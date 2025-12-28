Ianuarie 2026 va fi marcată de vreme extremă, cu temperaturi sub normalul perioadei. Vortexul polar perturbat aduce gerul în Europa

12:30

Regatul Unit a anunțat duminica, 28 decembrie, că a semnat un contract comun de achiziții publice cu Germania, în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari), „pentru achiziționarea de artilerie avansată montată pe vehicule blindate”, care pot trage în timp ce se află în m