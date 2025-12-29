Pârtiile din Poiana Brașov rămân închise din cauza vijeliei. Vântul a spulberat stratul de zăpadă artificială
Adevarul.ro, 29 decembrie 2025 18:00
Vijelia din ultimele zile a afectat pârtiile din Poiana Brașov, dar administratorii domeniului schiabil anunță reluarea producției de zăpadă artificială pentru refacerea stratului.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
18:15
Ministrul Sănătății anunță că stomatologia va fi dezvoltată și finanțată de stat în spitalele publice # Adevarul.ro
Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar și predictibil de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-STOMA.
18:15
Patru turiști moldoveni blocați la Refugiul Călțun, recuperați după o acţiune de opt ore în condiţii meteo extreme # Adevarul.ro
Patru turiști blocați la Refugiul Călțun din Munții Făgăraș au fost recuperați după o acțiune de salvare care a durat opt ore și s-a desfășurat în condiții dificile de viscol, frig și vizibilitate redusă.
Acum 30 minute
18:00
Pârtiile din Poiana Brașov rămân închise din cauza vijeliei. Vântul a spulberat stratul de zăpadă artificială # Adevarul.ro
Vijelia din ultimele zile a afectat pârtiile din Poiana Brașov, dar administratorii domeniului schiabil anunță reluarea producției de zăpadă artificială pentru refacerea stratului.
18:00
Apple avertizează 1,8 miliarde de utilizatori de iPhone asupra unui „atac extrem de sofisticat” # Adevarul.ro
Apple a avertizat toți utilizatorii de iPhone și iPad să instaleze imediat cele mai recente actualizări pentru a-și proteja dispozitivele împotriva unei amenințări critice.
Acum o oră
17:30
Angajații ar putea beneficia de un nou concediu plătit, pentru „refacere profesională": „Omul simte că nu mai are de unde să dea ceea ce i se cere" # Adevarul.ro
România ar putea introduce concediul plătit pentru burnout, care să le ofere angajaților o perioadă de refacere profesională fără a fi necesară o justificare medicală.
17:30
Guvernul german, poziție precaută în privinţa discuţiilor purtate de Trump cu Putin şi Zelenski # Adevarul.ro
Guvernul german a adoptat o poziţie precaută cu privire la rezultatul discuţiilor separate, purtate în weekend de preşedintele american Donald Trump cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu preşedintele rus Vladimir Putin.
Acum 2 ore
17:15
Aterizări dificile pe Aeroportul Internațional din Cluj din cauza vântului: „Se simt în cabină, dar pasagerii cunosc motivele” # Adevarul.ro
Codul portocaliu de vânt puternic s-a resimțit și la Cluj, inclusiv pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu”, unde aterizările pe piste au fost puțin mai dificile din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
17:00
Proprietarii mașinilor de lux trebuie să depună declarația 216 la ANAF până pe 31 decembrie # Adevarul.ro
Firmele și persoanele fizice care dețin mașini considerate a fi „de lux”, după criteriile oficiale, au termen 31 decembrie 2025 să depună la ANAF declarația 216 și să plătească impozitul special de 0,3% acum, dar care urmează să se tripleze de anul viitor.
17:00
Washingtonul a propus Kievului „garanţii de securitate” pe o perioadă de 15 ani. Răspunsul lui Zelenski # Adevarul.ro
SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate „solide” pentru o perioadă de 15 ani, care poate fi prelungită, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în urma întrevederii sale cu Donald Trump duminică, în Florida, relatează Le Figaro şi Sky News.
17:00
Terase de nisip de aproape un metru pe litoral sculptate de vântul puternic. Ce este fenomenul de cliffing # Adevarul.ro
Pe o porțiune de câteva sute de metri, în Mamaia, plaja s-a tăiat în trepte și s-au format terase.
17:00
„Divorț” de răsunet la Filarmonica Transilvania. Motivul pentru care dirijorul Cristian Mandeal a părăsit scena # Adevarul.ro
Maestrul Cristian Mandeal a explicat motivul pentru care, la finalul Concertului Symphonic Christmas, și-a anunțat retragerea pe termen nelimitat de la pupitrul orchestrei, vorbind despre o atmosferă instituțională devenită „toxică” și despre contracte semnate „pe bucățele”.
16:45
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru perioada 29 decembrie - 11 ianuarie, oferind o imagine de ansamblu despre cum vor arăta ultimele zile din 2025 şi primele din 2026.
16:45
Corupție la ELCEN. Claudiu Creţu, fost director general, şi complicele său Cristian Zamfiroi, trimişi în judecată pentru luare de mită # Adevarul.ro
Doi foști directori ai ELCEN București au fost trimiși în judecată pentru luare de mită.
16:45
Coeficientul de umplere în acumularea Paltinu este de 53,94% ceea ce echivalează cu un volum de 27,781 milioane metri cubi, fiind suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu şi lung, anunţă luni Administraţia Naţională ”Apele Române”.
16:45
Un gigant american negociază cu Armata Română producția de tehnologii militare avansate „Suntem gata să începem imediat” # Adevarul.ro
Un gigant american din domeniul apărării poartă discuții cu Armata Română pentru producția de tehnologii militare avansate, din partea României fiind implicate Romarm și Aerostar.
16:30
Un avion ușor s-a prăbușit pe o plajă din în Brazilia. Turiștii au filmat momentul în care aparatul cade în mare # Adevarul.ro
Un avion care afișa un banner publicitar s-a prăbușit în apropierea unei plaje din Rio de Janeiro, sâmbătă, în fața a mii turiști îngroziți.
Acum 4 ore
16:15
Italianul care l-a scos din minți nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți, jegosule”! # Adevarul.ro
Antrenorii de la Inter și la Napoli nu se înghit, iar pe 11 ianuarie 2026 se anunță un meci teribil între cele două formații.
16:15
Deficitul bugetar a scăzut la 6,4% din PIB, de la 7,15% cât era la finalul anului trecut # Adevarul.ro
Deficitul bugetar pe primele 11 luni ale anului este de 121,77 mld lei, adică 6,4% din PIB, în scădere cu 0,74 puncte față de deficitul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2024, de 7,15% din PIB, a anunțat luni Ministerul Finanțelor.
16:15
În Nigeria, SUV-ul în care se afla boxrul s-a ciocnit cu un camion parcat.
16:00
Confesiunea bărbatului care a plantat bombe artizanale la Washington, înaintea atacului asupra Capitoliului # Adevarul.ro
Bărbatul din Virginia, arestat la începutul lunii sub acuzația că a plantat două bombe artizanale la sediile partidului republican și democrat din Washington, în noaptea dinaintea atacului susținătorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului, pe 6 ianuarie 2021, și-a recunoscut fapta.
16:00
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe # Adevarul.ro
Zeci de tineri militari din Armata Republicii Moldova au fost victime ale unor agresiuni violente în unitățile militare, avertizează Avocatul Poporului. În ultimele șase luni, aproape 30 de soldați au fost bătuți, iar unii dintre ei au necesitat internare pentru traumatisme serioase.
15:30
Trucuri anti-balonare după excesele de sărbători: cum să scapi rapid de senzația de greutate și ce trebuie să mânânci # Adevarul.ro
După mesele copioase de sărbători, multe persoane se confruntă cu senzația neplăcută de balonare. Nutriționistul și fitoterapeutul Cora Pop recomandă evitarea dietelor drastice și propune câteva strategii simple pentru a readuce corpul în echilibru.
15:15
Trump vede ”multe progrese” după discuțiile cu Zelenski, desfășurate duminică la Mar-a-Lago. Și liderul ucrainean a descris întâlnirea drept ”grozavă”. Dar un acord de pace este departe de a se concretiza.
15:00
Premieră în medicina privată: MedLife introduce vNOTES, cel mai nou standard în chirurgia ginecologică minim invazivă # Adevarul.ro
MedLife anunță realizarea, în premieră în medicina privată din România, a unei intervenții ginecologice oncologice prin tehnica vNOTES (Video-assisted Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery), considerată cel mai nou standard în chirurgia ginecologică minim invazivă...
15:00
Ultima promisiune a lui Brigitte Bardot pentru fiul ei, înainte de moarte. A dorit să încheie un conflict care dura de decenii # Adevarul.ro
Brigitte Bardot, actriță și activistă franceză pentru drepturile animalelor, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani.
15:00
Cum au explicat cei patru judecători CCR absenţa lor de la ședința privind pensiile magistraților # Adevarul.ro
Cei patru judecători ai Curții Constituționale care nu s-au prezentat la ședința în care urma să fie analizată legea pensiilor magistraților susțin că absența lor a fost determinată de nerespectarea procedurilor legale și a regulilor interne ale CCR.
14:45
Visul pe șine al Europei verzi, în impas. Trenurile de noapte, între ambiție și supraviețuire # Adevarul.ro
Trenurile de noapte din Europa au fost aclamate ca un pilon al viitorului mobilității verzi în UE, dar promisa renaștere a stagnat - lăsând în urmă o mână de startup-uri cu probleme financiare care încearcă să mențină visul în viață.
14:45
Elementele care explică lipsa de încredere în liderii politici. „La noi a fost o contra-selecție de cel puțin 20 de ani” # Adevarul.ro
Pe final de an, datele indică o lipsă de încredere a cetățenilor în liderii politici. Un fost șef al diplomației române indică faptul că exigența față de politicienii Puterii este normală, însă nu este deloc un aspect de ignorat pentru că are rădăcini în situația politică reală a țării.
14:30
Un gigant auto chinez este pe cale să depășească oficial vânzările Tesla, devenind în premieră deținător al titlului de lider mondial la vânzările de vehicule complet electrice în 2025.
14:30
Perspective privind prima convorbire Zelenski-Putin în cinci ani după discuțiile din Florida. Cum a decurs ultima discuție telefonică între președinții rus și ucrainean # Adevarul.ro
Discuțiile din Florida între președintele Donald Trump și Volodimir Zelenski ar putea netezi calea pentru prima convorbire telefonică între președintele ucrainean și rus Vladimir Putin în peste cinci ani, a declarat o sursă familiarizată cu discuțiile, citată de FOX News.
Acum 6 ore
14:15
Danemarca încheie o eră de peste 400 de ani. Compania poștală națională renunță la livrarea scrisorilor fizice # Adevarul.ro
PostNord, compania poștală națională a Danemarcei, va livra ultimele scrisori pe 30 decembrie 2025, punând capăt unui serviciu istoric care funcționa din 1624.
14:15
Piața muncii în România, între stagnare și „asiatizare”. Doru Șupeală: „În 2026 va apărea o victimă nouă” # Adevarul.ro
Piața muncii din România a traversat în 2025 unul dintre cei mai dificili ani din ultimele decenii, iar semnalele pentru 2026 sunt, în opinia expertului în resurse umane Doru Șupeală, chiar mai îngrijorătoare.
14:15
Cum vor circula mijloacele de transport public în Cluj de Revelion. Program prelungit pentru mai multe linii de tramvai, troleibuz și autobuz # Adevarul.ro
Mijloacele de transport în comun vor avea un program de circulație special de Revelion și în anumite zile. Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a anunțat programul de transport urban si metropolitan pentru zilele de sărbătoare.
14:15
Bulgaria introduce vinieta de o zi: tot ce trebuie să știe șoferii români înainte de a pleca la drum # Adevarul.ro
Începând cu 3 februarie 2026, Bulgaria va pune la dispoziția șoferilor o nouă vinietă valabilă o zi pentru vehiculele de până la 3,5 tone, care va permite accesul pe întreaga rețea națională de drumuri timp de 24 de ore, a anunțat Agenția pentru Infrastructură Rutieră (RIA).
14:00
George Simion acuză CCR de „lovitură de stat”, după o nouă amânare a deciziei privind pensiile magistraților # Adevarul.ro
O nouă amânare a deciziei Curții Constituționale privind pensiile magistraților a declanșat reacții virulente pe scena politică. Președintele AUR, George Simion, a lansat luni un atac dur la adresa CCR, pe care o acuză că ar fi „autoarea loviturii de stat”.
13:45
Răzvan Burleanu este supărat pe echipa națională. Președintele FRF îl perie pe selecționerul care l-a dezamăgit # Adevarul.ro
Fost președinte la Federația de Minifotbal, Răzvan Burleanu conduce FRF cu mână de fier din martie 2014.
13:45
Cum va circula transportul public în București de Revelion. Linie nouă de noapte și devieri de traseu # Adevarul.ro
Pentru noaptea de Anul Nou 2025–2026 s-au anunțat măsuri speciale de circulație a mijloacelor de transport public în Capitală.
13:45
Genți Chanel, ceasuri scumpe și mită de peste 200.000 de dolari: acuzații explozive la adresa fostei Prime Doamne a Coreei de Sud # Adevarul.ro
Fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, soția fostului președinte destituit Yoon Suk Yeol, a fost inculpată luni, 29 decembrie, de procurori pentru acceptarea unor mite în valoare de peste 220.000 de euro, precum și pentru amestec ilegal în treburile statului.
13:15
Guvernul dezminte informațiile privind tăierea alocațiilor de hrană pentru copiii cu handicap HIV/SIDA # Adevarul.ro
Guvernul respinge ferm informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora alocațiile lunare de hrană acordate copiilor cu handicap de tip HIV/SIDA ar fi fost eliminate prin așa-numita ordonanță „trenuleț”.
13:15
Filmul șocant al crimei premeditate din Sibiu: cum și-a ucis o femeie mama pentru o moștenire de un milion de euro, cu ajutorul unei asistente medicale # Adevarul.ro
Femeia acuzată că și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale de la Camera de Gardă a Spitalului Orășenesc din Cisnădie dorea să pună mâna pe averea de peste un milion de euro, constând în mai multe imobile din județul Sibiu.
13:00
Amânată deja de câteva ori, judecarea contestației la legea pensiilor și vechimii magistraților are șanse să fie amânată până la paștele cailor.
13:00
Țara europeană în care depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h a devenit infracțiune, cu risc de închisoare # Adevarul.ro
Depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 de kilometri pe oră nu mai este doar o contravenție, ci a devenit infracțiune într-o țară din Europa, putând atrage pedepse de până la trei luni de închisoare și amenzi de 3.750 de euro.
13:00
Petrolul Ploiești i-a făcut vânt fostului căpitan. Accidentările l-au pus a pământ pe „copilul” echipei # Adevarul.ro
Petrolul Ploiești ocupă locul 13 în Superliga de fotbal, cu 20 de puncte în 21 de etape.
12:45
Ce despăgubire a primit un angajat KFC care a fost umilit de șeful său și forțat să lucreze ore suplimentare # Adevarul.ro
Un angajat de la o sucursală KFC a fost despăgubit după ce tribunalul a constatat că a fost hărțuit și discriminat de șeful său.
12:45
Mașinăria de război a Rusiei pare să-și atins limita. Estimările analiștilor de la ISW pe baza evoluțiilor actuale pe linia frontului # Adevarul.ro
Forțele rusești nu au capacitatea să construiască o rezervă strategică și nu vor putea depăși stadiul bătăliilor costisitoare de uzură pe tot parcursul anului 2026, apreciază analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), citați de Euromaidan Press.
12:30
„CCR, vă cam bateți joc!”. Radu Miruță și Mircea Abrudean critică amânarea ședinței privind pensiile magistraților: „Nu putem permite jocuri politice” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, și președintele Senatului, Mircea Abrudean, au reacționat dur după ce ședința Curții Constituționale a României (CCR) privind legea pensiilor magistraților a fost din nou amânată
12:30
Un bărbat a fost salvat de jandarmi după ce a căzut într-un lac dintr-un parc din Craiova, în timp ce încerca să scape de o haită de câini.
Acum 8 ore
12:15
„CCR, vă cam bateți joc!”. Ministrul Apărării critică amânarea ședinței privind pensiile magistraților: „Judecați și asumați-vă” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a reacționat dur după ce ședința Curții Constituționale a României (CCR) privind legea pensiilor magistraților a fost din nou amânată din cauza lipsei de cvorum.
12:15
Iată 50 de recomandări care elimină, fără îndoială, ideea că nu mai există muzică bună.
12:15
Cum explică un fost șef CCR blocajul fără precedent în cazul pensiilor speciale: „Este o premieră în istoria Curții” # Adevarul.ro
Fostul președinte CCR Augustin Zegrean se arată consternat de manevra prin care cei patru judecători susținuți de PSD la Curtea Constituțională au blocat luni luarea unei decizii cu privire la Legea de reformă a pensiilor speciale ale magistraților.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.