China organizează exerciții militare în jurul Taiwanului ca avertisment pentru „forțele separatiste”
Veridica.ro, 29 decembrie 2025 09:20
Armata, marina, forțele aeriene și forțele de rachete au fost trimise pentru exerciții, care includ exerciții cu foc real, a declarat armata chineză.
Poliția italiană a arestat nouă persoane și a confiscat 8 milioane de euro într-o anchetă privind finanțarea Hamas.
Ieri, ședința a fost suspendată din lipsă de cvorum, după ce o parte dintre judecători au părăsit sala.
Donald Trump a declarat că un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina este „mai aproape ca niciodată”, dar a recunoscut că problemele „spinoase” privind viitorul regiunii Donbas din est nu au fost încă rezolvate, după o întâlnire de două ore de duminică cu Volodimir Zelenski în Florida.
Întâlnirea are loc la reședința liderului de la Casa Albă din Florida unde Volodimir Zelenski a spus că echipele ambelor părți au lucrat la un plan în 20 de puncte.
O criză politică prelungită ameninţă economia kosovară slăbită deja.
Conducerea Centrului Kennedy cere despăgubiri pentru anularea în semn de protest a concertului de Crăciun # Veridica.ro
Concertul tradiţional de jazz a fost anulat după ce noua conducere a adăugat instituţiei numele lui Trump.
Thailanda și Cambodgia au convenit sâmbătă să oprească săptămânile de ciocniri aprige la frontieră, cele mai dure lupte din ultimii ani între țările din Asia de Sud-Est, care au inclus ieșiri cu avioane de vânătoare, schimburi de focuri de rachete și baraje de artilerie.
Preşedintele ucrainean spune că planul de pace este 90% gata
Volodimir Zelenski nu poate opri războiul deoarece este șantajat de naziștii din Ucraina și de Occidentul care sabotează pacea propusă de Moscova, potrivit presei pro-Kremlin.
În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1.05, două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.
Un fost consilier spune că Netanyahu l-a însărcinat cu elaborarea unui plan pentru a evita responsabilitatea pentru atacul din 7 octombrie.
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina a fost de acord să se întâlnească în viitorul apropiat cu președintele SUA, Donald Trump.
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat șantierul unde se construiește un submarin cu propulsie nucleară.
Președintele Donald Trump a declarat că SUA au lansat un „atac puternic și mortal” împotriva grupării Stat Islamic în nord-vestul Nigeriei.
Internetul Rusiei se transformă, dintr-o infrastructură care a deservit cândva societatea, statul și mediul de afaceri, într-un instrument de control.
Moldova și România/UE au provocat blocada energetică a Transnistriei, iar cucerirea Odesei de către ruși va rezolva problema regiunii separatiste, potrivit unei noi narațiuni promovate de propaganda rusă.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o conversație „foarte bună” cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, în ziua de Crăciun, în timp ce negocierile privind termenii unui posibil acord de pace continuau.
O instanță din Rusia a condamnat joi un activist pro-război și critic al lui Vladimir Putin pentru justificarea terorismului și l-a condamnat la șase ani de închisoare.
Mesajul de Crăciun al Regelui a invocat spiritul războiului, îndemnând comunitățile să se unească într-o lume din ce în ce mai divizată și îndemnând oamenii să „își cunoască vecinii”.
Papa Leon a îndemnat Ucraina și Rusia să găsească „curajul” de a purta discuții directe pentru a pune capăt războiului, în timpul primelor sale declarații de Crăciun adresate mulțimilor din Piața Sfântul Petru.
Rezultatul a fost anunţat după trei săptămâni de la scrutinul marcat de o competiţie strânsă şi de acuzaţii de fraudă.
Portul ucrainean este vizat constant de bombardamentele ruseşti
Liderul de la Kiev spune în mesajul de Crăciun că Rusia n-a reuşit să înfrângă unitatea ucrainenilor.
Noile documente din așa-numitele dosare Epstein includ numeroase referințe la Donald Trump, inclusiv o afirmație a unui procuror american de rang înalt conform căreia actualul președinte a zburat împreună cu infractorul sexual Jeffrey Epstein și alături de e ar fi fost și o tânărăr de 20 de ani.
Doi ofițeri de poliție au fost uciși miercuri dimineață de o bombă la Moscova, în apropierea locului unde a fost atentatul cu o mașină-capcană în care a fost ucis un general rus de rang înalt, acum două zile.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnalat o nouă disponibilitate de a face concesii cu privire la mai multe puncte cheie de negociere care au amenințat să blocheze un proces de pace incipient cu Moscova, punând practic mingea în terenul Rusiei.
Europa își apără regulile digitale după ce administrația Trump îl vizează pe Breton cu interdicția de vize # Veridica.ro
Oficialii Uniunii Europene au apărat miercuri regulile digitale istorice, după ce administrația Trump a atacat ceea ce a descris ca o mașinărie creată pentru a alimenta cenzura și a impus sancțiuni, inclusiv o interdicție de vize , unui fost comisar UE, Thierry Breton.
O producție pentru Veridica
Conform unei investigații BBC, guvernul georgian ar fi folosit arme chimice din Primul Război Mondial împotriva protestatarilor antiguvernamentali. Guvernul de la Tbilisi afirmă că acuzațiile sunt parte a unui război hibrid împotriva sa.
Breaking fake news: CAB acuză TVR de instigare publică împotriva ordinii constituționale (@TVR1) # Veridica.ro
Reacţie fără precedent a Curţii de Apel Bucureşti, după dezvăluirile făcute de jurnaliştii Recorder în documentarul „Justiţie Capturată". Într-o conferinţă de presă extraordinară, prima din istoria acestei instituții, șefa Curții de Apel, Liana Arsenie, acuză Televiziunea Română de „instigare publică împotriva ordinii constituționale” pentru că a difuzat acest documentar.
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
Rusia e o țară pașnică iar oamenii sunt omorâți în Ucraina din cauza Kievului și a Occidentului, care au declanșat războiul, afirmă cinic Vladimir Putin, citat copios de presa de propagandă.
Preşedintele american spune că viitoarea flotă va fi un simbol al puterii SUA.
Preşedintele american spune că trimisul său special nou-numit va conduce efortul de preluare a acestui teritoriu danez autonom.
Zelenski spune că atacul rusesc înainte de Crăciun arată că presiunile auspra Moscovei sunt insuficiente # Veridica.ro
Atacul cu sute de drone şi zeci de rachete a vizat în plină iarnă infrastructura energetică ucraineană
Manifestanţii au cerut demisia guvernului după ce un vicepremier a fost acuzat de fraudă cu fonduri publice.
Alertă şi în Polonia în urma atacurilor ruseşti din vestul Ucrainei.
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 50
Toți reprezentanții României în Parlamentul European au votat pentru deturnarea fondurilor pentru educație și sănătate către înarmare și război, potrivit propagandei suveraniste.
Este răspunsul lui Vladimir Putin la informațiile serviciilor speciale americane care au ajuns în presă, potrivit cărora Rusia vrea să cucerească toată Ucraina și să atace țări europene.
SUA urmăresc de duminică o navă în apele internaționale din apropierea Venezuelei, după ce au încercat să o intercepteze, a declarat un oficial american, în contextul în care administrația președintelui Donald Trump își înăsprește represiunea asupra industriei petroliere a țării.
Președintele Franței a confirmat construcția unui portavion nuclear de 78.000 de tone, capabil să transporte 30 de avioane, livrarea fiind estimată pentru 2038. PA-NG va costa 10 miliarde de euro și va fi cea mai mare navă de război din Europa, susținută de 800 de firme.
Prim-ministrul ungar a declarat că Ungaria trebuie să ajute la prevenirea prăbușirii Ucrainei sau să-și „valorifice propriul teren”.
Comitetul de anchetă al Rusiei a declarat că locotenentul general Fanil Sarvarov a murit luni dimineață, după ce un dispozitiv exploziv plasat sub o mașină a detonat.
Narațiunile false au vizat rolul UE în criza energetică și economică, pretinsa militarizare a blocului comunitar, implicarea NATO în regiune, precum și acuzații de „dictatură”, „rusofobie” și persecuție politică, toate având ca scop influențarea opțiunilor electorale, subminarea sprijinului pentru integrarea europeană și menținerea controlului informațional asupra regiunilor vulnerabile, în special Transnistria și Găgăuzia.
Rețeaua de influență formată de Moscova cu ajutorul unor rusofili marginali și conspiraționiști, unii din România, este analizată presa independentă. Tot de acolo aflăm că rușii de rând sunt păcăliți să plece la război, în timp ce politicienii își dau o lege ca să nu își mai publice declarațiile de avere.
Opoziţia cere suspendarea preşedintelui pentru "atacuri la independenţa justiţiei".
Operarea structurilor hidrotehnice nu a fost afectată de atacul de tip ransomware.
