Ferrari i-a dat un ultimatum lui Lewis Hamilton

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu este aşteptat luni în Statele Unite, unde se va întâlni cu marele său aliat, preşedintele american Donald Trump, în cadrul unei vizite care se va concentra pe mai multe probleme majore, de la programul nuclear al Iranului până la viitorul fragilului armistiţiu din Gaza, informează duminică EFE şi AFP, transmite Agerpres.