„Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc!” Mihai Stoica, reverenţă în faţa fotbalistului adus la începutul anului de FCSB: „Nu am mai întâlnit aşa ceva” | EXCLUSIV

Primasport.ro, 28 decembrie 2025 23:00

„Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc!” Mihai Stoica, reverenţă în faţa fotbalistului adus la începutul anului de FCSB: „Nu am mai întâlnit aşa ceva” | EXCLUSIV

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
23:10
Orăştioara de Sus este şi locul de suflet al profesorului Dorel Săndesc. Acesta păstrează cu sfinţenie tradiţiile de Crăciun Primasport.ro
Orăştioara de Sus este şi locul de suflet al profesorului Dorel Săndesc. Acesta păstrează cu sfinţenie tradiţiile de Crăciun
Acum 30 minute
23:00
„Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc!” Mihai Stoica, reverenţă în faţa fotbalistului adus la începutul anului de FCSB: „Nu am mai întâlnit aşa ceva” | EXCLUSIV Primasport.ro
„Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc!” Mihai Stoica, reverenţă în faţa fotbalistului adus la începutul anului de FCSB: „Nu am mai întâlnit aşa ceva” | EXCLUSIV
23:00
Cum arată „Dream Team-ul” SuperLigii în viziunea lui Victor Angelescu! Cinci olteni şi trei jucători de la FCSB în echipa ideală | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Cum arată „Dream Team-ul” SuperLigii în viziunea lui Victor Angelescu! Cinci olteni şi trei jucători de la FCSB în echipa ideală | VIDEO EXCLUSIV
Acum o oră
22:30
„E un pic cam mult armăsar dintr-un pic de ţânţat”! Louis Munteanu, apărat după imaginile în care purta tricoul FCSB-ului: „Reacţia conducerii mi se pare exagerată” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
„E un pic cam mult armăsar dintr-un pic de ţânţat”! Louis Munteanu, apărat după imaginile în care purta tricoul FCSB-ului: „Reacţia conducerii mi se pare exagerată” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 2 ore
22:00
Rapid mută pe piaţa transferurilor! Giuleştenii sunt aproape de a aduce primul jucător din această iarnă: „E împrumut cu opţiune de cumpărare” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Rapid mută pe piaţa transferurilor! Giuleştenii sunt aproape de a aduce primul jucător din această iarnă: „E împrumut cu opţiune de cumpărare” | VIDEO EXCLUSIV
21:50
Mikaela Shiffrin a câştigat slalomul de la Semmering şi rămâne neînvinsă în această iarnă Primasport.ro
Mikaela Shiffrin a câştigat slalomul de la Semmering şi rămâne neînvinsă în această iarnă
21:40
Tottenham se impune la Crystal Palace, 1-0, iar Radu Drăguşin a revenit în meci oficial Primasport.ro
Tottenham se impune la Crystal Palace, 1-0, iar Radu Drăguşin a revenit în meci oficial
Acum 4 ore
21:00
Fosta internaţională Aurelia Brădeanu, noul manager al campioanei CSM Bucureşti Primasport.ro
Fosta internaţională Aurelia Brădeanu, noul manager al campioanei CSM Bucureşti
21:00
Nick Kyrgios a câştigat „Bătălia Sexelor” împotriva Arynei Sabalenka Primasport.ro
Nick Kyrgios a câştigat „Bătălia Sexelor” împotriva Arynei Sabalenka
20:20
„Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc!” Mihai Stoica, reverenţă în faţa fotbalistului adus la începutul anului de FCSB: „Nu am mai întâlnit aşa ceva” Primasport.ro
„Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc!” Mihai Stoica, reverenţă în faţa fotbalistului adus la începutul anului de FCSB: „Nu am mai întâlnit aşa ceva”
19:40
Alex Pop şi-a trasat obiectivele pentru 2026: „Este ambiţia fiecărui fotbalist” Primasport.ro
Alex Pop şi-a trasat obiectivele pentru 2026: „Este ambiţia fiecărui fotbalist”
19:20
„Sunt puternic mental, pot să fac faţă oriunde”! Diego Zivulic răspunde după ce a fost propus la FCSB Primasport.ro
„Sunt puternic mental, pot să fac faţă oriunde”! Diego Zivulic răspunde după ce a fost propus la FCSB
Acum 6 ore
19:00
Charalambous şi Pintilii, băgaţi în şedinţă de Mihai Stoica! Ce le-a interzis oficialul FCSB-ului celor doi: „Niciodată! Să nu mai veniţi cu propuneri de genul” Primasport.ro
Charalambous şi Pintilii, băgaţi în şedinţă de Mihai Stoica! Ce le-a interzis oficialul FCSB-ului celor doi: „Niciodată! Să nu mai veniţi cu propuneri de genul”
18:20
„Ele sunt echipele care se bat cu şanse reale”! Marius Niculae a numit adversarele lui Dinamo la câştigarea SuperLigii Primasport.ro
„Ele sunt echipele care se bat cu şanse reale”! Marius Niculae a numit adversarele lui Dinamo la câştigarea SuperLigii
18:00
Franck Haise a plecat de la OGC Nice, iar înlocuitorul lui va fi Claude Puel Primasport.ro
Franck Haise a plecat de la OGC Nice, iar înlocuitorul lui va fi Claude Puel
18:00
Daniel Pancu, şocat de ce a găsit la CFR Cluj: „Îmi pare rău că nu am făcut o poză, dar ar fi fost cinic să facem una şi să o mai şi publicăm” | EXCLUSIV Primasport.ro
Daniel Pancu, şocat de ce a găsit la CFR Cluj: „Îmi pare rău că nu am făcut o poză, dar ar fi fost cinic să facem una şi să o mai şi publicăm” | EXCLUSIV
17:40
Jucătoarea din naţionala Serbiei a fost transferată de campioana Volei Alba Blaj Primasport.ro
Jucătoarea din naţionala Serbiei a fost transferată de campioana Volei Alba Blaj
17:20
Louis Munteanu, din nou pe teren la Vaslui! Atacantul CFR-ului a ignorat criticile şi a jucat într-un nou meci demonstrativ Primasport.ro
Louis Munteanu, din nou pe teren la Vaslui! Atacantul CFR-ului a ignorat criticile şi a jucat într-un nou meci demonstrativ
Acum 8 ore
16:50
Malcom Edjouma nu stă pe gânduri după despărţirea de FCSB! Fostul mijlocaş al „roş-albaştrilor” şi-a ales următoarea destinaţie Primasport.ro
Malcom Edjouma nu stă pe gânduri după despărţirea de FCSB! Fostul mijlocaş al „roş-albaştrilor” şi-a ales următoarea destinaţie
16:00
Italienii au făcut anunţul! Stanciu pleacă de la Genoa în această iarnă Primasport.ro
Italienii au făcut anunţul! Stanciu pleacă de la Genoa în această iarnă
16:00
Analiză la final de an! Cum a arătat actualul sezon din Superligă Primasport.ro
Analiză la final de an! Cum a arătat actualul sezon din Superligă
15:50
Lovitură de proporţii! Superstarul cu 19 trofee în vitrină semnează cu Bayern Munchen Primasport.ro
Lovitură de proporţii! Superstarul cu 19 trofee în vitrină semnează cu Bayern Munchen
15:30
Marele Adrian Ilie ştie cine va câştiga titlul: ”Îşi merită locul!” Primasport.ro
Marele Adrian Ilie ştie cine va câştiga titlul: ”Îşi merită locul!”
15:30
Daniel Pancu nu l-a menajat pe Louis Munteanu, după ce atacantul a îmbrăcat tricoul FCSB: „Clubul ar trebui să intervină” Primasport.ro
Daniel Pancu nu l-a menajat pe Louis Munteanu, după ce atacantul a îmbrăcat tricoul FCSB: „Clubul ar trebui să intervină”
Acum 12 ore
15:10
Liber spre FCSB! Gigi Becali poate da lovitura iernii cu 2 jucători de la marea rivală Primasport.ro
Liber spre FCSB! Gigi Becali poate da lovitura iernii cu 2 jucători de la marea rivală
14:50
Care sunt cele mai importante iniţiative de responsabilitate socială desfăşurate de FRF în 2025 Primasport.ro
Care sunt cele mai importante iniţiative de responsabilitate socială desfăşurate de FRF în 2025
14:30
Giovanni Becali a dezvăluit cum reuşeşte să se menţină într-o formă de invidiat la 73 de ani: ”Am semnat cu ‘boss-ul’ de sus un contract până la 80 de ani” Primasport.ro
Giovanni Becali a dezvăluit cum reuşeşte să se menţină într-o formă de invidiat la 73 de ani: ”Am semnat cu ‘boss-ul’ de sus un contract până la 80 de ani”
13:50
Denis Alibec a primit prima ofertă din SuperLiga! Pe picior de plecare de la FCSB, atacantul este aşteptat la o rivală: „Ar fi numărul 1” Primasport.ro
Denis Alibec a primit prima ofertă din SuperLiga! Pe picior de plecare de la FCSB, atacantul este aşteptat la o rivală: „Ar fi numărul 1”
13:30
25.000.000 de euro pentru Radu Draguşin! Aşteptat să revină în Serie A, Tottenham a luat decizia în privinţa fundaşului român Primasport.ro
25.000.000 de euro pentru Radu Draguşin! Aşteptat să revină în Serie A, Tottenham a luat decizia în privinţa fundaşului român
13:20
Andy Carroll riscă o pedeapsă cu închisoarea după ce a încălcat un ordin de protecţie Primasport.ro
Andy Carroll riscă o pedeapsă cu închisoarea după ce a încălcat un ordin de protecţie
13:10
Marko Dugandzic este aşteptat cu braţele deschise în Superliga: ”Este un atacant de top” Primasport.ro
Marko Dugandzic este aşteptat cu braţele deschise în Superliga: ”Este un atacant de top”
12:40
Mai mulţi suporteri care s-au adunat pentru a sărbători anul istoric al PSG au fost reţinuţi după ce au aprins fumigene în Trocadéro Primasport.ro
Mai mulţi suporteri care s-au adunat pentru a sărbători anul istoric al PSG au fost reţinuţi după ce au aprins fumigene în Trocadéro
12:30
Marius Şumudică, la un pas de a antrena în Africa: ”Am fost refuzat” Primasport.ro
Marius Şumudică, la un pas de a antrena în Africa: ”Am fost refuzat”
12:10
Se naşte o nouă forţă într-un oraş de mare tradiţie din fotbalul românesc! Fostul atacant UEFAntastic a făcut marele anunţ: „Se doreşte revenirea în SuperLiga” Primasport.ro
Se naşte o nouă forţă într-un oraş de mare tradiţie din fotbalul românesc! Fostul atacant UEFAntastic a făcut marele anunţ: „Se doreşte revenirea în SuperLiga”
11:40
Adi Mutu a dat verdictul! ”Briliantul” ştie cine este antrenorul anului: ” El ar fi. Chivu n-a realizat nimic” Primasport.ro
Adi Mutu a dat verdictul! ”Briliantul” ştie cine este antrenorul anului: ” El ar fi. Chivu n-a realizat nimic”
11:30
Jucătoare din naţionala Serbiei a fost transferată de campioana Volei Alba Blaj Primasport.ro
Jucătoare din naţionala Serbiei a fost transferată de campioana Volei Alba Blaj
11:00
După Malcom Edjouma, încă un jucător e OUT de la FCSB! Anunţul oficial făcut de campioana României: „Ne despărţim” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
După Malcom Edjouma, încă un jucător e OUT de la FCSB! Anunţul oficial făcut de campioana României: „Ne despărţim” | VIDEO EXCLUSIV
10:40
„Telenovela” transferului lui Andrei Raţiu s-a încheiat! Rayo a luat decizia finală în privinţa fundaşului român Primasport.ro
„Telenovela” transferului lui Andrei Raţiu s-a încheiat! Rayo a luat decizia finală în privinţa fundaşului român
10:30
MM Stoica a alcătuit cea mai bună echipă din Superligă: ”Nu peste Baiaram!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica a alcătuit cea mai bună echipă din Superligă: ”Nu peste Baiaram!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 24 ore
10:10
Juventus a câştigat la Pisa, scor 2-0. Marius Marin a jucat pe final la învinşi Primasport.ro
Juventus a câştigat la Pisa, scor 2-0. Marius Marin a jucat pe final la învinşi
10:10
CSM Bucureşti a transferat o rusoaică Primasport.ro
CSM Bucureşti a transferat o rusoaică
09:30
Jucătorul ce a impresionat în tricoul rivalei din SuperLiga, principala ţintă a FCSB-ului: „Numărul 1 pe lista noastră” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Jucătorul ce a impresionat în tricoul rivalei din SuperLiga, principala ţintă a FCSB-ului: „Numărul 1 pe lista noastră” | VIDEO EXCLUSIV
27 decembrie 2025
23:50
VIDEO | Eşec pentru Pisa în duelul cu Juventus! Răzvan Marin a intrat pe final Primasport.ro
VIDEO | Eşec pentru Pisa în duelul cu Juventus! Răzvan Marin a intrat pe final
23:20
Legenda lui Inter nu a ezitat! Capitolul la care Cristi Chivu mai are de lucrat: „Asta trebuie să însemne ceva” Primasport.ro
Legenda lui Inter nu a ezitat! Capitolul la care Cristi Chivu mai are de lucrat: „Asta trebuie să însemne ceva”
Ieri
22:40
VIDEO | Răzvan Sava, rezervă în remiza dramatică dintre Udinese şi Lazio! Soarta partidei a fost decisă în ultimul minut Primasport.ro
VIDEO | Răzvan Sava, rezervă în remiza dramatică dintre Udinese şi Lazio! Soarta partidei a fost decisă în ultimul minut
22:30
Pas greşit făcut de Chelsea în Premier League! Londonezii au fost învinşi pe teren propriu de Aston Villa Primasport.ro
Pas greşit făcut de Chelsea în Premier League! Londonezii au fost învinşi pe teren propriu de Aston Villa
22:00
Louis Munteanu la FCSB?! MM Stoica, anunţul momentului în direct la TV: „El deja a avut nişte discuţii cu Gigi. Mai avem nevoie de un backup pentru Bîrligea” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Louis Munteanu la FCSB?! MM Stoica, anunţul momentului în direct la TV: „El deja a avut nişte discuţii cu Gigi. Mai avem nevoie de un backup pentru Bîrligea” | VIDEO EXCLUSIV
21:50
MM Stoica, reacţie total surprinzătoare după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB-ului: „Nu pare genul de jucător căruia să îi pese” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica, reacţie total surprinzătoare după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB-ului: „Nu pare genul de jucător căruia să îi pese” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
OUT de la FCSB! Răsturnare incredibilă de situaţie cu jucătorul căruia Gigi Becali i-a propus prelungirea contractului: „Ne-am strâns mâinile. E jucător liber” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
OUT de la FCSB! Răsturnare incredibilă de situaţie cu jucătorul căruia Gigi Becali i-a propus prelungirea contractului: „Ne-am strâns mâinile. E jucător liber” | VIDEO EXCLUSIV
21:20
Surpriză mare! Starul lui Bayern Munchen, aşteptat pe Bernabeu pentru a semna cu Real Madrid Primasport.ro
Surpriză mare! Starul lui Bayern Munchen, aşteptat pe Bernabeu pentru a semna cu Real Madrid
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.