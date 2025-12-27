Știm prima echipă calificată în optimile Cupei Africii pe Națiuni

12:00

Meteorologii au extins atenționarea de vreme rea. Între 28 și 29 decembrie, aproape toată țara va fi sub un tip sau altul de Cod de atenționare pentru viscol. 20 de județe vor fi integral sau parțial sub Cod portocaliu. The post Vreme rea înainte de Revelion. Cod portocaliu de viscol în 20 de județe appeared first on Cotidianul RO.