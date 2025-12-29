Românii reaprind candela ortodoxiei în Franța păgânizată

23:30

„Data exactă a nașterii mele este 24 decembrie 1889 stil vechi, în ajunul Crăciunului. Cealaltă e greșită, bineînțeles. Mama, Dumnezeu s-o odihnească, m-a apropiat prea mult de Bethleem, de unde s-au tras toate nenorocirile mele, lucru de care nu-mi pare rău absolut deloc, mai ales acum [1970], când mi-am făcut și cruce, la început de călătorie.”