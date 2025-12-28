Nou atac cibernetic: „Ai primit un mesaj care te informează că un colet nu a fost livrat și îți cere să accesezi un link pentru actualizarea adresei?

12:30

De la 1 ianuarie 2026, intră în vigoare un nou set de reguli ce schimbă modul de calcul al impozitelor locale pentru personae fizice, prin Legea nr. 239/2025. Regula de bază rămâne la fel: plătești impozit pentru ce ai în proprietate la finalul anului (clădiri, terenuri, vehicule), iar plata se face în două tranșe, cu […]