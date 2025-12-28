Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Cd vârstă are noua soție a legendarului handbalist
Fanatik, 28 decembrie 2025 23:10
Cristian Gațu, legenda handbalului românesc, s-a recăsătorit la vârsta de 80 de ani. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre celebrul fost mare sportiv.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
23:50
Atacant din străinătate pentru Rapid! Victor Angelescu: „Suntem aproape înțeleși! Plătim o sumă” # Fanatik
Victor Angelescu a dezvăluit că Rapid este foarte aproape de transferul unui atacant, însă giuleștenii caută variante pentru mai multe posturi în această iarnă.
Acum o oră
23:10
Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Cd vârstă are noua soție a legendarului handbalist # Fanatik
Cristian Gațu, legenda handbalului românesc, s-a recăsătorit la vârsta de 80 de ani. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre celebrul fost mare sportiv.
Acum 2 ore
22:50
Radu Drăgușin, prima reacție după ce a jucat pentru Tottenham după 11 luni. Ce obiectiv are pentru 2026 # Fanatik
Radu Drăgușin a oferit o primă reacție la finalul partidei Crystal Palace - Tottenham 0-1. Fundașul român a revenit pe gazon după o absență de 11 luni.
22:30
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?” # Fanatik
Un nume uriaș din fotbalul românesc a rememorat o poveste incredibilă despre o sumă mare de bani. Cum au fost ascunși aceștia pe vremea comuniștilor.
22:30
Biletul zilei la pariuri, luni, 29 decembrie 2025. Câștig de 334 de lei cu meciuri din Europa # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de luni, 29 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 334 de lei cu două meciuri din campionatele de top ale Europei din perioada sărbătorilor.
22:10
Unul dintre foștii mari jucători ai Craiovei Maxima a dat în judecată statul român. Ce nedreptate i s-a făcut și ce s-a întâmplat, de fapt.
Acum 4 ore
21:40
Vacanță exotică pentru starul de la FCSB pe care Gigi Becali vrea 5 milioane de euro. Submarin și vizită în adâncuri printre pisici de mare! # Fanatik
Unul dintre starurile de la FCSB își petrece vacanța de iarnă într-un stil mare. Fotbalistul pe care Gigi Becali așteaptă cel puțin 5 milioane de euro a coborât în adâncuri! Vezi pe FANATIK toate detaliile.
21:20
Ousmane Dembele l-a învins din nou pe Lamine Yamal! Ronaldo a luat și el premiu, Messi a fost ignorat # Fanatik
După ce a cucerit Balonul de Aur și premiul FIFA The Best, Ousmane Dembele a fost declarat „Jucătorul anului” și la gala Globe Soccer Awards. Lamine Yamal și Cristiano Ronaldo s-au numărat și ei printre laureați.
21:00
David Miculescu ştie cum poate să învingă România în barajul cu Turcia: “Dacă vom fi la nivelul de la Euro, avem şanse foarte mari să mergem mai departe!”. Ce vis are în 2026 # Fanatik
Jucătorul celor de la FCSB, David Miculescu, a dezvăluit ce trebuie să se întâmple pentru ca tricolorii să o învingă pe Turcia în barajul de calificare pentru Cupa Mondială.
20:20
De ce a refuzat-o Boloni pe Universitatea Craiova și cum a ajuns, de fapt, la Steaua. Ce implicare a avut Mircea Lucescu în transfer # Fanatik
Cum a ajuns Ladislau Boloni la Steaua și de ce a refuzat-o, de fapt, pe Universitatea Craiova. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
20:00
AC Milan și Inter fac echipă pentru demolarea San Siro! Giganții din Italia se așteaptă la profituri de 180 milioane de euro pe sezon # Fanatik
AC Milan și Inter vor face echipă pentru demolarea stadionului San Siro. Care este motivul din spatele deciziei și câți bani au fost investiți de giganții italieni.
Acum 6 ore
19:50
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă taie! A spart ușa și a intrat peste noi în vestiar” # Fanatik
Dănuț Lupu, dezvăluiri de senzație în direct la FANATIK DINAMO despre celebrul episod cu Miron Cozma, în dialog cu realizatorul Cristi Coste
19:20
Fanii celor de la Tottenham au reacționat pe rețelele sociale după ce Thomas Frank a decis să nu îl titularizeze pe Radu Drăgușin pentru partida contra celor de la Crystal Palace.
19:20
Ea este noua iubită a lui Cole Palmer! Olivia s-a aflat în tribune pe Stamford Bridge weekend-ul acesta # Fanatik
Cole Palmer are o nouă iubită care deja îl susține pe teren! De altfel tânăra a fost prezentă și la cel mai recent meci la care fotbalistul a participat weekend-ul acesta.
18:50
Costi Max, vis de Champions League cu vedeta Universității Craiova: „O să bag toți banii în echipa aia”. Exclusiv # Fanatik
Vis de Champions League. Marea dorință a lui Costin Maxinese, „mâna dreaptă” a lui Selly, este să ducă echipa din Medgidia în cea mai importantă competiție europeană intercluburi!
18:30
Cum arată, de fapt, o zi din viața lui David Popovici. Programul infernal pe care îl execută fără comentarii # Fanatik
David Popovici a dezvăluit care este programul prin care reușește să facă performanță. Înotătorul român are o rutină foarte bine stabilită, iar orele de somn sunt contorizate.
18:10
S-a stabilit cel mai bun prim „11” din fotbalul mondial în 2025. Cel mai ieftin jucător, cu 3 milioane mai mult decât tot lotul FCSB-ului la un loc! # Fanatik
Federația internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului a făcut public cel mai bun prim „11” al anului 2025 din fotbalul mondial. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
18:00
Gestul făcut de iubita cu 22 de ani mai tânără a lui Ian Rush. Nici legenda lui Liverpool nu se aștepta la așa ceva # Fanatik
Ian Rush a rămas surprins de atitudinea pe care iubita sa care e cu 22 de ani mai tânără decât el a avut-o odată cu apariția noilor probleme din viața sa.
Acum 8 ore
17:30
Ce se întâmplă la hotelul deținut de Simona Halep chiar înainte de Revelion. Mesajul transmis de reprezentanții unității # Fanatik
Reprezentanții hotelului deținut de Simona Halep în Poiana Brașov au transmis un mesaj cu doar câteva zile înainte de marea petrecerea de Revelion.
17:10
Presa din Italia a făcut un anunț important cu privire la formația patronată de Dan Șucu, Genoa, care se pregătește să intre în perioada de mercato cu planuri mari.
16:50
Gigi Nețoiu, mesaj neașteptat din Dubai pentru premierul României: ”Unchiule Bolojan, fii foarte atent la ce-ți arăt…” VIDEO # Fanatik
Gigi Nețoiu, fost candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, i-a transmis un mesaj dur premierului Ilie Bolojan, tocmai din Dubai. Ce îi cere omul de afaceri șefului Guvernului.
16:40
Ce cadou de 32 de milioane de euro a primit soția româncă a lui Piero Ferrari. Romina Gingașu, răsfățată la aniversarea a 9 ani de relație # Fanatik
Romina Gingașu a fost răsfățată de soțul ei, Piero Ferrari la aniversarea a 9 ani de relație. Ce a primit românca? Vorbim despre o achiziție fabuloasă.
16:20
Denis Alibec a primit prima ofertă! Patronul care se luptă pentru titlul în SuperLigă a dat anunțul: „Îl pun pe picioare instantaneu” # Fanatik
Denis Alibec a primit prima ofertă oficială. Atacantul de la FCSB este dorit de o formație ce visează la titlu în SuperLigă. Despre ce echipă este vorba.
16:10
Barcelona e în doliu de sărbători. Anunțul trist al clubului: „Căldură familiei și prietenilor” # Fanatik
Momente triste pentru cei de la Barcelona, asta după ce fostul sportiv și oficial al grupării catalane a decedat. Formația de pe Camp Nou și-a exprimat susținerea pentru familia acestuia.
Acum 12 ore
15:50
Unde a fost surprins Louis Munteanu după scandalul cu tricoul FCSB. Atacantul CFR Cluj a revenit în atenția publicului. Foto # Fanatik
Louis Munteanu a fost implicat într-o controversă importantă, asta după ce a participat la un turneu amical la care a îmbrăcat tricoul rivalei celor de la CFR Cluj, FCSB.
15:40
Alexandru Tudor, împuşcat la Revoluţia din 1989: „A fost la un pas de paralizie!”. Cum i s-a schimbat viaţa # Fanatik
Fostul arbitru Alexandru Tudor a trecut prin momente cumplite la Revoluție, fiind împușcat în picioare. Viața acestuia s-a schimbat drastic după cele petrecute în 1989.
15:20
Titlul din presă care l-a enervat cel mai mult pe Meme Stoica pe final de an: „I-am explicat lui Elias”. Exclusiv # Fanatik
Mihai Stoica a fost nevoit să poarte o discuție cu Elias Charalambous după un titlu apărut în presa din România. Oficialul celor de la FCSB a dezvăluit și ce mesaj le-a transmis antrenorilor după ce aceștia au afirmat că ar fi dispuși să plece de la echipă.
15:00
„Revoltător!”. Ce l-a deranjat cu adevărat pe Daniel Pancu atunci când l-a văzut pe Louis Munteanu îmbrăcat în tricoul FCSB # Fanatik
Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu, a văzut imaginile cu Louis Munteanu în tricoul celor de la FCSB și a avut o reacție surprinzătoare cu privire la comportamentul jucătorului.
14:50
Momentul fabulos în care regretata actriță Brigitte Bardot l-a întâlnit pe Pele pe terenul de fotbal! „Regina actoriei” a lovit un fotograf în față: „Extraordinar”. Video # Fanatik
Regretata actriță Brigitte Bardot a avut partea de un moment fabulos pe terenul de fotbal. „Regina actoriei” l-a cunoscut personal pe marele Pele.
14:30
Forma bună pe care Dinamo a arătat-o în prima parte a sezonului îi dă speranțe lui Marius Niculae, fostul jucător al echipei bucureștene, care vede trupa alb-roșie în lupta pentru titlu.
14:10
Secretul formei uluitoare a lui Giovanni Becali. „Am semnat cu ‘boss-ul’ un contract până la 80 de ani” # Fanatik
Care este secretul formei uluitoare pentru Giovanni Becali la vârsta sa? Detalii din spatele rutinei celebrului impresar
14:00
Marko Dugandzic, aproape de o revenire spectaculoasă în România! Anunțul patronului care se bate la titlu în SuperLiga: „Îl am în vedere” # Fanatik
Marko Dugandzic este aproape de o revenire spectaculoasă în România! Un patron ce se bate la titlu în SuperLiga a recunoscut interesul pentru atacantul croat.
13:40
Uluitor! Andy Carroll, aproape să intre la închisoare! Ce se întâmplă cu fostul atacant de la Liverpool # Fanatik
Andy Carroll este aproape să intre la închisoare! Ce se întâmplă cu fostul atacant de la Liverpool și care este infracțiunea pe care a comis-o.
13:20
Fotbalul dintr-o țară vecină României a primit o veste tragică fix de sărbători. Un jucător de 25 de ani s-a stins pe terenul pe care visa să facă performanță.
13:10
Undă verde pentru megaproiectul de 1 miliard de euro de lângă București. Spaniolii au rămas șocați: „Cel mai ambițios pas din istoria recentă a României”. Foto # Fanatik
Se construiește un megaproiect chiar lângă București, iar presa din Spania a rămas și ea impresionată de acest pas cu adevărat important pentru țara noastră.
12:50
E gata! Campioana olimpică din Rusia a semnat și vine în București pentru noi provocări: „Aștept cu nerăbdare!” # Fanatik
Cine este campioana olimpică din Rusia care a semnat cu o echipă de top din București. Prima reacție a rusoaicei și ce așteptări are de la transferul în România.
12:30
Marian Aliuță și-a găsit liniștea în religia penticostală. Confesiune tulburătoare de Sărbători: „Calea mea este Isus Hristos” # Fanatik
După o viață tumultuoasă în fotbalul mare, la Rapid, Steaua/FCSB, Șahtar Donețk și alte echipe cunoscute, Marian Aliuță și-a găsit drumul liniștii sufletești în relația directă cu Isus Hristos. Și-a găsit calea!
12:10
Lovitură de teatru în cazul fotbalistului din SuperLiga, care a dat un gol de trei puncte la Cupa Africii # Fanatik
A fost omul decisiv pentru naționala statului Benin la Cupa Africii, însă situația sa din SuperLiga este una surprinzătoare. Ce se întâmplă cu jucătorul Petrolului.
12:00
Ioan Andone, one man show la petrecerea unui mare dinamovist: „Nu râdeți, așa fac eu când sunt alături de prieteni”. A stat la masă cu un oficial UEFA. Video # Fanatik
Legenda lui Dinamo, Ioan Andone, s-a lăsat filmat așa cum rar este surprins, la o petrecere a unuia dintre oamenii pe care spune că îi apreciază foarte mult.
11:40
O nouă forță se naște în fotbalul românesc! Fostul atacant UEFAntastic a făcut anunțul: „Se dorește revenirea în SuperLiga” # Fanatik
Un oraș mare din România își propune să ajungă din nou pe prima scenă a fotbalului românesc. Fostul atacant UEFAntastic e cel care a oferit marele anunț.
11:20
Top 5 antrenori români. Surpriza uriașă de pe primul loc al clasamentului făcut de Ladislau Boloni # Fanatik
Ladislau Boloni s-a pronunțat cu privire la cei mai buni antrenori din istoria fotbalului românesc. Fostul mare internațional a surprins prin alegerea sa.
11:00
Mihai Stoica nu s-a ferit de cuvinte și a recunoscut care a fost jucătorul aflat în capul listei de achiziții a celor de la FCSB pentru această perioadă de mercato.
Acum 24 ore
10:40
Ilie Dumitrescu vede partea plină a paharului la final de 2025: „Demult nu am mai avut două echipe calificate în cupele europene”. Meciul pe care îl regretă cel mai mult # Fanatik
Ilie Dumitrescu a analizat anul 2025 din punct de vedere al fotbalului românesc. Fostul mare internațional a numit și cea mai mare dezamăgire a anului.
10:20
Ilie Năstase a fost refuzat la “Bătălia sexelor!” Meciul anului din tenisul Mondial are loc azi la Dubai # Fanatik
Fostul mare tenismen român a avut șansa de a se confrunta cu o jucătoare de tenis, în cel mai inedit duel din “sportul alb”, care programează azi un nou episod
10:00
Louis Munteanu, la FCSB?! MM Stoica s-a întâlnit cu Olăroiu și a rostit numele unui alt atacant: „Asta mi-a spus” # Fanatik
Mihai Stoica a vorbit despre transferul lui Louis Munteanu, asta după ce atacantul de la CFR Cluj a fost surprins cu tricoul formației bucureștene pe el.
09:40
“Bă, tu să taci din gură!”. Florin Bratu, scandal uriaș cu Florin Prunea: ”Am luat amendă 10.000 de euro! M-au ars” # Fanatik
Florin Bratu a rememorat celebrul scandal din 2010, când a intrat într-un conflict cu Florin Prunea, aflat la acel moment în conducerea clubului „roș-alb”. Despre ce e vorba?
09:20
Ştefan Ştiucă, poveste de film! Cum s-a schimbat după ce a fost arestat pentru trafic de droguri: „Familia m-a susținut necondiţionat” # Fanatik
Ștefan Știucă a vorbit despre o perioadă extrem de dificilă prin care a trecut, după ce a fost arestat. Crainicul lui Dinamo a subliniat importanța familiei în viața sa.
09:10
Fotbalistul român care a dat lovitura în cazino: “Chintă royală maximă în prima seară! A băgat banii cash în geantă” # Fanatik
O sută de mii de euro într-o seară! Cât a câștigat un fost fotbalist român la cazino. Despre cine e vorba. Giovanni Becali a povestit tot
08:50
Avertisment din Italia pentru Mircea Lucescu înaintea meciului decisiv cu Turcia. Cine e fotbalistul care a ridicat comentatorii italieni de pe scaune # Fanatik
Un fotbalist, de doar 20 de ani, al naționalei pe care o va înfrunta România a marcat un gol maradonian, plecând cu mingea la picior din propria jumătate
08:30
De ce a ales Sporting Lisabona în dauna echipei naționale. Secretul care a stat în spatele negocierilor cu portughezii # Fanatik
Era pe val cu echipa națională, dar a ales să plece în Portugalia. Secretul din spatele deciziei lui Ladislau Boloni de a merge la Sporting Lisabona.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.