Retrospectiva juridică a anului 2025

De Crăciun, episcopul ortodox al Oradiei Sofronie Drincec amintește de Mântuitorul care „s-a născut discret, departe de palate strălucitoare”, dar care aduce lumina speranței, iar răutățile și neajunsurile se risipesc. De asemenea, credincioșii sunt îndemnați să își amintească de frumusețea tăcută a sărbătorii de odinioară, dar și de vremurile când mersul la biserică era un delict. Revine apoi în prezent, când „am devenit mai egoiști” și îi îndeamnă pe oameni să fie recunoscători, deoarece pacea și liniștea inimii sunt cele mai de preț.