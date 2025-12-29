Țara europeană în care depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h a devenit infracțiune, cu risc de închisoare
29 decembrie 2025
Depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 de kilometri pe oră nu mai este doar o contravenție, ci a devenit infracțiune într-o țară din Europa, putând atrage pedepse de până la trei luni de închisoare și amenzi de 3.750 de euro.
Amânată deja de câteva ori, judecarea contestației la legea pensiilor și vechimii magistraților are șanse să fie amânată până la paștele cailor.
Petrolul Ploiești i-a făcut vânt fostului căpitan. Accidentările l-au pus a pământ pe „copilul” echipei # Adevarul.ro
Petrolul Ploiești ocupă locul 13 în Superliga de fotbal, cu 20 de puncte în 21 de etape.
Ce despăgubire a primit un angajat KFC care a fost umilit de șeful său și forțat să lucreze ore suplimentare # Adevarul.ro
Un angajat de la o sucursală KFC a fost despăgubit după ce tribunalul a constatat că a fost hărțuit și discriminat de șeful său.
Mașinăria de război a Rusiei pare să-și atins limita. Estimările analiștilor de la ISW pe baza evoluțiilor actuale pe linia frontului # Adevarul.ro
Forțele rusești nu au capacitatea să construiască o rezervă strategică și nu vor putea depăși stadiul bătăliilor costisitoare de uzură pe tot parcursul anului 2026, apreciază analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), citați de Euromaidan Press.
„CCR, vă cam bateți joc!”. Radu Miruță și Mircea Abrudean critică amânarea ședinței privind pensiile magistraților: „Nu putem permite jocuri politice” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, și președintele Senatului, Mircea Abrudean, au reacționat dur după ce ședința Curții Constituționale a României (CCR) privind legea pensiilor magistraților a fost din nou amânată
Un bărbat a fost salvat de jandarmi după ce a căzut într-un lac dintr-un parc din Craiova, în timp ce încerca să scape de o haită de câini.
„CCR, vă cam bateți joc!”. Ministrul Apărării critică amânarea ședinței privind pensiile magistraților: „Judecați și asumați-vă” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a reacționat dur după ce ședința Curții Constituționale a României (CCR) privind legea pensiilor magistraților a fost din nou amânată din cauza lipsei de cvorum.
Iată 50 de recomandări care elimină, fără îndoială, ideea că nu mai există muzică bună.
Cum explică un fost șef CCR blocajul fără precedent în cazul pensiilor speciale: „Este o premieră în istoria Curții” # Adevarul.ro
Fostul președinte CCR Augustin Zegrean se arată consternat de manevra prin care cei patru judecători susținuți de PSD la Curtea Constituțională au blocat luni luarea unei decizii cu privire la Legea de reformă a pensiilor speciale ale magistraților.
Cei patru judecători CCR propuşi de PSD, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, au reuşit să blocheze funcţionarea unei instituţii principale a statului român, CCR, dar şi funcţionarea statului.
Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost găsit decedat, după ce s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon.
Doar 28 de lei pe zi. O studentă din România a șocat internetul cu câți bani cheltuie pe mâncare în China. „Gata, mă mut” # Adevarul.ro
O studentă româncă a uimit internetul după ce a arătat cât de ieftină este viața de student în China. Cu doar 28 de lei pe zi, tânăra a declanșat comentarii pline de ironie și comparații cu prețurile din România.
Ce au convenit Trump și Zelenski în Florida. Garanțiile de securitate, finalizate în proporție de 100%, a anunțat președintele ucrainean # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt finalizate în proporție de „95%” în urma discuțiilor de duminică din Florida cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Tânăr de 21 de ani, prins după ce a fugit de poliție: a sărit din mașina aflată în mers și a intrat într-o gospodărie, încercând să se ascundă # Adevarul.ro
Un tânăr de 21 de ani din Băilești a fost reținut de polițiști după ce a refuzat să oprească la semnalul acestora și a fugit de la locul controlului.
Valeri Zalujnîi ar urma să părăsească postul de ambasador încă din ianuarie. Ce planuri are fostul comandant al armatei ucrainene # Adevarul.ro
Valerii Zalujnîi, fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei și actual ambasador al Ucrainei în Regatul Unit, ar intenționa să renunțe la funcția diplomatică chiar de la începutul anului 2026, potrivit informațiilor apărute în presa de la Kiev.
Radu Drăgușin a revenit la Tottenham ca să plece în altă parte. Fundașul român s-a săturat să fie a cincea roată la căruța londonezilor # Adevarul.ro
Revenit pe teren după 332 de zile, Radu Drăgușin este la un pas să se întoarcă în Italia.
Susținător al lui Călin Georgescu și George Simion, amendat penal după ce a chemat foști deținuți și rezerviști să ia cu asalt Guvernul # Adevarul.ro
Un bărbat din București, susținător al lui Călin Georgescu și George Simion, a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 6 la plata unei amenzi penale de 8.400 de lei pentru instigare publică.
Codul Rutier introduce reguli stricte pentru trotinetele electrice rapide: cine trebuie să aibă RCA și ce despăgubiri pot fi plătite în caz de accident # Adevarul.ro
O nouă lege obligă proprietarii de trotinete electrice cu viteza maximă de peste 25 km/h să încheie asigurare RCA.
Macron convoacă „Coaliția de voință” pentru garanțiile finale de securitate ale Ucrainei # Adevarul.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat organizarea, la începutul lunii ianuarie, la Paris, a unei reuniuni a liderilor statelor din așa-numita „Coaliție de voință”, menită să definitiveze contribuția fiecărei țări la pachetul de garanții de securitate pentru Ucraina.
Caz cutremurător: o tânără s-a dus la spital cu bebelușul mort ascuns în rucsac, susținând că l-a primit de la o prietenă # Adevarul.ro
O tânără de 23 de ani a ajuns la spital cu bebelușul mort ascuns într-un rucsac, stârnind uimirea medicilor și declanșând o anchetă complexă.
Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) ar putea amâna din nou pronunțarea asupra proiectului de lege care vizează pensii speciale pentru magistrați până în ianuarie 2026
Imagini șocante surprinse de o cameră de bord în Pasajul Unirii din București arată momentul în care o mașină a intrat violent în peretele tunelului, fiind la un pas să se răstoarne. Potrivit martorilor și imaginilor, șoferul ar fi încercat să schimbe banda fără să se asigure.
Gestul unei familii care nu a reușit să-și vândă casa: o scoate la tombolă. Cât costă un bilet # Adevarul.ro
O familie din Țara Galilor scoate la tombolă casa de vacanță, evaluată la 377.000 de euro, după ce nu a reușit să o vândă pe piața imobiliară tradițională. Biletele costă doar 5,80 euro, iar câștigătorul va primi locuința cu toate taxele legale achitate.
Familia de români care a lăsat Anglia pentru viața la țară: „Pământul și animalele nu te dezamăgesc” # Adevarul.ro
Tot mai mulți români aleg să părăsească Marea Britanie și să se întoarcă în România, pe fondul creșterii costului vieții, al nesiguranței percepute și al dificultăților de integrare apărute după Brexit.
Cum a reușit Putin să-și controleze oligarhii folosindu-se de sancțiunile occidentale: mai bogați, dar mai supuși # Adevarul.ro
În timpul războiului din Ucraina, numărul miliardarilor din Rusia a atins un nivel record, însă influența lor politică s-a diminuat drastic în cei 25 de ani de când Vladimir Putin este la putere.
Operație sub nume fals, condamnări, o fundație și multe necunoscute. 12 ani de la accidentul care l-a eliminat pe Michael Schumacher din viața publică # Adevarul.ro
Fostul pilot se află sub strictă supraveghere, după ce a suferit un accident pe pârtia de schi.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lăsat duminică în urmă Kievul afectat de atacuri cu rachete pentru sala de mese decorată cu fresce de la Mar-a-Lago, unde spera să obțină acordul președintelui american Donald Trump asupra unei versiuni revizuite a unui plan de pace în 20 de puncte menit
A murit veteranul de război Ion Vasile Banu. Decorarea acordată de Nicușor Dan, contestată din cauza trecutului militar # Adevarul.ro
Colonelul (r.) Ion Vasile Banu, recent decorat de președintele Nicușor Dan, a încetat din viață la vârsta de 107 ani. Anunțul a fost făcut pe Facebook de nepoata veteranului, care a transmis condoleanțe și a subliniat întreaga viață dedicată țării.
„Meteahna” care ucide România și e mult mai gravă decât corupția. Economist: „Expune statul la captură” # Adevarul.ro
Înainte să tratăm corupția ca „boala originară” și să sperăm că restul se aliniază, trebuie să tratăm incompetența statului, susține economistul Sebastian Buhai, într-un eseu cu reflecții de final de an despre România.
Confruntare pe X între Donald Tusk și președintele Poloniei, pe tema Vestului. Cum s-a încheiat schimbul de replici # Adevarul.ro
Premierul polonez Donald Tusk și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, au avut duminică un schimb dur de replici pe rețeaua socială X, pe fondul unor divergențe privind orientarea geopolitică a țării.
Cum i-a căzut cu tronc Romina Gingașu lui Piero Ferrari. Românca a stat șase luni pe capul afaceristului italian # Adevarul.ro
Piero Ferrari îi pregătește un cadou de 32.000.000 € partenerei sale, românca Romina Gingașu.
Iarna lovește în forță România, cu rafale de vânt de peste 120 km/h la munte. Zonele vizate de cod roșu # Adevarul.ro
Ultimele zile din an aduc o iarnă autentică. Vântul puternic, ninsorile viscolite și temperaturile scăzute au pus România sub avertizări meteo severe, cu cod roșu pe crestele montane și cod galben în mare parte din țară.
China, exerciții cu muniție reală în jurul Taiwanului: „Intrușii vor fi eliminați”. Armata taiwaneză, în alertă maximă # Adevarul.ro
China a trimis luni trupe aeriene, navale și de rachete pentru a desfășura exerciții militare comune în jurul Taiwanului, într-o mișcare pe care Beijingul a descris-o drept un „avertisment sever” împotriva forțelor separatiste și a „interferențelor externe”.
Președintele american Donald Trump a declarat, în cadrul conferinței de presă susținute după discuțiile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că Rusia ar urma să contribuie la reconstrucția Ucrainei, afirmând că Moscova își dorește ca Ucraina „să reușească”.
Trump: Un acord de pace între Rusia și Ucraina este „foarte aproape”, dar persistă divergențe privind Donbasul # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat, după o întâlnire de trei ore cu Volodimir Zelenski, că un acord de pace între Rusia și Ucraina este „foarte aproape”, deși persistă divergențe privind Donbasul. Negocierile ar putea fi finalizate în câteva săptămâni.
Ursula von der Leyen salută „progresele semnificative” în discuțiile privind planul de pace pentru Ucraina # Adevarul.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că salută „progresele semnificative” înregistrate în cadrul discuțiilor de la Mar-a-Lago referitoare la planul de pace pentru Ucraina.
Primul Revelion fără petarde? Efecte vizibile ale unei legi care te amendează cu 7.500 de lei # Adevarul.ro
Vânzarea petardelor se pedepsește cu închisoare, de anul acesta, iar folosirea acestora cu amenzi mari. Cu puțin timp înainte de începerea „sezonului petardelor”, efectele noii legi adoptate anul acesta se văd, este concluzia unei dezbateri online aprinse.
CCR, așteptată să decidă luni asupra Legii pensiilor magistraților, după două amânări și lipsă de cvorum # Adevarul.ro
Curtea Constituțională este așteptată, luni, să ia o decizie în cazul Legii privind pensiile magistraților, după ce pronunțarea a fost amânată de două ori. Duminică, CCR a invocat lipsa cvorumului, după ce patru judecători au părăsit sala în timpul unei pauze de ședință.
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi” # Adevarul.ro
Doi vloggeri români au vrut să afle cât de scumpă este România în raport cu alte țări, iar concluzia lor este surprinzătoare pentru mulți. România poate fi mai ieftină ca Bulgaria, dar mai scumpă ca Italia sau Suedia, este concluzia analizei lor.
Șeful Direcției principale de informații militare a Ucrainei, Kirilo Budanov, afirmă că februarie 2026 ar putea reprezenta cea mai favorabilă perioadă pentru ajungerea la un acord real de încetare a războiului cu Rusia.
De ce Rusia găsește mereu breșe în apărarea ucraineană? Avertismentul unui jurnalist militar # Adevarul.ro
Ucraina dispune de suficiente resurse pentru a recâștiga inițiativa pe câmpul de luptă, susține Iuri Butusov, jurnalist militar și militar activ în brigada „Hartia”.
Grecia se regăsește din nou la intersecția intereselor marilor puteri. De această dată, miza nu este una simbolică, ci profund strategică: controlul infrastructurii maritime.
Anul 2025 va rămâne în memoria colectivă drept o perioadă marcată de incertitudine, tensiuni interne și conflicte majore pe scena internațională, într-un context în care ordinea globală postbelică pare mai fragilă ca oricând, scrie cotidianul britanic The Times.
Mersul rapid, mai mult decât un exercițiu banal. Cum poate fi antrenat eficient pentru a-i maximiza beneficiile # Adevarul.ro
Mersul într-un ritm mai alert, o activitate aparent banală, a intrat în ultimii ani în atenția oamenilor de știință, iar unele studii recente arată că viteza cu care oamenii se deplasează le poate influența starea de sănătate.
Pe 29 decembrie, în 117, Thomas Becket, arhiepiscop de Canterbury, a fost asasinat, iar în 1837, Palatul de iarnă din Sankt Petersburg a ars în totalitate. 29 decembrie este și ziua în care au venit pe lume Regina Elisabeta a României, scriitorul Ioan A. Bassarabescu și actorul englez Jude Law.
Chivu nu poate fi dat jos de pe primul loc în Serie A. Inter, victorie mare cu Atalanta, o formație care impresionează în Europa # Adevarul.ro
După ce Adrian Mutu a spus că nu dă doi bani pe munca lui, Cristian Chivu i-a răspuns de la distanță, iar Inter Milano a învins-o duminică seară, cu 1-0, pe Atalanta, la Bergamo, și își menține primul loc în Serie A.
Cum au fost construite telefericele din România. Instalațiile aduse din Italia au rezistat peste cinci decenii # Adevarul.ro
La cinci decenii și jumătate de la inaugurarea primelor teleferice din România, doar câteva stațiuni montane și orașe beneficiază de astfel de instalații, într-o țară unde numărul localităților declarate stațiuni depășește 200.
