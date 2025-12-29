Preşedintele Somaliei, în vizită în Turcia marţi, la patru zile după ce Israelul a recunoscut noul stat Somaliland

13:30

În zilele noastre, alegerea unui autoturism poate fi copleșitoare din cauza tuturor opțiunilor de sisteme de propulsie. Acum, clienții au de ales între vehicule cu motoare cu ardere internă, electrice sau trei tipuri de hibride. Diferențele între cele cu motoare normale și electrice sunt deja cunoscute, dar cu ce diferă un vehicul hibrid de unul plug-in sau […] © G4Media.ro.