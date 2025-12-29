24
Ministrul Finanțelor, anunț cu privire la deficitul bugetar. Bilanțul la sfârșitul anului 2025 # Lumea Politică
Deficitul bugetar pe primele 11 luni ale anului este de de 121,77 mld lei, adică 6,4% din PIB, în scădere cu 0,74 puncte față de deficitul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2024, de 7,15% din PIB, a anunțat luni Ministerul Finanțelor. Reamintim că Guvernul României a convenit cu Comisia Europeană o țintă de deficit
16:00
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională pentru spălare de bani # Lumea Politică
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în urmărire internațională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris, transmite sâmbătă Moldpres. UPDATE. Reacția lui Filat: „Sunt pe loc, nu mă eschivez și nu evit nicio procedură" Fostul premier al Republicii Moldova a făcut câteva clarificări, după ce s-a
10:50
Cei 4 judecători CCR propuși de PSD au boicotat și ședința de luni în care urma să fie luată o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistrațilo # Lumea Politică
Judecătorii CCR nu au luat nici luni o decizie pe legea privind pensiile magistraților, pentru că cei patru judecători propuși de PSD nu s-au prezentat la ședință. Cu o zi în urmă, ei au părăsit sala, iar decizia nu a mai putut fi luată din lipsă de cvorum. O nouă ședință a fost stabilită pentru
10:10
Noul ministru al Economiei avertizează: 2026 va fi un an greu pentru România. „Dacă aș spune că va fi foarte ușor, aș minți” # Lumea Politică
Ministrul Economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irineu Darău, transmite un mesaj prudent privind perspectivele economice ale României pentru anul 2026. El a afirmat că anul viitor va fi unul dificil, pe fondul crizei economice, al creșterii taxelor și al unei neîncrederi accentuate a populației în actuala guvernare. Potrivit ministrului, contextul economic rămâne complicat, iar așteptările
09:40
Aurul a ieșit mereu pe plus din crizele globale, în 2025. Recorduri istorice pe fondul instabilității # Lumea Politică
Aurul are în 2025 cel mai puternic an al său din ultimele aproape cinci decenii, pe fondul tensiunilor geopolitice, al incertitudinilor economice și al schimbărilor din politica monetară globală. Contractele futures pe aur tranzacționate la New York au crescut cu aproximativ 71% de la începutul anului, fiind pe cale să înregistreze cea mai mare creștere
09:20
BNR plătește peste 4,4 milioane de lei pentru un studiu amplu despre cât de bogați sunt românii. De ce este necesar # Lumea Politică
Banca Națională a României a atribuit Institutului Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) un contract în valoare de 4,49 milioane de lei pentru realizarea unei cercetări statistice asupra avuției, veniturilor și consumului gospodăriilor. Măsura este menită să asigure conformitatea cu cerințele Uniunii Europene privind raportarea datelor statistice. Prin această cercetare statistică, BNR urmează să îndeplinească
09:10
Schimbări la salariul minim de la 1 iulie 2026: Cât câștigă angajații, ce costuri vor avea angajatorii și care e miza celor 300 de lei sau 200 de lei fără taxe # Lumea Politică
Creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei, cu reducerea de la 300 de lei la 200 de lei a sumei neimpozabile, de la 1 iulie 2026, va însemna un salariu net de 2.699 de lei, deci un plus de 125 de lei, în timp ce costurile pentru angajator vor crește cu 284 de lei,
08:50
Zeci de parlamentari nu au vorbit niciodată în plen de la depunerea jurământului, într-un an # Lumea Politică
La exact un an de la începerea activității actualului Parlament, 52 de aleși – senatori și deputați – nu au luat niciodată cuvântul în plen, cu excepția momentului depunerii jurământului. În acest timp, ei au încasat lunar indemnizații de peste 11.000 de lei net. Distribuția pe partide a parlamentarilor tăcuți Din cei 52 de aleși
08:40
A murit colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, veteranul de război decorat de președintele Nicușor Dan la 107 ani # Lumea Politică
Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, singurul om decorat de președintele României, Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Naționale din acest an, a încetat din viață la vârsta de 107 ani. Anunțul decesului a fost făcut de nepoata acestuia pe Facebook. Decorația care a stârnit controverse La 1 Decembrie 2024, președintele Nicușor Dan l-a distins pe
08:20
Culisele ședinței cu scandal de la CCR. De ce au ieșit din sală cei 4 judecători propuși de PSD # Lumea Politică
Cei patru judecători propuși de PSD din cadrul Curții Constituționale care au părăsit duminică ședința în care se dezbătea subiectul pensiilor speciale ale magistraților au cerut „un studiu de impact" de la Ministerul Jusitiției legat de perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților, au precizat surse judicare pentru Antena 3 CNN. Cei patru judecători
08:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat după întâlnirea din Florida cu Donald Trump că planul de pace în 20 de puncte este agreat „în proporţie de 90%". Singurul capitol major asupra căruia Kievul nu este de acord cu Moscova rămâne cel al teritoriilor, inclusiv Donbasul, o decizie care, potrivit liderului ucrainean, va trebui luată de
08:10
CCR „fierbe” a doua zi la rând: decide pe pensiile speciale ale magistraților, între scandal și presiunea politică „contra” cronometru a lui Ilie Bolojan # Lumea Politică
Cei 9 judecători CCR se reunesc astăzi, la ora 10.00, într-o nouă ședință – a treia – ca să decidă soarta pensiilor speciale ale magistraților, în varianta pe care insistă premierul PNL, Ilie Bolojan. A treia ședință vine după alte 2 amânări ale Curții Constituționale. Prima amânare a avut loc pe 10 decembrie, iar a
08:10
„Problema nu a fost rezolvată complet, dar suntem aproape”, anunță Trump după negocierile cu Zelenski # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump l-a primit duminică pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la reședința sa privată din Florida, unde au discutat despre eforturile de încheiere a conflictului dintre Rusia și Ucraina. 'Cred că ne apropiem' de finalizarea unui plan de pace, a spus Trump într-o conferință de presă comună cu Zelenski, adăugând că au vorbit
10:30
Nu sunt bani pentru nimic, dar guvernul Bolojan a găsit peste 1 miliard de lei în plus pentru înarmare # Lumea Politică
Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi seară, două hotărâri de suplimentare a bugetului Ministerului Apărării Naţionale. Bolojan a decis să majoreze cu 1,3 miliarde de lei bugetulul de consolidare a Armatei României. Pentru continuarea procesului de transformare structurală şi calitativă a Armatei României au fost alocate alte 300 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al
10:20
Cătălin Predoiu susține că legile justiției pe care le-a promovat au avut girul Comisiei de la Veneția și al comisarului european pentru Justiție # Lumea Politică
Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne și fost ministru al Justiției, a susținut într-o postare pe rețelele sociale că legile justiției pe care le-a promovat și care sunt criticate dur acum ar fi avut girul partenerilor instituționali, printre care și al Comisiei de la Veneția și al comisarului european pentru Justiție. În realitate, Comisia de
10:10
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a tăiat singur bradul de Crăciun, într-un exercițiu de imagine care s-a viralizat rapid # Lumea Politică
Președintele Poloniei Karol Nawrocki a publicat un clip pe contul oficial de pe platforma X, care-l înfățișează în timp ce taie singur un brad Crăciun. Karol Nawrocki s-a filmat în timp ce merge într-o zonă rurală din Polonia, pentru a-și procura singur bradul de Sărbători. Președintele este înfățișat în timp ce vorbește și dă mâna,
09:50
SUA lovesc Statul Islamic în Nigeria. Trump anunță un atac „puternic și mortal” și avertizează: „Urmează și altele” # Lumea Politică
Statele Unite au lansat un atac aerian împotriva militanților Statului Islamic din nord-vestul Nigeriei, într-o operațiune coordonată cu autoritățile de la Abuja. Informația a fost confirmată joi de președintele american Donald Trump și de armata SUA, într-un context tensionat marcat de violențe repetate și dispute privind caracterul religios al atacurilor din această regiune a Africii
09:40
CSM, salarii uriașe într-o perioadă de austeritate. Sporul pentru „risc și suprasolicitare” sare de 11.000 de lei lunar # Lumea Politică
În timp ce Guvernul vorbește despre reduceri de cheltuieli, reforme dureroase și disciplină bugetară, datele oficiale arată că, în unele instituții-cheie ale statului, veniturile rămân la niveluri extrem de ridicate. La Consiliul Superior al Magistraturii, salariile brute, completate de sporuri consistente, ajung să depășească 60.000 de lei pe lună. România traversează una dintre cele mai
09:20
„Atacați”, dar bine plătiți. Cât câștigă, de fapt, magistrații de la Curtea de Apel București, în plin scandal al justiției # Lumea Politică
În timp ce conducerea Curții de Apel București vorbește despre „demonizare" și „linșaj mediatic", datele oficiale arată un sistem judiciar cu venituri consistente, susținute de sporuri și beneficii neimpozabile. O analiză a documentelor salariale scoate la iveală cât câștigă judecătorii și personalul auxiliar, într-un moment în care încrederea publică în justiție este puternic zdruncinată. Justiția
09:00
Ce au pățit vloggerii Cristi și Denisa, la intrarea în Rusia, pentru că trecuseră înainte prin Ucraina: „După 9 ore, am ieșit în sfârșit” # Lumea Politică
Cristi și Denisa, doi vloggeri români cunoscuți pentru clipurile lor de călătorie, au relatat o experiență extrem de tensionată la intrarea în Rusia, unde au fost reținuți timp de nouă ore de autoritățile de imigrare. Totul a pornit după ce funcționarii ruși au observat, în documentele lor, că anterior călătoriseră în Ucraina. Cei doi povestesc
08:50
Sondaj: Zelenski ar pierde alegerile prezidențiale în Ucraina daca s-ar organiza acum # Lumea Politică
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, alături de fostul comandant al Armatei ucrainene și actual ambasador la Londra, Valeri Zalujnîi, ar ajunge în turul doi al alegerilor prezidenţiale dacă acestea ar avea loc în viitorul apropoat, potrivit unui sondaj al institutului SOCIS, a relatat The Kyiv Independent. În plus, rezultatele cercetării arată că, în final, Valeri Zalujnîi ar
08:40
Teo despre umorul politic: „Clasa politică pe care o avem acum este aproape de necaricaturizat pentru că arată deja a caricatură”. „O mocirlă infectă” # Lumea Politică
Claudiu Teohari, cunoscut publicului drept Teo, spune că umorul politic nu mai este blocat de frică sau autocenzură, ci de realitatea însăși. În opinia sa, discursul și comportamentul politicienilor români au ajuns atât de absurde, încât satira nu mai are unde să meargă mai departe. Unul dintre cei mai apreciați comedianți din România, Claudiu Teohari
08:40
Un lider AUR acuza Guvernul Bolojan că taie de la educație ca să protejeze multinaționalele # Lumea Politică
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a taiat fondurile de Ministerul Educației pentru a le vira în buzunarele susținătorilor săi din cadrul confederației Concordia. „Guvernul Bolojan taie din banii de învățământ pentru a-și răsplăti susținătorii din confederația Concordia: bugetele educației se reduc, pentru a scădea impozitele multinaționalelor. A trecut
08:20
Nostalgicii lui Ceaușescu, fideli ritualului anual: flori, tablouri și discursuri politice, în viscolul din București # Lumea Politică
Înfruntând frigul și ninsoarea, câțiva nostalgici ai comunismului au mers, ca în fiecare an, la mormântul lui Nicolae Ceaușescu. Puțini la număr, dar consecvenți, participanții au adus flori, tablouri și nemulțumiri legate de prezentul României, transformând comemorarea într-un prilej de discurs politic și amintiri din trecut. Aproximativ zece persoane s-au strâns, și anul acesta, la
24 decembrie 2025
16:10
Bolojan, subiectul unui colind satiric, după măsurile de austeritate: „Meșter la tăiat, dar și la taxat!” # Lumea Politică
Mircea Chirilă, un cunoscut jurnalist bihorean, a creat un colind dedicat lui Ilie Bolojan, pe fondul măsurilor de austeritate anunțate recent de Guvern. Versurile ironizează parcursul politic al premierului, de la Oradea la București, subliniind reducerile de personal, creșterea TVA și înghețarea pensiilor. Colindul compus de Mircea Chirilă, redactor-șef al publicației ebihoreanul.ro, apare ca o reacție
15:50
Guvernul a adoptat ordonanța „trenuleț”. Ilie Bolojan încheie anul în glorie: tăieri fericite tuturor! # Lumea Politică
Guvernul adoptă, marți, în ședința de guvern, Ordonanța de Urgență care reglementează un set de măsuri pentru elaborarea bugetului pe anul 2026. Cunoscută ca „Ordonanța Trenuleț", OUG reglementează mai multe măsuri printre care valoarea salariului minim, termene pentru facturarea în E-Factura și… o serie de tăieri, printre care sumele forfetare ale parlamentarilor sau banii pentru
15:50
Volodimir Zelenski a făcut public planul de pace în 20 de puncte în forma sa actuală # Lumea Politică
Președintele Volodimir Zelenski a prezentat public miercuri, pentru prima dată, un proiect de document în 20 de puncte privind încetarea războiului, pe care l-a numit un document-cadru sau un „document de bază" între Ucraina, Statele Unite, Europa și Rusia, transmit publicațiile Ukrinform, Pravda și Suspilne. Zelenski a făcut anunțul într-o discuție cu mai mulți ziariști.
15:40
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj clar către președinta SOS România, Diana Șoșoacă și a somat-o să-și ceară scuze pentru jignirile aduse lui Călin Georgescu și susținătorilor acestuia, înainte de a exista orice discuție despre unitatea suveraniștilor. „Ca de la coleg la coleg, ca de la președinte de partid la președinte de partid, îi
15:40
Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan # Lumea Politică
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat luni că președintele Nicușor Dan nu a prezentat până în acest moment modalitatea concretă prin care ar intenționa să organizeze un referendum în rândul magistraților, precizând că abia după clarific
15:30
Cine este Marilen Pirtea, acuzat de plagiat și apropiat al lui Coldea, ar putea deveni ministrul Educației. Bolojan ar fi propus numirea în funcție # Lumea Politică
Marilen Pirtea, deputat PNL și consilier onorific al premierului Bolojan pe Educație, este vehiculat că ar putea lua loc ministrului Daniel David. De numele lui Pirtea se leagă mai multe controverse, ce vizează acuzații de plagiat, dar și strânse conexiuni cu fostul adjunct SRI, Florian Coldea. Demisia ministrului Educației Daniel David l-a readus în atenție pe […] The post Cine este Marilen Pirtea, acuzat de plagiat și apropiat al lui Coldea, ar putea deveni ministrul Educației. Bolojan ar fi propus numirea în funcție first appeared on Lumea Politică.
08:40
Cât îi costă pe români Crăciunul în 2025. Masa, bradul și cadourile „modeste” împing bugetul unei familii spre o sumă deloc neglijabilă # Lumea Politică
Crăciunul din 2025 vine cu o notă de plată semnificativ mai mare pentru majoritatea gospodăriilor din România. Chiar și în scenariul unui Crăciun cumpătat – cu mâncare pregătită acasă, un brad natural obișnuit, decorațiuni simple și cadouri fără excese – costurile totale ajung ușor în jurul a 2.500 de lei, potrivit unei analize realizate de […] The post Cât îi costă pe români Crăciunul în 2025. Masa, bradul și cadourile „modeste” împing bugetul unei familii spre o sumă deloc neglijabilă first appeared on Lumea Politică.
08:10
CSM, semnal de alarmă din interiorul sistemului judiciar. Aproape toți judecătorii reclamă o campanie publică împotriva Justiției. Cine este indicat drept principal vinovat pentru prescripții # Lumea Politică
Consiliul Superior al Magistraturii a făcut publică, marți, o analiză preliminară a chestionarului transmis judecătorilor, document lansat în contextul apariției investigației Recorder – „Justiție capturată”. Potrivit CSM, 2.583 de judecători, reprezentând 56,5% din corpul activ, au răspuns întrebărilor, Consiliul anunțând că va reveni ulterior cu o analiză detaliată bazată pe răspunsurile deschise. Campanie publică împotriva […] The post CSM, semnal de alarmă din interiorul sistemului judiciar. Aproape toți judecătorii reclamă o campanie publică împotriva Justiției. Cine este indicat drept principal vinovat pentru prescripții first appeared on Lumea Politică.
08:00
Prefectul de Olt și subprefectul, chemați în fața procurorilor militari. Exercițiu de mobilizare transformat într-un dosar penal # Lumea Politică
Prefectul județului Olt, Cosmin Florescu (PSD), și subprefectul Ștefan Nicolae (PNL) au fost audiați de procurorii militari, într-o anchetă care vizează presupuse fapte comise în cadrul unui exercițiu oficial de mobilizare desfășurat la Caracal. Cei doi sunt cercetați pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și pentru uz de armă fără drept, după ce ar fi […] The post Prefectul de Olt și subprefectul, chemați în fața procurorilor militari. Exercițiu de mobilizare transformat într-un dosar penal first appeared on Lumea Politică.
07:20
Românii, între nemulțumire și resemnare. De ce nu se văd proteste majore în stradă, în ciuda crizei economice. Sociolog: „E un butoi cu pulbere” # Lumea Politică
Deși nemulțumirea socială atinge cote ridicate, România rămâne o țară a protestelor rare și pașnice. Cel mai recent sondaj CURS arată că 75% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, însă această percepție nu s-a transformat, până acum, în manifestații de amploare, așa cum s-a întâmplat în alte state europene. Contextul economic […] The post Românii, între nemulțumire și resemnare. De ce nu se văd proteste majore în stradă, în ciuda crizei economice. Sociolog: „E un butoi cu pulbere” first appeared on Lumea Politică.
07:10
Ce deficit a înregistrat România în noiembrie, după ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. „Primele consultări pentru elaborarea bugetului pe 2026 încep în ianuarie” # Lumea Politică
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că discuțiile pentru construcția bugetului de stat pe 2026 vor debuta la începutul anului viitor. Oficialul a prezentat și cele mai recente date privind execuția bugetară, arătând că deficitul înregistrat în luna noiembrie este mai mic decât cel de anul trecut. Alexandru Nazare a făcut declarațiile marți seară, la […] The post Ce deficit a înregistrat România în noiembrie, după ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. „Primele consultări pentru elaborarea bugetului pe 2026 încep în ianuarie” first appeared on Lumea Politică.
07:00
Guvernul a adoptat „Ordonanța trenuleț”. Alexandru Nazare a anunțat reducerea impozitului pe cifra de afaceri și alte tăieri de cheltuieli # Lumea Politică
Executivul a aprobat marți seara Ordonanța de urgență privind noile măsuri fiscal-bugetare, cunoscută drept „Ordonanța trenuleț”. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat principalele decizii, subliniind că documentul combină reducerea cheltuielilor bugetare cu măsuri de relansare economică și sprijin pentru mediul privat. Guvernul a dat undă verde pachetului de măsuri fiscal-bugetare care va produce efecte până […] The post Guvernul a adoptat „Ordonanța trenuleț”. Alexandru Nazare a anunțat reducerea impozitului pe cifra de afaceri și alte tăieri de cheltuieli first appeared on Lumea Politică.
23 decembrie 2025
16:40
Bolojan, atac voalat la PSD și Grindeanu: „Eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a comentat tensiunile din coaliția de guvernare spunând că refuză să răspundă atacurilor venite din partea unor aliați. „Nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă”, a declarat Bolojan. Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare. El a spus că tensiunile pot fi înlăturate prin […] The post Bolojan, atac voalat la PSD și Grindeanu: „Eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă” first appeared on Lumea Politică.
16:30
Ludovic Orban critică referendumul anunțat de Nicușor Dan: „Este un demers inutil, care poate deveni chiar contraproductiv” # Lumea Politică
Ludovic Orban, fost consilier al lui Nicușor Dan, a sugerat că președintele nu are o bază constituțională și legală pentru a-i face pe magistrați să participe la referendumul pe care a anunțat că îl va iniția în luna ianuarie. Orban, care a plecat de la Cotroceni, în noiembrie, la inițiativa lui Nicușor Dan, a descris […] The post Ludovic Orban critică referendumul anunțat de Nicușor Dan: „Este un demers inutil, care poate deveni chiar contraproductiv” first appeared on Lumea Politică.
09:30
Ce facilități fiscale vor avea angajații plătiți cu salariul minim în 2026. Prevederile din „ordonanța-trenuleț” # Lumea Politică
Angajații încadrați cu salariul minim brut pe economie vor beneficia și în 2026 de facilități fiscale, potrivit proiectului de Ordonanță de urgență privind măsurile fiscal-bugetare, cunoscut sub numele de „ordonanța-trenuleț”, pus recent în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor. Măsura vizează menținerea scutirilor de taxe pentru o parte din venit, în anumite condiții stricte, pe parcursul […] The post Ce facilități fiscale vor avea angajații plătiți cu salariul minim în 2026. Prevederile din „ordonanța-trenuleț” first appeared on Lumea Politică.
08:40
De la validarea noului Parlament, partidele din Opoziție, în frunte cu AUR, au folosit intens instrumentul moțiunii parlamentare pentru a ataca miniștrii Guvernelor Ciolacu și Bolojan. Deși au fost inițiate zeci de demersuri, rezultatele concrete au fost limitate, iar nicio moțiune de cenzură nu a reușit să doboare Executivul. De la alegerile parlamentare din 1 […] The post Bilanțul Opoziției în 2025: câte noțiuni au depus și cu ce efecte first appeared on Lumea Politică.
08:30
George Simion spune că Nicușor Dan „nu dă doi bani pe independența Justiției”: „Bătălia este pentru cine numește șefii Serviciilor și șefii Parchetelor. Îi interesează controlul total” # Lumea Politică
George Simon, liderul AUR, a reacționat după ce președintele Nicușor Dan a inițiat referendum în justiție. Simon a declarat că șeful statului ”nu dă doi bani pe independența justiției” și că ”inventează reguli neconstituționale”. Președintele AUR a scris că „românii trebuie să iasă în stradă”. George Simion a transmis că va fi prezent mâine, alături de alți colegi […] The post George Simion spune că Nicușor Dan „nu dă doi bani pe independența Justiției”: „Bătălia este pentru cine numește șefii Serviciilor și șefii Parchetelor. Îi interesează controlul total” first appeared on Lumea Politică.
08:20
„Referendumul magistraților”, sub tirul criticilor. De ce inițiativa lui Nicușor Dan este considerată neconstituțională și riscă să declanșeze suspendarea # Lumea Politică
Inițiativa președintelui Nicușor Dan de a convoca un referendum în rândul magistraților privind activitatea CSM a stârnit reacții dure din partea juriștilor și politologilor. Specialiștii avertizează că demersul ar încălca Constituția și ar putea deschide calea unei proceduri de suspendare a șefului statului. În urma scandalului generat de documentarul Recorder, „Justiție capturată”, care a scos […] The post „Referendumul magistraților”, sub tirul criticilor. De ce inițiativa lui Nicușor Dan este considerată neconstituțională și riscă să declanșeze suspendarea first appeared on Lumea Politică.
08:10
Nicușor Dan dezvăluie că magistrații au rugat să fie preluați din benzinării, ca să vină la Cotroceni, să discute despre Justiție: „Totuși, nu vorbim de rețele de trafic de persoane” # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că unii dintre magistrații care au trimis sesizări privind problemele din sistemul de justiție s-au temut atât de mult să participe la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, încât au cerut să fie preluați din benzinării, să intre separat sau să nu se întâlnească între ei, pentru a evita orice expunere […] The post Nicușor Dan dezvăluie că magistrații au rugat să fie preluați din benzinării, ca să vină la Cotroceni, să discute despre Justiție: „Totuși, nu vorbim de rețele de trafic de persoane” first appeared on Lumea Politică.
08:10
Volodimir Zelenski anunță un pas decisiv pentru încheierea războiului: Suntem foarte aproape de un rezultat concret # Lumea Politică
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că negocierile purtate cu Statele Unite și țările europene în vederea încheierii războiului cu Rusia, care durează de aproape patru ani, sunt „foarte aproape de un rezultat concret”, informează Reuters. Negociatorii ucraineni, conduși de înaltul oficial Rustem Umerov, împreună cu reprezentanți din Europa, au avut o serie de […] The post Volodimir Zelenski anunță un pas decisiv pentru încheierea războiului: Suntem foarte aproape de un rezultat concret first appeared on Lumea Politică.
08:00
Premierul ilie Bolojan face, astăzi, un grup de lucru la Guvern cu mai mulți membrii au coaliției pentru a vedea ce modificări legislative ar putea fi aduse pentru legile justiției. Întâlnirea vine în contextul scandalului izbucnit în justiție, în care o parte dintre magistrați acuză presiuni pentru soluționarea unor dosare, iar o altă parte acuză […] The post Bolojan face „un grup de lucru” la Guvern pentru modificarea legilor justiției first appeared on Lumea Politică.
08:00
Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus în 2026. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii # Lumea Politică
Pensionarii vulnerabili ar putea primi sprijin și în 2026, chiar dacă Guvernul Bolojan a înghețat pensiile în primul pachet de măsuri fiscale pe care și l-a asumat. Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că se discută despre acordarea unui ajutor financiar pentru milioane de pensionari, care sunt puternic afectați acum […] The post Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus în 2026. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii first appeared on Lumea Politică.
08:00
Manole îl contrazice pe Bolojan după anunțul privind concedierile din instituții: „Acesta este Ministerul Muncii, nu al concedierilor” # Lumea Politică
Ministrul Muncii respinge ferm ideea reducerilor de personal în structurile din subordinea sa, după ce premierul Ilie Bolojan a vorbit public despre concedieri în aparatul bugetar. Florin Manole susține că ministerul se confruntă deja cu un deficit de angajați și avertizează că orice tăiere ar afecta direct serviciile oferite cetățenilor. Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, […] The post Manole îl contrazice pe Bolojan după anunțul privind concedierile din instituții: „Acesta este Ministerul Muncii, nu al concedierilor” first appeared on Lumea Politică.
07:50
NATO avertizează: Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să descurajeze orice nou atac al Rusiei # Lumea Politică
Alianța Nord-Atlantică transmite un mesaj ferm Moscovei: viitorul cadru de securitate al Ucrainei trebuie construit astfel încât Kremlinul să nu mai poată lua în calcul o nouă agresiune. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, subliniază că doar o combinație de forță militară ucraineană, sprijin european și implicare americană poate garanta pacea pe termen lung. Secretarul […] The post NATO avertizează: Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să descurajeze orice nou atac al Rusiei first appeared on Lumea Politică.
07:30
Daniel David pleacă de la Educație. Demisia ministrului deschide lupta pentru succesiune în Guvern # Lumea Politică
Ministerul Educației rămâne fără titular, după ce Daniel David a decis să facă un pas înapoi. Surse politice vorbesc despre un conflict legat de buget și refuzul unor noi tăieri în sistemul universitar. În același timp, în interiorul coaliției sunt deja vehiculate primele nume pentru preluarea portofoliului. Daniel David și-ar fi depus demisia din funcția […] The post Daniel David pleacă de la Educație. Demisia ministrului deschide lupta pentru succesiune în Guvern first appeared on Lumea Politică.
