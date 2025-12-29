România, parte a inițiativei europene SHIELD pentru prevenirea infecțiilor care cresc riscul de cancer

05:30

Președintele Donald Trump a insistat duminică asupra faptului că Ucraina și Rusia sunt „mai aproape ca niciodată" de un acord de pace, în proporție de 95%, în timp ce l-a găzduit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la reședința sa de la Mar-a-Lago în Florida, dar a recunoscut că negocierile sunt complexe și s-ar putea totuși