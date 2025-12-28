„Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit”. Iubita lui Radu Drăgușin, reacție copleșitoare după revenirea fundașului pe teren

16:50

Echipa care insistă pentru transferul lui Denis Alibec este Botoșani. Valeriu Iftime vrea să dea lovitura și să-l aducă sub comanda lui Leo Grozavu pe atacantul care e pe cale să se despartă de FCSB. Denis Alibec nu a reușit să se impună la FCSB, după revenirea din vară. Mihai Stoica a anunțat că sunt șanse ca atacantul să plece de la echipă, […]