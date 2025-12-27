Kim Jong Un, urare pentru Putin: Țările noastre au împărtăşit ”sângele, viaţa şi moartea” în Ucraina
Cotidianul de Hunedoara, 27 decembrie 2025 11:40
Kim Jong Un a făcut referire în urarea transmisă lui Putin cu ocazia Anului Nou la implicarea țării pe care o conduce în conflictul din Ucraina. The post Kim Jong Un, urare pentru Putin: Țările noastre au împărtăşit ”sângele, viaţa şi moartea” în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
Acum 5 minute
12:00
Meteorologii au extins atenționarea de vreme rea. Între 28 și 29 decembrie, aproape toată țara va fi sub un tip sau altul de Cod de atenționare pentru viscol. 20 de județe vor fi integral sau parțial sub Cod portocaliu. The post Vreme rea înainte de Revelion. Cod portocaliu de viscol în 20 de județe appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
11:40
Acum o oră
11:20
„Am unele date de la serviciile de informaţii… dar sunt în momentul în care vreau să cred doar cuvintele liderilor”, a spus Zelenski despre dorința rușilor pentru pace, într-un interviu pentru Axios. The post Zelenski e gata să convoace un referendum pentru planul lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:00
„Ambele părţi trebuie să evite focurile neprovocate, avansarea sau deplasarea trupelor către poziţiile sau trupele celeilalte părţi.” The post Un nou armistițiu între Thailanda și Cambodgia appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Lamine Yamal petrece Sărbătorile în Emiratele Arabe Unite, unde se bucură de plajă și soare. Totuși, vedeta celor de la Barcelona nu a renunțat complet la fotbal în vacanță. The post Yamal le-a oferit unor copii un moment magic de Crăciun – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Un fost diplomat îl acuză pe Nicușor Dan că a petrecut Crăciunul într-un cuib legionar # Cotidianul de Hunedoara
„Pe cine spuneați că ați vizitat la Ileni, domnule Președinte? Ne puteți comunica și nouă numele cetățenilor cărora le-ați bătut la poartă?” The post Un fost diplomat îl acuză pe Nicușor Dan că a petrecut Crăciunul într-un cuib legionar appeared first on Cotidianul RO.
10:10
… și de ce ar jura că nimic din ce a scris nu e despre ei The post Ce ar spune politicienii români de azi despre Caragiale… appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
09:50
Trei companii au reușit să încaseze un profit anual net de peste 100 de miliarde de dolari. Toate trei activează în domeniul tehnologiei. The post Topul celor mai profitabile companii în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
09:40
În urma acestei preconizate întâlniri Donald Trump – Nicușor Dan, este evident că românii vor aștepta răspunsuri cu privire la ziua în care vor putea călători fără vize în SUA. The post 2026: va fi Nicușor Dan oaspetele lui Donald Trump? appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Într-un interviu pentru POLITICO, Trump a vorbit despre planul de pace expus public de Zelenski. Totodată, el a prefațat întâlnirile pe care le va avea cu Zelenski și Putin. The post Trump: Zelenski nu are nimic fără aprobarea mea appeared first on Cotidianul RO.
09:10
În 2024, opt meciuri de Premier League s-au jucat pe 26 decembrie, în tradiționala zi de Boxing Day. În 2025, doar o singură partidă s-a desfășurat în data de 26 a etapei festive. Pe 27 decembrie sunt programate șapte partide. Dar de ce au mutat englezii tradiționalul Boxing Day. The post De ce au mutat englezii tradiționala etapă de Boxing Day appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Consumul zilnic de cel puţin 50 de grame de brânzeturi cu conţinut ridicat de grăsimi a fost asociat cu un risc mai mic de demenţă, potrivit unui studiu din Suedia. The post Consumul de brânză ar putea să te apere de demență appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Cine sunt românii care pot obține permisul auto fără să mai dea sala. Legea intră astăzi în vigoare # Cotidianul de Hunedoara
Legea a fost inițiată de deputatul USR Cezar Drăgoescu și introduce excepții de la susținerea probei teoretice acolo unde experiența practică demonstrează deja competența conducătorului auto. The post Cine sunt românii care pot obține permisul auto fără să mai dea sala. Legea intră astăzi în vigoare appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Zelenski s-a văzut cu mai mulți lideri europeni, dar și nord-atlantici. Liderul ucrainean a avut o întrevedere și cu secretarul general al NATO. The post Zelenski, șase convorbiri cu lideri mondali înainte de vizita în SUA appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Oamenii din satul nigerian lovit de racheta lui Trump spun că n-au legături cu ISIS # Cotidianul de Hunedoara
„În Jabo, îi vedem pe creştini ca pe fraţii noştri. Nu avem conflicte religioase, aşa că nu ne aşteptam la asta”, a spus un localnic. The post Oamenii din satul nigerian lovit de racheta lui Trump spun că n-au legături cu ISIS appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
07:30
Republica Moldova: mitului gazului rusesc ieftin; statul paralel Șoristan ocupă politic Găgăuzia; 33 de ani de la reactivarea Mitropoliei Autonome a Basarabiei The post De ce „gazul rusesc ieftin” este un mit appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Cumulul de zile libere de la începutul anului 2026 va duce la o situație neplăcută pentru pensionari. Pensiile se vor lăsa așteptate pentru cei ce primesc banii numerar, prin Poștă. The post Pensiile se vor lăsa așteptate la început de 2026 appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Final de an prost pe piața muncii. Numărul de șomeri este în creștere, companiile anunță concedieri în masă # Cotidianul de Hunedoara
Tensiuni mari pe piața muncii din România după ce în ultimul trimestru din acest an mai multe companii au anunțat restructurări și concedieri. The post Final de an prost pe piața muncii. Numărul de șomeri este în creștere, companiile anunță concedieri în masă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:40
Angajații români pot primi concediu plătit pentru burnout. Angajatorii, obligați să-l recunoască # Cotidianul de Hunedoara
Un proiect legislativ introduce în premieră în România cadrul normativ pentru prevenirea epuizării profesionale. The post Angajații români pot primi concediu plătit pentru burnout. Angajatorii, obligați să-l recunoască appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Nicușor Dan, Crăciun în satul bunicilor. Localnicii l-au colindat pe președinte # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan petrece Crăciunul în județul Brașov, dar și la Ileni, în satul bunicilor săi. The post Nicușor Dan, Crăciun în satul bunicilor. Localnicii l-au colindat pe președinte appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Din punct de vedere economic, anul 2026 se anunță deja a fi unul dificil. The post Ce ne așteaptă în 2026. Ministrul Economiei: Va fi în continuare greu appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Povestea Larei, primul bebeluș născut după 30 de ani într-un sat din Italia # Cotidianul de Hunedoara
Un sat aproape uitat din Italia a renăscut odată cu nașterea unei fetițe. The post Povestea Larei, primul bebeluș născut după 30 de ani într-un sat din Italia appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Israelul, prima țară din lume care recunoaște Somaliland ca stat independent # Cotidianul de Hunedoara
Isralelul este prima țară din lume care recunoaște Somalinand ca stat independent. The post Israelul, prima țară din lume care recunoaște Somaliland ca stat independent appeared first on Cotidianul RO.
19:10
David și Victoria Beckham, dans emoționat de Crăciun. Tensiunile din familie, ignorate Video # Cotidianul de Hunedoara
Victoria și David Beckham au apărut într-un clip pe internet dansând împreună de Crăciun. The post David și Victoria Beckham, dans emoționat de Crăciun. Tensiunile din familie, ignorate Video appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de vreme rea ce vizează în special zonele montane. The post Salvamontiștii avertizează: Evitați deplasările în zona montană înaltă appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Întâlnirea a fost confirmată oficial de partea ucraineană. „Am convenit o întâlnire la cel mai înalt nivel cu preşedintele Trump într-un viitor apropiat, Multe lucruri pot fi decise înaintea Anului Nou. Slavă Ucrainei!”, a scris pe X Volodimir Zelenski vineri, înainte de confirmare. The post Trump și Zelenski se vor vedea duminică, în Florida appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Virginia Ruzici: „Reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume” # Cotidianul de Hunedoara
Fosta jucătoare de tenis a câștigat Roland Garros în 1978. The post Nicușor Dan s-a întâlnit cu Virginia Ruzici: „Reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume” appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Incidentul a avut loc joi în Cisiordania. Autoritățile israeliene au confirmat faptul că bărbatul se află acum în arest la domiciliu. The post Un rezervist israelian a dat cu mașina peste un palestinian care se ruga appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Georgescu, mesaj de Crăciun: Să înălțăm colindul minunat al renașterii naționale # Cotidianul de Hunedoara
Georgescu a citat din domnitorul Petru Rareș în mesajul său de Sărbători. Totodată, liderul suveranist face apel la „jertfă” pentru pământul României. The post Georgescu, mesaj de Crăciun: Să înălțăm colindul minunat al renașterii naționale appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Putin: trebuie să luăm în considerare inteligența artificială și să fim pregătiți pentru schimbările sistemice pe care le aduce cu sine. The post Putin avertizează asupra Inteligenței Artificiale appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Cetățenii moldoveni ar prefera ca sprijinul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit unui studiu, aproape 57% dintre respondenţi susţin că sprijinul României ar trebui acordat direct cetăţenilor. The post Cetățenii moldoveni ar prefera ca sprijinul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Persoanele au fost descoperite în două localități din județul Constanța. Cei 14 oameni provin din diferite țări de pe continentul asiatic. The post 14 persoane intrate ilegal în România, descoperite de polițiști appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Este o minciună prezentarea drept ajutor salvator a implantării întreprinderilor occidentale pe piața economică dezagregată a Europei de Est. Din 1990, egoismul național odată recuperat și relansat, după ce fusese dezavuat de toate doctrinele politice aplicate după 1917 de către Sovietele instalate după războaiele civile provocate de comuniști, în România, Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria, Polonia etc. […] The post Dan Culcer: Planul Marshal relansat de Uniunea Europeană? appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Un pepene de 23000 de euro bucata sau o supă de 1500 de euro sunt delicii pe care doar superbogații lumii și le pot permite. Iar acestea nu sunt cele mai scumpe. The post 10 cele mai scumpe mâncăruri din lume: Delicii pentru miliardari appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Cele mai ciudate căutări din 2025: Bunica proteică, Mă duc la Galați și ce fac # Cotidianul de Hunedoara
„Mă duc la Galați și ce fac”, a întrebat un client motorul de căutare al site-ului eMAG, conform Profit.ro. The post Cele mai ciudate căutări din 2025: Bunica proteică, Mă duc la Galați și ce fac appeared first on Cotidianul RO.
14:00
„Sfântul Părinte va continua să te poarte în rugăciunile sale, împreună cu familia ta și cu toți copiii lumii și îți trimite Binecuvântarea Sa, pe care o extinde cu drag și părinților tăi”. The post O fetiță din București a primit o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Fotbalistul echipei Manchester City, Erling Haaland, a postat o fotografie mai neobișnuită în ziua de Crăciun, pentru a-şi linişti antrenorul. (vezi foto în articol) The post Pep: Kilogramele la control. Haaland răspunde cu umor appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Copacii din Avatar sunt,de fapt, de pe Pământ. Ochiul Saharei există, iar râul care fierbe din Peru nu e doar o legendă. Descoperă toate aceste locuri The post Locuri atât de bizare încât par fake appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Dramaturgul Radu F. Alexandru a avut trei mandate de senator în Parlamentul României, între 1996-2000-2004 și 2008-2012. The post A murit scriitorul Radu F. Alexandru appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Specificul sărbătorilor pe Valea Prahovei este, în fiecare an, traficul. Totuși, patronii de cazări din zonă se plâng că nu au clienți care să le ocupe spațiile. The post Trafic infernal pe Valea Prahovei appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 58,9%, în septembrie, de la 58,3% în august. The post La ce nivel a ajuns datoria guvernamentală a României appeared first on Cotidianul RO.
13:10
În timp ce Ronaldo a postat pe Instagram cum și-a petrecut Crăciunul, Messi a ales să fie mai discret. Totuși, soția sa l-a dat de gol. Neymar a dezvăluit și el cum au celebrat sărbătoarea Crăciunului. The post Cum și-au petrecut Messi și Ronaldo Crăciunul appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Românul a devenit primul arbitru care a condus finalele tuturor celor 3 competiţii de club europene, după ce anterior a arbitrat ultimul act în Liga Europa (2024) şi în Conference League (2022). The post Istvan Kovacs, în elita mondială în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Răzvan Burleanu, mesaj la final de 2025: Suntem la doi paşi de o calificare pe care cu toţii ne-o dorim # Cotidianul de Hunedoara
„Suntem la doi paşi de o calificare pe care cu toţii ne-o dorim. Trebuie să avem încredere şi să facem totul pentru a reuşi”; a spus șeful FRF, în mesajul transmis la final de an. The post Răzvan Burleanu, mesaj la final de 2025: Suntem la doi paşi de o calificare pe care cu toţii ne-o dorim appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Accident grav în Constanța. O persoană a rămas încarcerată. Intervine elicopterul SMURD # Cotidianul de Hunedoara
Zona în care s-a petrecut accidentul este cunoscută drept Hanul Morilor. The post Accident grav în Constanța. O persoană a rămas încarcerată. Intervine elicopterul SMURD appeared first on Cotidianul RO.
12:20
În Rio de Janeiro, mulți oameni au stat pe plajă până în zori din cauza căldurii intense, care a ajuns la 41 de grade Celsius. The post Crăciun la 40°C și deficit de apă în Brazilia appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
11:50
Joi, la ora 14.00, se înregistrau 130 de centimetri de zăpadă la Vârful Omu şi 34 de centimetri la Bâlea-Lac. The post Risc de avalanșe în Carpați appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Vladimir Putin ar fi deschis la a face anumite concesii, dar a setat o condiție obligatorie. Liderul rus nu vrea să renunțe la una dintre zonele din Ucraina pe care o controlează. The post Obiecțiile lui Putin la planul de pace prezentat de Zelenski appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Un profesor face acuzații grave: Ministerul trimite în școli o programă rasistă # Cotidianul de Hunedoara
„Hai să zic din start: ceilalți sunt romii, așa crede Fotache că se predă Țiganiada. Într-o clasă unii copii vor fi noi și alții vor fi ceilalți. Asta este baza rasializării, othering-ul. A privi o comunitate etnică drept ceilalți”, a scris pe Facebook Ștefan Baghiu. The post Un profesor face acuzații grave: Ministerul trimite în școli o programă rasistă appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Jimmy Kimmel, săgeți la adresa lui Trump, în mesajul de Crăciun: „Tirania este în plină expansiune” # Cotidianul de Hunedoara
„Din perspectiva fascismului, acesta a fost un an cu adevărat grozav”. The post Jimmy Kimmel, săgeți la adresa lui Trump, în mesajul de Crăciun: „Tirania este în plină expansiune” appeared first on Cotidianul RO.
