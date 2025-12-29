Bulgaria primește aproximativ 1,47 miliarde Euro în baza celei de-a treia cereri de plată din PNRR

10:40

Perioada sărbătorilor de iarnă este una în care casa este în permanentă agitație. Fie că vorbim despre pregătirile pentru mesele îmbelșugate, ori de musafirii care ne trec pragul, ori chiar de noaptea dintre ani, toate aceste momente pot fi unele în care, într-o clipă de neatenție, prietenii noștri necuvântători pot avea de suferit. De la […] © G4Media.ro.