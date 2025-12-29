Avarii la rețelele electrice din cauza vântului puternic în Prahova, Buzău și Brăila. Întreg municipiul Câmpina a rămas, din nou, fără apă potabilă

12:00

Au trecut peste doi ani și cinci luni de când Eduard Hellvig și-a anunțat demisia de la șefia Serviciului Român de Informații (SRI), iar în momentul de față încă se fac speculații în privința deciziei de numire a unui nou director. Președintele României, Nicușor Dan – cel care are atribuția de a face nominalizarea pentru […] © G4Media.ro.