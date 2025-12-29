NU PENTRU VEXLER S-A MURIT LA REVOLUȚIE! Ionuț Țene: Reafirmarea libertății de gândire și expresie, garantată de Constituția României. Suntem apărați de lege, de drepturile obținute prin jertfe de sânge!
ActiveNews.ro, 29 decembrie 2025 19:20
Știu că multă lume este supărată pe partidele politice din coaliția de putere care, de 35 de ani, conduc prin rotație, prin manipulare, forță sau corupție, dar și pe CCR, care validează anulări de alegeri și aprobă legi liberticide, precum Legea Vexler, care încalcă flagrant Constituția țării și drepturile cetățenești.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
19:20
NU PENTRU VEXLER S-A MURIT LA REVOLUȚIE! Ionuț Țene: Reafirmarea libertății de gândire și expresie, garantată de Constituția României. Suntem apărați de lege, de drepturile obținute prin jertfe de sânge! # ActiveNews.ro
Știu că multă lume este supărată pe partidele politice din coaliția de putere care, de 35 de ani, conduc prin rotație, prin manipulare, forță sau corupție, dar și pe CCR, care validează anulări de alegeri și aprobă legi liberticide, precum Legea Vexler, care încalcă flagrant Constituția țării și drepturile cetățenești.
Acum 2 ore
17:50
În timp ce activitateareligioasă la catolici și protestanți se prăbușește dramatic, numărulbisericilor ortodoxe din Franța a crescut cu o treime în perioada 2010 – 2024.Meritul principal este al românilor plecați de acasă, care nu și-au uitat credința strămoșească.
Acum 4 ore
17:40
Claudia Marcu: Cifre înspăimântătoare. Ratele tulburărilor de autism la copiii vaccinați, cu 549% mai mari decât la nevaccinați, boala autoimună, cu 1.120%. Cancer, cu 54% mai mari! # ActiveNews.ro
Ratele la afecțiunile cronice erau cu 250% mai mari, la astm, cu 553%, boala atopică, cu 386%, boala autoimună, cu 1.120%, alergiile alimentare, cu 128%, dizabilitate motorie, cu 810%, întârziere de dezvoltare, cu 412%, tulburare de vorbire, cu 803%, iar la tulburare convulsivă, cu 216% mai mari
17:00
Văzând că a fost ignorat de magi, Irod s-a mâniat și a poruncit uciderea tuturor pruncilor de parte bărbătească, din tot Betleemul Iudeii și din împrejurimi, gândind că astfel va ucide pe noul împărat. S-a împlinit astfel prorocia: "Glas se aude în Rama, bocet și plângere amară. Rahila își plânge copiii (Ieremia 31: 15; Matei 2: 18).
17:00
A mai murit un jurnalist. Turbo-cancer. În urmă cu câteva săptămâni își cumpărase o mașină nouă # ActiveNews.ro
Presa din România este din nou în doliu după moartea fotoreporterului Lucian Ciobanu (foto dreapta sus), stins din viață în noaptea de Crăciun, la 60 de ani. Apreciat pentru profesionalism și optimism, el lasă în urmă o carieră impresionantă și amintiri de neuitat,
17:00
Scrisoarea Preafericitul Patriarh Teoctist către Mircea Snegur, primul Președinte al Republicii Moldova, 29 decembrie 1992. Valabilă și pentru Maia Sandu, azi # ActiveNews.ro
Date fiind neînțelegerile privind reactivarea Mitropoliei istorice a Basarabiei (...) mă simt dator, în baza răspunderii pe care o am ca Patriarh, adică aceea de părinte duhovnicesc al românilor ortodocși de pretutindeni, să fac câteva precizări pentru lămurirea situației în cauză.
Acum 6 ore
14:40
Decizie șocantă: Guvernul Bolojan taie indemnizația de hrană pentru copiii cu handicap și HIV/SIDA. ACTUALIZARE: Guvernul contrazice Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. E o problemă de ”indice”. Așa să fie? # ActiveNews.ro
România intră într-o zonă periculoasă a deciziilor politice care nu mai pot fi justificate nici economic, nici moral. Într-un context bugetar tensionat, Guvernul condus de Ilie Bolojan a ales să reducă cheltuieli exact acolo unde statul ar fi...
14:00
Naistul Nae Voiculet lansează un nou apel către români: să apere votul liber și demnitatea națională și să susțină încetarea persecuției politice împotriva lui Călin Georgescu. Într-un mesaj postat pe Facebook, maestrul condamnă...
13:50
Decizie șocantă: Guvernul Bolojan taie indemnizația de hrană pentru copiii cu handicap și HIV/SIDA # ActiveNews.ro
România intră într-o zonă periculoasă a deciziilor politice care nu mai pot fi justificate nici economic, nici moral. Într-un context bugetar tensionat, Guvernul condus de Ilie Bolojan a ales să reducă cheltuieli exact acolo unde statul ar fi...
Acum 8 ore
13:30
Ședința CCR s-a încheiat cu o amânare: Pensiile speciale rămân în aer până pe 16 ianuarie! Reacția lui George Simion: ”Ce pretenții să avem de la un stat capturat, putred și corupt? HAI LIBERTATE!” # ActiveNews.ro
ACTUALIZARE: Ședința CCR privind legea pensiilor magistraților a fost din nou amânată, după ce plenul nu a reușit să atingă cvorumul necesar.
13:10
Mulți își imaginează că anularea turului I al alegerilor prezidențiale din 2024 s-a făcut pentru scoaterea din cursă a lui Călin Georgescu, când, de fapt, mișcarea s-a făcut pentru introducerea în cursă a „salvatorului” Nicușor Dan.
12:20
Acum totul depinde de Zelenski! – Micul Dictator are de ales între Ciocan și Nicovală - Doar Miracolul Armean îl poate salva! # ActiveNews.ro
În ciuda numeroaselorvariabile, pacea în Ucraina a devenit mai probabilă după întâlnirea lui Trumpcu Zelenski în Florida și discuția telefonică cu Putin.
12:20
Prof. Dr. Tiberiu Tudor – Istoria în mers: Strategia de Securitate a Statelor Unite ale Americii, 2025 # ActiveNews.ro
Noua Strategie de Securitate a Statelor Unite ale Americii ̶ 2025 constituie o schimbare radicală de paradigmă geopolitică, prin care în prim plan sunt aduse interesele economice și de securitate ale poporului american.
12:00
Sorin Berilă: Strategia Națională de Apărare și National Security Strategy - o comparație # ActiveNews.ro
La sfârșitul lunii noiembrie 2025, Administrația Prezidențială română a publicat documentul intitulat Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025 – 2030.
Acum 12 ore
11:30
Determinare, anduranță, persistență, consecvență, selecție, filtru extrem de fin, detaliu, conotație, context, cuprindere, detașare, singurătate, memorie, patriotism, naționalism, iubire de țară … Iată doar o mică parte dintre cuvintele care...
11:20
În a doua zi de Crăciun, o tânără de doar 24 de ani a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu un infarct miocardic sever, un caz medical rar și șocant.
11:00
Ședința CCR s-a încheiat cu o amânare: Pensiile speciale rămân în aer până pe 16 ianuarie! # ActiveNews.ro
ACTUALIZARE: Ședința CCR privind legea pensiilor magistraților a fost din nou amânată, după ce plenul nu a reușit să atingă cvorumul necesar.
11:00
Doliu în PNL Dâmbovița: Fostul deputat Iulian Vladu s-a stins din viață la 64 de ani # ActiveNews.ro
Doliu în PNL Dâmbovița! Fostul deputat Iulian Vladu s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani, după ce, în ultimii ani s-a luptat cu o boala cruntă. Acesta a avut parte de trei legislaturi, în perioada 2004 -2016.
10:40
Decizie șocantă: Guvernul Bolojan taie indemnizația de hrană pentru copii cu handicap și HIV/SIDA # ActiveNews.ro
România intră într-o zonă periculoasă a deciziilor politice care nu mai pot fi justificate nici economic, nici moral. Într-un context bugetar tensionat, Guvernul condus de Ilie Bolojan a ales să reducă cheltuieli exact acolo unde statul ar fi...
10:20
Dan Puric transmite un mesaj tăios politicienilor acuzați de distrugerea poporului român și dezvăluie noi detalii despre viitoarea platformă politică a lui Călin Georgescu # ActiveNews.ro
Într-o apariție memorabilă la Realitatea PLUS, reputatul actor și eseist Dan Puric a lansat un atac fără precedent la adresa clasei politice, pe care o acuză de trădarea și sărăcirea poporului român.
10:10
Dan Puric transmite un mesaj tăios politicienilor acuzați de distrugerea poporului român și dezvăluie noi detalii despre partidul lui Călin Georgescu # ActiveNews.ro
Într-o apariție memorabilă la Realitatea PLUS, reputatul actor și eseist Dan Puric a lansat un atac fără precedent la adresa clasei politice, pe care o acuză de trădarea și sărăcirea poporului român.
09:20
Ion Cristoiu: Retrospectiva politică 2025 – eliminarea lui Georgescu, demisia lui Iohannis, ascensiunea lui Bolojan. Carmen Iohannis, detronată la lingușeală de Mirabela Grădinaru # ActiveNews.ro
Ion Cristoiu a realizat pentru Realitatea Plus o scurtă retrospectivă politică a anului 2025. Reputatul publicist a catalogat eliminarea lui Călin Georgescu din cursa prezidențială drept o lovitură fără precedent la adresa democrației.
09:00
Determinare, anduranță, persistență, consecvență, selecție, filtru extrem de fin, detaliu, conotație, context, cuprindere, detașare, singurătate, memorie, patriotism, naționalism, iubire de țară … Iată doar o mică parte dintre cuvintele care...
08:50
Moment crucial pentru Călin Georgescu: judecătorii stabilesc azi dacă amenzile vor fi ANULATE # ActiveNews.ro
Zi crucială pentru Călin Georgescu în fața instanței, unde judecătorii vor hotărî soarta amenzilor primite în urma unei investigații privind protecția datelor.
08:40
Zi decisivă pentru Guvernul Bolojan: CCR decide astăzi soarta pensiilor magistraților # ActiveNews.ro
Curtea Constituțională a Românei continuă luni, începând cu ora 10:00, dezbaterile asupra sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiției (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților.
07:50
Primele concluzii după întâlnirea Trump–Zelenski de la Mar-a-Lago: Proiectul de pace este 95% finalizat, dar rămân una sau două chestiuni spinoase - VIDEO # ActiveNews.ro
Întâlnirea dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, desfășurată la reședința Mar-a-Lago, s-a încheiat cu mesaje moderate de optimism privind perspectivele încheierii războiului...
Acum 24 ore
04:30
Veteranul de 107 ani bătrân ca Unirea, decorat de Nicușor Dan și atacat abject de Cătălin Avramescu cot la cot cu Maria Zaharova, a murit chiar de Crăciun în urma unui atac cerebral # ActiveNews.ro
Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu s-a stins din viață la venerabila vârstă de 107 ani chiar în sfânta zi de Crăciun, în urma unui atac cerebral, anunțul fiind făcut de familia sa. Veteranul de război rămâne în memoria publică drept singura personalitate decorată de Nicușor Dan cu prilejul Zilei Naționale din acest an
03:20
PS Sebastian pune biciul cuvântului pe progresiști: Irod a recidivat prin așa-zișii progresiști de astăzi. Urmează vremuri bune pentru creștinism, sau prigonitorii neomarxiști de azi Îl vor vâna pe Domnul în continuare, până când Îl vor ”omorî” din nou? # ActiveNews.ro
Apoi, de vreme ce nu a rămas pradă morții pentru totdeauna, ci a înviat, Hristos Domnul a fost prigonit continuu... - de către așa-zișii progresiști de astăzi, epigoni ai revoluționarilor anticreștini din secolele trecute, care caută să așeze lumea pe cu totul alte principii și valori decât cele propovăduite de Hristos.
02:20
La 36 de ani de la Revoluția română din 1989, cuvântul Părintelui Justin pare mai actual ca oricând. Chiar dacă forțele întunericului adumbresc România, noi să rămânem drepți și încrezători: Să iubim România! Iar milostivul Dumnezeu să îi dăruiască credință, har, independență, suveranitate deplină
28 decembrie 2025
23:10
Nicușor Dan a promulgat Legea Vexler de ștergere a identității naționale chiar de Crăciun, la 36 de ani de la asasinarea lui Nicolae Ceaușescu. Simbolismul diabolic este frapant. AVERTIZĂRI: S-A INSTAURAT CENZURA ȘI AUTO-CENZURA TOTALĂ # ActiveNews.ro
Promulgată pe 23 decembrie 2025 cu Nr. 241, așa-zisa Lege „Vexler” - în fapt Legea dușmanilor României și românilor și a anihilării oricărei forme de opoziție și liberă exprimare - a ajuns la Monitorul Oficial chiar de Ajunul Nașterii Domnului, constituindu-se într-un „cadou” ocult, diabolic, pentru poporul român, la fel ca asasinarea ritualică
22:30
Va fi groaznic să merg cu metroul știind că toți cei din jurul meu îmi sunt dușmani. Dar va fi deosebit de agreabil să știu că sunt singurul om normal din vagon. Avantaj eu. Educația nu-mi permite să dau glas adevăratelor mele sentimente în cuvintele potrivite, așa că zic doar atât:
22:20
Ucraina construiește o stațiune de lux de 1,5 miliarde de euro cu bani de la Nicușor și Papahagi # ActiveNews.ro
In timp ce Papahagi cere închisoare pe viață pentru cei care contestă ajutoarele financiare date de România ucrainenilor, Ucraina dezvoltă, la granița sa cu Polonia, un complex turistic de lux, o stațiune de schi, de 1 miliard și jumătate de Euro!
20:20
Brigitte Bardota murit la 91 de ani. Odată cu ea, se închide nu doar un capitol alcinematografiei franceze, ci o epocă întreagă a feminității neîmblânzite, alibertății trăite fără explicații și fără scuze.
20:10
Întâlnire crucială Zelenski–Trump la Mar-a-Lago: președintele ucrainean prezintă planul de pace în 20 de puncte. Trump: ”Nu are nimic până nu aprob eu. Am avut o convorbire telefonică bună și foarte productivă cu președintele Putin al Rusiei” # ActiveNews.ro
Donald Trump îl va primi astăzi, 28 decembrie, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un nou demers de a pune capăt celor patru ani de război. Întâlnirea este programată pentru ora 20:00, ora României.
20:00
Medicii palestinieni au ținut ceremonia de absolvire în ruinele spitalului al-Shifa din Gaza, distrus în urma atacurilor israeliene - Fotografia Zilei # ActiveNews.ro
Un grup de 168 de medici palestinieni au primit certificatele medicale avansate în Gaza, în mijlocul ruinelor celui care a fost odată cel mai mare spital din teritoriul palestinian, transmite AlJazeera.
Ieri
19:40
A murit internautul suveranist Viorel Patrana - Angelo Davidescu. Redăm unul dintre ultimele articole: NEVOIA DE PSIHOLOGI # ActiveNews.ro
„A murit Viorel Patrana, patriotul care posta în mediul online sub pseudonimul Angelo Davidescu sau David Angelo. Am distribuit aproape toate postările lui! O inteligență și o viziune cum rar am văzut! Am rezonat cu aproape tot ce scria! Păcat! Mare păcat pentru că am pierdut un luptător în slujba adevărului adevărat!
18:50
Întâlnire crucială Zelenski–Trump la Mar-a-Lago: președintele ucrainean prezintă planul de pace în 20 de puncte. Trump: ”Nu are nimic până nu aprob eu” # ActiveNews.ro
Donald Trump îl va primi astăzi, 28 decembrie, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un nou demers de a pune capăt celor patru ani de război. Întâlnirea este programată pentru ora 20:00, ora României.
18:10
Legea Vexler și Legea Șandru: Ființa națională a românilor – între simbol și adversități # ActiveNews.ro
Coincidența face așadar ca data de 17 decembrie și apoi cea de 24 decembrie să însemne în același timp restaurarea tristă a versiunii bolșevice asupra istoriei naționale a românilor, care devine astfel răstignită pentru a nu știu câta oară.
18:10
Ziarul Lumina al Patriarhiei Române: Crăciunul sfinților mărturisitori din temnițele comuniste ale secolului XX # ActiveNews.ro
În universul concentraționar românesc de la mijlocul veacului trecut, aproape trei milioane de deținuți, mulți dintre ei știuți sau neștiuți, candidați la sfințenie, au devenit adevărați magi ai dorului. Încătușați, aceștia au întâmpinat Crăciunul cu aurul iertării, smirna răbdării și tămâia credinței, păstrând colinda ca mărturie a dimensiunii spirituale
17:00
Nicușor Dan a promulgat Legea Vexler de ștergere a identității naționale chiar de Crăciun, la 36 de ani de la asasinarea lui Nicolae Ceaușescu. Simbolismul diabolic este frapant. AVERTIZĂRI: S-A INSTAURAT CENZURA ȘI AUTO-CENZURA TOTALĂ # ActiveNews.ro
Promulgată pe 23 decembrie 2025 cu Nr. 241, așa-zisa Lege „Vexler” - în fapt Legea dușmanilor României și românilor și a anihilării oricărei forme de opoziție și liberă exprimare - a ajuns la Monitorul Oficial chiar de Ajunul Nașterii Domnului, constituindu-se într-un „cadou” ocult, diabolic, pentru poporul român, la fel ca asasinarea ritualică
16:50
Nicușor Dan a promulgat Legea Vexler de ștergere a identității naționale chiar de Crăciun, la 36 de ani de la asasinarea lui Nicolae Ceaușescu. Simbolismul diabolic este frapant. AVERTIZĂRI # ActiveNews.ro
Promulgată pe 23 decembrie 2025 cu Nr. 241, așa-zisa Lege „Vexler” - în fapt Legea dușmanilor României și românilor și a anihilării oricărei forme de opoziție și liberă exprimare - a ajuns la Monitorul Oficial chiar de Ajunul Nașterii Domnului, constituindu-se într-un „cadou” ocult, diabolic, pentru poporul român, la fel ca asasinarea ritualică
14:40
28 decembrie 1989: Avionul TAROM care-l transporta pe fotograful Ian Parry a fost doborât. Misterul motivului real nu a fost descifrat niciodată # ActiveNews.ro
Pe 28 decembrie 1989, în apropierea comunei Vișina (județul Dâmbovița), șapte oameni - șase români și un englez, fotograful Ian Parry, mureau într-un accident aviatic, fiind printre ultimele victime ale evenimentelor din acel an.
14:10
Duminica de după Sărbătoarea Nașterii Domnului - Fuga în Egipt: Predica Părintelui Vasile Mihoc: ”Și noi astăzi, ne îngrozim de mulțimea de irozi contemporani dar și putem urmări cum sfârșesc cei răi...”. Sf. Arsenie Boca ne spune cum # ActiveNews.ro
În duminica de după Sărbătoarea Nașterii Domnului, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Matei, un fragment din capitolul al II-lea, versetele 13-23, în care este relatată fuga în Egipt a Sfintei Familii a Domnului Iisus Hristos, cauzată de genocidul provocat de Irod
14:00
28 decembrie: Sfântul Simeon Izvorâtorul de mir, întemeietorul Mănăstirii Simonos-Petra - Noul Bethleem de la Sf. Munte Athos, unde printre ctitori se află și Domnitorul cel sfânt Mihai Viteazul. Sfinții 20.000 de Mucenici din Nicomidia # ActiveNews.ro
Sfântul Simon a strălucit în Grădina Maicii Domnului în timpul veacului al XIII-lea. „Noul Betleem” a revenit la viața de obște în 1801. Din 1973, călugării care au venit aici de la Meteora i-au dat o viață nouă. Astăzi o comunitate de de monahi călătorește către împărăția lui Dumnezeu apărată de Sfântul Simon.
12:20
Avertismentele privind spargerea bulei IA – cu efectemasive asupra economiei, mai ales a celei americane – se înmulțesc.
01:40
Sprijinul populației Serbiei pentru aderarea țării la Uniunea Europeană este în scădere, la patru ani de la deschiderea negocierilor de aderare, doar puțin peste o treime dintre sârbi susținând intrarea țării lor în blocul comunitar, indică un sondaj recent prezentat sâmbătă de Tanjug, informează Agerpres
00:00
Cristela și Călin Georgescu: La Nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, să înălțăm colindul minunat al renașterii naționale # ActiveNews.ro
Călin Georgescu și Cristela Georgescu au transmis la Nașterea Domnului 2025 două mesaje calde, de speranță și încredere în voia Domnului. Începem cu cel al doamnei Georgescu:
27 decembrie 2025
23:50
25 decembrie 1941 - Nașterea marelui patriot și poet creștin Ioan Alexandru, fondatorul mișcării românești pentru viață - PRO VITA. Film: CRUCE ȘI ÎNVIERE. Foto: Copiii și Sfântul Cleopa # ActiveNews.ro
Ioan Alexandru este unul dintre cei mai mari poeți creștini români. Mulți români nu au cum să uite ziua de 21 decembrie 1989, când Ioan Alexandru umbla pe străzile din centrul capitalei, printre soldați, răniți și revoluționari,
23:30
GÂNDITORII ÎNCHISORILOR. Florin Duțu: COMOARA ORTODOXIEI - MISTICA BIZANTINĂ, HUGO BALL, NICHIFOR CRAINIC ȘI SFINȚII SĂI UCENICI RECENT CANONIZAȚI DE SF. SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE # ActiveNews.ro
„Data exactă a nașterii mele este 24 decembrie 1889 stil vechi, în ajunul Crăciunului. Cealaltă e greșită, bineînțeles. Mama, Dumnezeu s-o odihnească, m-a apropiat prea mult de Bethleem, de unde s-au tras toate nenorocirile mele, lucru de care nu-mi pare rău absolut deloc, mai ales acum [1970], când mi-am făcut și cruce, la început de călătorie.”
22:30
vestit de-o stea veni Hristos / trimis de Tatăl / Bunul / și ăi irozi să’L piardă vrură / și prunci / în mări de sânge înecară
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.