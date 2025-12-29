Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 29 decembrie

16:40

Curtea Constituțională a amânat din nou luarea unei decizii privind reforma pensiilor speciale. De această dată, amânarea este de doar o zi. Astfel, noua ședință este programată luni, 29 decembrie, la ora 10:00. Motivul invocat de de această dată este lipsa de cvorum, după ce patru judecători susținuți de PSD au ieșit din ședință și nu s-au mai întors, potrivit surselor Digi24. Pentru un verdict este nevoie de mininum șase judecători.