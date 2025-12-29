09:10

Creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei, cu reducerea de la 300 de lei la 200 de lei a sumei neimpozabile, de la 1 iulie 2026, va însemna un salariu net de 2.699 de lei, deci un plus de 125 de lei, în timp ce costurile pentru angajator vor crește cu 284 de lei, […] The post Schimbări la salariul minim de la 1 iulie 2026: Cât câștigă angajații, ce costuri vor avea angajatorii și care e miza celor 300 de lei sau 200 de lei fără taxe first appeared on Lumea Politică.