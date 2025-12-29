Brigitte Bardot va fi înmormântată alături de animalele sale
Cotidianul de Hunedoara, 29 decembrie 2025
Fosta actriță și militantă pentru drepturile animalelor a murit la vârsta de 91 de ani. The post Brigitte Bardot va fi înmormântată alături de animalele sale appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Târgul de Crăciun din Craiova va rămâne deschis până pe 11 ianuarie 2026 la solicitarea agențiilor de turism. The post Craiova extinde Târgul de Crăciun până pe 11 ianuarie appeared first on Cotidianul RO.
Tăierea pensiilor speciale pentru magistrați ar fi un semnal extrem de puternic pentru toți beneficiarii de privilegii: de la Curtea de Conturi până la serviciile secrete. The post CCR – Ce Curte Rușinoasă! Miza e mult mai mare: toate pensiile speciale appeared first on Cotidianul RO.
Franța lovește din plin în vitezomani. Șoferii care apasă prea tare pedala de accelerație ar putea fi pedepsiți cu închisoarea. The post Guvernul francez bagă vitezomanii la închisoare appeared first on Cotidianul RO.
Danemarca pune capăt livrării scrisorilor în cutiile poștale după peste 400 de ani. PostNord oprește serviciul din decembrie 2025, iar livrarea va fi preluată de o companie privată, Dao. The post Danemarca renunță la livrarea scrisorilor în cutiile poștale appeared first on Cotidianul RO.
Bărbatul urmărit de câini a căzut într-un lac și a fost salvat de jandarmi. A primit îngrijiri medicale după ce a intrat în hipotermie. The post VIDEO Urmărit de o haită de câini, un bărbat a căzut într-un lac appeared first on Cotidianul RO.
Reforma pensiilor se lovește din nou de zidul CCR. USR cere demiterea judecătorilor care blochează ședințele, iar PNL acuză un sabotaj politic, prin vocea numărului doi în statul român. The post PNL și USR pun tunurile pe CCR. PSD tace mâlc appeared first on Cotidianul RO.
Susținător al lui Georgescu amendat pentru instigare la violență după apelul la „asalt” asupra Guvernului. The post Amendă pentru un susținător al lui Georgescu. A instigat la violență appeared first on Cotidianul RO.
Încă un personaj gălăgios scos din debaraua cu cadre a USR, altul care vrea cai verzi pe pereți și hipopotami în hățuri. Personajul se numește Ambrozie. Poate fi scris și cu A și cu literă mică. Este tipic pentru stilul personajelor care răsar din USR! Ca orice proletar digital cu pretenții și masterat, își bagă […] The post Darău și Ambrozie, la libertăți și la Economie appeared first on Cotidianul RO.
Fost ministru al Justiției solicită reformarea urgentă a Legii CCR pentru a combate abuzurile și a întări statul de drept. The post Fost ministru al Justiției solicită reformarea urgentă a Legii CCR appeared first on Cotidianul RO.
Un tânăr de 24 de ani a fost rănit după ce mașina sa a lovit parapeții din Pasajul Unirii. The post Accident în Pasajul Unirii. Șoferul, transportat la spital appeared first on Cotidianul RO.
Românii își pierd tot mai mult încrederea în clasa politică, iar scena electorală se restrânge dramatic, arată un sondaj IRES. The post SONDAJ Cine mai prinde Parlamentul. Cum stau AUR și PSD appeared first on Cotidianul RO.
INTERVIU Fiul disidentului Gheorghe Ursu: Călin Georgescu a fost promovat de Securitatea română – Partea a II-a # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul.ro publică astăzi cea de-a doua parte a interviului pe care l-a acordat publicației noastre Andrei Ursu, fiul disidentului Gheorghe Ursu. The post INTERVIU Fiul disidentului Gheorghe Ursu: Călin Georgescu a fost promovat de Securitatea română – Partea a II-a appeared first on Cotidianul RO.
Cinci persoane, inclusiv un copil, rănite după ce un șofer băut s-a răsturnat cu mașina # Cotidianul de Hunedoara
Accident grav în Timiș. Cinci persoane rănite, între care și un copil, după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat într-un canal de colectare The post Cinci persoane, inclusiv un copil, rănite după ce un șofer băut s-a răsturnat cu mașina appeared first on Cotidianul RO.
Fundaşul român a revinit alături de colegii lui. The post Radu Drăguşin a revenit pe teren după aproape un an de pauză appeared first on Cotidianul RO.
INS: 35,2% dintre managerii din comerţul cu amănuntul şi 40,3% din construcţii consideră că preţurile vor creşte, până în februarie The post INS: Managerii anticipează creșteri de prețuri în construcții appeared first on Cotidianul RO.
ANM anunță trei coduri galbene succesive de vânt și ninsori până marți seară. The post Viscol și vânt puternic în mai multe județe appeared first on Cotidianul RO.
O zi aglomerată pentru salvatorii montani. Zeci de apeluri şi intervenţii rapide pentru turişti aflaţi în pericol. The post Zeci de turişti salvaţi de echipele Salvamont în ultimele 24 de ore appeared first on Cotidianul RO.
LIVE Momentul adevărului. Începe ședința CCR pentru pensiile speciale ale magistraților # Cotidianul de Hunedoara
Tentativă eșuată, duminică, de a ajunge la o decizie. Judecătorii CCR propuși de PSD au părăsit ședința. The post LIVE Momentul adevărului. Începe ședința CCR pentru pensiile speciale ale magistraților appeared first on Cotidianul RO.
A murit Ion Vasile Banu, veteranul de război decorat de președintele Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria" a anunțat, pe Facebook, că a murit Ion Vasile Banu, veteranul de război decorat de președinte. The post A murit Ion Vasile Banu, veteranul de război decorat de președintele Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
Cristiano Ronaldo vrea să atingă un nou record. Starul portughez a dat deja 956 de goluri. The post Ținta lui Cristiano Ronaldo la aproape 41 de ani appeared first on Cotidianul RO.
„Sunteţi binevenit”, i-a transmis Zelenski lui Trump. The post Când ar putea vizita Trump Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să se vadă cu Trump în Statele Unite luni. The post Președintele Iranului: Suntem în război total cu Israel, SUA și Europa appeared first on Cotidianul RO.
Ministrul Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă # Cotidianul de Hunedoara
Informarea meteorologică emisă sâmbătă vizează, pentru pentru intervalul 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21.00, intensificări ale vântului, precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, gheţuş, polei şi viscol. The post Ministrul Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă appeared first on Cotidianul RO.
Zelenski urmează să dicute cu Trump despre problema sensibilă a teritoriilor, în cadrul unor negocieri în vederea opririi războiului dintre Rusia şi Ucraina. The post Zelenski anunţă că urmează să discute online cu aliaţii europeni appeared first on Cotidianul RO.
Patru spanioli daţi dispăruţi în Indonezia, în urma unui naufragiu al unui vapor turistic # Cotidianul de Hunedoara
Şapte dintre cele 11 persoane de la bord au fost salvate - doi rurişti spanioli, patru membri ai echipajului şi un ghid turistic. The post Patru spanioli daţi dispăruţi în Indonezia, în urma unui naufragiu al unui vapor turistic appeared first on Cotidianul RO.
„Mai știi când te-am dus la urși?” The post M-am întors la urșii din copilărie și am înțeles ceva despre noi appeared first on Cotidianul RO.
El recunoscuse fapta la audieri, în faţa procurorilor, după ce, imediat după faptă, a fugit, fiind prins de către poliţişti pe un câmp. The post Ucigașul din Teleorman a fost arestat preventiv appeared first on Cotidianul RO.
Departamentul Justiţiei nu a respectat un termen-limită, la 19 decembrie, în vederea publicării integrale a documentelor, în pofida unei legi care-l obligă să facă acest lucru. The post Trump: Democrații au „colaborat” cu Epstien appeared first on Cotidianul RO.
Fostul premier al Republicii Moldova, condamnat la 2 ani de închisoare în Franța # Cotidianul de Hunedoara
Solicitarea mandatului emis pe numele lui Vlad Filat a fost iniţiată la data de 26 decembrie. Instanţa a constatat că Filat ar fi fost implicat într-un mecanism de spălare de bani. The post Fostul premier al Republicii Moldova, condamnat la 2 ani de închisoare în Franța appeared first on Cotidianul RO.
Esti la primul job? Vezi ce drepturi ai în perioada de probă și când să fugi # Cotidianul de Hunedoara
Perioada de probă este un test legal, trecut obligatoriu în contract, care îți oferă libertatea să pleci fără preaviz și te protejează doar dacă există forme legale încă din prima zi. The post Esti la primul job? Vezi ce drepturi ai în perioada de probă și când să fugi appeared first on Cotidianul RO.
„În prezent, se află în curs de analiză amploarea exactă a incidentului, precum şi existenţa unei eventuale exfiltrări de date.” The post Atac cibernetic asupra Complexului Energetic Oltenia appeared first on Cotidianul RO.
Cupa Africii pe Națiuni este cea mai importantă competiție internațională fotbalistică din Africa. The post Știm prima echipă calificată în optimile Cupei Africii pe Națiuni appeared first on Cotidianul RO.
„Nicușor Dan este un președinte grijuliu și inteligent.”; „Va face o Românie mai bună”, a scris Nicolae Rațiu pe Facebook. The post Nicușor Dan, întâlnire cu fiul lui Ion Rațiu appeared first on Cotidianul RO.
Vântul a făcut ravagii în stațiunea Sinaia de pe Valea Prahovei. Orașul este sub avertizare Cod portocaliu în continuare. Vântul poate atinge 110 kmh. The post Zeci de copaci și doi stâlpi de curent, dărâmați de vânt appeared first on Cotidianul RO.
Armand Goșu a vorbit pentru Spotmedia despre anularea alegerilor din 2024. El consideră că pentru Rusia nu este o miză ieșirea României din NATO și UE. The post Istoric: Cei care au anulat alegerile au făcut jocul Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
Tractorul nu era înmatriculat. Din fericire, mașinile erau parcate, așa că nu au fost victime. The post Beat și fără permis, un bărbat a lovit cu tractorul patru mașini appeared first on Cotidianul RO.
Pentru cei care n-au lucrat niciodată în publicitate, este greu de imaginat, aproape imposibil chiar, să-și imagineze cum se trăiește în starea de tensiune, cu viteza nebună de schimbat lumi și subiecte The post O carte care se trăiește appeared first on Cotidianul RO.
Meteorologii au extins atenționarea de vreme rea. Între 28 și 29 decembrie, aproape toată țara va fi sub un tip sau altul de Cod de atenționare pentru viscol. 20 de județe vor fi integral sau parțial sub Cod portocaliu. The post Vreme rea înainte de Revelion. Cod portocaliu de viscol în 20 de județe appeared first on Cotidianul RO.
Kim Jong Un, urare pentru Putin: Țările noastre au împărtăşit ”sângele, viaţa şi moartea” în Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
Kim Jong Un a făcut referire în urarea transmisă lui Putin cu ocazia Anului Nou la implicarea țării pe care o conduce în conflictul din Ucraina. The post Kim Jong Un, urare pentru Putin: Țările noastre au împărtăşit ”sângele, viaţa şi moartea” în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
„Am unele date de la serviciile de informaţii… dar sunt în momentul în care vreau să cred doar cuvintele liderilor”, a spus Zelenski despre dorința rușilor pentru pace, într-un interviu pentru Axios. The post Zelenski e gata să convoace un referendum pentru planul lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
„Ambele părţi trebuie să evite focurile neprovocate, avansarea sau deplasarea trupelor către poziţiile sau trupele celeilalte părţi.” The post Un nou armistițiu între Thailanda și Cambodgia appeared first on Cotidianul RO.
Lamine Yamal petrece Sărbătorile în Emiratele Arabe Unite, unde se bucură de plajă și soare. Totuși, vedeta celor de la Barcelona nu a renunțat complet la fotbal în vacanță. The post Yamal le-a oferit unor copii un moment magic de Crăciun – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
Un fost diplomat îl acuză pe Nicușor Dan că a petrecut Crăciunul într-un cuib legionar # Cotidianul de Hunedoara
„Pe cine spuneați că ați vizitat la Ileni, domnule Președinte? Ne puteți comunica și nouă numele cetățenilor cărora le-ați bătut la poartă?” The post Un fost diplomat îl acuză pe Nicușor Dan că a petrecut Crăciunul într-un cuib legionar appeared first on Cotidianul RO.
… și de ce ar jura că nimic din ce a scris nu e despre ei The post Ce ar spune politicienii români de azi despre Caragiale… appeared first on Cotidianul RO.
Trei companii au reușit să încaseze un profit anual net de peste 100 de miliarde de dolari. Toate trei activează în domeniul tehnologiei. The post Topul celor mai profitabile companii în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
În urma acestei preconizate întâlniri Donald Trump – Nicușor Dan, este evident că românii vor aștepta răspunsuri cu privire la ziua în care vor putea călători fără vize în SUA. The post 2026: va fi Nicușor Dan oaspetele lui Donald Trump? appeared first on Cotidianul RO.
Într-un interviu pentru POLITICO, Trump a vorbit despre planul de pace expus public de Zelenski. Totodată, el a prefațat întâlnirile pe care le va avea cu Zelenski și Putin. The post Trump: Zelenski nu are nimic fără aprobarea mea appeared first on Cotidianul RO.
În 2024, opt meciuri de Premier League s-au jucat pe 26 decembrie, în tradiționala zi de Boxing Day. În 2025, doar o singură partidă s-a desfășurat în data de 26 a etapei festive. Pe 27 decembrie sunt programate șapte partide. Dar de ce au mutat englezii tradiționalul Boxing Day. The post De ce au mutat englezii tradiționala etapă de Boxing Day appeared first on Cotidianul RO.
Consumul zilnic de cel puţin 50 de grame de brânzeturi cu conţinut ridicat de grăsimi a fost asociat cu un risc mai mic de demenţă, potrivit unui studiu din Suedia. The post Consumul de brânză ar putea să te apere de demență appeared first on Cotidianul RO.
