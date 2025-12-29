Portarul lui Dinamo, sub privirile lui Kylian Mbappe la Cupa Africii. Goalkeeper-ul a încasat un gol superb

13:50

Marius Șumudică este în continuare fără angajament, după despărțirea de Rapid, la finalul sezonului trecut. Experiența din Giulești nu a fost una tocmai fericită pentru antrenorul de 54 de ani, dar își dorește să revină cât mai repede pe banca tehnică. Fostul antrenor de la Rapid a dezvăluit că a discutat cu mai multe cluburi […] The post Marius Șumudică nu duce lipsă de oferte! Anunțul antrenorului: “Mă simt ca peștele-n apă”. Cine l-a refuzat appeared first on Antena Sport.