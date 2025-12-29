Brigitte Bardot va fi înmormântată alături de animalele sale

09:10

În 2024, opt meciuri de Premier League s-au jucat pe 26 decembrie, în tradiționala zi de Boxing Day. În 2025, doar o singură partidă s-a desfășurat în data de 26 a etapei festive. Pe 27 decembrie sunt programate șapte partide. Dar de ce au mutat englezii tradiționalul Boxing Day. The post De ce au mutat englezii tradiționala etapă de Boxing Day appeared first on Cotidianul RO.