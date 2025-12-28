Otamendi a marcat un gol, şi-a luat un picior în gură şi o palmă peste faţă în prima repriză din Braga – Benfica
Antena Sport, 28 decembrie 2025 21:40
Nicolas Otamendi a avut parte de o repriză cu de toate, în Braga – Benfica, meciul zilei din Liga Portugal, transmis exclusiv în AntenaPLAY. În minutul 18, Horta a vrut să joace un balon în careul Benficăi, Otamendi a lovit primul mingea, iar jucătorul Bragăi l-a lovit cu piciorul în faţă pe argentinianul ajuns la
• • •
Acum 30 minute
21:50
„Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit”. Iubita lui Radu Drăgușin, reacție copleșitoare după revenirea fundașului pe teren # Antena Sport
Iubita lui Radu Drăgușin a oferit o reacție copleșitoare după ce fundașul român a revenit pe teren la Tottenham, chiar de ziua ei de naștere. Stopperul de 23 de ani a bifat primele minute după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie. Radu Drăgușin a fost trimis pe teren de Thomas Frank în minutul 85 al duelului cu Crystal Palace, înlocuindu-l
Acum o oră
21:40
Otamendi a marcat un gol, şi-a luat un picior în gură şi o palmă peste faţă în prima repriză din Braga – Benfica # Antena Sport
Nicolas Otamendi a avut parte de o repriză cu de toate, în Braga – Benfica, meciul zilei din Liga Portugal, transmis exclusiv în AntenaPLAY. În minutul 18, Horta a vrut să joace un balon în careul Benficăi, Otamendi a lovit primul mingea, iar jucătorul Bragăi l-a lovit cu piciorul în faţă pe argentinianul ajuns la
Acum 2 ore
21:00
Radu Drăgușin, aproape de gol în primul meci jucat după accidentare. Reacția englezilor: „Ce poveste ar fi fost!” # Antena Sport
Radu Drăgușin a fost aproape să marcheze în primul meci jucat la Tottenham după accidentarea teribilă suferită. Fundașul român a evoluat în duelul câștigat de Spurs cu Crystal Palace, scor 1-0, în etapa a 18-a din Premier League. Radu Drăgușin a fost trimis în teren de Thomas Frank în minutul 85. El l-a înlocuit pe
20:40
Radu Drăguşin a fost introdus pe teren în ultimele minute ale meciului dintre Crystal Palace şi Tottenham. A fost prima apariţie a fundaşului român de pe 30 ianuarie, atunci când a suferit accidentarea care l-a ţinut departe de teren. Radu Drăgușin a evoluat în două meciuri amicale la echipa de tineret al lui Tottenham, în
20:40
Cristiano Ronaldo a primit un nou premiu. Obiectivul istoric stabilit: „Încă am pasiune și sunt motivat” # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a primit un nou premiu, la vârsta de 40 de ani. Starul lusitan de la Al Nassr a fost desemnat cel mai bun fotbalist din Orientul Mijlociu, la Gala Globe Soccer Awards 2025. Cristiano Ronaldo a primit trofeul la Dubai, la o zi după ce a reușit o „dublă" pentru Al Nassr. CR7 a punctat de două ori în victoria
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Fiul lui Sabin Ilie duce numele mai departe appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | O instructoare de fitness, războinica supremă de la Survivor appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Kopic face plinul appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Alibec, ca un „rege” în vacanță appeared first on Antena Sport.
20:10
Aurelia Brădeanu este noul manager al campioanei CSM Bucureşti, potrivit anunţului de duminică al clubului. Ea o înlocuieşte pe fosta sa colegă de la naţională Cristina Vărzaru, care a demisionat în noiembrie. Mica Brădeanu, noul team manager de la CSM Bucureşti "O personalitate puternic legată de istoria recentă a clubului, Mica Brădeanu se întoarce la
20:00
„Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc”. Mihai Stoica, cucerit de titularul de la FCSB # Antena Sport
Mihai Stoica s-a declarat a fi cucerit de titularul de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Juri Cisotti. MM l-a numit pe mijlocașul campioanei ca fiind „cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc", ținând cont de evoluțiile sale de la FCSB. Mihai
19:40
Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor” cu Aryna Sabalenka. Succes clar pentru australian # Antena Sport
Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor" cu Aryna Sabalenka. Fostul finalist de la Wimbledon s-a impus cu scorul de 6-3, 6-3 în duelul disputat duminică, la Dubai. Partida a început cu un moment spectaculos oferit de Aryna Sabalenka. Liderul WTA a intrat în arenă îmbrăcată într-un sacou argintiu, dansând pe piesa „Gonna Fly Now", celebră din seria Rocky. Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor" cu Aryna Sabalenka În
19:10
Braga – Benfica, capul de afiș al rundei a 16-a din Liga Portugal, va fi live video în AntenaPLAY, de la ora 20:00. Echipa lui Jose Mourinho are parte de o deplasare dificilă. Benfica are șanse de a se apropia de liderul Porto, în cazul unei victorii pe terenul celor de la Braga. Trupa lui Jose Mourinho ocupă locul trei, cu
19:00
“Acest circ este ridicol!” Reacţie dură în timpul “Bătăliei sexelor” dintre Aryna Sabalenka şi Nick Kyrgios # Antena Sport
Duminică are loc "Bătălia sexelor", meciul de tenis dintre Aryna Sabalenka şi Nick Kyrgios, iar în spaţiul public au fost mai multe reacţii dure la adresa partidei disputată la Dubai. Fiecare jucător a primit un singur serviciu, iar partea de teren a Sabalenkăi este cu 9% mai mică, după ce organizatorii turneului Evolve au declarat
19:00
Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB așteaptă oferta de la Gigi Becali: „Pot face față” # Antena Sport
Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB a declarat că așteaptă oferta din partea lui Gigi Becali. Diego Zivulic, fundașul de 32 de ani de la Oțelul, s-a declarat dispus să joace sub comanda lui Elias Charalambous. Dorel Mutică, fostul fotbalist de la FCSB și Rapid, a fost cel care a declarat că Diego Zivulic
18:30
Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat că a primit o ofertă de 1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase. Patronul campioanei a dezvăluit că decarul FCSB-ului nu duce lipsă de oferte. Gigi Becali a dezvăluit că Florin Tănase mai are contract cu FCSB până la finalul sezonului. Patronul roș-albaștrilor a dat de înțeles că atacantul va rămâne
Acum 6 ore
18:10
Ioan Andone știe care e marea problemă a naționalei, înaintea barajului cu Turcia: „Pe restul le rezolvăm” # Antena Sport
Ioan Andone a numit marea problemă a naționalei României, înaintea barajului cu Turcia din martie, de la Istanbul. Fostul internațional susține că „tricolorii" suferă la capitolul fundași centrali. Radu Drăgușin încă nu a bifat minute într-un meci oficial la Tottenham, el recuperându-se complet după accidentarea gravă suferită în ianuarie. De cealaltă parte, România nu se va putea
17:50
Mozambic – Gabon 3-2! Speranţe pentru o calificare în fazele eliminatorii ale Cupei Africii pe Naţiuni # Antena Sport
Mozambic a învins cu 3-2, duminică, reprezentativa similară a Gabonului, într-un meci din Grupa F a Cupei Africii pe Naţiuni 2025, care a avut loc pe Stade Adrar din Agadir (Maroc). Golurile învingătorilor au fost reuşite de Faisal Bangar (37), Geny Catamo (42, penalty) şi Diogo Calila (52). Pentru Gabon au înscris Pierre-Emerick Aubameyang (45+5),
17:40
Cum a putut fi împodobit bradul la hotelul Simonei Halep. Imaginea postată de soția lui Ianis Hagi # Antena Sport
Soția lui Ianis Hagi a postat o imagine de la hotelul de lux al Simonei Halep din Poiana Brașov. Elena Hagi a ales să se relaxeze la hotelul deținut de fosta mare sportivă a României. Simona Halep nu a pus deoparte pasiunea pentru tenis atunci când a venit vorba despre hotelul ei. Bradul imens din fața hotelului
17:30
Spaniolii au aflat care este prima mutare pregătită de Barcelona. Marcus Rashford (28 de ani) l-a convins pe Hansi Flick și poate continua pe Camp Nou și din sezonul viitor. Marcus Rashford a ajuns la Barcelona în vară, el fiind împrumutat de la Manchester United. Catalanii trebuie să plătească suma de 40 de milioane de euro pentru transferul definitiv al internaționalului englez. Prima mutare
17:00
David Popovici, anunţ despre Sprint With The Stars: “Şansa de a înota cot la cot cu sportivi de talie mondială” # Antena Sport
Multiplul campion David Popovici îi anunţă pe practicanţii înotului că încă se pot înscrie pentru Sprint With The Stars, evenimentul revoluţionar în cadrul căruia înotătorii amatori au şansa unică să se întreacă cu unii dintre cei mai buni sportivi din lume. David Popovici, anunţ despre Sprint With The Stars "Se poate înscrie orice practicant al
16:50
Echipa care insistă pentru transferul lui Denis Alibec: „L-aș pune pe picioare instantaneu” # Antena Sport
Echipa care insistă pentru transferul lui Denis Alibec este Botoșani. Valeriu Iftime vrea să dea lovitura și să-l aducă sub comanda lui Leo Grozavu pe atacantul care e pe cale să se despartă de FCSB. Denis Alibec nu a reușit să se impună la FCSB, după revenirea din vară. Mihai Stoica a anunțat că sunt șanse ca atacantul să plece de la echipă,
16:40
Daniel Pancu a vorbit deschis despre viitorul lui Louis Munteanu, după scandalul uriaş provocat # Antena Sport
Daniel Pancu aşteaptă şi el să vadă deznodământul telenovelei Louis Munteanu, atacantul de 23 de ani pe care CFR Cluj a anunţat în mai multe rânduri că va face tot posibilul să îl vândă în următoarea perioadă de mercato. Chiar dacă nu a fost deranjat că atacantul cotat la 4.5 milioane de euro a îmbrăcat
16:30
Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa în această iarnă. Italienii au dezvăluit că mijlocașul de 32 de ani se va despărți de „grifoni" în perioada de mercato care va începe în ianuarie. Nicolae Stanciu a fost transferat de Genoa la începutul sezonului, după ce și-a încheiat contractul cu Damac. Căpitanul naționalei nu a reușit să se impună la echipa din Serie A,
Acum 8 ore
16:10
Unde vrea să se transfere Malcom Edjouma, după despărțirea de FCSB. Mutarea pentru care insistă mijlocașul # Antena Sport
S-a aflat unde vrea să se transfere Malcom Edjouma (29 de ani) după despărțirea de FCSB. Mijlocașul francez nu pierde timplul și își caută echipă, pentru a doua parte a sezonului. Malcom Edjouma și-a încheiat contractul cu FCSB în această iarnă. Deși inițial Gigi Becali spunea că-i va prelungi acestuia înțelegerea până la vară, mijlocașul s-a despărțit de campioană în cele din
15:50
Atalanta – Inter LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu poate încheia anul pe locul 1 în Serie A # Antena Sport
Atalanta și Inter se vor întâlni duminică seară, de la ora 21:45, iar meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Formația pregătită de Cristi Chivu are șansa de a încheia pe primul loc anul 2025, în cazul unei victorii la Bergamo. Tot duminică, dar la prânz, după ce AC Milan a câștigat
15:30
Ce face cu banii românul de 29 de ani care a ajuns să câştige în Rusia 60.000 de euro pe lună # Antena Sport
Ionuţ Nedelcearu a fost aproape de Dinamo la începutul acestui an, dar o ofertă extrem de generoasă l-a făcut să se gândească la familie şi la viitorul său. Akron Togliatti i-a pus atunci pe masă un contract cu un salariu de 60.000 de euro pe lună. Fundaşul format de Dinamo a vorbit despre viaţa din
15:20
Fotbalul spaniol are un nou subiect de discuție, după ce Comitetul Tehnic al Arbitrilor a recunoscut cel puțin 10 greșeli comise în acest sezon, într-o primă rundă a unei analize cu 51 de decizii ale arbitrilor în La Liga, dar și în liga secundă și cea feminină. Nu toate fazele în care a intervenit VAR
15:10
Un nou motiv de scandal în La Liga! Spaniolii au recunoscut 10 greșeli comise de VAR. Cine e cea mai dezavantajată echipă # Antena Sport
Fotbalul spaniol are un nou subiect de discuție, după ce Comitetul Tehnic al Arbitrilor a recunoscut cel puțin 10 greșeli comise în acest sezon, într-o primă rundă a unei analize cu 51 de decizii ale arbitrilor în La Liga, dar și în liga secundă și cea feminină. Nu toate fazele în care a intervenit VAR
14:40
Adrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România # Antena Sport
Gigi Becali nu a ascuns în ultima perioadă că ar fi dispus să negocieze cu Al-Gharafa pentru o eventuală revenire a lui Florinel Coman la FCSB. Adrian Ilie susţine acum că totul depinde de dorinţa lui "Mbappe" de a reveni în Liga 1. Becali speră să profite de faptul că atacantul de 27 de ani
Acum 12 ore
14:00
Andy Carroll riscă o pedeapsă cu închisoarea. Fostul atacant al echipelor Liverpool şi Newcastle United a fost acuzat de încălcarea unui ordin de protecţie şi va compărea marţi în faţa tribunalului de primă instanţă din Chelmsford, potrivit The Telegraph. În vârstă de 36 de ani, fostul internaţional englez (9 selecţii, 2 goluri) a fost arestat
13:50
Marius Șumudică nu duce lipsă de oferte! Anunțul antrenorului: “Mă simt ca peștele-n apă”. Cine l-a refuzat # Antena Sport
Marius Șumudică este în continuare fără angajament, după despărțirea de Rapid, la finalul sezonului trecut. Experiența din Giulești nu a fost una tocmai fericită pentru antrenorul de 54 de ani, dar își dorește să revină cât mai repede pe banca tehnică. Fostul antrenor de la Rapid a dezvăluit că a discutat cu
13:50
Pancu rupe tăcerea! Ce l-a deranjat la Louis Munteanu: “Nu avea voie! Clubul să intervină. Sunt revoltat” # Antena Sport
Daniel Pancu a oferit o primă reacţie după scandalul uriaş provocat de Louis Munteanu de sărbători, atunci când a fost fotografiat în tricoul rivalei FCSB, de care a fost foarte aproape în această toamnă. Antrenorul de la CFR Cluj nu a fost deranjat de gestul de a purtat tricoul rivalei, ci de faptul că atacantul […] The post Pancu rupe tăcerea! Ce l-a deranjat la Louis Munteanu: “Nu avea voie! Clubul să intervină. Sunt revoltat” appeared first on Antena Sport.
13:00
Ionuţ Nedelcearu a spus totul despre viaţa în Rusia! “Până la urmă este țară în război” # Antena Sport
Ionuț Nedelcearu (29 de ani) evoluează la Akron Togliatti, în prima ligă din Rusia, şi a dezvăluit cum este viaţa sportivilor, ţinând cont de războiul cu Ucraina, început pe 24 februarie 2022. Fostul fundaş al lui Dinamo are un salariu lunar de 40.000 de euro în Rusia şi a dezvăluit că sportivii sunt trataţi “cu […] The post Ionuţ Nedelcearu a spus totul despre viaţa în Rusia! “Până la urmă este țară în război” appeared first on Antena Sport.
12:40
Marius Niculae a anunţat care este atuul lui Dinamo în lupta pentru titlu: “Şi suporterii văd asta” # Antena Sport
Marius Niculae susţine că valoarea lui Zeljko Kopic este principalul atu al lui Dinamo, în lupta pe care o va duce pentru titlul Ligii 1, cu Universitatea Craiova, Rapid şi FCSB. “Săgeată” aşteaptă şi transferuri în Ştefan cel Mare, în această perioadă de mercato. Kopic a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, după despărţirea de […] The post Marius Niculae a anunţat care este atuul lui Dinamo în lupta pentru titlu: “Şi suporterii văd asta” appeared first on Antena Sport.
12:30
Andrei Rațiu, într-un top select! Pe ce loc se află în clasamentul condus de Lamine Yamal # Antena Sport
După ce Andrei Rațiu a fost cel mai rapid jucător din La Liga, cu 35,77 km/h, fotbalistul celor de la Rayo Vallecano a intrat în alt top impresionant. Spaniolii au alcătuit clasamentul cu jucătorii care au driblat cel mai mult în acest sezon, iar internaționalul român se află în top 10. Unul dintre cei mai […] The post Andrei Rațiu, într-un top select! Pe ce loc se află în clasamentul condus de Lamine Yamal appeared first on Antena Sport.
12:20
Scos la licitaţie la începutul lunii decembrie, deşi nu a fost încă testat oficial, monopostul McLaren pentru sezonul 2026 de Formula 1 a fost vândut cu 9,5 milioane de euro. În perspectiva noilor reglementări care vor revoluţiona lumea Formulei 1 în 2026, toate echipele din grilă lucrează de câteva luni la un nou monopost. Maşinile […] The post Noul monopost McLaren pentru sezonul 2026 a fost vândut cu 9,5 milioane de euro appeared first on Antena Sport.
11:20
Antonio Conte își ține jucătorii cu picioarele pe pământ! Mesaj categoric pentru vedetele lui Napoli # Antena Sport
Napoli nu este încă pregătită să domine autoritar fotbalul italian, a declarat sâmbătă seara antrenorul Antonio Conte, scrie DPA. Napoli, campioana en-titre din Serie A, a câştigat şi Supercupa Italiei recent, la Riad, dar tehnicianul spune că este realist, iar formaţia sa mai are un drum lung de parcurs până la a putea susţine că […] The post Antonio Conte își ține jucătorii cu picioarele pe pământ! Mesaj categoric pentru vedetele lui Napoli appeared first on Antena Sport.
11:10
Mihai Stoica a făcut anunțul despre Louis Munteanu! Comparația făcută cu Daniel Bîrligea: “Am și confirmarea” # Antena Sport
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit din nou despre Louis Munteanu. Atacantul lui CFR Cluj a agitat spiritele de sărbători, atunci când a fost fotografiat purtând tricoul rivalei roș-albastre, în cadrul unui eveniment la Vaslui. În 2025 s-a vorbit de mai multe ori despre un eventual transfer al […] The post Mihai Stoica a făcut anunțul despre Louis Munteanu! Comparația făcută cu Daniel Bîrligea: “Am și confirmarea” appeared first on Antena Sport.
10:40
Petrecerea fanilor lui PSG s-a încheiat la secția de poliție! 40 de persoane au fost reținute # Antena Sport
La Paris, petrecerea continuă. În timp ce anul 2025, istoric pentru Paris-Saint-Germain, este pe cale să se încheie, suporterii clubului au vrut să sărbătorească pentru ultima oară acest sezon cu şase trofee. Pentru a face acest lucru, un grup mic de suporteri a aprins fumigene şi artificii în zona Trocadéro – Turnul Eiffel, sâmbătă seară, […] The post Petrecerea fanilor lui PSG s-a încheiat la secția de poliție! 40 de persoane au fost reținute appeared first on Antena Sport.
10:10
Victorii pentru New York Knicks și Sacramento Kings! Russell Westbrook l-a depășit pe Magic Johnson # Antena Sport
Sacramento a părăsit ultima poziție din Conferința de Vest după o victorie in fata lui Dallas, cu 113-107, venită în urma celor 21 puncte marcate atât de Russell Westbrook, cât și de Keon Ellis. Westbrook a contribuit și cu nouă pase decisive în primul meci jucat după ce l-a depasit pe Magic Johnson in istoria […] The post Victorii pentru New York Knicks și Sacramento Kings! Russell Westbrook l-a depășit pe Magic Johnson appeared first on Antena Sport.
09:40
Liga 1 în cifre! Cum s-au descurcat jucătorii și echipele în a doua jumătate a anului 2025 # Antena Sport
Noul sezon al Superligii a început la 11 iulie, cu meciul Metaloglobus – U Cluj 1-4. Ultimul meci din 2025 s-a jucat pe 22 decembrie, Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0 În cele 21 de etape disputate până acum din Superligă, s-au disputat 168 de meciuri, în care au fost utilizaţi 506 jucători. S-au înregistrat 116 […] The post Liga 1 în cifre! Cum s-au descurcat jucătorii și echipele în a doua jumătate a anului 2025 appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
09:10
Juventus a urcat pe podium în Serie A, cel puțin pentru o zi, după victoria cu Pisa! Ce notă a primit Marius Marin # Antena Sport
Echipa Juventus Torino a învins sâmbătă seara, în deplasare, cu 2-0 pe Pisa, în etapa a 17-a din Serie A, şi a urcat provizoriu pe treapta a treia a podiumului. Gazdele, la care mijlocaşul Marius Marin a intrat în repriza a doua, în minutul 79 în locul lui Michel Aebischer, nu au avut nici măcar […] The post Juventus a urcat pe podium în Serie A, cel puțin pentru o zi, după victoria cu Pisa! Ce notă a primit Marius Marin appeared first on Antena Sport.
09:00
Adrian Ilie a numit favoritele în lupta la titlu din Liga 1! Ce spune despre FCSB și cine are nevoie de întăriri # Antena Sport
Adrian Ilie a dat verdictul despre lupta la titlul din Liga 1. Universitatea Craiova a încheiat pe primul loc anul 2025, dar lupta este extrem de strânsă, cu Rapid, FC Botoșani și Dinamo foarte aproape de olteni. Mulți nu o scot din calcul nici pe FCSB, chiar dacă a avut un început modest de sezon. […] The post Adrian Ilie a numit favoritele în lupta la titlu din Liga 1! Ce spune despre FCSB și cine are nevoie de întăriri appeared first on Antena Sport.
08:40
Nigeria s-a calificat la Cupa Africii pe Națiuni 2025. Victorie cu mari emoții în fața Tunisiei # Antena Sport
Selecţionata de fotbal a Nigeriei s-a calificat în optimile de finală ale Cupa Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc, după ce a învins Tunisia cu scorul de 3-2 (1-0), sâmbătă seara, la Fes, în Grupa C. ”Super Vulturii” au condus cu 3-0, dar tunisienii au revenit pe final şi au punctat de două […] The post Nigeria s-a calificat la Cupa Africii pe Națiuni 2025. Victorie cu mari emoții în fața Tunisiei appeared first on Antena Sport.
08:20
Mihai Stoica a reacționat după ce Louis Munteanu s-a pozat cu tricoul FSCB-ului: “Hai să vorbim și despre asta” # Antena Sport
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit pentru prima oară despre imaginile apărute cu Louis Munteanu îmbrăcând tricoul roș-albaștrilor. Aflat în vacanță, la Vaslui, Munteanu a participat la un meci de fotbal în sală alături de mai mulți fotbaliști. Acolo, el a fost surprins purtând tricoul rivalei FCSB, lucru […] The post Mihai Stoica a reacționat după ce Louis Munteanu s-a pozat cu tricoul FSCB-ului: “Hai să vorbim și despre asta” appeared first on Antena Sport.
08:10
Piloții de Formula 1 pot reacționa la stimuli de trei ori mai rapid decât o persoană obișnuită. Media reacției unui pilot la aprinderea luminilor verzi la start este 0,2 secunde. Singurii cu care se luptă piloții de F1 la acest capitol sunt sprinterii. Recordul mondial pentru cea mai rapidă reacție la start a fost înregistrat […] The post Cum își antrenează piloții de Formula 1 reflexele? appeared first on Antena Sport.
27 decembrie 2025
23:30
The post Jurnal Antena Sport | Adrian Petre se va duela cu Gabi Tamaș la Survivor appeared first on Antena Sport.
23:10
Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu a venit cu replica, după ce a purtat tricoul FCSB-ului # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu a venit cu replica, după ce a purtat tricoul FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
23:00
Răsturnare de situație la FCSB! Mihai Stoica a anunțat prima plecare a iernii: “Ne-am strâns mâna! E liber” # Antena Sport
Mihai Stoica a anunțat prima plecare de la FCSB. Este vorba despre Malcom Edjouma, jucător care mai avea contract cu campioana României până pe 30 decembrie, dar care l-a convins pe Gigi Becali să îi prelungească contractul, după evoluția din meciul cu Feyenoord. În mod normal, Edjouma a primit prelungirea contractului în aceleași condiții, până […] The post Răsturnare de situație la FCSB! Mihai Stoica a anunțat prima plecare a iernii: “Ne-am strâns mâna! E liber” appeared first on Antena Sport.
