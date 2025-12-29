A murit colonelul Ion Vasile Banu, singurul veteran de război decorat de președintele Nicușor Dan de Ziua Națională
Aktual24, 29 decembrie 2025 07:50
Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial și singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan cu ocazia Zilei Naționale din acest an, a încetat din viață la vârsta de 107 ani. Anunțul a fost făcut de nepoata sa, pe pagina de Facebook a acesteia. Născut pe 1 august 1918, […]
• • •
Acum 10 minute
08:20
Tragedie feroviară în Mexic: Cel puțin 13 morți și 98 de răniți după deraierea Trenului Interoceanic în Oaxaca # Aktual24
Un accident dramatic a avut loc duminică în Mexic, unde un tren de mare viteză a deraiat în statul Oaxaca, în apropiere de localitatea Nizanda. Potrivit CNN, trenul transporta 241 de pasageri și 9 membri ai echipajului. Bilanțul oficial: cel puțin 13 morți, 98 de răniți (dintre care 36 au primit îngrijiri medicale spitalicești, iar […]
Acum 30 minute
08:10
Nou accident aviatic în Statele Unite: Un pilot mort și altul rănit grav după coliziunea a două elicoptere în New Jersey – VIDEO # Aktual24
O ciocnire în aer între două elicoptere de mici dimensiuni a avut loc duminică, în apropiere de Hammonton Municipal Airport din statul New Jersey, soldându-se cu moartea unui pilot și rănirea gravă a celuilalt. Autoritățile au confirmat că ambele aparate de zbor aveau doar piloții la bord. Incidentul s-a produs în jurul orei 11:25 (ora […]
Acum o oră
07:50
A murit colonelul Ion Vasile Banu, singurul veteran de război decorat de președintele Nicușor Dan de Ziua Națională # Aktual24
Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial și singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan cu ocazia Zilei Naționale din acest an, a încetat din viață la vârsta de 107 ani. Anunțul a fost făcut de nepoata sa, pe pagina de Facebook a acesteia. Născut pe 1 august 1918, […]
07:40
Ursula von der Leyen a salutat progresele în negocierile de pace pentru Ucraina, dar afirmă că e nevoie de „garanții de securitate solide” # Aktual24
Pe 28 decembrie 2025, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat un mesaj pe platforma X (fostul Twitter) în care a descris o convorbire telefonică de o oră cu președintele SUA Donald Trump, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni. Apelul a avut loc imediat după întâlnirea bilaterală dintre Trump și […]
Acum 2 ore
07:20
Partidul naționalist din Kosovo, aflat deja la putere, a câștigat categoric alegerile după un an de impas politic # Aktual24
Partidul prim-ministrului naționalist din Kosovo Albin Kurti a câștigat detașat alegerile legislative de duminică, deschizând calea pentru formarea unui nou guvern după un an de blocaj politic care a paralizat parlamentul și a întârziat fonduri internaționale esențiale. A fost a doua rundă de alegeri din acest an în Kosovo, după ce partidul Vetevendosje (Autodeterminare) al […]
07:10
„Suntem mult mai aproape de un acord între Rusia și Ucraina”, a declarat Donald Trump, după discuția de aproape trei ore cu Volodimir Zelenski # Aktual24
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat duminică după amiaza că un acord de pace între Rusia și Ucraina este ”foarte aproape”, după ce a avut o întâlnire de aproape trei ore cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la reședința sa Mar-a-Lago din Florida. Trump a precizat însă că există în continuare diferențe […]
Acum 8 ore
00:40
Finalul discuțiilor Trump-Zelenski: ”Donbasul este o problemă mare. Nu am nicio problemă să merg în Ucraina” – VIDEO # Aktual24
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică, după discuţiile cu preşedintele SUA, Donald Trump, că problema integrităţii teritoriale rămâne un factor dificil în eforturile de încheiere a războiului cu Rusia, subliniind că orice decizie privind eventuale concesii de teritoriu trebuie validată de cetăţenii Ucrainei, inclusiv prin referendum. „Cunoaşteţi poziţia noastră. Trebuie să ne respectăm legea […]
Acum 12 ore
23:10
Trăim într-o epocă în care granița dintre real și virtual devine din ce în ce mai subțire. O mare parte din viața noastră se desfășoară online: comunicăm, ne informăm, ne promovăm și chiar ne construim relații prin intermediul platformelor digitale. În acest context, apare o întrebare esențială: cine suntem cu adevărat, persoana din viața reală […]
22:40
PNL, reacție la fuga celor patru judecători CCR: ”PSD poartă o responsabilitate majoră în acest caz” # Aktual24
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a declarat duminică seară că, în situaţia în care se confirmă caracterul deliberat al lipsei de cvorum la Curtea Constituţională a României (CCR), în cazul amânării deciziei privind Legea pensiilor magistraţilor, s-ar contura un „blocaj intenţionat” cu efecte directe asupra procesului legislativ şi asupra încrederii publice în stat. Într-o […]
22:10
Economia circulară reprezintă una dintre cele mai importante direcții de dezvoltare ale societății moderne, fiind o soluție concretă la problemele tot mai presante legate de epuizarea resurselor naturale, poluare și creșterea volumului de deșeuri. Spre deosebire de modelul economic liniar tradițional, bazat pe extragere, producție, consum și eliminare, economia circulară propune un sistem închis, în […]
21:50
Secretarul general al NATO: ”Trump este singurul care îl poate forţa pe Putin să facă pace” # Aktual24
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că preşedintele SUA, Donald Trump, este singurul lider care poate determina Kremlinul să oprească războiul declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, informează Deutsche Welle (DW), care citează declaraţiile oficialului dintr-un interviu acordat publicaţiei Bild, preluat de European Pravda. Rutte a afirmat că Donald Trump este „pe deplin concentrat […]
21:20
Negocieri Trump-Zelenski în sala de mese a complexului Mar-a-Lago: ”Cred că avem premisele unui acord. Conflictul s-a dovedit dificil, dar îl vom încheia” # Aktual24
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au început, duminică, la reşedinţa Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, discuţii privind un posibil acord de pace în conflictul dintre Rusia şi Ucraina, au relatat surse din delegaţiile prezente la întâlnire. Negocierile au avut loc în sala de mese a complexului Mar-a-Lago, un spaţiu decorat în […]
21:10
În ultimele două decenii, tehnologia a devenit atât de omniprezentă încât ne-am obișnuit să trăim într-o stare constantă de conectivitate. Laptopuri, telefoane inteligente, tablete, rețele sociale și platforme de streaming, toate ne urmăresc fiecare mișcare. Această avalanșă de informații ne-a transformat viețile: ne facilitează comunicarea, munca și accesul la cunoștințe, dar vine la pachet cu […]
20:40
Presshub: Lăudătorii sistemului judiciar: delegați în funcții de conducere și magistrați din cercul CSM # Aktual24
Judecătorii care au cerut să fie preluați „din benzinării” de către președintele Nicușor Dan de teamă să nu fie văzuți de colegi, cei care nu au avut nimic de criticat în legătură cu sistemul judiciar sunt șefii delegați pe funcții de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Președintele Nicușor Dan s-a […]
20:20
Trump a vorbit cu Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski: ”O bună discuţie telefonică, foarte productivă” # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump a declarat că a avut duminică o discuţie telefonică ‘foarte productivă’ cu omologul său rus Vladimir Putin, cu mai puţin de două ore înainte de întâlnirea prevăzută cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Florida, transmite AFP, citată de Agerpres. ‘Tocmai am avut o bună discuţie telefonică, foarte productivă, cu preşedintele rus […]
20:10
Experții se tem că Putin creează arme chimice „mai periculoase decât Noviciok”: „Ar putea fi mai grav decât un atac nuclear tactic” # Aktual24
Experții se tem că Rusia ar putea dezvolta noi agenți care atacă sistemul nervos și care ar putea fi chiar mai letali decât Noviciok, relatează iNews. Personalități importante din domeniul apărării sunt, de asemenea, îngrijorate că utilizarea ilegală a gazului toxic de către Rusia în Ucraina ar putea degenera într-un război chimic în toată regula, […]
20:10
Expert în drept, despre cei patru judecători CCR: ”Prin neprezentare, s-au autodemis. Nu mai pot vota nimic în mod valid în cadrul CCR” # Aktual24
Profesorul universitar Valerius M. Ciucă, expert în drept și fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene de la Luxembourg, afirmă că cei patru judecători CCR care au au plecat de la ”deliberările” de azi ar trebui să fie considerați demiși. Cei patru sunt exact cei numiți de PSD la CCR. ”Precum la generali, dezerțiunea este sinonimă […]
19:40
Trăim într-o epocă în care realitatea nu mai este definită exclusiv de ceea ce atingem, mirosim sau vedem cu ochiul liber. O mare parte din viața noastră se desfășoară într-un spațiu imaterial, dar extrem de influent: mediul virtual. Rețelele sociale, platformele digitale, aplicațiile de comunicare și universurile online au devenit extensii ale sinelui, spații în […]
Acum 24 ore
19:10
Iranul a lansat trei sateliți de ”observație” din Rusia: ”Au fost lansaţi în spaţiu de o rachetă Soiuz” # Aktual24
Iranul a lansat duminică, de pe cosmodromul Vostocinîi din Extremul Orient rus, trei sateliţi proprii de observaţie, dintre care unul dotat cu inteligenţă artificială, a relatat televiziunea de stat, transmite AFP, citată de Agerpres. Lansarea este o nouă etapă în programul spaţial iranian, în pofida sancţiunilor occidentale. Iranul, izolat pe scana internaţională, dispune de o […]
18:10
Cum a reușit Putin să-i amuțească pe oligarhii ruși. Anul acesta, Rusia a ajuns la cel mai mare număr de miliardari din istorie # Aktual24
În timpul războiului cu Ucraina, numărul miliardarilor din Rusia a atins un maxim istoric, însă în cei 25 de ani de când Vladimir Putin este la putere, bogații și influenții cunoscuți drept oligarhi și-au pierdut aproape toată influența politică, relatează BBC. Această evoluție reprezintă o veste bună pentru președintele rus, spun analiștii, sancțiunile occidentale nereușind […]
18:10
Surse: Judecătorii PSD vor lipsi mâine de la ședința CCR. ”Au avion”. Ei au reușit să blocheze azi decizia CCR privind pensiile după ce au plecat în bloc # Aktual24
Cei patru judecători propuși de PSD din cadrul Curții Constituționale vor fi absenți de la ședința de luni, 29 decembrie, deoarece, conform unor surse citate de Antena 3 CNN, unii dintre aceștia au „avion la prânz”, ceea ce pune în imposibilitate realizarea cvorumului necesar pentru votul pe tema pensiilor speciale ale magistraților. Informația a fost […]
17:40
Viscol puternic la Brașov: Acoperişuri avariate, fire electrice scurtcircuitate şi copaci smulşi din rădăcină # Aktual24
Acoperişuri avariate, fire electrice scurtcircuitate şi copaci smulşi din rădăcină sunt efecte ale vântului puternic care s-a manifestat duminică în zona de sud a judeţului Braşov, inclusiv în municipiul reşedinţă. Nu au fost raportate victime. Vântul puternic care a suflat duminică a smuls tabla de pe două blocuri, bucăţi de bitum din acoperişul unui al […]
17:10
Speranțele privind reglementarea mărilor libere se confruntă cu realități dure, anul 2026 fiind considerat un an crucial pentru oceanele lumii # Aktual24
În timp ce 2025 a marcat schimbări majore în guvernanța oceanelor, 2026 este momentul socotelilor, când promisiunile de a proteja cele mai îndepărtate întinderi de mare devin realitate. Euronews analizează anul care urmează pentru planeta noastră albastră. Începând cu 17 ianuarie 2026, mările îndepărtate neguvernate nu vor mai fi Vestul Sălbatic, cel puțin în ceea […]
17:00
Val de revoltă. Iancu Guda: ”Ăștia își bat joc de 20 milioane români. Busuioc este omul cheie al PSD la CCR, a dat semnul tuturor să iasă din sală” # Aktual24
Val de revoltă pe rețelele de socializare după decizia judecătorilor PSD din CCR de a bloca adoptarea unei decizii în cazul pensiilor magistraților. Analiști, politologi și jurnaliști au o părere aproape identică: PSD controlează CCR și blochează România. ”CCR amână din nou decizia privind legea reformei pensiilor speciale a magistraților … se reunesc mâine. Astăzi […]
17:00
Chiar și Tudorel Toader a șocat de decizia judecătorilor PSD din CCR: ”Eu am fost 10 ani judecător și n-am întâlnit situația în care 4 judecători să nu participe la ședință” # Aktual24
Tudorel Toader, fost judecător al Curții Constituționale, a declarat, referitor la ședința CCR în care trebuia tranșată soarta pensiilor speciale ale magistraților, că situația creată prin lipsa cvorumului este una fără precedent. „Nu există un termen, nu există o regulă prin care să fie limitate amânările deciziei Curții. Teoretic, putem asista la o nouă sau […]
16:30
Fost președinte CCR: ”Duminica nu se judecă nicăieri în lume. Este prea de tot ca judecători CCR să plece din ședință” # Aktual24
Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, Augustin Zegrean, a afirmat, după ce CCR a amânat pentru a doua oară decizia privind legea de modificare a pensiilor magistraţilor, că bănui înainte de şedinţa de duminică că nu se va întâmpla nimic, subliniind că „duminica nu se judecă nicăieri în lume” şi că lucrurile sunt complicate din cauza […]
16:20
Vicepremierul Gheorghiu anunță că începe lupta: ”Anul viitor va începe confruntarea reală cu rezistența la schimbare și cu pierderea unor privilegii” # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță că în 2026 vor urma schimbări majore în instituțiile și companiile de stat. Ea avertizează că aceste schimbări se vor confrunta cu o opoziție puternică: ”Anul viitor va începe confruntarea reală cu rezistența la schimbare și cu pierderea unor privilegii”. ”În ultimele două luni am avut peste 100 de întâlniri cu […]
16:20
Un submarin rusesc a escortat o navă spion în apele britanice pentru a cartografia o conductă de gaz subacvatică # Aktual24
Un submarin rusesc a fost desfășurat alături de o navă spion pentru a cartografia infrastructura submarină critică din jurul Marii Britanii. Ministerul Apărării (MOD) a declasificat o fotografie a incidentului, în care a apărut un submarin care urmărea nava Yantar, descrisă oficial ca o navă de cercetare rusească, în timp ce aceasta supraveghea conducta de […]
15:50
Șeful serviciilor secrete ale Ucrainei explică de ce un acord de pace ar putea fi posibil în februarie 2026 # Aktual24
Șeful serviciilor secrete ale Apărării din Ucraina, Kyrylo Budanov, într-un interviu acordat publicației Suspilne, a declarat că februarie 2026 va reprezenta o fereastră pentru realizarea unui acord de pace în Ucraina. El a descris-o ca fiind perioada cea mai favorabilă atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia, pentru a face progrese semnificative. Lui Budanov i […]
15:20
Putin: Interesul Rusiei de a fi retrase forțele ucrainene din Donbas este „redus la zero” # Aktual24
Ofensiva Rusiei în Donbas se desfășoară într-un ritm atât de rapid încât anulează interesul Moscovei pentru o retragere benevolă a trupelor ucrainene din aceste teritorii, a declarat președintele rus Vladimir Putin la o întâlnire la un post de comandă militar rus. În timpul întâlnirii, el a acuzat din nou Kievul că a declanșat războiul la […]
14:40
Marea Britanie și Germania semnează un acord de 70 de milioane de dolari pentru sisteme mobile de artilerie # Aktual24
Marea Britanie și Germania au semnat un contract comun de achiziții în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari) pentru achiziționarea de sisteme avansate de artilerie montate pe vehicule blindate, care pot trage în mișcare și pot lovi ținte la o distanță de peste 70 km, potrivit unui comunicat […]
14:30
Vacanță prelungită fără voie. Turiștii cazați la Bâlea Lac nu pot pleca din cauza vântului. Telecabina a fost oprită # Aktual24
Câțiva turiști cazați în cabanele aflate la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munții Făgăraș, nu pot pleca deocamdată deoarece transportul pe cablu a fost oprit din cauza codului roșu de vânt, potrivit Agerpres. Accesul la cabanele de la Bâlea Lac se poate face doar cu telecabina, după ce traficul pe Transfăgărășan […]
14:30
Scandal la CCR, judecătorii numiți de PSD au ieșit din sală. Ei încearcă să forțeze repingerea legii privind pensiile magistraților/ Decizia a fost amânată pentru luni, 29 decembrie # Aktual24
Judecătorii CCR numiți de PSD au plecat din sala de ședință, duminică, în timpui dezbaterilor legate de sesizarea ICCJ privind pensiile magistraților, au declarat surse oficiale pentru aktual24.ro. UPDATE Decizia a fost amânată pentru luni, 29 decembrie. ”Era imposibil să se ia o decizie după ieșirea intempestivă a celor patru”, au precizat surse CCR. Cei […]
14:10
Finalul anului 2026 va aduce un adevărat spectacol politic în America, așa-zisele „alegeri de la mijlocul mandatului președintelui”. Sunt alegeri pentru Congres, care este parlamentul federal american, în care se aleg toți reprezentanții (echivalentul deputaților din România) și o treime din numărul senatorilor. Sondajele arată că Partidul Republican, care e aliat cu președintele Donald Trump, […]
14:00
Scene vii cu decapitări pe câmpul de luptă și prizoniere târâte de păr, sculptate în Columna de marmură a lui Marcus Aurelius, veche de 1.840 de ani, care domină centrul Romei, sunt readuse la lumină printr-o restaurare cu laser în valoare de 2,3 milioane de dolari. O echipă de 18 restauratori specializați lucrează din primăvara […]
14:00
Copac rupt de vânt căzut pe acoperișul spitalului din Darabani. Pompierii au tăiat arborele # Aktual24
Un copac rupt de vânt a căzut, duminică, peste acoperișul spitalului din Darabani, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani. Angajații spitalului au sunat la 112, pentru că exista riscul spargerii geamurilor și distrugerii aparatelor de aer condiționat. „La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Darabani și ai Detașamentului Dorohoi, […]
14:00
Incendiu la un depozit din București. Ard materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile # Aktual24
Pompierii bucureșteni acționează, duminică, pentru stingerea unui incendiu major, cu degajări mari de fum, produs la un depozit din zona Bulevardului Iuliu Maniu, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București-Ilfov. La fața locului au ajuns 16 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, autospeciala […]
13:20
Surse: Judecătorii PSD din CCR caută să forțeze o nouă amânare pe legea privind pensiile magistraților, ei au pierdut majoritatea # Aktual24
Judecătorii CCR numiți de PSD încearcă dă forțeze o nouă amânare în cazul sesizării ICCJ legată de pensiile magistraților, au declarat surse oficiale pentru aktual24.ro. Decizia ar trebui să se ia astăzi. Se repetă situația de la începutul lunii, când decizia a fost amânată pentru astăzi. În acest moment sunt patru judecători care vor să […]
13:20
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost supus sâmbătă „unei proceduri de blocare a nervului frenic” pentru a-și trata sughițul persistent, a scris soția sa, Michelle Bolsonaro, pe rețelele de socializare. Într-o declarație ulterioară, medicii care îl tratau pe Bolsonaro au declarat că i-au blocat nervul frenic drept și au programat o nouă procedură în […]
13:00
Două persoane au murit în Suedia în urma furtunii Johannes care traversează țările nordice. Transportul a fost perturbat și zeci de mii de locuințe au rămas fără curent # Aktual24
Două persoane au murit în Suedia în urma furtunii Johannes care a cuprins țările nordice, provocând perturbări ale transportului și pene de curent. Institutul Meteorologic și Hidrologic suedez a emis alerte de vânturi puternice pentru o mare parte din jumătatea nordică a țării, potrivit BBC. Un bărbat de aproximativ 50 de ani a murit după […]
12:20
Homari în valoare de 400.000 de dolari furați în drum spre magazinele Costco. Directorul companiei de transport crede că șoferul se dădea drept transportator autorizat și a furat fructele de mare # Aktual24
Un transport uriaș de homari în valoare de 400.000 de dolari a fost furat în timp ce se îndrepta spre magazinele Costco din SUA, potrivit NBC News. Dylan Rexing, președintele și directorul executiv al companiei de logistică Rexing Companies, crede că homarii au fost furați de o persoană care s-a dat drept șoferul care trebuia […]
12:10
Dansul pe melodia „Dancing Queen” a formației ABBA ar putea îmbunătăți sănătatea inimii, sugerează un studiu recent # Aktual24
Legendarul hit al trupei ABBA, „Dancing Queen” din 1976, nu doar că a dominat topurile și a fost interpretat de Meryl Streep în filmul „Mamma Mia!”, dar ar putea avea și beneficii surprinzătoare pentru sănătatea cardiovasculară. Un nou studiu efectuat în China și citat de Daily Mail arată că dansul pe ritmuri de aproximativ 100 […]
12:00
Actrița care a declanșat o adevărată revoluție jucând în „Și Dumnezeu… a creat femeia” a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat Le Monde. A apărut în 56 de filme înainte de a-și încheia cariera în 1973 și de a se dedica apărării drepturilor animalelor. Și Dumnezeu a creat-o pe Bardot… Cutremurul a […]
11:50
Hackerii iranieni afirmă că au accesat telefonul unui consilier apropiat al lui Netanyahu implicat în scandalul Qatargate. Biroul premierului neagă # Aktual24
Un grup de hackeri iranieni care a accesat telefonul fostului prim-ministru israelian Naftali Bennett săptămâna trecută susține că a reușit să spargă telefonul șefului de cabinet al premierului Benjamin Netanyahu, Tzachi Braverman. Hackerii Handala spun că vor publica astăzi noi informații care îl leagă pe Braverman de scandalul Qatargate. Biroul premierului a declarat pentru The […]
11:40
O furtună puternică de iarnă a perturbat unul dintre cele mai aglomerate weekenduri de călătorie ale anului în New York City și nord-estul SUA. Aproximativ 10 cm de zăpadă au căzut în New York City sâmbătă, deși multe drumuri erau curățate până sâmbătă dimineață, potrivit Sky News. Totuși, furtuna a provocat perturbări semnificative în traficul […]
11:40
Președintele Iranului declară că țara sa este în „război total” cu SUA, Israelul și Europa, pe fondul tensiunilor nucleare crescânde # Aktual24
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat că Iranul se află într-un „război total” cu Statele Unite, Israelul și Europa, acuzând Occidentul că încearcă să destabilizeze țara și să o aducă „în genunchi”. Declarațiile, făcute într-un interviu publicat sâmbătă pe site-ul oficial al liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei și citate de The Times of Israel, vin […]
11:40
Salvatorii indonezieni caută un antrenor spaniol de fotbal și pe trei dintre copiii săi, după ce ambarcațiunea pe care se aflau s-a scufundat # Aktual24
Salvatorii indonezieni au căutat sâmbătă un antrenor de fotbal spaniol și pe cei trei copii ai săi, după ce o barcă în care se aflau 11 persoane s-a scufundat peste noapte în apropierea insulei Padar, o destinație populară din Parcul Național Komodo, au declarat autoritățile, potrivit CNN. Barca transporta o familie de șase persoane, patru […]
11:10
Meteorologii anunță cod roșu de viscol în Carpați, cu rafale de peste 120 km/h și vizibilitatea aproape de zero # Aktual24
România se va confrunta cu un episod sever de vreme de iarnă în ultimele zile ale anului, odată cu intrarea în vigoare a unui cod roșu de viscol emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Avertizarea vizează Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri, unde vântul suflă cu rafale ce […]
10:50
Ghinion: Nava de croazieră care în octombrie a uitat un pasager pe o insula, a eșuat în prima sa călătorie de după incident # Aktual24
O navă de croazieră a eșuat în Papua Noua Guinee (PNG), în prima sa călătorie după moartea unui pasager în vârstă la sfârșitul lunii octombrie. Coral Adventurer este în prezent investigată pentru moartea lui Suzanne Rees, în vârstă de 80 de ani, care a murit pe o insulă australiană îndepărtată după ce a fost uitată […]
10:40
Congresul SUA propune interzicerea redenumirii proprietăților federale după Donald Trump, ca în Coreea de Nord și alte dictaturi # Aktual24
Un proiect de lege depus în Congresul american urmărește să interzică redenumirea oricărei clădiri, terenuri sau alte active federale în onoarea unui președinte în exercițiu. Inițiativa vine ca răspuns direct la controversata adăugare a numelui președintelui Donald Trump la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington, scrie Newsweek. Democrata April McClain Delaney […]
