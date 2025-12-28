Activitatea Complexului Energetic Oltenia a fost parțial afectată în urma unui atac informatic

08:50

Se circulă la această oră pe un carosabil umed cu vizibilitate scăzută pe mai multe șosele naționale importante. Care sunt acestea, aflăm de la inspectorul principal de Poliție, Mihai Sitaru, de la Centrul Infotrafic. Mihai Sitaru: Pe tronsoane din autostrăzile A0, A1 București-Pitești, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Buzău, dar și pe mai multe drumuri din […]