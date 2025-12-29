Cristi Chivu: Inter în frunte, dar „Nu e suficient” pentru titluri finale

19:50

Donald Trump a avut o convorbire „bună și foarte productivă" cu Vladimir Putin înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski. Discuția se centrează pe un plan în 20 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina, pe fondul amenințărilor lui Putin de a rezolva conflictul prin forță dacă nu se ajunge la un acord pașnic.