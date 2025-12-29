Macron: Facem progrese privind garanțiile de securitate, esențiale pentru o pace justă în Ucraina

07:10

Fotbalul românesc a ajuns, poate fără să-și dea seama, într-un punct în care infrastructura nu mai urmează logica sportului, ci o răstoarnă. Nu mai construim acolo unde există performanță, public și tradiție vie, ci acolo unde se pot bifa proiecte, tăia panglici și justifica bugete. Cazul Târgoviște este simptomatic pentru această ruptură tot mai evidentă dintre realitatea din teren și deciziile luate în birouri.