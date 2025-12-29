China a trimis avioane de vânătoare, bombardiere şi drone pentru exerciții militare în jurul insulei Taiwan, ca „avertisment sever”

15:10

Marea Britanie și Germania au semnat un contract comun de achiziții în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari) pentru achiziționarea de sisteme avansate de artilerie montate pe vehicule blindate, care pot trage în mișcare și pot lovi ținte la o distanță de peste 70 km, potrivit unui comunicat al guvernului britanic. Acordul comun accelerează livrarea de echipamente militare către Marea Britanie și Germania, relatează Reuters.