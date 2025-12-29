Pierderea în greutate la vârsta mijlocie poate provoca inflamații cerebrale, relevă un studiu al cercetătorilor israelieni

11:10

România se va confrunta cu un episod sever de vreme de iarnă în ultimele zile ale anului, odată cu intrarea în vigoare a unui cod roșu de viscol emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Avertizarea vizează Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri, unde vântul suflă cu rafale ce […]