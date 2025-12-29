Bulgaria primește aproximativ 1,47 miliarde Euro în baza celei de-a treia cereri de plată din PNRR
G4Media, 29 decembrie 2025 17:20
Bulgaria a primit aproximativ 1,47 miliarde de euro de la Comisia Europeană pentru a treia cerere de plată în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat luni biroul de presă al Guvernului de la Sofia, transmite BTA conform Agerpres. Plata a fost efectuată după ce Comisia Europeană a concluzionat că Bulgaria a […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
17:40
Crăciunul înseamnă mai mult decât sărbătoare – înseamnă grijă, solidaritate și responsabilitate față de comunitate. În spiritul acestor valori, ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, a oferit cadouri de Crăciun copiilor nevoiași din Aninoasa, Ploiești, Balotești și Argeș dar și din comunități sprijinite de Fundația Sfântul Francisc din Covasna, aducând un strop […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
17:30
Toate sărbătorile legale din 2026 în România: zile libere, sărbători religioase și weekenduri prelungite ideale pentru mini-vacanțe # G4Media
Anul 2026 aduce mai multe zile libere pentru români, incluzând sărbători religioase importante, dar și zile naționale și laice, informează Mediafax. O parte dintre acestea cad aproape de începutul sau sfârșitul săptămânii, creând condiții ideale pentru mini-vacanțe. Lista completă a zilelor libere legale din 2026: 1 ianuarie (joi) – Anul Nou 2 ianuarie (vineri) – […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
17:20
Bulgaria primește aproximativ 1,47 miliarde Euro în baza celei de-a treia cereri de plată din PNRR # G4Media
Bulgaria a primit aproximativ 1,47 miliarde de euro de la Comisia Europeană pentru a treia cerere de plată în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat luni biroul de presă al Guvernului de la Sofia, transmite BTA conform Agerpres. Plata a fost efectuată după ce Comisia Europeană a concluzionat că Bulgaria a […] © G4Media.ro.
17:20
Incursiune culinară / Un meniu gourmet pentru masa de Revelion, într-o notă exclusiv contemporană # G4Media
Nu trebuie să rămânem ancorați strict în tradiția mesei de sărbătoare cu salată de boeuf, tobă, sarmale sau caltaboși. În context rural, aceste preparate aveau sensul lor: erau pregătite după sacrificarea porcului de Ignat și conservate pentru mai mult timp, conform metodelor tradiționale. În mediul urban, putem respecta spiritul sărbătorilor păstrând ca preparat principal o […] © G4Media.ro.
Acum o oră
17:00
Pugilistul Anthony Joshua a fost implicat luni într-un accident de circulație în Nigeria, transmite BBC. Incidentul s-a soldat cu decesul a două persoane, adaugă sursa citată. Sportivul britanic a suferit răni ușoare. Accidentul a avut loc pe suprafața statului Ogun. În vârstă de 36 de ani, dublul campion mondial la categoria grea a fost rănit […] © G4Media.ro.
17:00
Victorie în instanță pentru iubitorii de animale din Craiova: „Legea Olguței”, care limita numărul de câini și pisici, suspendată de Tribunal / HCL-ul din 27 noiembrie, blocat până la judecarea procesului pe fond # G4Media
Iubitorii de animale din Craiova au obținut o victorie importantă în instanță. Tribunalul Dolj a decis, în această dimineață, suspendarea Hotărârii de Consiliu Local (HCL) adoptate pe 27 noiembrie, care limita numărul de animale de companie în apartamentele din municipiu. Decizia instanței este valabilă până la judecarea cauzei pe fond. HCL-ul care limita la 2 câini […] © G4Media.ro.
16:50
Ministrul Culturii, legat de modificările propuse la Legea dreptului de autor: Artiștii vor putea câștiga mai mult # G4Media
Ministrul Culturii, Andras Demeter, afirmă, că prin modificările propuse de Ministerul Culturii (MC) la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, autorii şi artiştii nu vor avea nimic de pierdut şi chiar pot câştiga mai mult, transmite Agerpres. Precizările ministrului Culturii survin unor opinii pro şi contra modificărilor propuse de MC la […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
16:40
Imigraţia dinspre Franţa a crescut cu 45% în 2025, informează Ministerului Imigraţiei şi Integrării din Israel # G4Media
Numărul imigranţilor evrei originari din Franţa sosiţi în Israel a crescut cu peste 45% în acest an comparativ cu 2024, a anunţat luni Ministerul israelian al Imigraţiei şi Integrării, evocând în special o creştere a antisemitismului în Hexagon, transmite AFP conform Agerpres. Din cei aproximativ 21.900 de imigranţi sosiţi în Israel în 2025 din peste […] © G4Media.ro.
16:30
În România, întrebarea „când nu se fac nunți?” apare aproape mereu dintr-un motiv simplu: cununia religioasă are rânduieli clare (posturi, sărbători mari), iar majoritatea cuplurilor își aleg data în funcție de ele. Mai jos ai un ghid practic pentru 2026, cu perioadele în care nu se fac nunți și ferestrele cele mai bune în care […] © G4Media.ro.
16:30
Aeroportul Cluj ar putea ajunge la autonomie energetică, din 2027 / Se construiește un parc fotovoltaic pe o suprafață de 8 hectare # G4Media
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj (regie aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj) a semnat Contractul de Finanțare nr. 8/ 23.12.2025 pentru realizarea obiectivului de investiții Parc fotovoltaic, scrie ActualdeCluj.ro. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană din Fondul pentru Modernizare prin Programul cheie 9: Eficiență energetică în transporturi – reducerea emisiilor de CO2 prin eficiență energetică și noi tehnologii în transporturi. […] © G4Media.ro.
16:20
Fostul primar din comuna ieșeană Rediu scapă de dosarul de la DNA, după ce ar fi luat prin șantaj 2 ha de teren cu doar 3.000 de lei # G4Media
Un grup de locatari din comuna Rediu se luptă de 5 ani să anuleze o autorizație ilegală dată de fostul edil al comunei Rediu, Vasile Haidău. Instanța a decis pe 22 decembrie că acțiunea locatarilor s-a prescris și nu va mai analiza fondul, deși procesul a fost marcat de mai multe tipuri de întârzieri: protestul […] © G4Media.ro.
16:10
Festival de critici pe contul de facebook al lui Sorin Grindeanu după boicotul judecătorilor CCR: Dragă Sorin, de ce nu ieși public să condamni comportamentul celor 4 judecători CCR, care își fac programul după dictare? Chiar nu înțelegi că veți ajunge la 3%? # G4Media
Zeci de internauți au postat luni comentarii critice față de PSD la o postare mai veche a lui Sorin Grindeanu. Oamenii i-au reproșat șefului PSD faptul că cei patru judecători nominalizați de PSD din CCR au boicotat o decizie legată de reforma pensiilor magistraților. Internauții l-au criticat pe Grindeanu și pentru lipsa unei reacții față […] © G4Media.ro.
15:50
Parchetul General susține că are nevoie de 30 de zile ca să răspundă la o întrebare simplă: A deschis sau nu dosar penal ca urmare a dezvăluirilor magistraților din documentarul Recorder? # G4Media
Parchetul General susţine că are nevoie de 30 de zile pentru a răspunde solicitării G4Media.ro care a adresat o întrebare simplă: dacă procurorii au deschis dosar penal în urma aspectelor semnalate de magistraţii din documentarul Recorder. „Întrucât lucrarea necesită un interval de timp mai mare pentru soluţionare, în temeiul art. 7 alin. 1 din Legea […] © G4Media.ro.
15:50
Deputata PNL Raluca Turcan anunță un proiect prin care să se modifice legea de funcționare a CCR # G4Media
În contextul amânării deciziei privind pensiile speciale, deputata PNL Raluca Turca anunță că va iniția un proiect prin care să fie modificată legea de funcționare a Curții Constituționale a României (CCR). „Modul în care 4 judecători CCR sfidează o țară întreagă mă determină să inițiez o amplă modificare a legii de funcționare a CCR. Voi […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:40
Ex-președintele legislativului din Găgăuzia, localizat. Ministrul de Interne din Moldova: În acest moment putem spune doar că persoana s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene # G4Media
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, după ce a fost condamnat pe 26 decembrie la 12 ani de închisoare, s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene. Informația a fost confirmată pentru presă de către Ministra Afacerilor Interne din Republica Moldova, Daniella Misail-Nichitin, înainte de ședința Guvernului, conform newsmaker.md. „Conform dosarului de căutare, la […] © G4Media.ro.
15:20
Realitatea din paddock: Verstappen, ales cel mai bun pilot din 2025 de șefii echipelor din F1 # G4Media
Max Verstappen (RedBull Racing) a fost ales pentru al cincilea an consecutiv cel mai bun pilot de pe grila de start de către șefii echipelor din Formula 1, transmite Racingnews365.com. Ferrari schimbă totul pentru 2026: Două versiuni ale mașinii de F1 încă din start Al doilea în ierarhia finală după etapa din Abu Dhabi (la […] © G4Media.ro.
15:20
BREAKING Deficitul bugetar după 11 luni a ajuns la 6,4% din PIB, semnificativ mai mic decât anul trecut # G4Media
Deficitul bugetar pe primele 11 luni ale anului este de de 121,77 mld lei, adică 6,4% din PIB, în scădere cu 0,74 puncte față de deficitul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2024, de 7,15% din PIB, a anunțat luni Ministerul Finanțelor. Reamintim că Guvernul României a convenit cu Comisia Europeană o țintă de deficit […] © G4Media.ro.
15:00
Fostul șef al companiei de stat ELCEN, trimis în judecată de DNA. El a acuzat că a primit mită 40.000 de lei # G4Media
Claudiu Crețu, fostul șef al companiei de stat ELCEN, a fost trimis luni în judecată de DNA. Procurorii îl acuză că ar fi primit mită 40.000 de lei. El este sub control judiciar. Procurorii DNA l-au percheziționat în 10 septembrie pe Crețu, pe care îl acuzau la acel moment că ar fi primit mită 1,5 […] © G4Media.ro.
14:50
Zelenski: Ucraina dorește garanții de securitate din partea SUA pe 30–50 de ani. Trump „se va gândi la asta” # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Kievul își dorește garanții de securitate din partea Statelor Unite pe o perioadă de 30–40–50 de ani, având în vedere că actualele angajamente discutate sunt insuficiente în contextul războiului de lungă durată cu Rusia, transmite grupul media ucrainean pravda.com. Declarațiile au fost făcute în timpul unei conversații online […] © G4Media.ro.
14:50
„Sabotorii” de la CCR nu se lasă: Cristian Deliorga a solicitat concediu de odihnă, inclusiv în ziua pentru care s-a amânat decizia privind pensiile speciale, în speranța că blochează din nou decizia # G4Media
Imediat după ce ședința de luni de la CCR a fost anulată ca urmare a boicotului făcut de patru judecători, unul dintre aceștia din urmă, Cristian Deliorga, a depus o cerere pentru efectuarea a opt zile din concediul de odihnă pe anul 2026, în perioada 5-16 ianuarie 2026, au declarat pentru G4Media surse apropiate acestei […] © G4Media.ro.
14:50
Despărțirea care poate schimba ierarhia ATP: „Va fi greu ca Alcaraz să câștige un Grand Slam în 2026” # G4Media
Todd Woodbridge, fost legendar jucător de dublu cu 16 titluri de Grand Slam, trage un semnal de alarmă și spune că lui Carlos Alcaraz îi va fi greu să câștige un turneu major în 2026 după despărțirea de antrenorul său, Juan Carlos Ferrero. Legendarul Todd Woodbridge spune că Alcaraz nu va fi la fel fără […] © G4Media.ro.
14:40
Contestația la contractul pentru construcția tronsonului Moțca – Târgu Frumos de pe autostrada A8, respinsă de Consiliul pentru Soluționarea Contestațiilor # G4Media
Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) a respins, pe fond, contestaţia depusă de SA&PE Construct la contractul pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 1 al Autostrăzii Unirii (A8) Târgu Neamţ (Moţca) – Iaşi – Ungheni, a anunţat luni Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR), citată de Agerpres. „Decizia CNSC confirmă, astfel, rezultatul Comisiei de Evaluare a […] © G4Media.ro.
14:20
Barajul Paltinu a revenit la o stare de funcționare normală din punct de vedere operațional. Nivelul de umplere depășește 53%, suficient pe termen mediu și lung – Apele Române # G4Media
Administrația Națională Apele Române a anunțat că, în urma intervențiilor tehnice realizate duminică, 28 decembrie, la Barajul Paltinu, sistemul de alimentare cu apă din județul Prahova a revenit la o stare de normalitate operațională. În cadrul acestei etape, au fost repornite, în condiții strict controlate, ambele hidroagregate de la joasă adâncime ale Hidroelectrica. Al doilea […] © G4Media.ro.
14:20
Ludovic Orban cere scoaterea PSD de la guvernare după boicotul de la CCR pe legea pensiilor speciale # G4Media
Fostul premier Ludovic Orban a cerut luni ca PSD să fie dat afară de la guvernare după ce cei patru judecători propuși de PSD la Curtea Constituțională au boicotat două zile la rând o soluție legată de refroma pensiilor speciale ale magistraților. ”Acest nou episod scandalos îmi arată o dată în plus că PSD sabotează […] © G4Media.ro.
14:10
Când a apărut cozonacul pe mesele noastre festive și cum era el la început? Prima mențiune apare în lucrarea lui Kogălniceanu și Negruzzi și nu avea în compoziție nici zahăr și nici umplutură, ci multe ouă și unt # G4Media
În frenezia zilelor de sărbătoare și aroma de cozonaci, puțini își pun întrebarea când au apărut aceștia pe mesele românilor. În lipsa unor izvoare istorice certe, putem presupune că s-a întâmplat după 1850 sau, în orice caz, în jurul acelei date, notează G4Food. Și asta, pentru că primele mențiuni scrise într-o carte de bucate sunt […] © G4Media.ro.
14:10
„Sabotorii” din CCR își precizează poziția, dezvăluind aspecte din timpul deliberărilor – fapt interzis de lege # G4Media
Cei patru jduecători CCR care au boicotat ședința în care urma să se decidă soarta pensiilor speciale ale magistraților au emis un comunicat comun de presă, în care își precizează poziția. Cu acest prilej, ei dezvăluie detalii din timpul deliberărilor, care, conform legii de funcționare a CCR, sunt secrete. Vă prezentăm comunicatul integral: „PRECIZĂRI PUBLICE […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:30
În zilele noastre, alegerea unui autoturism poate fi copleșitoare din cauza tuturor opțiunilor de sisteme de propulsie. Acum, clienții au de ales între vehicule cu motoare cu ardere internă, electrice sau trei tipuri de hibride. Diferențele între cele cu motoare normale și electrice sunt deja cunoscute, dar cu ce diferă un vehicul hibrid de unul plug-in sau […] © G4Media.ro.
13:30
Târgul de Crăciun din Craiova, prelungit până la 11 ianuarie 2026, la cererea agențiilor de turism # G4Media
Primăria Craiova a anunţat, luni, că a decis să prelungească durata Târgului de Crăciun cu o săptămână, până la 11 ianuarie 2026. Potrivit municipalităţii, decizia a fost luată în urma cererilor venite din partea agenţiilor de turism. „Astfel, cei care nu au vizitat cel mai frumos târg de Crăciun din Europa, conform voturilor obţinute în […] © G4Media.ro.
13:20
Accidentul care a frânt o epocă: 12 ani de mister în jurul legendarului Michael Schumacher # G4Media
În urmă cu 12 ani, lumea sportului era șocată de tragedia pe care o trăia Michael Schumacher: după un accident la schi, viața multiplului campion mondial din Formula 1 s-a schimbat definitiv. Misterul planează asupra stării de sănătate a legendarului fost pilot, soția Corinna păstrând o tăcere absolută în legătură cu subiectul. Ferrari schimbă totul […] © G4Media.ro.
13:20
Mesajul Kremlinului după întâlnirea Trump–Zelenski: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donbas # G4Media
După întrevederea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, optimismul privind un avans rapid către pace a fost temperat serios de o poziție fermă exprimată de Moscova. Kremlinul solicită retragerea completă a forțelor ucrainene din Donbas, informează Mediafax. Mesajul transmis de Kremlin după discuțiile Trump–Zelenski a fost unul direct: Ucraina ar trebui să își retragă trupele […] © G4Media.ro.
13:10
Brașov: DJ de top și spectacol de lasere în Piața Sfatului, de Revelion. Fără artificii, transport public prelungit # G4Media
Recitaluri ale unora dintre cei mai în vogă DJ ai momentului şi un spectacol de lasere îi aşteaptă pe cei care vor alege să petreacă noaptea dintre ani în Piaţa Sfatului din Braşov, transmite Agerpres. Petrecerea va începe de la ora 19:30, cu muzică grecească interpretată de Christian Juncu şi Cosmin Marghele. „Dacă nu v-aţi […] © G4Media.ro.
13:00
Premieră în medicina privată: MedLife introduce vNOTES, cel mai nou standard în chirurgia ginecologică minim invazivă # G4Media
Sibiu, 29 decembrie 2025 – MedLife anunță realizarea, în premieră în medicina privată din România, a unei intervenții ginecologice oncologice prin tehnica vNOTES (Video-assisted Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery), considerată cel mai nou standard în chirurgia ginecologică minim invazivă, cu beneficii semnificative pentru pacientele cu risc operator crescut. Intervenția marchează un pas important în extinderea […] © G4Media.ro.
12:50
Autoritatea pentru protecția persoanelor cu dizabilități: Guvernul nu a tăiat alocațiile lunare de hrană pentru copiii cu handicap HIV/SIDA # G4Media
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a transmis că informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora Guvernul ar fi tăiat alocațiile lunare de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA sunt false. Potrivit instituției, prin așa-numita ordonanță „trenuleț” nu este afectat dreptul prevăzut la articolul 58 alineatul (2) din Legea nr. 448/2006 […] © G4Media.ro.
12:40
Ministrul Justiției, după noua amânare de la CCR: Nu pot comenta proceduri care nu intră în competența ministerului. Speculațiile politice nu pot fi confirmate # G4Media
Ministrul Justiției a declarat, luni, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat din nou dezbaterile privind reforma pensiilor magistraților, că instituția pe care o conduce nu are competențe în procedurile Curții și că nu poate comenta nici boicotul ședinței, nici speculațiile apărute în spațiul public privind motivațiile judecătorilor. „Este foarte greu să comentez […] © G4Media.ro.
12:40
Un deputat USR propune, invocând chiar legea CCR, încetarea mandatelor celor patru judecători CCR care boicotează ședințele # G4Media
Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că va depune cerere pentru încetarea mandatelor celor 4 judecători CCR care boicotează ședințele și blochează o decizie în privința proiectului de eliminare a pensiilor speciale. „Conform legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, mandatul unui judecător al CCR poate înceta în cazul încălcării grave a obligației de […] © G4Media.ro.
12:40
Curtea Supremă a Israelului suspendă provizoriu închiderea celebrului post de radio militar Galei Tsahal, ordonată de guvernul Netanyahu # G4Media
Curtea Supremă a Israelului a emis o ordonanţă provizorie prin care suspendă decizia guvernului israelian de a închide postul de radio militar Galei Tsahal, unul dintre cele mai vechi şi mai ascultate din ţară, transmite Agerpres. Într-o decizie publicată duminică seara, preşedintele Curţii Supreme, Isaac Amit, a explicat că suspendarea este menită în special să […] © G4Media.ro.
12:30
Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), critici după ce judecătorii propuși de PSD în CCR au boicotat reforma pensiilor speciale ale magistraților: Nu putem permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă / Premierul Ilie Bolojan nu va ceda în fața presiunilor politice sau instituționale # G4Media
Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a reacționat critic luni după ce cei patru judecători propuși de PSD în CCR au boicotat pentru a doua zi la rând o decizie a Curții Constituționale referitoare la reforma pensiilor speciale ale magistraților. ”Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj. Respectăm […] © G4Media.ro.
12:20
Idei pentru masa de Revelion: Somon cu glazură balsamică și vrăbioară de vită slow-cooked / Cum se prepară # G4Media
Pe măsură ce ne apropiem de Revelion, ne pregătim pentru o seară plină de exuberanță, bucurie și arome memorabile. Prăjiturela, cunoscută creatoare de conținut culinar și realizatoare TV, propune în colaborare cu Carrefour România rețete care îmbină eleganța cu simplitatea, ideale pentru masa de Revelion. © G4Media.ro.
12:20
Noul monopost Ferrari pentru 2026 va fi prezentat de echipa italiană în data de 23 ianuarie. RacingNews365 anunță că Scuderia va adopta în premieră o strategie neobișnuită: va dezvolta două versiuni distincte ale mașinii pentru anul viitor încă de la primele etape. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să știi despre regulile din […] © G4Media.ro.
12:10
Mindspace România marchează șase ani de creștere, susținuți de interesul ridicat pentru birouri flexibile # G4Media
Mindspace, furnizor global de spații de lucru flexibile, raportează unul dintre cei mai buni ani de la intrarea sa pe piața din România în 2018–2019. Compania își consolidează astfel poziția de partener de încredere, orientat către ospitalitate, pentru organizațiile aflate în proces de intrare pe piață, adoptare a modelelor de lucru hibride și extindere a […] © G4Media.ro.
12:00
VIDEO Circulație blocată pe Șoseaua Coletina după ce o mașină a luat foc. E una din cele mai aglomerate artere din București # G4Media
Circulația este blocată, luni în jurul prânzului, pe Șoseaua Colentina, una dintre cele mai aglomerate artere din București, după ce un autoturism a luat foc. Incidentul a provocat blocaje de trafic și intervenția echipajelor de pompieri. Persoanele aflate în mașină au ieșit înainte ca autoturismul să fie cuprins de flăcări, potrivit reporterului G4Media. La fața […] © G4Media.ro.
11:50
VIDEO Accident rutier în Pasajul Unirii: un șofer de 24 de ani a lovit parapeții despărțitori și a ajuns la spital # G4Media
Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 28 decembrie, în jurul orei 04:25, în Pasajul Unirii, a anunțat Brigada Rutieră. Potrivit primelor informații, un tânăr în vârstă de 24 de ani, care se deplasa cu autoturismul dinspre Piața Universității către Bulevardul Dimitrie Cantemir, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
11:30
Boicotul de la CCR s-a bazat pe un pretext șubred. Replică subtilă a președintei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, pentru cei patru „sabotori” din CCR # G4Media
Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a făcut o scurtă declarație de presă după ce ședința de astăzi nu s-a putut ține din lipsă de cvorum. Declarația sa conturează destul de clar faptul că cei patru judecători care au boicotat ședința, lăsând Curtea fără cvorum, au folosit un pretext extrem de șubred ca să părăsească ieri […] © G4Media.ro.
11:30
Ajuns la aproape 41 de ani, Cristiano Ronaldo vrea să câștige trofee în continuare și să atingă pragul de 1000 de goluri marcate în carieră. Atacantul lusitan este sigur că-și va îndeplini obiectivele dacă va fi sănătos. Ronaldo a primul titlul de cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu în cadrul ceremoniei Globe Soccer World […] © G4Media.ro.
11:30
Radu Miruță, ministrul Apărării, reacție după noua amânare de la CCR: „Vă cam bateți joc și duceți în derizoriu importanța instituției” # G4Media
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a reacționat după ce ședința de luni a Curții Constituționale a României a fost din nou amânată: „Vă cam bateți joc”. Ministrul Radu Miruță (USR) a reacționat la puțin timp după ce ședința CCR care viza pensiile magistraților, programată luni de la ora 10.00, a fost din nou amânată. „CCR, […] © G4Media.ro.
10:50
Susținător al lui Călin Georgescu – trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale – condamnat pentru instigare publică / Apel la o „nouă revoluție” și la ocuparea violentă a Guvernului # G4Media
Un bărbat din Bucureşti, susţinător al lui Călin Georgescu şi George Simion, a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 6 la plata unei amenzi penale de 8.400 lei pentru săvârşirea infracţiunii de instigare publică, după ce în luna mai a făcut apel la foşti deţinuţi şi rezervişti din armată să ia cu asalt clădirea Guvernului pentru […] © G4Media.ro.
10:50
Judecătorul CCR Gheorghe Stan zis Geani boicotează ședințele CCR în condițiile în care are un interes direct să nu treacă reforma pensiilor magistraților: Soției lui judecătoare i s-ar tăia pensia dacă legea ar fi declarată constituțională # G4Media
Judecătorul CCR Gheorghe Stan zis Geani este unul dintre cei 4 magistrați numiți de PSD la Curtea Constituțională care boicotează ședințele în care ar urma să se ia o decizie privind reforma pensiilor magistraților. Aceasta în condițiile în care judecătorii numiți de PSD în CCR au pierdut majoritatea și riscă să treacă legea care taie […] © G4Media.ro.
10:50
Începe dezbaterea? Despre rasism, minciună și incompetență – Op-ed Profesorul Andrei Terian, despre proiectul de programă de română # G4Media
Pe 23 decembrie, la ora 11, printr-o prezentare făcută pe canalul de YouTube al Ministerului Educației și Cercetării, a fost lansată forma revizuită a programei de limba și literatură română pentru clasa a IX-a („Programa Fotache 2”), care a devenit ulterior publică, în trei variante, și pe site-ul MEC. Așa cum era de așteptat după […] © G4Media.ro.
10:40
VIDEO EXCLUSIV | Sărbătorile de iarnă, perioada în care se întâmplă cele mai multe accidente. Cum să ținem animalele de companie în siguranță: Sfaturile instructorului canin Mihai Nae # G4Media
Perioada sărbătorilor de iarnă este una în care casa este în permanentă agitație. Fie că vorbim despre pregătirile pentru mesele îmbelșugate, ori de musafirii care ne trec pragul, ori chiar de noaptea dintre ani, toate aceste momente pot fi unele în care, într-o clipă de neatenție, prietenii noștri necuvântători pot avea de suferit. De la […] © G4Media.ro.
10:10
Circulaţia rutieră pe DN 67C Transalpina, între Novaci şi Rânca, a fost redeschisă luni dimineaţa, începând cu ora 9:15, au anunţat reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, transmite Agerpres. „Rugăm participanţii la trafic să circule cu atenţie şi să aibă autoturismele echipate corespunzător pentru condiţii de iarnă”, se arată într-o postare pe […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.