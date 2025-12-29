Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 29 decembrie
29 decembrie 2025
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 29 decembrie
Preţurile petrolului au crescut după discuțiile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Pacea între Rusia şi Ucraina rămâne incertă # Digi24.ro
Preţurile petrolului au crescut luni, pe fondul evaluării de către investitori a rezultatelor discuţiilor dintre preşedinţii SUA şi Ucrainei despre un potenţial acord pentru încheierea războiului din Ucraina, precum şi a tensiunilor din Orientul Mijlociu care ar putea perturba aprovizionarea, relatează Reuters.
Cod galben după alertele de vreme severă din țară. Ce temperaturi aduc ultimele zile din 2025 # Digi24.ro
ANM a emis un cod galben de vânt puternic după alertele de vreme severă care au vizat zonele montane, unde a fost în vigoare un cod roșu de viscol. În ultimele zile din 2025, vântul rămâne intens mai ales în estul și sud-estul țării, cu rafale de până la 70 km/h în zonele joase și 120 km/h la altitudini de peste 1.700 m. Meteorologii anunță ninsori foarte slabe cantitativ în jumătatea de nord a României, fără depuneri semnificative de zăpadă.
Judecătorii Curții Constituționale ar putea amâna din nou proiectul care vizează pensiile speciale ale magistraților, de data aceasta până în ianuarie, potrivit surselor Digi24. Duminică, o parte dintre judecătorii CCR, cei susținuți de PSD, au părăsit sala după ce ar fi cerut date suplimentare de la Ministerul Justiției. În plus, aceștia susțin că în timpul dezbaterilor s-ar fi încălcat legea de funcționare a Curții Constituționale.
Cum s-a degradat relaţia dintre SUA şi Europa în 2025: tensiuni economice, NATO şi legătura cu Ucraina # Digi24.ro
Relaţiile dintre Statele Unite şi Europa au traversat în 2025 poate cel mai tensionat an din ultimele decenii, pe fondul revenirii lui Donald Trump la Casa Albă şi al unei serii de decizii şi episoade care au pus sub presiune parteneriatul transatlantic. Pe parcursul anului, declaraţii politice, poziţionări strategice şi conflicte economice şi diplomatice au contribuit la erodarea încrederii dintre cele două părţi, iar Ucraina a fost unul dintre principalele subiecte care au arătat că vechii aliaţi transatlantici s-au îndepărtat.
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 29 decembrie
China a trimis avioane de vânătoare, bombardiere şi drone pentru exerciții militare în jurul insulei Taiwan, ca „avertisment sever” # Digi24.ro
Armata Chinei a trimis luni trupe aeriene, navale şi drone pentru a efectua exerciţii militare comune în jurul insulei Taiwan, o mişcare pe care Beijingul a numit-o „avertisment sever” împotriva forţelor separatiste şi „interferenţelor externe”. Taiwanul a declarat că îşi pune forţele în stare de alertă şi a numit guvernul chinez „cel mai mare distrugător al păcii”, relatează AP.
Şapte poliţişti turci au fost răniţi în timpul unei ciocniri cu militanţi suspectaţi de apartenenţă la Statul Islamic în provincia Yalova, din nord-vestul Turciei, a anunţat luni postul public de televiziune TRT Haber.
Cel puțin 13 oameni au murit și alți 98 au fost răniți după ce un tren a deraiat în Mexic # Digi24.ro
Cel puțin 13 persoane au murit după ce un tren de pasageri inaugurat în 2023 a deraiat în statul Oaxaca, din sudul Mexicului. Alte 98 de persoane au fost rănite, iar cinci se află în stare critică, au anunțat autoritățile, citate de Reuters și News.ro.
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud este acuzată că a primit mită genți de lux și un colier cu diamante # Digi24.ro
Soţia fostului preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol s-a amestecat în afacerile statului în schimbul unor obiecte de valoare şi bani, a declarat luni un procuror special.
Ursula von der Leyen, după întâlnirea de la Mar-a-Lago: Ucraina are nevoie de garanţii de securitate solide # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat progrese importante după o convorbire telefonică avută cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, preşedintele SUA, Donald Trump, şi lideri europeni.
La zece ani după sosirea unui milion de migranți, care a marcat începutul erei frontierelor închise și a deschis calea ascensiunii dreptei politice în întreaga Europă, sirienii și afganii care au schimbat fața continentului se întorc acasă. Tendința generală a migrației către Europa este în scădere și probabil va continua să scadă și anul viitor, au declarat pentru The Times oficiali ai agențiilor ONU și ai Frontex, forța de frontieră a UE. Motivele? Închiderea frontierelor de către guverne și răsturnarea dictaturii lui Assad în Siria.
Anul 2025 a adus progrese medicale majore care ar putea, în timp, transforma sistemele de sănătate pentru milioane de pacienți din întreaga lume.
Pentagonul are prea puține F-35 funcționale. Cazuri în care avioane au fost transfomate în piese de schimb pentru alte aparate # Digi24.ro
Rapoartele publicate de diferite organisme americane de control în ultimii ani ajung toate la aceeași concluzie: rata de disponibilitate a avioanelor de vânătoare-bombardament F-35 aflate în serviciul Forțelor Aeriene, Corpului de Marină și Marinei SUA rămâne insuficientă în raport cu obiectivele stabilite.
Curtea Constituțională a amânat din nou luarea unei decizii privind reforma pensiilor speciale. De această dată, amânarea a fost de doar o zi. Astfel, noua ședință este programată luni, 29 decembrie, la ora 10:00. Motivul invocat acum este lipsa de cvorum, după ce patru judecători susținuți de PSD au ieșit din ședință și nu s-au mai întors, potrivit surselor Digi24. Pentru un verdict este nevoie de minimum șase judecători.
Cum a intervenit China în alegeri din străinătate. „Aproape imposibil să fie identificate pe social media conturile care folosesc AI” # Digi24.ro
Documente interne ale unei companii chineze de inteligență artificială (IA) indică faptul că Beijingul a utilizat această tehnologie pentru a interveni în alegerile străine, inclusiv prin propagandă vizând alegerile locale din Taiwan de anul viitor și alegerile prezidențiale din 2028, scrie publicația japoneză Yomiuri Shimbun, citat de Taipei Times.
Biroul Reprezentantului Comercial al Statelor Unite a publicat recent pe X o listă a furnizorilor europeni de servicii care ar putea fi sancționați dacă Uniunea Europeană continuă să aplice măsuri discriminatorii împotriva tehnologiei americane, relatează Euronews.
Cum a reușit să-i țină Vladimir Putin pe miliardarii ruși de partea sa în război: „Era ca și cum aș fi fost un ostatic” # Digi24.ro
În timpul războiului din Ucraina, numărul miliardarilor din Rusia a atins un nivel record. Dar în cei 25 de ani de când Vladimir Putin este la putere, cei bogați și puternici din Rusia – cunoscuți sub numele de oligarhi – și-au pierdut aproape toată influența politică, relatează BBC.
Franța accelerează proiectul noului portavion cu propulsie nucleară. Cum a învațat Macron din eșecul lui Vladimir Putin # Digi24.ro
Franța avansează cu programul PANG (Porte-avions de nouvelle génération, sau portavion de nouă generație) pentru a înlocui actualul portavion, Charles de Gaulle, care este în serviciu din 2001.
Marele Zid Verde al Chinei: Proiectul uriaș cu care guvernul chinez încearcă să oprească extinderea unor deșerturi de mărimea Alaskăi # Digi24.ro
Marele Zid Verde al Chinei este un proiect uriaș de inginerie ecologică pentru oprirea extinderii deșerturilor Gobi și Taklamakan din nordul țării. În ultima jumătate de secol, China a plantat peste 66 de miliarde de copaci în apropierea graniței cu Mongolia, Kazahstan și Kârgâzstan și plănuiește să mai planteze alte 34 de miliarde în următorii 25 de ani, ceea ce ar crește suprafața împădurită a Pământului cu 10% față de cea de la sfârșitul anilor ‘70.
Europa se clatină în fața noii ordini mondiale a lui Donald Trump: „Să ne așteptăm la ce este mai rău în toate privințele” # Digi24.ro
Primul an al mandatului președintelui Donald Trump a spulberat orice iluzii rămase în rândul liderilor europeni că acesta poate fi stăpânit sau controlat. Ostilitatea sa deschisă față de Uniunea Europeană a pus la încercare alianța transatlantică care a rezistat de la al Doilea Război Mondial și a adâncit diviziunile dintre liderii naționali europeni și în interiorul blocului, punând în pericol capacitatea acestuia de a răspunde amenințărilor și provocărilor lui Trump cu unitatea și forța pe care acesta le respectă, notează Politico.
Donald Trump, după discuțiile cu Volodimir Zelenski: Un acord de pace Rusia - Ucraina, „foarte aproape” # Digi24.ro
După trei ore de discuții cu Volodimir Zelenski, președintele american Donald Trump a transmis duminică, 28 decembrie, că un acord de pace între Rusia şi Ucraina este „foarte aproape". Totuși, liderul american a precizat că există în continuare diferenţe de opinie legate de viitorul statut al regiunii Donbas, relatează Reuters şi EFE.
Kim Jong Un a supravegheat un exercițiu de lansare a unei rachete de croazieră: „O măsură responsabilă” # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat duminică un exercițiu de lansare a unei rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, a informat luni agenția de presă oficială KCNA, relatează Reuters.
İmralı, insula-închisoare unde Turcia și-a închis trecutul: „Insulele pot fi și locuri în care o țară este reimaginată” # Digi24.ro
Zburând peste Marea Marmara într-un elicopter securizat, trei politicieni s-au îndreptat luna trecută spre insula-închisoare İmralı, un loc decisiv pentru Turcia modernă. Pe insulă se afla Abdullah Öcalan, liderul Partidului Muncitorilor Kurzi (PKK), care a fost implicat în negocierile pentru încheierea unui conflict care a afectat țara timp de patru decenii și a curmat 40.000 de vieți. Öcalan i-a așteptat pe parlamentari în închisoarea de maximă siguranță unde este încarcerat de 26 de ani, scrie Financial Times într-un articol despre liderul kurd și insula transformată în închisoare și apoi în simbol al istoriei politice recente a țării.
Partidul lui Albin Kurti, dat câștigător al alegerilor din Kosovo: „Vom face tot ce ştim şi putem pentru a constitui parlamentul” # Digi24.ro
Partidul naționalist al premierului Albin Kurti a obținut peste jumătate din voturi în alegerile de duminică, făcând posibilă formarea unui nou guvern după un an de impas politic care a paralizat parlamentul și a întârziat finanțarea internațională esențială, relatează Reuters.
A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan la 1 decembrie # Digi24.ro
Colonelul (r.) Ion Vasile Banu, recent decorat de președintele Nicușor Dan, a murit la vârsta de 107 ani. Anunțul a fost făcut pe facebook de nepoata acestuia.
Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit în sudul New Jersey, ucigând o persoană și rănind o alta, potrivit informațiilor The Neew York Post.
Donald Trump ar fi gata să prezinte Congresului garanții de securitate pentru Ucraina. Oficial american: „Un pachet foarte puternic” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump ar fi gata să prezinte Congresului garanții de securitate pentru Ucraina. Potrivit unui oficial american care a vorbit cu CNN, este vorba despre „cel mai robust set de protocoale de securitate”, relatează UNN.
Vladimir Putin și Donald Trump nu susțin ideea unui armistițiu temporar, afirmă Iuri Ușakov: Nu face decât să prelungească conflictul # Digi24.ro
Statele Unite și Rusia sunt de acord asupra unui punct de vedere: un armistițiu temporar „nu va face decât să prelungească conflictul”, a anunțat duminică seara Kremlinul, după convorbirea telefonică dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump, relatează AFP și Reuters.
Profesor de drept despre suspendarea ședinței CCR: „Neprezentarea în deliberare, echivalentă cu autodemisia. Cei patru nu mai pot vota” # Digi24.ro
Profesorul de drept Valerius M. Ciucă, fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene, susţine că neprezentarea unui judecător „în deliberare” este echivalentă cu autodemisia, el comentând decizia Curţii Constituţionale de a amâna pentru luni verdictul referitor la Legea pensiilor magistraţilor.
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) și Nick Kyrgios (30 de ani, 671 ATP) s-au înfruntat, duminică seară, în direct la Digi Sport 1, în meciul finalului de an din tenis, care s-a jucat la Dubai.
Turiști blocați în Refugiul Călțun. Operațiunea de evacuare, planificată pentru luni: Am fi pus în pericol salvatorii # Digi24.ro
Patru turiști din Republica Moldova au rămas blocați duminică seară, 28 decembrie, în Refugiul Călțun din Făgăraș. Din cauza viscolului puternic, salvatorii montani nu au putut interveni pentru evacuarea acestora. Cristi Toma, reprezentant Salvamont Argeș, a declarat la Digi24 că cei patru bărbați, cu vârste în jurul a 30 de ani, sunt echipați și au hrană.
Zidul polonez antidrone ar putea fi operațional în șase luni, „poate chiar mai repede”. Suma uriașă investită în acest proiect # Digi24.ro
Polonia intenționează să finalizeze noi fortificații anti-drone de-a lungul frontierei sale estice în doi ani, a declarat un ministru adjunct al apărării, după ceea ce el a descris ca fiind incursiuni repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez.
Înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski, Donald Trump a vorbit la telefon cu Vladimir Putin: „Conversație foarte productivă” # Digi24.ro
Donald Trump a anunțat că a avut o discuție telefonică „bună și foarte productivă” cu Vladimir Putin. Informația vine în contextul în care liderul american urmează să se întâlnească cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago.
Ce este Iron Beam, sistemul militar de interceptare care tocmai a intrat în dotarea Israelului. „Începutul unei revoluţii tehnologice” # Digi24.ro
Armata israeliană a recepţionat un sistem de interceptare laser de mare putere, cunoscut ca „Raza de fier”, care va fi integrat în actualele scuturi antirachetă multistratificate, transmite dpa.
Ce spun politicienii după ce CCR a amânat pensiile magistraților. Toma: „Sper să le vină mintea la cap”. Mihaiu: „A fost o strategie” # Digi24.ro
Deputatul USR Radu Mihaiu consideră că judecătorii CCR care au părăsit sala de ședință duminică, ducând la amânarea deciziei privind legea pensiilor speciale, au acționat mai degrabă din rațiuni politice, în timp ce Constantin Toma, primarul Buzăului (PSD), spune că speră să le vină mintea la cap, altfel „este o injustiție pe care o face justiția“.
Armistițiu Rusia - Ucraina la centrala Zaporojie pentru repararea liniilor electrice: Eforturi de prevenire a unui accident nuclear # Digi24.ro
Reparațiile cruciale ale liniilor electrice au început în apropierea centralei nucleare Zaporojie ocupate de Rusia, în urma unui armistițiu local, a anunțat duminică, 28 decembrie, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), relatează Kyiv Independent.
Iranul a lansat trei sateliţi de la o bază din Rusia. Teheranul dă asigurări că aceștia sunt strict „de observație” # Digi24.ro
Iranul a lansat duminică, de pe cosmodromul Vostocinîi din Extremul Orient rus, trei sateliţi proprii de observaţie, dintre care unul dotat cu inteligenţă artificială, a relatat televiziunea de stat, transmite AFP.
Cât de toxic este aerul din Capitală, după incendiul din Sectorul 6. Explicațiile Dianei Buzoianu # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat în direct la Digi24 că toxicitatea aerului a crescut duminică în Capitală, în zonele din apropierea incendiului din Sectorul 6, însă valorile înregistrate rămân relativ scăzute, ceea ce înseamnă că ar fi nevoie de o expunere îndelungată pentru a dezvolta probleme de sănătate.
Omid Nouripour, vicepreședintele Bundestagului german, care reprezintă Partidul Verzilor, a solicitat transferul de rachete Taurus cu rază lungă de acțiune către Ucraina.
Întâlnire decisivă la Mar-a-Lago pe tema planului de pace. Volodimir Zelenski și Donald Trump vor vorbi cu liderii europeni # Digi24.ro
Președinții Volodimir Zelenski și Donald Trump vor purta o convorbire telefonică cu liderii europeni în timpul întâlnirii din Florida, a transmis purtătorul de cuvânt al liderului ucrainean, relatează The Guardian, citând agenția de știri Reuters. Întrevederea dintre cei doi lideri ar urma să aibă loc în jurul orei 20:00 (ora României).
Unii ucraineni au părăsit Letonia din cauza rapoartelor privind o posibilă amenințare din partea Rusiei (psiholog) # Digi24.ro
Unele familii ucrainene, inclusiv mame cu copii, au părăsit Letonia anul trecut după ce au apărut rapoarte alarmante privind o posibilă amenințare din partea Rusiei la adresa statelor baltice.
Turismul în 2026: vizite la ferme, excursii în natură și escapade nocturne, noile preferințe ale călătorilor # Digi24.ro
Modul în care călătorim se schimbă în 2026. Tot mai mulți turiști renunță la vacanțele clasice și caută experiențe diferite: excursii în natură, vizite la ferme, plimbări sau tururi ale marilor orașe pe timp de noapte. Un studiu realizat de National Geographic arată că sunt în creștere și croazierele, dar și preferința pentru hoteluri all inclusive care pun accent pe preparate tradiționale și experiențe autentice.
Viscol puternic la Rânca. Autoritățile nu mai permit urcarea în stațiune, iar mașinile sunt însoțite de drumari la coborâre # Digi24.ro
Este viscol puternic la Rânca duminică seara, 28 decembrie, iar autoritățile nu mai permit urcarea în stațiune. Mașinile aflate deja sus coboară acum și sunt însoțite de drumari.
Ucraina a lovit o importantă rafinărie de motorină din regiunea Samara, Rusia. Orașul Sizran se confuntă cu pene de curent și căldură # Digi24.ro
Forțele ucrainene de sisteme fără pilot au lovit singura unitate primară de prelucrare a petrolului din rafinăria Sizran, un important furnizor de motorină pentru piața internă a Rusiei și pentru forțele armate ale lui Putin.
Rusia a găsit care e „principalul obstacol în calea păcii”: Europa. Reacția lui Lavrov în timp ce Zelenski se întâlnește cu Trump # Digi24.ro
Uniunea Europeană este „principalul obstacol în calea păcii” în Ucraina, a declarat duminică ministrul rus de externe Serghei Lavrov, înaintea unei noi runde de negocieri de pace între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump.
Curtea Constituțională a amânat din nou luarea unei decizii privind reforma pensiilor speciale. De această dată, amânarea este de doar o zi. Astfel, noua ședință este programată luni, 29 decembrie, la ora 10:00. Motivul invocat de de această dată este lipsa de cvorum, după ce patru judecători susținuți de PSD au ieșit din ședință și nu s-au mai întors, potrivit surselor Digi24. Pentru un verdict este nevoie de mininum șase judecători.
Execuțiile în Iran vor crește de două ori în 2025, potrivit unui raport. Care sunt cele mai „obișnuite” acuzații # Digi24.ro
Numărul execuțiilor în Iran în 2025 va crește de peste două ori față de numărul celor care au avut loc în toată țara în 2024, informează BBC.
Zeci de autorizaţii de taxi şi atestate profesionale, retrase de Poliţia Transporturi după acţiuni în zona aeroporturilor # Digi24.ro
Zeci de certificate de înmatriculare, autorizaţii de taxi sau atestate de pregătire profesională au fost retrase în urma acţiunilor derulate, în primele 11 luni ale anului, de Poliţie în zona aeroporturilor cu privire la transportatorii în regim de taxi şi transportul alternativ, a informat, duminică, Inspectoratul General al Poliţiei Române.
Marea Britanie și Germania au semnat un acord de 70 de milioane de dolari pentru sisteme mobile de artilerie # Digi24.ro
Marea Britanie și Germania au semnat un contract comun de achiziții în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari) pentru achiziționarea de sisteme avansate de artilerie montate pe vehicule blindate, care pot trage în mișcare și pot lovi ținte la o distanță de peste 70 km, potrivit unui comunicat al guvernului britanic. Acordul comun accelerează livrarea de echipamente militare către Marea Britanie și Germania, relatează Reuters.
