director adjunct la o Administrație Financiară de sector din București. Schimbarea este percepută ca o sancțiune pentru neîndeplinirea unor obiective ale instituției, însă Mihaiu afirmă că, dimpotrivă, este o recunoaștere a experienței sale.
10:30
Halat & robă: Judecătoare din Oradea, acuzată că a chiulit de la Tribunal... ca să facă Facultatea de Medicină # Bihoreanul
În România, multi-taskingul nu e doar o abilitate, ci carieră în toată regula. Judecătoarea Natalia Gherman (foto), încadrată la Judecătoria Oradea, dar cu grad de judecătoare de tribunal, a ajuns în vizorul deputatului Adrian Cozma din Satu Mare, care a pârât-o Consiliului Superior al Magistraturii și Ministerului Justiției fiindcă, deși detașată de ani buni la Tribunalul Satu Mare, orădeanca încasa diurna și salariul la zi, dar la muncă se prezenta rar.
09:30
Consiliul Județean Bihor vă urează Sărbători binecuvântate, cu sănătate, pace și bucurie! # Bihoreanul
Consiliul Județean Bihor vă urează Sărbători binecuvântate, cu sănătate, pace și bucurie! Hristos s-a născut!
09:20
Compania Națională Poșta Română pierde, pentru a doua oară, procesul intentat BIHOREANULUI după dezvăluirea dezastrului palatului din centrul Oradiei # Bihoreanul
După fix doi ani de când a deschis BIHOREANULUI un proces pentru „vina” ziarului de a fi dezvăluit dezastrul Palatului Poștei din strada Roman Ciorogariu, a cărui reabilitare a fost amânată din motive politice, Compania Națională Poșta Română a pierdut pentru a doua oară. BIHOREANUL a demonstrat că a avut dreptate, iar CNPR trebuie să achite cheltuielile de judecată.
08:50
Primăria Municipiului Oradea urează tuturor locuitorilor sărbători de Crăciun pline de liniște, sănătate și bucurie alături de familie și prieteni. Fie ca această perioadă să aducă pace în suflete, momente frumoase împreună cu cei dragi și speranță pentru anul care vine.
08:10
Star de Crăciun: Orădeanca Briana Magdaș, care a ajuns în semifinala show-ului Vocea României, este Crăciunița acestui an (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
De la emoțiile scenei la magia sărbătorilor: orădeanca Briana Magdaș, care a ajuns în semifinala show-ului Vocea României, este Crăciunița acestui an. Tânăra care a împlinit 18 ani pe scena celui mai urmărit show muzical din România și a impresionat în echipa lui Tudor Chirilă spune povestea din culisele succesului ei în ediția festivă a BIHOREANULUI.
07:40
Igiena orală este un aspect esențial al sănătății generale, dar mulți oameni cred că periajul zilnic este suficient pentru a menține dinții curați. În realitate, zonele greu accesibile dintre dinți și spațiile din jurul lucrărilor dentare rămân adesea necurățate, ceea ce favorizează acumularea plăcii bacteriene.
23 decembrie 2025
22:00
Noii miniștri ai USR au depus jurământul în prezența lui Nicușor Dan și lui Ilie Bolojan. Ministerul Educației, deocamdată fără titular (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Noii miniștri ai Apărării și Economiei, Radu Miruță și Irineu Darău, au depus marți jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni, în cadrul unei ceremonii scurte desfășurate în prezența președintelui României, Nicușor Dan, și a premierului Ilie Bolojan.
19:20
Primăria Oradea a recompensat cu 1.000 lei un orădean care a împlinit 100 de ani: „A dormit în aer liber...” # Bihoreanul
City managerul Sebastian Lascu a acordat marți, din partea Primăriei Oradea, un premiu de 1.000 lei și o diplomă aniversară unui orădean care a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani. El a vorbit despre secretul longevității sale.
18:50
Membrii clubului West Alpine Off Road, din nou în ajutor: 21 de familii din zone izolate din Bihor au primit cadouri de Crăciun mai devreme (FOTO) # Bihoreanul
21 de familii sărmane din zone izolate, inclusiv din Bihor, au primit cadouri - utile - de Crăciun mai devreme, după ce au fost vizitate de „spiridușii” Moșului, de la clubul West Alpine Off Road. În premieră, voluntarii organizației au mers și la blocurile vechi din Pădurea Neagră pentru a împărtăși bucuria sărbătorilor.
18:20
VIDEO / Concert de colinde românești în Trafalgar Square din Londra. O orădeancă, printre protagoniști # Bihoreanul
Pentru al treilea an consecutiv, românii din Londra au demonstrat că tradițiile nu se pierd odată cu plecarea din țară. Zeci de membri ai comunității românești, printre care și copii, s-au adunat zilele trecute în Trafalgar Square, o cunoscută piață din centrul metropolei, unde au cântat colinde românești îmbrăcați în straie populare.
17:50
Accident pe bulevardul Dacia din Oradea. O femeie a fost transportată la spital, cu traumatism cranian, de torace și de bazin # Bihoreanul
O femeie a fost transportată la spital marți după amiaza după un accident petrecut pe bulevardul Dacia din Oradea, la intersecția cu strada Carpați.
17:10
Sărbători cu gripe multe, în Bihor: de peste 25 ori mai multe cazuri decât la începutul lunii # Bihoreanul
Înmulțire vertiginoasă a îmbolnăvirilor de gripă în Bihor: în intervalul 15 - 22 decembrie, numărul acestora a crescut de peste 25 de ori comparativ cu prima săptămână a lunii, când au fost doar 31 cazuri, creșterea fiind de peste trei ori față de săptămâna precedentă, 8 - 21 decembrie, când au fost înregistrate 249 cazuri. Multe îmbolnăviri afectează copiii, au constatat medicii de la Urgențe.
16:30
Tavanul unui hotel din Sibiu, prăbușit peste piscina interioară. Mai multe persoane, inclusiv copii, surprinse sub dărâmături # Bihoreanul
Incident dramatic, marți, în hotelul Hilton din Sibiu, unde tavanul s-a prăbușit peste piscina interioară. Echipajele de salvare au extras cinci adulți și trei copii de sub dărâmături.
16:20
Sute de copii s-au dus în Piața Unirii din Oradea pentru a-l întâlni pe Moș Crăciun (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Câteva sute de copii s-au adunat, marți, pentru a-l întâlni pe Moș Crăciun. Acesta a ajuns cu tramvaiul de epocă în Piața Unirii din Oradea, unde și-a continuat drumul spre căsuța sa, pentru a-i întâmpina pe cei mici și pentru a le oferi cadouri.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Scene dramatice la înmormântarea Mălinei Guler, în Drăgănești. Mărturia emoționantă a tatălui (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Mălina Guler, tânăra de 27 de ani care a căzut, sâmbătă, de la etajul 7 al blocului Cicero din Oradea, a fost înmormântată marți în cimitirul din Drăgănești, localitatea ei natală, într-o atmosferă dramatică, în care mama ei a asistat prin video-call, de departe, iar tatăl a trebuit să insiste pe lângă preot ca fiica sa să aibă parte de o înhumare creștinească, nu de una specifică sinucigașilor.
14:50
Inspector Carrefour, inculpat pentru mită: al șaselea acord de recunoaștere într-un dosar ce îl vizează pe producătorul de fructe de pădure Dumitru Gal # Bihoreanul
Un inspector de calitate din cadrul Centrului Logistic Deva al Carrefour România a fost inculpat pentru luare de mită în formă continuată după ce a recunoscut că a primit bani pentru a închide ochii la recepția mărfurilor. Bărbatul a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, admițând că a acceptat mită de la unul dintre principalii jucători de pe piața fructelor de pădure, bihoreanul Dumitru Gal.
14:40
Cod galben de ninsori în tot sudul țării. În restul țării vor fi precipitații mixte slabe # Bihoreanul
Românii din sudul țării vor avea un Crăciun cu ninsori viscolite, polei și vânt și se va depune strat de zăpadă, conform unei avertizări de cod galben emise marți de Administrația Națională de Meteorologie. În restul țării vor fi precipitații mixte, slabe cantitativ, au mai arătat meteorologii.
14:00
Bolojan i-a propus unui bihorean controversat să devină ministrul Educației. „Voi reflecta. Decizia, după sărbători” # Bihoreanul
După demisia lui Daniel David din funcția de ministru al Educației, un alt rector, cel al Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, a recunoscut public că prim-ministrul Ilie Bolojan i-a propus să preia acest mandat. Pirtea, originar din Ștei, a spus că va reflecta asupra propunerii și va lua decizia după sărbători. Rectorul UVT nu se bucură însă de cea mai bună imagine, deoarece a fost prins că și-a plagiat doctoratul.
13:20
Programul de circulaţie al mijloacelor de transport în comun în perioada 24 – 26 Decembrie 2025 şi orarul punctelor de vânzare a titlurilor de călătorie va fi următorul...
13:00
Orădenii care își fac cumpărăturile în centrele comerciale din sudul orașului și șoferii care se deplasează către și dinspre DN 79, până la aeroport sau mai departe, sacrifică, din septembrie, câteva minute la fiecare traversare a șantierului pasajului suprateran dintre ERA și Oradea Shopping City. Dar asta-i nimic pe lângă ce va urma.
12:30
Magazie de lemne în flăcări într-un sat din Bihor. Focul a ajuns și la acoperișul unui grajd și la cel al unei case # Bihoreanul
O magazie din lemne din localitatea Hidișel, comuna Dobrești, a fost cuprinsă de flăcări luni după-amiază, incendiul extinzându-se și la acoperișul unui adăpost de animale și parțial la acoperișul unei case.
12:10
În perioada Sărbătorilor de iarnă, unitățile din subordinea Administrației Domeniului Public Oradea vor funcționa după următorul program:
11:50
Parchetul Curții de Apel Oradea şi unităţile subordonate, locul I pe țară la eficiență și trimiteri în judecată în 2025 # Bihoreanul
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea s-a clasat pe primul loc la nivel național în rândul parchetelor de pe lângă curțile de apel, atât în ceea ce privește rata de soluționare a dosarelor penale, cât și numărul de trimiteri în judecată, potrivit unei analize realizate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru anul 2025.
11:10
Zilele trecute Poliția a descins la Primăria din Lugașu de Jos, condusă deja de legendarul Sorbán Levente. Acum se cercetează modul fraudulos în care au fost declarate „calamitate” mai multe clădiri, în urma furtunii din 2023. În plus, sunt niște hibe evidente și la niște studii fantomă privind seismicitatea zonei.
10:20
Tragedie în Bihor: O femeie din Livada, găsită carbonizată în casă, după ce a adormit cu țigara aprinsă # Bihoreanul
O femeie în vârstă de 51 de ani a murit luni seară, în urma unui incendiu izbucnit într-o locuință din Livada de Bihor, comuna Nojorid. Potrivit pompierilor, focul a pornit, cel mai probabil, după ce victima ar fi adormit cu țigara aprinsă.
10:00
Cazarmă sub asediu: Firma președintelui de la U Cluj „îngroapă” Cazarma Husarilor din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Dacă vrea să restaureze Cazarma Husarilor prin proiectul cu care a câștigat finanțare europeană, Primăria Oradea ar face bine să se grăbească. Nu de alta, dar să mai aibă ce renova!
09:10
Primarul Florin Birta: „2025 a fost anul în care Oradea a atras cele mai multe fonduri europene din istoria oraşului" # Bihoreanul
Primarul Florin Birta a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că 2025 a fost un an favorabil pentru municipalitatea orădeană. Până la 15 decembrie, bugetul local a atras finanţări europene în valoare de 283,3 milioane lei, echivalentul a 55,7 milioane euro. Suma depăşeşte cu 14 milioane euro precedentul record de 41,7 milioane euro, înregistrat în 2015.
08:40
Tânărul tenismen orădean Sergiu Alexandru Onica, an de excepție pe plan național și internațional (FOTO) # Bihoreanul
Tenismenul orădean Sergiu Alexandru Onica, legitimat la CSM Oradea, a încheiat anul competițional cu o nouă performanță importantă, urcând pe podium la Campionatele Naționale Indoor de la București și confirmând un parcurs remarcabil în 2025, atât pe plan național, cât și internațional.
08:10
Ați votat, v-au uitat! Cum a abandonat Primăria proiectul cel mai votat de orădeni la bugetarea participativă (FOTO) # Bihoreanul
Primăria este acuzată că a abandonat o inițiativă civică fruntașă în preferințele orădenilor. Votat de peste 700 de cetățeni în programul de bugetare participativă de anul trecut, proiectul „Oradea 1900”, pentru realizarea unor picturi murale în centrul orașului, a fost amânat timp de un an de Primărie, până când artista care l-a inițiat a decis să renunțe la el.
22 decembrie 2025
21:50
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia: „De data aceasta, decizia mea de retragere este definitivă!” # Bihoreanul
Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat luni seara că și-a dat demisia din guvernul premierului Ilie Bolojan, iar decizia sa este definitivă. El spune că nu și-a dorit niciodată o carieră politică, ci a acceptat în două rânduri funcția pentru „a ajuta țara” într-o perioadă de criză.
21:30
Reabilitarea clădirii principale a Şcolii Generale 16 din Oradea este în curs de finalizare. Birta: „Din ianuarie, elevii vor intra în aceste clase” (FOTO / VIDEO) # Bihoreanul
Lucrările de reabilitare a clădirii Şcolii Generale 16 din Oradea, derulate cu finanţare europeană, sunt în curs de finalizare. Reamenajarea corpului principal cu intrare din strada Călugăreni a fost finalizată în proporţie de 90%. Începând din ianuarie, elevii şcolii, care pe perioada lucrărilor învaţă în două schimburi, vor reveni în sălile de clasă modernizate.
20:40
Moș Crăciun a ajuns cu o autospecială de intervenție la sediul ISU Bihor, înaintea tradiționalului concert de colinde (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Zeci de pompieri bihoreni au adus luni spiritul sărbătorilor la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” din Oradea, unde au organizat tradiționalul concert de colinde, ajuns la ediția a IX-a. Înainte de concert, Moș Crăciun a venit cu o autospecială a ISU, ca să le aducă daruri copiilor pompierilor.
19:30
Muzicianul britanic Chris Rea, cunoscut pentru hituri precum „The Road to Hell”, „Driving Home for Christmas” și „Looking for the Summer”, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani. Familia sa a confirmat vestea tristă printr-un comunicat oficial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.