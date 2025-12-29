Studenții Universității Transilvania, „lecții” de la ANAF în cadrul unei campanii naționale de educație fiscală

09:20

Locuitorii din Ileni, județul Brașov, s-au trezit cu un oaspete surpriză. Președintele Nicușor Dan s-a întors de Crăciun în locul în care a copilărit. „L-am întâmpinat pe domnul preşedinte Nicuşor Dan cu o colindă din satul nostru, la Muzeul din Ileni. Un moment simplu şi sincer, ca între oameni, acasă”, au scris localnicii din Ileni [...]