Cum încearcă sigurul asasin plătit din pușcăriile românești să scape de expulzare. Îl îngrozește gândul că va fi trimis înapoi în Republica Moldova
Gândul, 29 decembrie 2025 05:10
Singurul asasin plătit din închisorile românești se zbate, cu disperare, ca să scape de extrădare după ce își va ispăși pedeapsa de aproape 22 de ani de detenție. Basarabeanul Vitalie Proca mai are un dosar de tentativă de omor și în Marea Britanie, unde, tot pentru bani, a împușcat un bancher, la comanda primarului din […]
• • •
Acum o oră
05:10
05:10
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în care călătorim # Gândul
România nu este doar un loc pe hartă. Ea devine, dincolo de destinația aleasă, un scop în sine, transformând orice experiență în una digitală și interactivă. Doi tineri din Suceava, Alexandru Tocilă și Matei Vasilean, studenți la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, au transformat dragostea pentru locurile autentice ale țării într-un proiect care promite […]
Acum 6 ore
01:00
Cod roșu de viscol pe Transalpina. Nu mai e permisă urcarea de la Novaci la Rânca, pe DN 67C: „Dacă doriți să coborâți, vă rugăm să o faceți acum” # Gândul
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat că, din cauza condițiilor meteo, mai precis cod roșu de viscol, este posibil ca drumul spre Novaci să se închidă. „Dacă doriți să coborâți în această seară, vă rugăm să o faceți acum! În cazul închiderii drumului circulația rutieră se va relua după îndepărtarea efectelor […]
00:10
Planul negociat de pace acoperă o gamă largă de probleme, inclusiv teritoriile, garanțiile de securitate și reconstrucția postbelică. Numai că Rusia a arătat puțină disponibilitate de a pune capăt războiului, relatează jurnaliștii de la The New York Times, prezentând varianta negociată a planului de pace. După negocierile de la Mar a Lago dintre Donald Trump […]
Acum 8 ore
23:30
Țara noastră are un potențial agricol uriaș, dar românii mănâncă cele mai puține fructe și legume din UE. În schimb, fac coadă la măcelării # Gândul
Un paradox în ceea ce privește țara noastră este acela că, deși avem un potențial agricol uriaș, mâncăm cele mai puține fructe și legume din toată Uniunea Europeană (UE). Conform Eurostat, în trei sferturi din farfuriile noastre nu prea vezi morcovi sau ardei, iar de vină pentru acest fapt ar fi prețurile, reclama și cumpărătorii. […]
22:20
Caramitru se dezlănțuie pe Facebook în urma amânării de la CCR: „Ori la bal, ori la spital. Buba cu puroi trebuie spartă” # Gândul
Andrei Caramitru susține că votul tensionat de la Curtea Constituțională nu ar fi fost forțat fără existența unei majorități clare și vede actuala situație drept un posibil moment de cotitură pentru reforme. Într-o postare pe Facebook, Caramitru afirmă că judecătoarea Tănăsescu nu ar fi accelerat procedura de vot dacă nu ar fi știut că există […]
22:10
Scăderea accentuată a producției de cacao poate duce la dispariția ciocolatei, până în 2050. Planta care ar putea salva această industrie # Gândul
Scăderea accentuată a producției de cacao, cu până la 40% în ultimii doi ani, pune sub semnul întrebării viitorul ciocolatei la nivel global. Ciocolata se confruntă cu un „barometru climatic”, deoarece condițiile meteorologice extreme amenință viitorul culturilor globale de cacao. În acest context, specialiștii avertizează că schimbările climatice, prin alternanța extremă a precipitațiilor și temperaturilor […]
Acum 12 ore
21:50
Imagini cu locul impactului. Două elicoptere s-au prăbușit după ce s-au ciocnit în aer în statul american New Jersey # Gândul
Două elicoptere s-au ciocnit în timp ce se aflau în zbor în orașul Hammonton, din statul New Jersey, în Statele Unite. Incidentul s-a produs în zona Basin Road și North White Horse Pike, în apropierea aeroportului municipal. În urma coliziunii, un pilot a fost declarat decedat la fața locului, iar celălalt a fost transportat la […]
21:50
Jordan Bardella, pariul lui Marine Le Pen pentru alegerile prezidențiale din Franța: „Poate câștiga în locul meu. Viitorul Franței este asigurat” # Gândul
Marine Le Pen, politicianul care a candidat în trecut de trei ori la alegerile prezidențiale din Franța, a ales să facă un pas în spate și să îl susțină pe Jordan Bardella în cursa pentru Palatul Élysée. „Poate câștiga în locul meu. Viitorul Franței este asigurat”, a spus Le Pen duminică, chiar înainte de procesul […]
21:50
Netanyahu și Trump se întâlnesc pentru a cincea oară în acest an. Care sunt mizele discuțiilor celor doi lideri # Gândul
Donald Trump are un sfârșit de săptămână plin la Mar-a-Lago unde, după întrevederea cu Volodimir Zelenski, îl va primi pe prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, cu care va discuta în principal despre conflictele și despre stabilirea unei arhitecturi de securitate în Orientul Mijlociu. Este a cincea întâlnire dintre Trump și Netanyahu de la preluarea mandatului de […]
21:40
Nou atac cibernetic: „Ai primit un mesaj care te informează că un colet nu a fost livrat și îți cere să accesezi un link pentru actualizarea adresei? # Gândul
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că infractorii au profitat de faptul că foarte mulți români au făcut cumpărături online, de Crăciun, și au declanșat atacuri cibernetice cu scopul de a avea acces la conturile utilizatorilor. „Ai primit un mesaj care te informează că un colet nu a fost livrat și îți cere să […]
21:30
„Cu 10%, USR nu are legitimitate din vot, dar are putere de la Bruxelles, Paris și au acaparat instituțiile statului” Ponta explică influența USR în România # Gândul
Victor Ponta lansează acuzații dure la adresa USR și susține că partidul are o influență disproporționată în stat, deși nu beneficiază de un sprijin electoral major. Fostul premier afirmă că puterea reală nu vine din votul românilor, ci din sprijin extern. Ponta susține că banii strânși din taxe și impozite ajung mai întâi la Ministerul […]
21:00
Reguli mai stricte la programarea examenelor auto și schimbări în testul teoretic, în 2026. Unii șoferi își vor reînnoi permisul la fiecare trei ani # Gândul
Anul 2026 vine cu modificări semnificative pentru viitorii șoferi din Regatul Unit. Mai exact, autoritățile britanice pregătesc reguli mai stricte pentru programarea examenelor auto și schimbări în testul teoretic, pe fondul unor liste de așteptare foarte mari. Cererea pentru testele de conducere continuă să depășească capacitatea sistemului, iar lipsa examinatorilor rămâne o problemă constantă. Conform […]
20:20
Surse: Criza la CCR va continua și luni: cum a fost ignorată o obligație legală clară în dosarul pensiilor magistraților # Gândul
Potrivit știripesurse.ro, amânarea pronunțării Curții Constituționale din 28 decembrie, explicată oficial prin „lipsa cvorumului”, ascunde un conflict procedural mult mai grav, cu implicații directe asupra respectării legii de organizare și funcționare a CCR. Din informațiile convergente, nu absența judecătorilor a fost cauza reală a blocajului, ci refuzul conducerii Curții de a aplica o dispoziție legală […]
20:10
Povestea dramatică a unui bărbat care a crezut că are o simplă răceală, dar boala de care suferea era mult mai gravă # Gândul
Kieran Shingler, un tânăr britanic de 26 de ani, a avut parte de un sfârșit tragic după ce a fost diagnosticat cu o boală cumplită, pe care inițial a confundat-o cu o simplă răceală sau chiar cu o gripă. Drama sa a început în anul 2022, când a început să aibă dureri de cap, dureri […]
19:00
18:40
Cum a reacționat această canadiancă, după ce a băut vin fiert pentru prima dată în viața ei, la Târgul de Crăciun din București # Gândul
Keith și Dev, doi vloggeri din Canada, au venit în București pentru a vizita Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Au filmat totul și au postat imaginile pe canalul lor de Youtube. La un moment dat, cei doi – care formează un cuplu – au vrut să încerce vinul fiert, celebru la astfel de evenimente, […]
18:30
Ce salariu încasează o tânără din Spania care lucrează în minele din Australia. Se află la 14.000 km de casă # Gândul
O tânără din Spania și-a luat inima în dinți și a plecat peste hotare, departe de țara natală, pentru a-și găsi stabilitatea financiară. A ajuns la 14.000 km depărtare de casă, în minele din Australia. Deși este departe de familie, de prieteni și de tot ce i-ar fi putut fi familiar, tânăra a ales să […]
18:20
2026 aduce un nou val de concedieri în România. Mii de angajați își pierd locurile de muncă # Gândul
Anul 2026 începe cu perspective dificile pentru piața muncii din România. Mai multe companii au anunțat concedieri colective sau închiderea definitivă a unor unități de producție, situație care va duce la pierderea a mii de locuri de muncă. Cele mai afectate domenii sunt industria auto, industria mobilei și sectorul IT, unde restructurările au început în […]
18:00
Sindicaliștii pregătesc proteste masive împotriva Guvernului Bolojan, după anunțul premierului despre concedieri: „Nu dorește o reformă reală” # Gândul
Sindicaliștii din Administrație anunță proteste de amploare împotriva Guvernului Bolojan după declarațiile premierului privind reducerile de personal prevăzute pentru anul 2026. Primele manifestații ar urma să aibă loc după Revelion, iar liderii sindicali avertizează că anul viitor va fi marcat de tensiuni sociale majore. Liderul FNSA a declarat că măsurile anunțate de Guvern nu reprezintă […]
18:00
17:50
Israelul salută arestările din Italia. Ministrul Diasporei: „Hamas și-a mutat centrul în Europa” # Gândul
Autoritățile israeliene recunosc operațiunea care a zdrobit celula Hamas din Italia. Ministrul israelian al Diasporei, Amichai Chikli, salută arestările, calificându-le „un pas important în lupta împotriva terorismului Hamas”. Organizația și-a mutat treptat centrul de greutate în Europa, potrivit Il Giornale. Amichai Chikli, ministrul israelian al Diasporei, afirmă că operațiunea evidențiază profunzimea infiltrării Hamas în societățile […]
17:20
Fără voce, dar cu buzunarele pline: cum au „lucrat” sancțiunile occidentale pentru Putin și i-au ținut pe oligarhii ruși de partea acestuia # Gândul
De la începutul războiului din Ucraina, Vladimir Putin a menținut loialitatea oligarhilor ruși printr-o strategie bazată pe beneficii economice exclusive, prin presiune politică și, paradoxal, cu efectele sancțiunilor occidentale care i-au lăsat fără alternative în afara Rusiei. Chiar dacă Occidentul a vrut să-i sărăcească pe aceștia și să se întoarcă împotriva Kremlinului, efectul a fost […]
17:10
Iliescu, rămas nejudecat pentru sângele vărsat. Lavinia Betea: Nu-l putem exonera de dubla crima făcută, una în rândul populației civile # Gândul
Ultimul episod al ediției speciale Ai Aflat!, dedicată ultimilor ani ai regimului comunist și Revoluției – un proiect marca Gândul și Descoperă.ro – , istoricul Lavinia Betea. Invitata jurnalistului Ionuț Cristache a argumentat de ce Ion Iliescu și gruparea sa, deși nu au fost condamnați în instanță, au o vină morală pentru modul în care […]
17:10
„După ce s-au crescut taxele, România a primit cele mai mici sume de la UE din ultimii 10 ani”. Un economist celebru taxează dur guvernul Bolojan # Gândul
Economistul Radu Georgescu lansează critici dure la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan, după majorările de taxe introduse de la 1 august 2025. Acesta susține că, în ciuda explicațiilor oficiale, România a primit, în a doua jumătate a anului, cele mai mici sume nete de la Uniunea Europeană din ultimul deceniu. Într-o analiză publicată pe […]
17:10
Ai voie să speli rufele înainte de Revelion? În ce zile poți repune în funcțiune mașina de spălat # Gândul
Perioada aceasta este încărcată de semnificații religioase, iar creștinii respectă tradiții și obiceiuri înainte de Anul Nou. Totuși, tot în această perioadă apar întrebări referitoare la reluarea activităților casnice: când se spală hainele, când se face curățenie? Iată mai jos, în articol, de pildă, când ai voie să speli rufele, înainte de Revelion. Așa cum […]
Acum 24 ore
17:00
Test IQ | 2 = 5+5 = 6 este greșit. Pentru a corecta dubla egalitate, mutați un singur chibrit # Gândul
Gândul îți mai propune un test IQ, care la prima vedere nu pare foarte complicat, dar trebuie să fii eextrem de atent. Mai exact, se dă o dublă egalitate, care este greșită: 2 = 5+5 = 6. Ei bine, pentru a o muta… trebuie mutat un singur chibrit! Cum spuneam, totul pare foarte simplu și […]
16:50
Începem anul mai săraci. Cât vom pierde la pensie și la salariu, în 4 zile. Anul 2026, anul sărăciei # Gândul
2025 va rămâne în memoria multor români ca anul în care au fost afectați direct de pachetele de austeritate ale guvernului Bolojan: creșterea taxelor și impozitelor, a TVA, liberalizarea energiei. Însă, specialiștii economici avertizează că ce-am văzut în 2025 a fost doar o repetiție, apogeul crizei abia urmează. Odată cu intrarea în vigoare a pachetului […]
16:30
Un fost profesor universitar îi aduce acuzații extrem de grave lui Nicușor Dan: „Nu are licență. Masterul în Franța a fost făcut ilegal” # Gândul
Un fost profesor universitar lansează acuzații extrem de grave la adresa lui Nicușor Dan. Acesta susține că președintele nu și-ar fi finalizat studiile de licență în România și că masterul urmat în Franța ar fi fost făcut fără îndeplinirea condițiilor legale. Potrivit acestuia, Nicușor Dan ar fi părăsit Facultatea de Matematică a Universității din București […]
16:30
Unde se află cele mai ieftine case din Europa, acum, la final anului 2025. Cu cât s-au scumpit locuințele în România # Gândul
Un raport întocmit de Eurostat a arătat unde se află cele mai ieftine case din Europa, acum, la final anului 2025. Altfel, chiriile au continuat să crească în multe dintre statele Uniunii Europene. Iată unde se clasează România. În urma datelor furnizate de Eurostat se poate observa că Italia este unul dintre statele în care […]
16:00
Judecătoarea Moroșanu, „eroina” Recorder, după protestele pe Justiție, a plecat în Laponia. Ce venituri are magistratul # Gândul
Judecătoarea Raluca Moroșanu, devenită „eroina” documentarului Recorder și una dintre vocile protestelor pentru Justiție, a ales să plece în Laponia la scurt timp după valul de manifestații. Potrivit declarației de avere din 2023, magistratul de la Curtea de Apel București a încasat într-un singur an peste 249.000 de lei din salariu, mai mult decât de […]
15:50
Mesajul lui Zelenski înainte de negocierile cu SUA: „Dacă vor exista decizii, depinde de parteneri” # Gândul
Ucraina face tot posibilul pentru a încheia războiul cu Rusia, dar, în cele din urmă, „asigurarea păcii” va depinde de partenerii Kievului, a afirmat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Acestea sunt unele dintre cele mai active zile diplomatice ale anului şi multe pot fi rezolvate înainte de Anul Nou, iar noi facem totul pentru asta, […]
15:40
15:40
România îngheață. Țara s-a aflat sub asediul iernii în ultimele 48 de ore: risc de accidente și arbori doborâți în urma codului roșu de viscol # Gândul
Mai multe zone din România s-au aflat sub un adevărat „asediu” al iernii. Ultimele 48 de ore au adus ninsori viscolite, temperaturi scăzute, rafale puternice de vânt și ceață, îndeosebi în zonele montane. Seara trecută a fost convocat un comitet ministerial de situație de urgență în urma codurilor de vreme urâtă, pentru ca autoritățile să […]
15:40
Emmanuel Macron a transmis un omagiu la moartea lui Brigitte Bardot: „Plângem o legendă a secolului” # Gândul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un omagiu pe contul de X, la aflarea veștii despre moartea lui Brigitte Bardot, actrița simbol a Franței. Emmanuel Macron a transmis un mesaj, în care, a elogiat-o pe actrița Brigitte Bardot, care a încetat din viață la 91 de ani. „Filmele ei, vocea ei, celebritatea ei, inițialele ei, […]
15:30
Marius Urzică a ales să petreacă de Crăciun la hotelul lui Gică Hagi: „Mergem acolo de patru ani. Totul este la superlativ” # Gândul
În acest Crăciun, la fel cum s-a întâmplat în ultimii ani de Revelion, Marius Urzică, singurul campion olimpic la gimnastică din România, a ales să-și petreacă sfânta sărbătoare a Crăciunului împreună cu familia, la hotelul ” Iaki” din Constanța. O locație patronată de Gheorghe Hagi. „Este al patrulea an în care mergem la „Iaki”. Până […]
15:10
Nu lăsa dezaprobarea celorlalți să-ți împiedice progresul. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 29 decembrie 2025. Berbec Astăzi te poți simți mai încrezător în tine, ceea ce te va face mai capabil să spui și să faci lucruri pe care în mod normal le-ai ține pentru tine. Fii însă atent, pentru că […]
15:00
Toni Neacșu comentează scandalul din ședința CCR, pe pensia magistraților: „Majoritatea încearcă sa impună astăzi o soluție, încălcând legea” # Gândul
Avocatul Toni Neacșu a explica decizia judecătorilor Curții Constituționale a României, de a amâna decizia cu privire la pensia magistraților. Toni Neacșu a explicat că, în cadrul ședinței de duminică 28 decembrie, cinci dintre magistrați ar fi pus presiune asupra celui de-al șaselea, pentru a lua o decizie, ceea ce resprezintă o „încălcare a legii”. […]
15:00
„Oracolele” care au văzut criza din 2008 înainte să vină au pus pariurile pentru 2026. Pe ce mizează investitorii # Gândul
Deși Michael Burry este considerat de regulă profetul crizei financiare care a zguduit America în 2008, afectând apoi întreaga economie mondială, mai există câțiva jucători pe bursă care au anticipat colapsul pieței americane. Aceștia au fost consultați de cunoscuta publicație Business Insider în legătură cu evoluțiile macroeconomice cele mai probabile în 2026. Trei traderi care […]
14:50
AIEA: Repararea liniilor electrice în apropierea centralei nucleare Zaporojie a început. Rușii și ucrainenii au acceptat un armistițiu local # Gândul
Reparații cruciale ale liniilor electrice au început în apropierea Centralei Nucleare Zaporojie (ZNPP), în urma unui armistițiu local mediat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), a anunțat AIEA duminică pe platforma X. În apropierea Centralei Nucleare Zaporijie din Ucraina au început lucrările de repararea a liniilor de transport, în urma unui nou armistițiu local […]
14:40
Țara cu peste un milion de români care renunță definitiv la pensionarea anticipată. Schimbări majore în sistemul de pensii, din 2026 # Gândul
O țară cu peste un milion de români renunță definitiv la pensionarea anticipată. Aceste schimbări în sistemul de pensii vor fi introduse începând cu anul 2026 și vor impacta inclusiv cetățenii români care trăiesc și muncesc acolo. Începând cu anul 2026, vor fi introduse o serie de schimbări în sistemul de pensii din Italia. Astfel […]
14:30
Bilanț macabru în zilele de Crăciun: 19 persoane au fost găsite decedate în casă, în Constanța # Gândul
La Constanța au fost peste 600 de solicitări primate de Serviciul de Ambulanță SAJ, în primele două zile de Crăciun. În cazul a aproximativ 440 de pacienți a fost necesară transportarea la spital. Potrivit purtătorului de cuvânt SAJ Constanța, Claudia Tatarici, persoanele care au apelat la Ambulanță acuzau dureri abdominale, vărsături, cefalee, stări febrile, dispnee. „În […]
14:30
Reforma pensiilor magistraților a fost din nou amânată la CCR. Judecătorii se vor pronunța luni # Gândul
Curtea Constituțională a României a decis, duminică, să amâne pronunțarea asupra legii privind pensiile magistraților pentru luni, 29 decembrie. Judecătorii CCR nu au dat încă un verdict pe fondul modificărilor adoptate în Parlament, care vizează creșterea vârstei de pensionare și schimbarea modului de calcul al pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori. Decizia, amânată pentru […]
14:20
Bolojan taie indemnizația de hrană pentru 137 de copii cu handicap sau care suferă de HIV/SIDA: „Lasă oamenii vulnerabili şi mai vulnerabili” # Gândul
Jurnalista Ioana Ulmeanu critică una dintre măsurile Guvernului Bolojan din Ordonanța „trenuleț”, ce presupune tăierea alocației de hrană pentru 137 de copii cu handicap, sau care suferă de HIV/SIDA. Ioana Ulmeanu a comentat într-o notă dureros de ironică măsurile grave ale Guvernului condus de Ilie Bolojan. „Hai să nu le mai găsim nod în papură […]
14:10
Spectacol al naturii pe insula italiană Sicilia. Vulcanul Etna a erupt, iar râuri de lavă au fost aruncate în aer până la 400 de metri înălţime. Fumul gros a fost purtat kilometri întregi de vânt. Aceasta este o premieră după aproape 30 de ani. Erupția a avut loc în craterul din nord-est, considerat de ani mulți […]
13:30
Ion Cristoiu: Emisiunea de chiloțăreală cu Mirabela Grădinaru a confirmat: Nicușor Dan e om nu Președinte # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție interviul oferit de Mirabela Grădinaru la un post de televiziune. „Mirabela Grădinaru, nu soție, ci tovarășă de viață a președintelui Nicușor Dan, a acordat un interviu în cadrul unei emisiuni de chiloțăreală intitulată «La cină», o emisiune prin […]
13:20
Incendiu major la un depozit, aflat la intrara în București de pe A1. A fost emis mesaj de alertă extremă # Gândul
Un incendiu major, cu degajări mari de fum produs la un depozit, zona BD. Iuliu Maniu. Autoritățile au emis un mesaj de „Extreme Alert” și spune să evitați zona. „Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități. Autorul recomandă: Incident teribil în Onești. Doi tineri au ajuns în stare […]
13:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat – prof. univ. dr. Valentin Stan. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a celor mai importante evenimente, la dezbateri care au […]
13:10
Noua lege a pensiilor aduce clarificări importante pentru cei care se apropie de vârsta pensionării. Chiar și fără plata de contribuții, anumite perioade pot să fie recunoscute ca vechime în muncă, iar în 2026, aceste prevederi pot să facă diferența în stabilirea dreptului la pensie. Legea nr. 360/2023 în ce privește sistemul public de pensii, […]
13:00
Turiști blocați în cabanele de la Bâlea Lac din cauza codului roșu de viscol emis de meteorologi. Nu pot părăsi zona # Gândul
Mai mulți turiști au rămas blocați în cabanele de la Bâlea Lac din cauza codului roșu de viscol emis de meteorologi. În urma condițiilor meteorologice prezente, transportul pe cablu a fost oprit, motiv pentru care turiștii nu au posibilitatea să părăsească zona, duminică, 28 decembrie 2025. Pentru că traficul pe Transfăgărășan este închis, din cauza […]
